«Крадут подстаканники»: что делают иностранцы в поездах

За время группового этапа чемпионата мира по футболу бесплатные поезда перевезли свыше 213 тысяч болельщиков. Большинство фанатов, которые воспользовались услугой, иностранцы. Любопытно, что все бесплатные билеты выдаются исключительно на купейные вагоны.

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Испытывающие сложности проводники

Были ли готовы сотрудники поезда к приему большого количества иностранцев? И да, и нет. Здесь в дело вмешивается человеческий фактор.

Одной из главных проблем нынешнего чемпионата мира стал языковый барьер. Так сложилось, что английский в России знают не все. В том числе и сотрудники государственных предприятий. Но данную проблему решили очень просто.

Около каждого из вагонов помимо проводника фаната встречал волонтер, знающий несколько языков. И процесс посадки для большинства пассажиров из-за рубежа проходил безболезненно.

Но случалось и так, что иностранец долго не мог найти свой вагон. В купе поезда, в котором корреспондент «Газеты.Ru» ехал из Саранска в Москву с матча Дания — Перу, было два свободных места, хотя при бронировании все было забито.

В тот день латиноамериканские болельщики, чья сборная впервые за 32 года играла в финальной части чемпионата мира, буквально заполонили столицу Мордовии. Однако их команда уступила со счетом 0:1. Вероятно, убитые горем перуанцы просто не смогли дойти до вокзала. Теория оказалась верной на 50 процентов: спустя 45 минут дверь купе распахнулась. Проводница сопровождала молодого парня из Лимы. По женщине было видно, что последние полчаса ей дались очень трудно.

«Учите языки ребята, пока не поздно», — посоветовала сотрудница и удалилась.

Как позже рассказал «Газете.Ru» перуанец по имени Леонардо, вместо второго вагона он сел в 12-й. Много времени ушло на то, чтобы понять, в чем дело. Ведь ситуацию ему обрисовывали на русском. А когда он не понимал, ему просто повторяли ту же самую фразу на том же непонятном языке. Только громче.

«У нас три волонтера на весь поезд. Иногда удается воспользоваться их помощью, иногда справляемся сами», — рассказывал проводник поезда Москва — Нижний Новгород.

Мужчина лет 30-ти знает английский, но иногда обращается за помощью к волонтерам, которые могут поговорить с испаноязычными фанатами.

«Даже знание базовых слов сильно упрощает взаимодействие. Мы не привыкли к тому, что у нас ездит такое число иностранцев, которые не понимают, что такое поезда в России. Но это вызов для меня. Главное, быть уверенным и доброжелательным», — подытожил мужчина.

Находчивые россияне

Российские болельщики, на которых в отличие от проводников не давила работа, вели себя с иностранцами более расковано. Те, кто совершенно не знал языков, находили два пути общения с фанатами из других стран.

В первом случае, распознав сборную по футболке, болельщик называл фамилию игрока из этой команды и слышал в ответ одобрительные или не очень возгласы о популярном спортсмене.

Дальше в дело шли онлайн-переводчики. Фанаты из разных стран по очереди вбивали сообщения, которые смартфон переводил на нужный язык. Вряд ли этот способ подошел бы уличному общению, где людям попросту бы надоел столь медленный обмен информацией. Однако для поездов, где время, как известно, теряет свою ценность, эта переписка была в самый раз.

Но были и те, кто стремился в первую же минуту сбежать от иностранцев в купе к соотечественникам, меняясь местами. Любопытно, что таким своеобразным перераспределением по принципу русские/не русские занимались даже некоторые проводники.

«Просто хочу, чтобы вам было комфортнее», — объяснял подобные действия один из сотрудников поезда.

Удивленные иностранцы

«А есть какие-то специальные правила поведения в поездах такого типа?» — спрашивал у корреспондента «Газеты.Ru» болельщик из Польши.

И действительно, для европейского менталитета находиться в вагоне несколько суток непривычно и первое время даже волнующе. Тем более когда поезд следует без остановок.

«На улицу выйти вы не можете. Так теперь во всех специальных поездах с болельщиками», — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» работник поезда Москва — Волгоград.

«Буквально вчера был скандал, когда три темнокожих болельщика вышли и отстали от поезда. Русского языка они не знают, сразу звонят посольство, и у всех возникают проблемы. Благо, несколько поездов шли один за другим и их успели «подобрать», — объяснил отсутствие возможности выйти на улицу проводник.

«Да, такие правила ввели на всех поездах с болельщиками по всем направлениям, даже по маршруту Сочи – Санкт-Петербург (самый долгий маршрут – около двух суток)», — ответил сотрудник поезда на соответствующий вопрос.

Как выяснилось позднее, это заявление проводника было всего лишь выдумкой. Действительно, из поезда нельзя было выйти на станцию по дороге в Волгоград. Однако на обратном пути уже на следующий день эта возможность у пассажиров появилась.

На вопрос, какие сложности возникают в работе с болельщиками из других стран, почти все проводники как один отвечали, что зарубежные фанаты не сдают постельное белье и не возвращают подстаканники.

«Они почему-то думают, что наши стаканы и подстаканники — это сувениры, которые надо уносить с собой. После каждого рейса у нас огромные потери»,

— пожаловался «Газете.Ru» один из сотрудников поезда.

Сами иностранцы в поездах ведут себя более откровенно, чем на улице, и высказывают мнение о России не только в позитивном ключе. Одни жалуются на отсутствие розеток в купе, другие — на дорогое жилье в регионах во время чемпионата, третьи — на приставучесть российских фанатов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Но большинство отзывов все равно остаются положительными.

«Наша страна никогда бы не сделала бесплатный проезд для всех болельщиков. Очень здорово, когда о фанатах так заботятся»,

— отметил «Газете.Ru» сосед по купе из Аргентины.

Чемпионат мира завершится 15 июля. Всего для бесплатной перевозки болельщиков, журналистов и других аккредитованных ФИФА сотрудников будет задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тысяч мест.

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