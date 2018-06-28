Ах, мой милый Аугустинсон: скромные герои ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.6 X–3.2 П2–2.8
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.7 X–3 П2–3.1
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.75 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.8 П2–6.1
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Филиппе Коутиньо
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Йосип Дрмич
2
1
20
Миши Батшуайи
1
1
21
Яго Аспас
2
1
22
Кейсуке Хонда
2
1
23
Йерри Мина
1
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Хуан Куадрадо
2
1
30
Хуан Кинтеро
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
М'Байе Ньянг
2
1
37
Радамель Фалькао
2
1
38
Дрис Мертенс
2
1
39
Вахби Хазри
2
1
40
Юйа Осако
2
1
41
Такаси Инуи
2
1
42
Килиан Мбаппе
3
1
43
Александр Головин
2
1
44
Гжегож Крыховяк
2
1
45
Маркос Рохо
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Хосе Мария Хименес
2
1
50
Иван Ракитич
3
1
51
Паулиньо
3
1
52
Хосе Паоло Герреро
3
1
53
Марко Ройс
3
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Ирвин Лосано
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Тьяго Силва
3
1
74
Хавьер Эрнандес
3
1
75
Эдинсон Кавани
3
1
76
Синдзи Кагава
2
1
77
Фержани Сасси
2
1
78
Карим Ансарифард
3
1
79
Антуан Гризманн
3
1
80
Карлос Вела
3
1
81
Виктор Мозес
3
1
82
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
83
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Ах, мой милый Аугустинсон: скромные герои ЧМ-2018

Сборная Бразилии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Никогда не игравший за пределами Кореи вратарь, сумевший восстановить карьеру после двух лет в Китае бразилец и забивший дебютный мяч за сборную швед — список героев прошедшего дня чемпионата мира по футболу не содержит в себе громких фамилий. «Газета.Ru» рассказывает о тех, кто зажег в последних матчах мундиаля.

Чо Хён У (Южная Корея)

Он — автор главной сенсации нынешнего чемпионата мира по футболу. Сборная Германии не смогла справится с проклятьем, согласно которому, чемпион мира из Европы на следующий мундиаль после виктории вылетает после группового этапа.

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«Немецкая машина» сделала это в элегантном стиле, уступив главному аутсайдеру группы, который до этого проиграл два матча из двух. Турнирная мотивация у Южной Кореи все же оставались, но была довольно слаба — азиатский коллектив сохранял скорее математические шансы на выход в плей-офф.

Тем не менее, два гола в дополнительное время от Ким Юнь Квона и Сон Хын Мин принесли «азиатским тиграм» историческую победу.

Однако главным творцом успеха азиатского коллектива стал голкипер из корейского клуба «Тэгу» Чо Хён У, отразивший немало опасных ударов по своим воротам.

Любопытно, что 26-летний футболист на протяжении всей карьеры не покидал чемпионат родной страны. Тем не менее, этого опыта хватило, чтобы остановить лучшую команду планеты.

«За всю карьеру у меня никогда не было такого прекрасного матча, как сегодня. Я не все удары отбивал один — наши вратари Ким Сон Ю и Ким Джен Хен тоже мне помогали», — приводит слова голкипера официальный сайт ФИФА.

Несмотря на победу над Германией, сборная Южной Кореи осталась за бортом плей-офф. Однако покинуть мундиаль на такой ноте дорогого стоит.

Людвиг Аугустинсон (Швеция)

Сборная Швеция, похоже, превратилась в одного из теневых фаворитов чемпионата мира. Судите сами, скандинавы на своем пути оставили за бортом Нидерланды, Италию, и вот теперь — обошли в группе действующих чемпионов мира.

Да, в драматичном очном матче с бундесмашфат «тре крунур» уступили со счетом 1:2, но разгромная победа над Мексикой (3:0) позволила им опередить немцев в квартете.

Положил начало этого успеха защитник немецкого «Вердера» Людвиг Аугустинсон, поразивший мексиканские ворота в начале второго тайма.

Для 24-летнего футболиста этот гол стал первым в составе национальной команды Швеции.

«Сейчас у меня нет голоса. Я мечтал об этом. У меня было предчувствие, что я забью, и эта мечта сбылась. Я горжусь своей командой, мы придерживались игрового плана и заслужили такой результат», — поделился эмоциями игрок после матча.

В матче 1/8 финала сборная Швеции встретится с национальной командой Швейцарии. Встреча пройдет 3 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Паулиньо (Бразилия)

Сборная Бразилии посмеялась над Германией и через несколько часов спокойно вышла в 1/8 финала с первого места в группе.

В третьем туре самая титулованная команда планеты встречалась с Сербией. Пентакампеоны победили со счетом 2:0, забив по разу в каждом из таймов.

Лучшим игроком матча стал полузащитник «Барселоны» Паулиньо, ставший автором первого гола, который был забит на 36-й минуте с подачи партнера по сборной и клубу хавбека Филиппе Коутиньо.

Любопытным фактом из биографии Паулиньо является то, что в 2015-м году игрок уехал из английского «Тоттенхэма» в китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд». Как правило, после переезда в слабый чемпионат, игроки не возвращаются в сильные лиги, однако, поиграв в Поднебесной два года, хавбек перешел в «Барселону», где сумел проявить себя и заслужил вызов в национальную команду.

«Четыре года прошло с прошлого чемпионата мира, у меня многое в карьере и жизни поменялось, я смог эволюционировать. Мне пошел на пользу переезд из Англии в Китай. Я смог восстановить уверенность в себе, которую потерял там. И я здесь, потому что напряженно работал и заслужил вызов в сборную. За четыре года я смог приобрести большой опыт», — сказал игрок после матча.

В 1/8 финала сборная Бразилии сыграет с Мексикой. Встреча пройдет 2 июля на стадионе «Самара Арена» в 17.00 по московскому времени.

Блерим Джемаили (Швейцария)

Второе место в квартете Е заняла национальная команда Швейцарии. В последнем туре прагматичные европейцы сыграли вничью с Коста-Рикой. Но разве в этом есть какая-то разница, когда ты выходишь в следующий раунд?

Встреча завершилась со счетом 2:2. Лучшим игроком матча был признан полузащитник швейцарцев и итальянской «Болоньи» Блерим Джемаили.

Игроку удалось открыть счет, забив мяч на 31-й минуте встречи. Этот гол стал первым для хавбека на нынешнем турнире.

«Мой гол очень важен. Против Сербии у меня было 2-3 хороших шанса, но тогда не получилось, но к счастью мы выиграли. В сегодняшнем ударе была вся концентрация всех последних матчей. И я рад, что он попал туда, куда нужно.

На этом чемпионате мира много сюрпризов. Мы можем стать командой сюрпризом, хотя ясно, что надо играть лучше. На групповом этапе каждая команда серьезный соперник. Каждый прошел неспроста. Швеция вышла, находясь в одной группе с Германией, и это большое достижение для них. Важно стоять до конца» — поделился эмоциями Джемаили после матча.

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