Ах, мой милый Аугустинсон: скромные герои ЧМ-2018

Чо Хён У (Южная Корея)

Он — автор главной сенсации нынешнего чемпионата мира по футболу. Сборная Германии не смогла справится с проклятьем, согласно которому, чемпион мира из Европы на следующий мундиаль после виктории вылетает после группового этапа.

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«Немецкая машина» сделала это в элегантном стиле, уступив главному аутсайдеру группы, который до этого проиграл два матча из двух. Турнирная мотивация у Южной Кореи все же оставались, но была довольно слаба — азиатский коллектив сохранял скорее математические шансы на выход в плей-офф.

Тем не менее, два гола в дополнительное время от Ким Юнь Квона и Сон Хын Мин принесли «азиатским тиграм» историческую победу.

Однако главным творцом успеха азиатского коллектива стал голкипер из корейского клуба «Тэгу» Чо Хён У, отразивший немало опасных ударов по своим воротам.

Любопытно, что 26-летний футболист на протяжении всей карьеры не покидал чемпионат родной страны. Тем не менее, этого опыта хватило, чтобы остановить лучшую команду планеты.

«За всю карьеру у меня никогда не было такого прекрасного матча, как сегодня. Я не все удары отбивал один — наши вратари Ким Сон Ю и Ким Джен Хен тоже мне помогали», — приводит слова голкипера официальный сайт ФИФА.

Несмотря на победу над Германией, сборная Южной Кореи осталась за бортом плей-офф. Однако покинуть мундиаль на такой ноте дорогого стоит.

Сборная Швеция, похоже, превратилась в одного из теневых фаворитов чемпионата мира. Судите сами, скандинавы на своем пути оставили за бортом Нидерланды, Италию, и вот теперь — обошли в группе действующих чемпионов мира.

Да, в драматичном очном матче с бундесмашфат «тре крунур» уступили со счетом 1:2, но разгромная победа над Мексикой (3:0) позволила им опередить немцев в квартете.

Положил начало этого успеха защитник немецкого «Вердера» Людвиг Аугустинсон, поразивший мексиканские ворота в начале второго тайма.

Для 24-летнего футболиста этот гол стал первым в составе национальной команды Швеции.

«Сейчас у меня нет голоса. Я мечтал об этом. У меня было предчувствие, что я забью, и эта мечта сбылась. Я горжусь своей командой, мы придерживались игрового плана и заслужили такой результат», — поделился эмоциями игрок после матча.

В матче 1/8 финала сборная Швеции встретится с национальной командой Швейцарии. Встреча пройдет 3 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Паулиньо (Бразилия)

Сборная Бразилии посмеялась над Германией и через несколько часов спокойно вышла в 1/8 финала с первого места в группе.

В третьем туре самая титулованная команда планеты встречалась с Сербией. Пентакампеоны победили со счетом 2:0, забив по разу в каждом из таймов.

Лучшим игроком матча стал полузащитник «Барселоны» Паулиньо, ставший автором первого гола, который был забит на 36-й минуте с подачи партнера по сборной и клубу хавбека Филиппе Коутиньо.

Любопытным фактом из биографии Паулиньо является то, что в 2015-м году игрок уехал из английского «Тоттенхэма» в китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд». Как правило, после переезда в слабый чемпионат, игроки не возвращаются в сильные лиги, однако, поиграв в Поднебесной два года, хавбек перешел в «Барселону», где сумел проявить себя и заслужил вызов в национальную команду.

«Четыре года прошло с прошлого чемпионата мира, у меня многое в карьере и жизни поменялось, я смог эволюционировать. Мне пошел на пользу переезд из Англии в Китай. Я смог восстановить уверенность в себе, которую потерял там. И я здесь, потому что напряженно работал и заслужил вызов в сборную. За четыре года я смог приобрести большой опыт», — сказал игрок после матча.

В 1/8 финала сборная Бразилии сыграет с Мексикой. Встреча пройдет 2 июля на стадионе «Самара Арена» в 17.00 по московскому времени.

Второе место в квартете Е заняла национальная команда Швейцарии. В последнем туре прагматичные европейцы сыграли вничью с Коста-Рикой. Но разве в этом есть какая-то разница, когда ты выходишь в следующий раунд?

Встреча завершилась со счетом 2:2. Лучшим игроком матча был признан полузащитник швейцарцев и итальянской «Болоньи» Блерим Джемаили.

Игроку удалось открыть счет, забив мяч на 31-й минуте встречи. Этот гол стал первым для хавбека на нынешнем турнире.

«Мой гол очень важен. Против Сербии у меня было 2-3 хороших шанса, но тогда не получилось, но к счастью мы выиграли. В сегодняшнем ударе была вся концентрация всех последних матчей. И я рад, что он попал туда, куда нужно.

На этом чемпионате мира много сюрпризов. Мы можем стать командой сюрпризом, хотя ясно, что надо играть лучше. На групповом этапе каждая команда серьезный соперник. Каждый прошел неспроста. Швеция вышла, находясь в одной группе с Германией, и это большое достижение для них. Важно стоять до конца» — поделился эмоциями Джемаили после матча.

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