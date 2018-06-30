Все или ничего: на ЧМ-2018 стартует плей-офф. LIVE

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением о матче против России в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

«Мы знаем, как играет российская команда. Фланговые атаки и борьба за мяч воздухе – именно этим они опасны. К тому же они будут играть на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

Но мы хорошо настроены, хорошо тренировались. Ждем стадии плей-офф с нетерпением», — цитирует Йерро Marca.

Уже завтра состоится исторический матч между сборными Испании и России!