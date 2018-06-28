Не поехал на ЧМ-2018: лидер «Спартака» избил жену. LIVE

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.53 X–4 П2–6.8
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Не поехал на ЧМ-2018: лидер «Спартака» избил жену. LIVE

Онлайн-трансляция 16-го дня чемпионата мира по футболу — 2018

,
После напряженного группового этапа чемпионата мира — 2018 в турнире наступил краткий перерыв в один день. Все сборные уже знают своих соперников по 1/8 финала и целенаправленно готовятся к битвам на вылет. Тем временем в СМИ сообщили, что лидер сборной Нидерландов и московского «Спартака» Квинси Промес избил собственную жену во время отпуска. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых важных событий дня.
Видео дня
Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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Трансляция
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10:35

Бывший защитник сборной Югославии и английского клуба «Тоттенхэм» Горан Буньевчевич умер в возрасте 45 лет.. «Мы глубоко опечалены новостью о нашем бывшем игроке. Мысли всех в клубе с друзьями и семьей Буньевчевича в этот крайне трудный момент», — написано в твиттере английского клуба.

Буньевчевич перенес операцию по поводу аневризмы 20 мая.

Также защитник выступал за сербский клуб «Црвена Звезда», за который провел 138 игр и забил 18 мячей.

В составе сборной Югославии игрок провел 13 матчей.

10:05

Вратарь сборной Германии Намуэль Нойер заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде. «Мы должны взять на себя ответственность за случившееся. Мы провалились. Но я не намерен останавливаться и продолжу международную карьеру», — цитирует Нойера Goal.

Также футболист рассказал, почему отправился на половину поля сборной Южной Кореи в концовке решающей встречи группового этапа чемпионата мира.

«Мы считали, что у нас есть призрачная надежда. Это была моя ошибка», — отметил вратарь.

Нойер
Reuters
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер
09:45

Польское издание Polsat Sport считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен возглавить национальную команду Польши вместо Адама Навалки. «Черчесов — человек с характером, который вывел сборную России в плей-офф ЧМ-2018. Он хорошо знает польский рынок, язык для него не будет проблемой», — говорится в сообщении.

Черчесов
РИА Новости
Станислав Черчесов
09:35

Защитник сборной России Марио Фернандес вошел в символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2018 года по версии журналиста Bleacher Report Сэма Тига.

Также в сборную вошел защитник «Краснодара» и команды Швеции Андреас Гранквист.

Сборная группового этапа ЧМ-2018: Чо Хен У (Южная Корея), Марио Фернандес (Россия), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), Юссуф Сабали (Сенегал), Н'Голо Канте (Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Нордин Амрабат (Марокко), Гарри Кейн (Англия).

09:20

Защитник сборной Дании по футболу Матиас Йоргенсен прокомментировал свист трибун на матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Франции.

«Честно говоря, я не слышал этого свиста. С уважением отношусь к мнению болельщиков, но мы старались обыграть Францию и занять первое место. Просто в этот раз обе команды в обороне играли лучше, чем в атаке», — сказал Йоргенсен.

Страусы, панды и фараоны: самые странные костюмы болельщиков ЧМ-2018 25
Виталий Белоусов/РИА "Новости"
Болельщик сборной Франции перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Дании и Франции
09:10

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением об удалении защитника команды Игоря Смольникова в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против Уругвая.

«У каждого футболиста случаются в карьере неудачные матчи. Сегодня ошибся он, завтра может ошибиться кто-то другой. Ничего страшного, игровой момент. Мы поддержали Игоря. Надеемся, болельщики тоже поддержат», — сказалЧерышев.

Игорь Смольников (Россия)
РИА "Новости"
09:00

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан рассказал о причинах вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года в России.

«Для меня главным разочарованием в составе сборной Германии стали Сами Хедира и Месут Озил. В первом матче они были незаметны, а во втором сидели на скамейке запасных. В следующей игре им вновь дали шанс, но ни один из них им не воспользовался», — цитирует Кана The Sun.

Экс-голкипер отметил, что Хедира и Озил, несмотря на свой опыт, провалили турнир.

«Думаю, у федерации футбола впереди много работы. Они должны решить, на кого стоит делать ставку в последующие годы. Возможно, это связано с упавшим уровнем бундеслиги», — добавил Кан.

Футбол
РИА Новости
Футболист сборной Германии Месут Озил
08:50

Сборная Голландии на чемпионат мира не попала, поэтому футболисты проводят время в отпуске. И делают это шумно.

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был заключен под арест за избиение своей жены.

Как информирует интернет-портал Soccernews.nl, инцидент произошел во время отдыха семьи голландского игрока на Ибице.

Отмечается, что в результате потасовки пострадали также посторонние люди, пытавшиеся остановить игрока. Форвард был арестован испанской полицией, прибывшей по вызову.

Промес
РИА Новости
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес
08:40

Сборная Панамы стала худшей командой чемпионата мира 2018 года в России.

На групповом этапе североамериканская сборная не смогла набрать ни одного очка. Такой же показатель у команды Египта, однако у нее лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

В 1/8 финала чемпионата мира не смогли попасть 16 команд: Саудовская Аравия, Египет, Иран, Марокко, Перу, Австралия, Нигерия, Исландия, Сербия, Коста-Рика, Южная Корея, Германия, Тунис, Панама, Сенегал, Польша.

Игрок сборной Панамы Абдиэль Арройо
РИА Новости
Игрок сборной Панамы Абдиэль Арройо
08:30

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию предлагается онлайн-трансляция самых важных событий очередного дня чемпионата мира — 2018. Сегодня у сборных перерыв в матчах, и они используют это время для подготовки к играм 1/8 финала.