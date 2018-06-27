«Здоров и счастлив»: Родченков продолжит работать на США

Американский адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден выступил с заявлением о состоянии своего клиента, который, по информации СМИ, предпринял попытку самоубийства.

«Российские СМИ сообщили выдуманную новость о том, что Родченков попытался покончить с собой в США. Это неправда. Родченков здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России»,

— цитирует адвоката «Новая газета».

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По мнению Уолдена, российские СМИ намерены «дискредитировать» Родченкова.

Напомним, утром 27 июня вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов шокировал общественность новостью о том, что Родченков будто бы пытался покончить жизнь самоубийством в арендованной для него службами ФБР квартире в Вашингтоне.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, который на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — приводил слова Ионова Telegram-канал RT.

Российский функционер подчеркнул, что сам инцидент произошел еще 19 июня, когда сотрудники ФБР обнаружили Родченкова в своем доме без сознания.

Отмечается, что в квартире информатора WADA якобы были найдены несколько пустых бутылок виски. Примечательно, что информация, которую предоставил Ионов, во многом совпала с той, что была размещена на сайте шуточных и пародийных новостей «Панорама».

Авторы материала сделали очередную юмористическую публикацию на своем ресурсе 19 июня, заявив, что Родченкову якобы стало плохо после просмотра одного из футбольных матчей.

После того, как адвокат Родченкова опроверг заявление Ионова о попытке самоубийства информатора WADA, телеканал RT принес извинения за публикацию недостоверной информации.

«Заявления Ионова о «попытке суицида Родченкова», судя по всему, не подтверждаются. Других доказательств, кроме документов от своих источников, господин Ионов нам пока не представил», — сообщается в Telegram-канале RT.

Также в руководстве телеканала сообщили о прекращении сотрудничества с Ионовым.

«Правозащитник неоднократно делился с RT важной и правдивой информацией, однако цена ошибки слишком высока. Сожалеем, но больше господину Ионову мы доверять не будем», — говорится в заявлении.

Тем временем информацию о попытке Родченкова покончить жизнь самоубийством уже начали обсуждать в Госдуме.

Так, депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова предположила, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории мог задуматься о суициде из-за «одиночества и страха».

«Быть в чужой стране, быть одиноким, никому не нужным. Ведь он настраивался на что-то другое, но этого не случилось. Может быть, он хотел любви, но и ее не состоялось. Хотел денег, но их он тоже не получил. Думаю, что это его разбитые надежды. Плюс, наверное, то, что грех, который он взял на душу, его тяготит», — цитирует Журову НСН.

Кроме того, РИА «Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах опубликовали информацию о том, что причиной, по которой Родченкой якобы хотел покончить с собой, мог стать иск от трех российских биатлонисток на крупную сумму денег.

«Одной из возможных причин является ознакомление Григория Родченкова 17 и 18 июня в Нью-Йоркском федеральном суде с предъявленным ему материальным иском от российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на общую сумму $30 млн», — сообщило информационное агентство.

Напомним, что Зайцева, Вилухина и Романова обвинили Родченкова в клевете по поводу нарушения антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Россиянки потребовали от информатора WADA возместить им по $10 млн каждой.

Ранее Родченков заявлял, что давал российским спортсменам специальный допинговый коктейль под названием «Дюшес», из-за чего многие отечественные атлеты были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом (CAS), а также не допущены до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Однако на одном из последних слушаний в CAS информатор WADA сообщил, что никогда не угощал россиян этим коктейлем.

«Родченков рассказал, что не видел, чтобы спортсмены употребляли коктейль; не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля; ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу, а также, чтобы спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами», — сообщила пресс-служба CAS по итогам слушаний, которые прошли в январе 2018 года.

Примечательно, что на просьбу суда назвать состав допингового коктейля, Родченков ответил отказом и заявил, что не знает, каким образом его могли вывозить за границы России.

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