Не поехал на ЧМ-2018: лидер «Спартака» избил жену. LIVE

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Бывший защитник сборной Югославии и английского клуба «Тоттенхэм» Горан Буньевчевич умер в возрасте 45 лет.. «Мы глубоко опечалены новостью о нашем бывшем игроке. Мысли всех в клубе с друзьями и семьей Буньевчевича в этот крайне трудный момент», — написано в твиттере английского клуба.
Буньевчевич перенес операцию по поводу аневризмы 20 мая.
Также защитник выступал за сербский клуб «Црвена Звезда», за который провел 138 игр и забил 18 мячей.
В составе сборной Югославии игрок провел 13 матчей.
Вратарь сборной Германии Намуэль Нойер заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде. «Мы должны взять на себя ответственность за случившееся. Мы провалились. Но я не намерен останавливаться и продолжу международную карьеру», — цитирует Нойера Goal.
Также футболист рассказал, почему отправился на половину поля сборной Южной Кореи в концовке решающей встречи группового этапа чемпионата мира.
«Мы считали, что у нас есть призрачная надежда. Это была моя ошибка», — отметил вратарь.
Польское издание Polsat Sport считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен возглавить национальную команду Польши вместо Адама Навалки. «Черчесов — человек с характером, который вывел сборную России в плей-офф ЧМ-2018. Он хорошо знает польский рынок, язык для него не будет проблемой», — говорится в сообщении.
Защитник сборной России Марио Фернандес вошел в символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2018 года по версии журналиста Bleacher Report Сэма Тига.
Также в сборную вошел защитник «Краснодара» и команды Швеции Андреас Гранквист.
Сборная группового этапа ЧМ-2018: Чо Хен У (Южная Корея), Марио Фернандес (Россия), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), Юссуф Сабали (Сенегал), Н'Голо Канте (Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Нордин Амрабат (Марокко), Гарри Кейн (Англия).
Защитник сборной Дании по футболу Матиас Йоргенсен прокомментировал свист трибун на матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Франции.
«Честно говоря, я не слышал этого свиста. С уважением отношусь к мнению болельщиков, но мы старались обыграть Францию и занять первое место. Просто в этот раз обе команды в обороне играли лучше, чем в атаке», — сказал Йоргенсен.
Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением об удалении защитника команды Игоря Смольникова в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против Уругвая.
«У каждого футболиста случаются в карьере неудачные матчи. Сегодня ошибся он, завтра может ошибиться кто-то другой. Ничего страшного, игровой момент. Мы поддержали Игоря. Надеемся, болельщики тоже поддержат», — сказалЧерышев.
Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан рассказал о причинах вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года в России.
«Для меня главным разочарованием в составе сборной Германии стали Сами Хедира и Месут Озил. В первом матче они были незаметны, а во втором сидели на скамейке запасных. В следующей игре им вновь дали шанс, но ни один из них им не воспользовался», — цитирует Кана The Sun.
Экс-голкипер отметил, что Хедира и Озил, несмотря на свой опыт, провалили турнир.
«Думаю, у федерации футбола впереди много работы. Они должны решить, на кого стоит делать ставку в последующие годы. Возможно, это связано с упавшим уровнем бундеслиги», — добавил Кан.
Сборная Голландии на чемпионат мира не попала, поэтому футболисты проводят время в отпуске. И делают это шумно.
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был заключен под арест за избиение своей жены.
Как информирует интернет-портал Soccernews.nl, инцидент произошел во время отдыха семьи голландского игрока на Ибице.
Отмечается, что в результате потасовки пострадали также посторонние люди, пытавшиеся остановить игрока. Форвард был арестован испанской полицией, прибывшей по вызову.
Сборная Панамы стала худшей командой чемпионата мира 2018 года в России.
На групповом этапе североамериканская сборная не смогла набрать ни одного очка. Такой же показатель у команды Египта, однако у нее лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
В 1/8 финала чемпионата мира не смогли попасть 16 команд: Саудовская Аравия, Египет, Иран, Марокко, Перу, Австралия, Нигерия, Исландия, Сербия, Коста-Рика, Южная Корея, Германия, Тунис, Панама, Сенегал, Польша.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию предлагается онлайн-трансляция самых важных событий очередного дня чемпионата мира — 2018. Сегодня у сборных перерыв в матчах, и они используют это время для подготовки к играм 1/8 финала.