«Бразилия и Бельгия — главные фавориты чемпионата мира»

— Вылет Германии вас шокировал? Как думаете, что случилось с чемпионами мира?

Олег Веретенников: Конечно, вылет Германии меня шокировал. Ведь она была одним из фаворитов мундиаля.

Однако, учитывая, как немцы провели последний матч, их неудача была закономерна. Даже обладая такими составом и мастерством, без скорости не обыграть даже Южную Корею.

В чем главная причина поражения? Возможно, не хватило свежести — Германия отдала много сил в матче со шведами, играла вдесятером. К тому же добавились и проблемы с составом, не играл Жером Боатенг, еще несколько игроков были травмированы. Но с таким составом они все равно обязаны были выходить из группы.

Реклама

Надо отдать должное корейцам. Они здорово оборонялись и ждали свой шанс в атаке, что в итоге привело к двум забитым мячам. Хотя их первый гол получился во много случайным.

Владислав Радимов: Конечно, когда действующий чемпион мира не выход из группы — это всегда сенсация. Сказать, что это было закономерно, не могу. Во многих моментах немцам не повезло. Они играли с преимуществом, но не могли забить.

— Шведы выбили с чемпионата мира Италию, Голландию и вот теперь Германию. Эта команда может далеко пройти? Если ощущение, что «тре крунур» стали некими теневыми фаворитами?

О.В.: Сложно причислить шведов к числу фаворитов. На этом чемпионате многие команды удивили своей игрой, некоторые из них попали в плей-офф, а некоторые не вышли из группы.

Шведов многие называли самой скучной командой чемпионата. Но, тем не менее, они вышли из очень сложной группы в квалификации, обыграли Италию в стыковых матчах и теперь опередили Германию в группе.

С уходом Златана Ибрагимовича Швеции не хватает яркости. Скандинавы потеряли некий креатив в игре. Но эта команда играет очень сбалансированно и наказывает соперников за их ошибки.

В.Р.: Шведы не стали фаворитом чемпионата. Да они вышли из группы, молодцы. Но на счет фаворита я не согласен.

Что могу сказать про эту команду? Надежно играют в обороне, строго действуют в защите всей командой. Но я бы не стал говорить, что они показывают яркий футбол. Есть команды поинтересней.

— Сборная Бразилии легко вышла из группы с семью очкам. По-вашему, после вылета Германии это теперь главный претендент на титул?

О.В.: Только что говорили про Германию, которая была фаворитом, но вылетела с чемпионата. Кто его знает, как бразильцы проведут матч с мексиканцами?

Но про пентакампеонов я могу сказать, что они двигаются поступательно — первую игру провели не очень, во второй сыграли получше, а вчера показали уверенный футбол, который позволил им занять первое место в группе.

В.Р.: Я думаю, что даже если бы немцы оставались на чемпионате, бразильцы все равно были бы главными претендентами на золото. У них игра сбалансирована, есть дисциплина, которой раньше не хватало и яркие мастера.

Поэтому, соглашусь с вами в том, что бразильцы — главные фавориты чемпионата. Наряду со сборной Бельгии, как мне кажется.

— Сегодня Англия сыграет с Бельгией. Кто вам кажется предпочтительней?

О.В.: Это такие команды, которые можно отнести к теневым фаворитам. Обе сборные могут преподнести сюрприз на этом чемпионате.

Бельгийцы отлично играют уже на протяжении несколько лет. Они много забивают, а группа атаки у них просто сумасшедшая.

У Англии есть Гарри Кейн, который забивает в каждой игре. Не сказать, что у него много моментов, но форвард обладает стопроцентной реализацией. Я видел его матч в Волгограде против Туниса. У нападающего «Тоттенхэма» было два момента, которые он использовал. Футболист обладает потрясающим голевым чутьем и настроем на забитые мячи. Кейн мастерски находит точки, понимает, куда прилетит снаряд и идеально завершает атаку.

В.Р.:

Мне кажется, что верхняя часть сетки чемпионата сильнее нижней. Поэтому, в группе G будет лучше занять второе место, чтобы получить более слабых соперников в плей-офф. То есть, Англии или Бельгии сегодня лучше проиграть.

Будут ли команды играть в поддавки? Мне не хотелось бы рассматривать этот матч. Неправильно говорить о том, что на чемпионате мира кто-то может сыграть на поражение. И сказать об этой встречи я ничего не могу, потому что я знаю, как они будут играть. В плей-офф это была бы интересная игра двух сильных команд. А здесь сложно говорить, но я надеюсь на профессионализм игроков.

— Сегодня сыграют Панама и Тунис. Этот матч будет во многом бессмысленным, потому что обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф. При новом формате чемпионатов мира в 48 команд, таких поединков не будет. В группах сыграют три команды, две из которых выходят в дальше. Как вам кажется, расширение чемпионата мира — удачная идея?

О.В.: Не совсем правильно называть проходными те игры, которые не влияют на турнирное положение команд.

Я был на матче Саудовской Аравии и Египта в Волгограде. Поединок ничего не решал в группе, но команды выдали увлекательный футбол. Саудовцы больше хотели победить и провели лучше второй тайм.

Проходных матчей на чемпионате мира не бывают. Все равно люди выходят и стараются.

Нравится ли мне идея увеличения числа участников? Сложно сказать, когда это только на бумаге. Надо смотреть, как будет выглядеть в реальности.

В.Р.:

Мне кажется, 48 команд на чемпионате мира — это перебор. Я все понимаю, телевидение, деньги, но, я думаю, что столько участников — это очень много.

Мне больше нравится формат, где 24 команды и с третьего места можно было попасть в плей-офф.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».