Без шансов: Надаль взял Париж и остался лучшим в мире

Испанец Рафаэль Надаль не оставил шансов австрийскому теннисисту Доминику Тиму, обыграв его в трех сетах со счетом 6:4, 6:3, 6:2 в финале Открытого чемпионата Франции.

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Был ли ожидаем такой результат?

С самого начала соревнований лидер мирового рейтинга оставался безоговорочным претендентом на победу.

Тем не менее, тот факт, что Тим является единственным теннисистом, которому удалось обыграть Надаля на грунте дважды, оставлял интригу до последнего момента.

Тренер австрийского спортсмена Гюнтер Бресник еще перед финальным матчем пророчил чемпионство Надаля, будто отдавая ему в руки победу без борьбы.

«Для меня Надаль — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел. Он может быть агрессивным и держать высочайшую интенсивность на протяжении долгого времени. Для него нет разницы играет он на тренировке или в официальных соревнованиях. Он придерживается таких взглядов долгие годы.

Рафа по-прежнему на полголовы выше Тима в пятисетовых поединках и еще на полголовы сильнее классом. В этом году я не вижу победы Доминика над ним. Впрочем, это не значит, что я не хотел бы ошибаться», — приводит слова Бресника New York Times.

Статистика личных встреч двух спортсменов также повышала вероятность победы Надаля, при девяти проведенных поединках он выигрывал шесть раз.

К тому же, испанец явно хотел взять реванш за поражение на соренованованиях в Мадриде, которое стало для него первым за год.

Стоит отметить, что для Тима это был первый финал турнира серии «Большого шлема».

Победа через боль

В третьем сете финального матча Надаль вызвал врача из-за судороги пальца, после чего продолжил доигрывать поединок на обезболивающих.

«Я испугался. Вдруг я почувствовал боль и просто не мог держать ракетку», — заявил Надаль после игры.

Однако на победную игру испанца это повлияло не сильно. Рафа продолжил доминировать на корте.

«Это замечательное достижение. Не могу описать чувств, поскольку даже не мечтал об 11 титулах, завоеванных на «Ролан Гаррос».

По правде говоря, невозможно думать о чем-то подобном», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.

Тим заявил о том, что завершил свое выступление на «Ролан Гаррос» с чувством гордости.

«Я горжусь тем, что впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема», но нужно продолжать в том же духе.

На самом деле очень тяжело играть против Рафы на мэйджоре, несколько проще — на турнирах, где для победы в матче нужно выиграть два сета.

Условия на центральном корте Парижа помогли мне получить преимущество над всеми теннисистами, кроме Надаля», — рассказал австриец.

Несмотря на безвольное поражение в финале, 24-летний Тим сумел заявить о себе. И, вероятно, в скором времени мы вполне сможем увидеть новую звезду мирового тенниса. Но на данный момент Надаль по праву остается на вершине пьедестала.

Российские надежды в лице Шараповой и Хачанова

Российские теннисисты не смогли дойти до стадии четвертьфинала «Ролан Гаррос». Карен Хачанов — самый молодой россиянин, дебютировавший в туре ATP, второй год подряд останавливается в шаге от попадания в восьмерку сильнейших «Ролан Гаррос».

У женщин ситуация куда более благоприятная: от России в четвертьфинал «Большого шлема» впервые с Уимблдона-2016 вышли сразу две спортсменки.

Мария Шарапова оказалась в шаге от полуфинала Открытого чемпионата Франции после отказа американки Серены Уильямс играть с ней из-за травмы, а Дарья Касаткина одержала победу над второй ракеткой мира представительницей Дании Каролиной Возняцки.

Несмотря на то, что до полуфинала дело не дошло, результат россиянок оказался многообещающим.

Рекордные итоги

Возвращаясь к героям одиночного разряда у мужчин, стоит отметить, что Надаль оформил 17-ю победу на «Большом шлеме» и уступает по этому показателю только швейцарцу Федереру.

Но Надаль оставил своего соперника из Швейцарии позади и сохранил лидерство в рейтинге ATP с отрывом в 100 очков.

Сам спортсмен прокомментировал свой успех следующим образом:

«Я очень рад, что сохранил первое место в мировом рейтинге, но на данном этапе самое важное — 11-й титул на «Ролан Гаррос». Мне 32 года, и я не могу бороться со временем, но при этом продолжаю побеждать.

За свою карьеру я завоевал больше титулов, чем мог себе представить», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Испанец стал четвертым в истории по победам на глине (415 матчей). Кроме того, он — единственный, кто сумел одержать по 400 побед на двух типах кортов.

Также на счету Надаля рекорд Открытой эры по количеству выигранных сетов подряд (50).

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