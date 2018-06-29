«Рады видеть любого лидера»: приедет ли Трамп на ЧМ-2018

До конца чемпионата мира по футболу – 2018 Россию может посетить немало зарубежных политиков и государственных деятелей высшего уровня. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, власти страны рады видеть в гостях любого иностранного лидера.

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Спикер уточнил, что для посещения ЧМ-2018 не требуется специальных приглашений.

«С самого начала в Москве подчеркнули, что будут рады видеть на чемпионате всех желающих глав государств, правительств, монархов и так далее»,

— резюмировал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Соответствующий вопрос возник по причине готовящейся встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Мероприятие назначено на 16 июля и пройдет в Хельсинки в рамках российско-американского саммита. При этом Песков дал понять, что специально Трампа на финал мундиаля не приглашали. Решающая игра 21-го в истории чемпионата мира запланирована на 15 июля в московских «Лужниках».

Ранее Трамп похвалил Россию за уровень организации ЧМ-2018.

«Мой сын любит футбол, и он наблюдает за турниром. Я думаю, что Россия проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира», — поделился мнением политик.

Сборная США пропускает ЧМ впервые за 28 лет. Начиная с 1990-го американцы стабильно проходили квалификацию, а в 2002-м показали свой лучший результат в истории, добравшись до четвертьфинала. В отборе к России-2018 они капитулировали в заключительном, пятом раунде отбора: заняли в группе лишь пятое место из шести, пропустив вперед Мексику, Коста-Рику, Панаму и Гондурас.

Тем не менее, 13 июня, накануне старта мундиаля, США совместно с Мексикой и Канадой добились права принять ЧМ в 2026 году. Интриги на голосовании в ходе 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве не получилось. Перевес триумвирата над единственным соперником Марокко получился двукратным: 134 голосов против 65.

«США вместе с Мексикой и Канадой только что получили Кубок мира. Заслуженные поздравления после тяжелой работы!» — такой была первая реакция американского президента после объявления результатов выборов.

Американцы уже принимали ЧМ в 1994 году. Для Мексики это будет и вовсе третий мундиаль. Ранее — в 1970-м и 1986-м.

Канада в этой компании выглядит явным слабым звеном — по крайней мере, по части достижений в футболе. Игры такого уровня никогда не проводились на ее территории и близко. А единственный раз посланцы страны кленового листа сыграли на ЧМ как раз в 1986 году, проиграв все три матча групповой стадии с суммарной разницей мячей 0:5.

Форум-2026 впервые пройдет сразу в трех странах и по новой формуле. Согласно реформе президента ФИФА Джанни Инфантино, число команд-участниц через восемь лет расширится с привычных 32 до 48. То есть в финальной части ЧМ выступит примерно четверть от всех зарегистрированных на планете национальных сборных.

Ценность отборочного турнира при таком раскладе, само собой, существенно снизится.

США шли к цели долго и настойчиво. В декабре 2010 года они сенсационно уступили Катару на выборах хозяйки ЧМ-2022 в четвертом туре. Американцев поддержали представители последовательно вылетевших Австралии, Японии и Кореи, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы догнать лидировавших на всех стадиях с солидным преимуществом катарцев.

Добавим, что игры ЧМ-2018 уже посетили многие руководители стран – участниц.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд смотрел матч открытия вместе с Путиным, на играх своих сборных отчаянно болели Филипп, принцесса Японии Хисако Такамадо, президент Португалии Марселу Рибелу де Соуза и многие другие.

Король Испании Филипп VI ожидается в воскресенье в Москве на матче 1/8 финала между сборной своей страны и Россией.

А вот сам Путин компанию ему не составит и в «Лужники» не придет. По словам Пескова, график главы государства не позволит ему присутствовать на игре.

«Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу. Но, безусловно, как и все российские болельщики, он будет болеть за наших», — объяснил пресс-секретарь.

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