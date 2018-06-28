«Германию возглавит Черчесов»: что пишут о вылете чемпионов

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 2 тайм
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.6 X–2.95 П2–3.3
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.4 X–3.7 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.3
21:00 G1—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–3.05 П2–2.55
21:00 Колумбия—G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
Япония
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Йерри Мина
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Луис Суарес
3
2
12
Сон Хын Мин
3
2
13
Эден Азар
2
2
14
Мохамед Салах
2
2
15
Лука Модрич
3
2
16
Андреас Гранквист
3
2
17
Майл Единак
3
2
18
Юссеф Эн-Несири
1
1
19
Фелипе Балой
1
1
20
Йосип Дрмич
2
1
21
Миши Батшуайи
1
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Анте Ребич
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Дрис Мертенс
2
1
35
Вахби Хазри
2
1
36
Килиан Мбаппе
3
1
37
Александр Головин
2
1
38
Маркос Рохо
2
1
39
Стивен Цубер
2
1
40
Хосе Мария Хименес
2
1
41
Иван Ракитич
3
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Паулиньо
3
1
44
Такаси Инуи
3
1
45
Хосе Паоло Герреро
3
1
46
Марко Ройс
3
1
47
Хуан Куадрадо
3
1
48
Юйа Осако
3
1
49
Хуан Кинтеро
3
1
50
Ян Беднарек
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Ирвин Лосано
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Радамель Фалькао
3
1
57
Андре Каррильо
3
1
58
Шердан Шакири
3
1
59
Иван Перишич
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Иско
3
1
63
Неймар
3
1
64
Александар Коларов
3
1
65
Гжегож Крыховяк
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Садио Мане
3
1
72
Салем Аль-Доссари
3
1
73
Тони Кроос
3
1
74
Тьяго Силва
3
1
75
Хавьер Эрнандес
3
1
76
Эдинсон Кавани
3
1
77
Синдзи Кагава
2
1
78
Фержани Сасси
2
1
79
Карим Ансарифард
3
1
80
Антуан Гризманн
3
1
81
Карлос Вела
3
1
82
Виктор Мозес
3
1
83
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
84
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Германию возглавит Черчесов»: что пишут о вылете чемпионов

Соцсети о вылете Германии с ЧМ-2018

Злорадство бразильцев, смех капитана сборной Швеции, корейский футболист на флаге Мексики, переделанное крылатое выражение Гари Линекера и неожиданный кандидат на пост главного тренера. «Газета.Ru» рассказывает о том, как социальные сети восприняли неожиданный вылет Германии с чемпионата мира по футболу.

Главная новость чемпионата мира по футболу последних дней — вылет сборной Германии. Немцы проиграли Южной Корее. Встреча, которая проходила на стадионе «Казань Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Азии.

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Оба мяча корейцы забили уже в добавленное ко второму тайму время, авторами голов стали Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.

Таким образом, Германия спустя четыре года после завоевания золотых медалей не смогла даже выйти из группы, заняв четвертое место в квартете. Новость о вылете действующих чемпионов мира взорвала социальные сети. Вот так, по мнению пользователей твиттера, выглядела реакция фанатов бундесманшафт на поражение их любимой команды.

Любопытно, что Германия не смогла избежать знаменитого проклятья, согласно которому действующий чемпион мира из Европы на следующем мундиале не выходит из группы. Так уже было в 2002-м году с Францией, в 2010-м с Италией и в 2014-м с Испанией.

The curse of the champions.

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

После того как сборная Германии пропустила первый мяч, ее голкипер Мануэль Нойер отправился помогать своим партнерам в атаке. Корейцы мгновенно наказали футболиста мюнхенской «Баварии» за эту авантюру, забив второй мяч в оставленные пустыми ворота.

В социальных сетях высмеяли поступок Нойера, который буквально исчез с последнего рубежа.

В 2014 году сборная Германии уничтожила Бразилию в полуфинале чемпионата мира со счетом 7:1. Та встреча принесла много боли фанатам пентакампеонов. На этот раз латиноамериканцы принялись злорадствовать над своими обидчиками. Особенно ярко отреагировал бразильский отдел телеканала Fox.

В проходившем параллельно матче группы встречались национальные команды Швеции и Мексики. Скандинавы уверенно победили со счетом 3:0. Этот результат обеспечивал «тре крунур» участие в плей-офф вне зависимости от результата матча Германии и Южной Кореи.

После финального свистка поединка в Екатеринбурге выступающий за «Краснодар» шведский капитан Андреас Гранквист поинтересовался у представителя сборной итогом матча Германии. Реакция игрока бесценна.

А вот для мексиканцев поражение Германии имело определяющую роль. Именно благодаря ему «ацтеки» пробрались в 1/8 финала. Любопытно, что болельщики латиноамериканской команды после того, как счет в матче с ее участием стал 0:3, перестали смотреть на поле, где их сборной ничего не светило. Фанаты только и делали, что бесконечно обновляли смартфоны, чтобы узнать, как играют Германия и Южная Корея.

В итоге азиатская команда победила. А местные мастера графических редакторов сразу же предложили новый вариант мексиканского флага, где вместо привычного герба изображен автор победного гола.

Славящийся своим острословием бывший игрок сборной Англии Гари Линекер обновил свою знаменитую фразу: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы».

«Футбол — простая игра. 22 человека гоняют мяч, но Германия уже не всегда выигрывает. Предыдущая версия фразы — в истории»,

— написал Линекер в твиттере.

Большое количество пользователей социальных сетей после неудачи Германии в России стали проводить параллели со Второй мировой войной. Чуть позже данная тенденция была высмеяна в твиттере.

Англичане пошутили про сборную Германии с использованием слова Carry, которое в данном контексте можно перевести как «тащить». Согласно набравшему популярность мему, сборную Англии тащит Гарри Кейн, Португалию — Криштиану Роналду, а Германию — самолет.

This... . #football #worldcup #fifaworldcup #soccer #goal

Публикация от BenchWarmers (@bewarmers)

После вылета Германии с чемпионата мира будущее ее нынешнего главного тренера Йоахима Лёва у руля команды остается туманным. Возможно, руководители Немецкого футбольного союза уже начали искать ему замену.

«Следующим тренером Германии должен стать Черчесов. Он-то умеет выходить из группы!»

— предложили в твиттере.

Также в пользу Станислава Саламовича называется его отличное знание немецкого языка. Похоже, Российскому футбольному союзу нужно не мешкая подписывать новый контракт со специалистом.

В социальных сетях обсуждали не только вылет Германии, но и удачную игру Бразилии. Лидер пентакампеонов Неймар любит кататься по полю, изображая боль. И это приносит результат. Такая тактика вполне сравнима с игрой в боулинг.

. #football #worldcup #fifaworldcup #soccer #goal

Публикация от BenchWarmers (@bewarmers)

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