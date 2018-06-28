«Германию возглавит Черчесов»: что пишут о вылете чемпионов

Главная новость чемпионата мира по футболу последних дней — вылет сборной Германии. Немцы проиграли Южной Корее. Встреча, которая проходила на стадионе «Казань Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Азии.

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Оба мяча корейцы забили уже в добавленное ко второму тайму время, авторами голов стали Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.

Таким образом, Германия спустя четыре года после завоевания золотых медалей не смогла даже выйти из группы, заняв четвертое место в квартете. Новость о вылете действующих чемпионов мира взорвала социальные сети. Вот так, по мнению пользователей твиттера, выглядела реакция фанатов бундесманшафт на поражение их любимой команды.

Germany fans right now pic.twitter.com/3S6AvoH5EB — World Cup (@TrueSccrLife) 27 июня 2018 г.

Любопытно, что Германия не смогла избежать знаменитого проклятья, согласно которому действующий чемпион мира из Европы на следующем мундиале не выходит из группы. Так уже было в 2002-м году с Францией, в 2010-м с Италией и в 2014-м с Испанией.

После того как сборная Германии пропустила первый мяч, ее голкипер Мануэль Нойер отправился помогать своим партнерам в атаке. Корейцы мгновенно наказали футболиста мюнхенской «Баварии» за эту авантюру, забив второй мяч в оставленные пустыми ворота.

В социальных сетях высмеяли поступок Нойера, который буквально исчез с последнего рубежа.

Where did Manuel Neuer go?



(Original video via IG/bochythefrenchie) pic.twitter.com/lHwSfLBeCO — B/R Football (@brfootball) 27 июня 2018 г.

В 2014 году сборная Германии уничтожила Бразилию в полуфинале чемпионата мира со счетом 7:1. Та встреча принесла много боли фанатам пентакампеонов. На этот раз латиноамериканцы принялись злорадствовать над своими обидчиками. Особенно ярко отреагировал бразильский отдел телеканала Fox.

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27 июня 2018 г.

В проходившем параллельно матче группы встречались национальные команды Швеции и Мексики. Скандинавы уверенно победили со счетом 3:0. Этот результат обеспечивал «тре крунур» участие в плей-офф вне зависимости от результата матча Германии и Южной Кореи.

После финального свистка поединка в Екатеринбурге выступающий за «Краснодар» шведский капитан Андреас Гранквист поинтересовался у представителя сборной итогом матча Германии. Реакция игрока бесценна.

Когда сказали как сыграли немцы. pic.twitter.com/IewEmULahU — Квапиш Вадим (@Badexe) 27 июня 2018 г.

А вот для мексиканцев поражение Германии имело определяющую роль. Именно благодаря ему «ацтеки» пробрались в 1/8 финала. Любопытно, что болельщики латиноамериканской команды после того, как счет в матче с ее участием стал 0:3, перестали смотреть на поле, где их сборной ничего не светило. Фанаты только и делали, что бесконечно обновляли смартфоны, чтобы узнать, как играют Германия и Южная Корея.

В итоге азиатская команда победила. А местные мастера графических редакторов сразу же предложили новый вариант мексиканского флага, где вместо привычного герба изображен автор победного гола.

Славящийся своим острословием бывший игрок сборной Англии Гари Линекер обновил свою знаменитую фразу: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы».

«Футбол — простая игра. 22 человека гоняют мяч, но Германия уже не всегда выигрывает. Предыдущая версия фразы — в истории»,

— написал Линекер в твиттере.

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27 июня 2018 г.

Большое количество пользователей социальных сетей после неудачи Германии в России стали проводить параллели со Второй мировой войной. Чуть позже данная тенденция была высмеяна в твиттере.

Ййййяяяя ннннне дддддолжен писать аналогии пппро немцев, русскую землю и войну. Дддержаться... Из последних сиииил. Ннне ддддолжжжжен.... Нннееееет pic.twitter.com/Cg5dffdRMu — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 27 de junio de 2018

Англичане пошутили про сборную Германии с использованием слова Carry, которое в данном контексте можно перевести как «тащить». Согласно набравшему популярность мему, сборную Англии тащит Гарри Кейн, Португалию — Криштиану Роналду, а Германию — самолет.

После вылета Германии с чемпионата мира будущее ее нынешнего главного тренера Йоахима Лёва у руля команды остается туманным. Возможно, руководители Немецкого футбольного союза уже начали искать ему замену.

«Следующим тренером Германии должен стать Черчесов. Он-то умеет выходить из группы!»

— предложили в твиттере.

Также в пользу Станислава Саламовича называется его отличное знание немецкого языка. Похоже, Российскому футбольному союзу нужно не мешкая подписывать новый контракт со специалистом.

Следующим тренером Германии должен стать Черчесов. Он-то умеет выходить из группы! — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 27 июня 2018 г.

В социальных сетях обсуждали не только вылет Германии, но и удачную игру Бразилии. Лидер пентакампеонов Неймар любит кататься по полю, изображая боль. И это приносит результат. Такая тактика вполне сравнима с игрой в боулинг.

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