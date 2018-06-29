Предвзятое отношение: Серена не сдала допинг-пробу

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдавать незапланированный допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение. По информации интернет-портала Deadspin, инцидент случился 14 июня в доме 36-летней спортсменки во Флориде — допинг-офицер, прибывший во владения экс-первой ракетки мира, руководствуясь правилами, не собирался уходить от Уильямс без взятой пробы.

Реклама

Отмечается, что Серена, разозлившись на работника антидопинговой службы США (USADA), решила позвонить главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону и пожаловаться тому на пристрастное поведение ее непрошенного гостя. В USADA, комментируя инцидент, позднее подчеркнули, что не видят в данной ситуации какого-то предвзятого отношения к Уильямс. Кроме того, агентство посетовало на то, что подобные звонки спортсменки Саймону не являются редкостью.

Известно, что недовольство Серены было вызвано не самим фактом визита в ее дом допинг-офицера, а якобы слишком уж частым тестированием — возобновившая в начале 2018-го карьеру после родов американка за этот год уже успела сдать пять допинг-проб, и ни одна из них не дала положительный результат.

По мнению Уильямс, ее по какой-то причине проверяют значительно тщательнее других «коллег по цеху».

«За более чем 23 года профессиональной карьеры Серена ни разу не сдала положительного допинг-тесте. Ее проверяли в несколько раз чаще, чем других, и она смиренно выполняла все требования USADA. Хоть она и продолжает подчиняться политике организации, нет абсолютно никаких оснований для таких целенаправленных проверок», — сказал пресс-секретарь уроженки Мичигана.

В USADA при этом отмечают, что имеют право тестировать спортсменок с любой периодичностью.

Любопытно также, что обращение Серены в WTA носит исключительно формальный характер — теннисная федерация не имеет возможности влиять на частоту допинг-тестов спортсменов и, следовательно, не может рассмотреть жалобу экс-первой ракетки планеты.

Несмотря на то что в итоге Уильямс так и не сдала допинг-пробу от 14 июня, это не приведет к ее немедленной дисквалификации. Более того, данный инцидент даже не был засчитан USADA как нарушение антидопингового регламента, так как работник агентства прибыл в дом теннисистки без предварительного звонка.

Правда, один штраф Серена все-таки получила, не указав о своем местонахождении в специальной системе, чего тоже требует регламент — за год, что примечательно, допускается всего два подобных несоблюдения.

Перерыв в карьере теннисистка брала из-за беременности и рождения ребенка. О грядущей свадьбе Уильямс и бизнесмена Алексиса Оганяна стало известно в конце 2016 года, а уже вскоре в СМИ появилась информация про беременность спортсменки, взявшей паузу после Открытого чемпионата Австралии — 2017. В итоге осенью минувшего года на свет появилась дочь звездной американки — Алексис Олимпия Оганян, а спустя пару месяцев пара официально поженилась.

На корт Серена вернулась уже в начале 2018-го, однако в текущем сезоне пока что ничего не выиграла. Одной из причин данного неуспеха экс-первой ракетки мира стала ее низкая позиция в рейтинге WTA, где она серьезно сбавила в позициях в результате декретного отпуска.

На фоне этого в теннисной федерации даже активно стали вестись разговоры о возможном изменение системы подсчета рейтинга для беременных спортсменок.

«Мы готовы изменить свои правила в соответствии с позицией наших игроков.

На данный момент теннисисткам, ушедшим в декрет, дается два года, чтобы вернуться в тур, используя их рейтинг на день, когда они отбыли в декрет.

После теннисистке дается еще один год, в ходе которого она может заявляться на турниры по своему выбору. То есть WTA гарантирует своим игрокам трудоустройство и дает им три года, чтобы вернуться на работу, — сказали в федерации. — Специальный рейтинг ныне может использоваться для заявки на турниры, но не для посева. Сейчас мы проводим консультации с игроками, чтобы определить правильный и сбалансированный подход к этому вопросу, с которым все будут согласны. Каждый голос должен быть услышан и принят во внимание».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице тенниса, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».