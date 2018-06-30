Все или ничего: на ЧМ-2018 стартует плей-офф. LIVE

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Экс-футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин, бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов и экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» поделились прогнозами на первые матчи плей-офф чемпионата мира!
Футболисты сборной Бразилии провели тренировку перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 в Сочи с детьми.
Нападающий команды Неймар пришел на тренировку со своим семилетним сыном Дави Лукой.
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением о матче против России в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
«Мы знаем, как играет российская команда. Фланговые атаки и борьба за мяч воздухе – именно этим они опасны. К тому же они будут играть на домашнем стадионе перед своими болельщиками.
Но мы хорошо настроены, хорошо тренировались. Ждем стадии плей-офф с нетерпением», — цитирует Йерро Marca.
Уже завтра состоится исторический матч между сборными Испании и России!
В интернете был опубликован домашний адрес нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. В результате болельщики окружили дом 26-летнего египтянина.
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пожертвует на благотворительность вырученные денежные бонусы за выступление на чемпионате мира — 2018.
По данным L'Équipe, форвард передаст все средства одному из фондов, чьим попечителем и является. Также 19-летний игрок «Пари Сен-Жермен» передаст организации свою часть премии, которая рассчитывается как 30% от доходов Федерации футбола Франции и делится между всеми игроками и сотрудниками команды.
Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал игру нападающего команды Бразилии Неймара перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
«Мы знаем, что Неймар любит преувеличить нарушения, которые совершают против него. Он постоянно падает на землю.
Но это его стиль игры. Пресекать симуляции должен арбитр, а не мы», — цитирует Гуардадо Goal.
Гуардадо подчеркнул, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна помогать пресекать симуляции Неймара.
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников оценил уровень голландского арбитра Бьорна Кейперса, который обслужит матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.
«Кейперс — один из лучших судей в Европе, один из немногих, кто судил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы», — цитирует Левникова «РИА Новости».
Напоминаем, что вчера стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать матч между Россией и Испанией.
Стало известно, что болельщики сборной Германии по футболу после вылета национальной команды с чемпионата мира раньше запланированного покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира.
По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), многим болельщикам пришлось менять планы на ближайшие две недели, многие в срочном порядке возвращаются домой.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию предлагается онлайн-трансляция самых важных событий очередного дня чемпионата мира — 2018. Сегодня на мундиале начинаются матчи 1/8 финала. Аргентина и Франция встретятся в Казани, а Португалия и Уругвай сыграют в Сочи.