Роналду в огне, Лукаку в ударе: 5 лучших матчей ЧМ-2018

Португалия – Испания – 3:3

Задорная ничья соседей по Пиренейскому полуострову задала тон групповому этапу. Позади 48 матчей из 64 – и, по общему мнению, ничего лучше игры Португалия – Испания 21-й чемпионат мира пока не предложил.

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Схватку окружало множество интриг.

Португальцы впервые состязались в финальной части крупного турнира после триумфа на Евро-2016, в то время как испанцы дебютировали под руководством нового тренера: безопытный Фернандо Йерро заменил Хулена Лопетеги, который опрометчиво объявил о переходе в «Реал» за сутки до старта ЧМ.

Пока турнирная стратегия еще не довлела над ними, команды выдали матч-представление. Изюминкой стал хет-трик Криштиану Роналду. В самом начале он реализовал пенальти, перед перерывом заставил ошибиться вражеского вратаря Давида Де Хеа, а в эндшпиле мастерски исполнил штрафной – прицелился, выдохнул и попал.

Аргентина – Хорватия – 0:3

Насчет второй топ-игры тоже можно не дискутировать. Хорваты ураганным вихрем пронеслись по стадиону «Нижний Новгород», заставив аргентинских фанатов в унынии покидать берега Волги и спровоцировав нешуточный скандал в стане своих соперников. Именно после разгрома от «шашечных» лидеры сборной Аргентины взбунтовались против наставника Хорхе Сампаоли, обвинив его в неспособности наладить хорошую игру.

В итоги обязанности неформального тренера перенял Лионель Месси: он и выбирал состав на следующий матч, и настраивал партнеров перед вторым таймом с Нигерией, в котором решалась дальнейшая турнирная судьба «альбиселесте».

Но вернемся к игре, в которой Хорватия заставила говорить о себе как о «теневом» фаворите ЧМ. Здесь также не обошлось без грубого ляпа аргентинского вратаря Вилли Кабальеро, позволившего соперникам открыть счет. Ну а дальше отличились два главных аса команды Златко Далича – Лука Модрич и Иван Ракитич.

Бельгия – Тунис – 5:2

Бельгийцы – вторая сборная из Европы, которая своей мощной игрой произвела на всех неизгладимое впечатление. Во втором туре подопечные Златко Далича камня на камне не оставили от тунисцев, хотя и у тех – очень приличная сборная.

«Красные дьяволы» вскрывали оборону соперника словно консервным ножом, выводя на удар Эдена Азара и Ромелу Лукаку.

Те оформили по дублю, хотя могли замахнуться и на большее. Еще один гол записал себе в актив Миши Батшуайи.

Германия – Мексика – 0:1

Эта игра присутствует в нашем рейтинге, поскольку ее исход спровоцировал падение титана. Сенсационно уступив в стартовом матче, чемпионы мира уже не смогли оправиться от потрясения, заняв в итоге четвертое место в своей группе. Невероятно, но факт: проклятие обладателей Кубка мира из Европы работает как часы: Франция-2002, Италия-2010, Испания-2014 и вот теперь Германия-2018.

После завоевания титула те неизменно проваливались на следующем ЧМ.

Автором сломившего «немецкую машину» гола стал Ирвинг Лосано из голландского ПСВ.

Уругвай – Россия -— 3:0

Восторженная после двух побед кряду российская публика ждала третьего скальпа. Получилось фатально: уругвайцы болезненным пинком вернули отечественных болельщиков на грешную землю, а их игра наглядно обнажила все слабости футболистов Станислава Черчесова.

Забитыми мячами отметились оба ударных форвардов, которых так боялись в России, — Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Третий гол оказался на счету Дениса Черышева, который после трех выстрелов по чужим «рамкам» в предыдущих матчах поразил теперь собственные ворота.

Показалось, россияне и не собирались, что называется, ложиться костьми. Второе место в группе дало право сыграть в «Лужниках», а не лететь в Сочи, и лишний день отдыха. Сегодняшние испанцы, возможно, для наших даже лучше, чем Португалия с Криштиану Роналду.

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