Феллайни в огне: Микрофон заглушил Англию

Маруан Феллайни, Бельгия

Лучшим игроком матча Англия – Бельгия по принятому на этом ЧМ шаблону был признан автор победного гола. Полузащитник Аднан Янузай – очередной косовский албанец, отличившийся на мундиале. Можно только гадать, чтобы представляла собой сборная Косово, собери она под свои сине-звездочные знамена всех лучших исполнителей, разбросанных сейчас по разным командам.

Янузаю удался шикарный гол: появившись в штрафной, он раскачал оппонента и по крутой дуге запустил мяч в дальний верхний угол.

Однако героем, по нашему убеждению, все-таки стал другой. Его имя – Маруан Феллайни, один из самых узнаваемых футболистов Европы благодаря выкрашенной в рыжий цвет пышной шевелюре, за которую он получил прозвище Микрофон.

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Как известно, он не всегда пользуется доверием Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед». Однако когда выходит, — обычно проделывает колоссальный объем работы.

Вот и против англичан Феллайни в одиночку выиграл середину поля. Выжигал вверенный ему сектор, то и дело появляясь и на других, непрофильных участках. Противники не отыскали в своих рядах никого и близко похожего по степени желания играть – и приносить пользу своей команде.

Вероятно, игровой голод Феллайни объясняется отсутствием солидной практики. Он явно пересидел в запасе, появившись до того на полчаса в матче с Тунисом (5:2).

Получив наконец место в «старте», опорник яростно доказывал наставнику Роберто Мартинесу собственную необходимость.

Бельгийцу порой ставят в вину недостаточную креативность, но англичанам он мог забить, причем не раз. Уже в добавленное время Феллайни заставил трибуны радостно взвыть. Увы, к разочарованию «красных дьяволов», сетка встрепенулась с внешней стороны.

Ян Беднарек, Польша

Сильная польская сборная провалилась в России-2018, потеряв шансы на плей-офф уже после двух стартовых матчей. Единственное, что удалось полякам в России, — хлопнуть напоследок дверью. «Победу ради престижа» над японцами принес точный удар защитника Яна Беднарека.

22-летний игрок «Саутгемптона» — это будущее польского футбола. Свой первый мяч за сборную он забил в шестом матче.

Сам Беднарек признал выступление команды неудовлетворительным.

«Мы разочарованы этим чемпионатом мира потому что хотели играть в 1/8 финала, — признал герой встречи. — Тем не менее, мы решили сыграть эту игру достойно, чтобы порадовать болельщиков, чтобы мы могли с победой уехать домой. Хороший урок, хоть и горький. Надеюсь, что мы будем лучше играть в будущем».

Йерри Мина, Колумбия

Колумбия провела необычный матч с Сенегалом. Африканцы переиграли южноамериканцев по всем статьям, однако потерпели поражение – и дальше идут подопечные Хосе Пекермана. Одну из нечастых атак колумбийцев успешно завершил Йерри Мина. И вновь в центр внимания выходит игрок оборонительной линии!

23-летнему Мине удался блестящий, можно сказать, неберущийся удар головой под перекладину. Такой было не достать… Гол на чемпионате мира – отличная заявка на место в основном составе «Барселоны», где Мина обживается с января, но до сих пор лишь пять раз выходил на поле.

Первым делом защитник-голеадор поблагодарил бога – это вполне нормально для жителей Латинской Америки.

«План тренера на игру полностью сработал, — отметил Мина. — Я очень рад, что Пекерман доверяет мне. В данный момент я в полной мере использую эту возможность. Стараюсь делать все необходимое, чтобы завоевать доверие и клубного наставника. Если не удается, значит нужно работать больше, вот и все».

Фахреддин Бен-Юссеф, Тунис

Здесь сомнений быть не могло – конечно же, Бен-Юссеф, втор гола в матче Тунис – Панама. Не слишком известный в Европы полузащитник из чемпионата Саудовской Аравии вошел в историю футбола своей страны. Добытая при помощи его мастерства победа стала первой для тунисцев за 40 лет – и вторая в принципе на ЧМ после аналогичного успеха в Аргентине-1978.

Да, сборная Туниса не вышла из группы и покидает мундиаль. Однако играла порой весьма симпатично. Ну и три очка увозит – мелочь, а приятно.

«После двух поражений нам удалось реабилитироваться за неудачи, – подчеркнул Бен-Юссеф. – Ночь была нелегкой, мы думали над тем, как победить, и нам это удалось. Для меня гол, который я забил, был очень важен, я хочу поблагодарить свою семью и народ Туниса. Это историческая победа, это для Туниса великий день, хотя мы, конечно, не добились тех результатов, которых хотели добиться».

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