«С защитой они не дружат»: немцы потерялись в России

Финальный свисток матча в Казани официально зафиксировал главную сенсацию группового этапа чемпионата мира — 2018: сборная Германии бесславно покинула мундиаль, заняв последнее место в квартете F и не сумев пробиться в стадию плей-офф.

Зрители матча, кажется, не верили, что это возможно.

Реакция болельщиков, смотревший матч на большом экране в Берлине pic.twitter.com/6FRtS9tblZ — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 27 de junio de 2018

Ранее на грани вылета находился финалист прошлого мирового первенства Аргентина, однако в заключительном туре все звезды сложились — Хорватия обыграла исландцев, а сами «альбиселесте» одолели Нигерию благодаря голу в самой концовке матча, — и Лионель Месси сотоварищи все-таки проползли в 1/8 финала.

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В этой же встрече немцы никак не могли забить ни в начале, ни в конце, ни в середине: после отличнейших моментов мяч либо отправлялся выше ворот (несколько раз отличиться головой могли Марио Гомес и Матс Хуммельс), либо чудо-сейвы совершал вратарь корейцев Чо Хён У, который накрепко фиксировал в руках снаряд после ударов в упор из пределов штрафной.

А ведь немцам было достаточно забить всего один раз и удержать это преимущество: в параллельной встрече конкурентов за выход в плей-офф — Швеции и Мексики — латиноамериканцы «летели» со счетом 0:3

и по разнице забитых-пропущенных мячей без шансов уступили бы Бундестим. Единственное условие, которое стояло перед подопечными Йоахима Лёва, — это победа. И они не справились.





Спасибо за игру, Германия! pic.twitter.com/658ueSudjB — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 27 de junio de 2018

Что стало причиной такой непробиваемости корейцев, остается только гадать. Немцы владели мячом с огромным преимуществом (иногда этот показатель достигал 79 на 21% в пользу Бундестим), регулярно простреливали и навешивали в чужую штрафную, однако к голам это не приводило.

Безусловно, стоит отметить самоотверженную работу «азиатских тигров» в обороне: они неисчислимое количество раз заблокировали удары соперника, изрядно облегчив работу своего вратаря.

После первого тайма на счету немцев было только два удара в створ (при одном у корейцев), что довольно показательно. Причем наиболее опасные моменты были созданы именно подопечными Син Тхэ Ёна.

В первом случае вратарь Мануэль Нойер, до этого пропустивший девять месяцев из-за травмы (что постоянно порождало дискуссии о месте в воротах для Марка-Андре тер Штегена), выронил мяч из рук после дальнего удара Чон У Ёна со штрафного и чуть не позволил Сон Хын Мину сыграть на добивании. А во втором все тот же Мин не попал в створ из пределов штрафной, когда мяч отскочил ему после подачи со «стандарта».

Во втором тайме немцы вышли с однозначным настроем исправить эту ситуацию и все 90 минут старались вообще не давать сопернику касаться мяча, однако общей картины это не изменило:

«азиатские тигры» по-прежнему продолжали время от времени убегать в опаснейшие контратаки три в два, и, если бы не явный недостаток технического мастерства, корейцы бы давно открыли счет — провалов в обороне у Бундестим было достаточно.

Еще после первого матча немцев на чемпионате мира, который они проиграли Мексике со счетом 0:1, полузащитник «ацтеков» Хесус Гальярдо в интервью «Газете.Ru» раскрыл секрет победы над подопечными Лёва.

«Мы знали, что немцы сами любят ходить вперед, а вот с защитой не очень дружат, так что тренер сказал нам, что мы должны резко атаковать, и Германия позволит это сделать.

Всю неделю мы готовились с этой мыслью в голове — немцам сложно отступать в оборону. По этой причине тренер отправил нескольких очень быстрых игроков вперед, чтобы они создали кучу проблем сборной Германии», — рассказывал футболист.

В Южной Корее тоже, видимо, нащупали ахиллесову пяту Бундестим и целенаправленно ловили соперника на контратаках все 90 минут.

Тем удивительнее, что в итоге немцы пропустили не в результате контрвыпада быстроногих азиатов, а после «стандарта».

Ким Юнь Квон получил мяч в штрафной соперника после подачи с углового и легко вогнал его в ворота. Боковой арбитр сначала зафиксировал офсайд, но благодаря видеопросмотру главный судья убедился, что положения «вне игры» не было. После этого Германия уже не просто оказалась на краю пропасти, а повисла над ней, держась за край одной рукой.

Однако вскоре корейцы не оставили Бундестим и тени надежды своим вторым голом — наконец, отличился Сон Хын Мин, который весь матч терзал оборону чемпионов мира, но упускал момент за моментом.

Невольной причиной этого стал Нойер, побежавший в атаку и потерявший там мяч. Мин мгновенно унесся к чужим воротам, получил снаряд на ход и поразил пустой створ. После этого Германию оставили последние силы, и она со свистом полетела в зияющую дыру — мимо плей-офф мундиаля.

Любопытно, что, помимо невыхода из группы, немцы еще и заняли в ней последнее место, чего уж точно никто не ожидал. По очкам они сравнялись с Южной Кореей (3), но уступили ей по личным встречам, а у Мексики и Швеции оказалось по две победы и, соответственно, по шесть баллов.

Таково итоговое положение команд в группе F. Кто бы мог поверить pic.twitter.com/reVzn4YuK5 — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 27 de junio de 2018

Несмотря на всю неожиданность такого конфуза, наверное, можно было хотя бы предположить подобное развитие событий, если взглянуть на историю последних мундиалей. Действующие чемпионы мира никак не могут выйти из группы — и это факт.

В 2002 году печальная участь постигла Францию: «трехцветные» проиграли в матче открытия Сенегалу (0:1), сыграли вничью с Уругваем (0:0) и уступили Дании (0:2).

В 2010-м опростоволосилась Италия, сыграв вничью с Парагваем и Новой Зеландией и уступив Словакии (2:3).

В 2014-м этот грустный тренд поддержала Испания: уже в стартовом матче она была разгромлена Нидерландами (1:5), а затем уступила Чили (0:2), досрочно лишившись шансов на выход из группы. Победа над Австралией (3:0) в заключительном туре уже никак не повлияла на ситуацию.

Судя по неожиданному провалу немцев, проклятие чемпионов все еще в действии.

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