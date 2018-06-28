Не поехал на ЧМ-2018: лидер «Спартака» избил жену. LIVE

Бывший защитник сборной Югославии и английского клуба «Тоттенхэм» Горан Буньевчевич умер в возрасте 45 лет.. «Мы глубоко опечалены новостью о нашем бывшем игроке. Мысли всех в клубе с друзьями и семьей Буньевчевича в этот крайне трудный момент», — написано в твиттере английского клуба.

Буньевчевич перенес операцию по поводу аневризмы 20 мая.

Также защитник выступал за сербский клуб «Црвена Звезда», за который провел 138 игр и забил 18 мячей.

В составе сборной Югославии игрок провел 13 матчей.