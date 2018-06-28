«Бразилия и Бельгия — главные фавориты чемпионата мира»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.75 X–3.1 П2–2.75
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.6 X–3.6 П2–1.8
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.7 X–2.9 П2–3.2
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.4 X–3.7 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.3
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–3.05 П2–2.55
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Филиппе Коутиньо
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Йосип Дрмич
2
1
20
Миши Батшуайи
1
1
21
Яго Аспас
2
1
22
Кейсуке Хонда
2
1
23
Йерри Мина
1
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Хуан Куадрадо
2
1
30
Хуан Кинтеро
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
М'Байе Ньянг
2
1
37
Радамель Фалькао
2
1
38
Дрис Мертенс
2
1
39
Вахби Хазри
2
1
40
Юйа Осако
2
1
41
Такаси Инуи
2
1
42
Килиан Мбаппе
3
1
43
Александр Головин
2
1
44
Гжегож Крыховяк
2
1
45
Маркос Рохо
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Хосе Мария Хименес
2
1
50
Иван Ракитич
3
1
51
Паулиньо
3
1
52
Хосе Паоло Герреро
3
1
53
Марко Ройс
3
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Ирвин Лосано
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Тьяго Силва
3
1
74
Хавьер Эрнандес
3
1
75
Эдинсон Кавани
3
1
76
Синдзи Кагава
2
1
77
Фержани Сасси
2
1
78
Карим Ансарифард
3
1
79
Антуан Гризманн
3
1
80
Карлос Вела
3
1
81
Виктор Мозес
3
1
82
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
83
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Бразилия и Бельгия — главные фавориты чемпионата мира»

Веретенников и Радимов о вылете Германии с ЧМ-2018

Координатор команд «Зенита» Владислав Радимов и экс-тренер волгоградского «Ротора» Олег Веретенников в интервью «Газете.Ru» поделились мнением о вылете Германии, уверенном проходе Бразилии в 1/8 финала и предстоящем матче Англии и Бельгии на чемпионате мира по футболу.

— Вылет Германии вас шокировал? Как думаете, что случилось с чемпионами мира?

Олег Веретенников: Конечно, вылет Германии меня шокировал. Ведь она была одним из фаворитов мундиаля.

Однако, учитывая, как немцы провели последний матч, их неудача была закономерна. Даже обладая такими составом и мастерством, без скорости не обыграть даже Южную Корею.

В чем главная причина поражения? Возможно, не хватило свежести — Германия отдала много сил в матче со шведами, играла вдесятером. К тому же добавились и проблемы с составом, не играл Жером Боатенг, еще несколько игроков были травмированы. Но с таким составом они все равно обязаны были выходить из группы.

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Надо отдать должное корейцам. Они здорово оборонялись и ждали свой шанс в атаке, что в итоге привело к двум забитым мячам. Хотя их первый гол получился во много случайным.

Владислав Радимов: Конечно, когда действующий чемпион мира не выход из группы — это всегда сенсация. Сказать, что это было закономерно, не могу. Во многих моментах немцам не повезло. Они играли с преимуществом, но не могли забить.

— Шведы выбили с чемпионата мира Италию, Голландию и вот теперь Германию. Эта команда может далеко пройти? Если ощущение, что «тре крунур» стали некими теневыми фаворитами?

О.В.: Сложно причислить шведов к числу фаворитов. На этом чемпионате многие команды удивили своей игрой, некоторые из них попали в плей-офф, а некоторые не вышли из группы.

Шведов многие называли самой скучной командой чемпионата. Но, тем не менее, они вышли из очень сложной группы в квалификации, обыграли Италию в стыковых матчах и теперь опередили Германию в группе.

С уходом Златана Ибрагимовича Швеции не хватает яркости. Скандинавы потеряли некий креатив в игре. Но эта команда играет очень сбалансированно и наказывает соперников за их ошибки.

В.Р.: Шведы не стали фаворитом чемпионата. Да они вышли из группы, молодцы. Но на счет фаворита я не согласен.

Что могу сказать про эту команду? Надежно играют в обороне, строго действуют в защите всей командой. Но я бы не стал говорить, что они показывают яркий футбол. Есть команды поинтересней.

— Сборная Бразилии легко вышла из группы с семью очкам. По-вашему, после вылета Германии это теперь главный претендент на титул?

О.В.: Только что говорили про Германию, которая была фаворитом, но вылетела с чемпионата. Кто его знает, как бразильцы проведут матч с мексиканцами?

Но про пентакампеонов я могу сказать, что они двигаются поступательно — первую игру провели не очень, во второй сыграли получше, а вчера показали уверенный футбол, который позволил им занять первое место в группе.

В.Р.: Я думаю, что даже если бы немцы оставались на чемпионате, бразильцы все равно были бы главными претендентами на золото. У них игра сбалансирована, есть дисциплина, которой раньше не хватало и яркие мастера.

Поэтому, соглашусь с вами в том, что бразильцы — главные фавориты чемпионата. Наряду со сборной Бельгии, как мне кажется.

— Сегодня Англия сыграет с Бельгией. Кто вам кажется предпочтительней?

О.В.: Это такие команды, которые можно отнести к теневым фаворитам. Обе сборные могут преподнести сюрприз на этом чемпионате.

Бельгийцы отлично играют уже на протяжении несколько лет. Они много забивают, а группа атаки у них просто сумасшедшая.

У Англии есть Гарри Кейн, который забивает в каждой игре. Не сказать, что у него много моментов, но форвард обладает стопроцентной реализацией. Я видел его матч в Волгограде против Туниса. У нападающего «Тоттенхэма» было два момента, которые он использовал. Футболист обладает потрясающим голевым чутьем и настроем на забитые мячи. Кейн мастерски находит точки, понимает, куда прилетит снаряд и идеально завершает атаку.

В.Р.:

Мне кажется, что верхняя часть сетки чемпионата сильнее нижней. Поэтому, в группе G будет лучше занять второе место, чтобы получить более слабых соперников в плей-офф. То есть, Англии или Бельгии сегодня лучше проиграть.

Будут ли команды играть в поддавки? Мне не хотелось бы рассматривать этот матч. Неправильно говорить о том, что на чемпионате мира кто-то может сыграть на поражение. И сказать об этой встречи я ничего не могу, потому что я знаю, как они будут играть. В плей-офф это была бы интересная игра двух сильных команд. А здесь сложно говорить, но я надеюсь на профессионализм игроков.

— Сегодня сыграют Панама и Тунис. Этот матч будет во многом бессмысленным, потому что обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф. При новом формате чемпионатов мира в 48 команд, таких поединков не будет. В группах сыграют три команды, две из которых выходят в дальше. Как вам кажется, расширение чемпионата мира — удачная идея?

О.В.: Не совсем правильно называть проходными те игры, которые не влияют на турнирное положение команд.

Я был на матче Саудовской Аравии и Египта в Волгограде. Поединок ничего не решал в группе, но команды выдали увлекательный футбол. Саудовцы больше хотели победить и провели лучше второй тайм.

Проходных матчей на чемпионате мира не бывают. Все равно люди выходят и стараются.

Нравится ли мне идея увеличения числа участников? Сложно сказать, когда это только на бумаге. Надо смотреть, как будет выглядеть в реальности.

В.Р.:

Мне кажется, 48 команд на чемпионате мира — это перебор. Я все понимаю, телевидение, деньги, но, я думаю, что столько участников — это очень много.

Мне больше нравится формат, где 24 команды и с третьего места можно было попасть в плей-офф.

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