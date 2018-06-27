«Несчастливое место»: в провале сборной Египта винят Чечню

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
03
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06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 0:0 1 тайм
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:0 1 тайм
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.3 X–4.3 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.55 X–3.65 П2–7.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.25 П2–2.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.75
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.65 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:00:02:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:10:0
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
0:01:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:20:00:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Мохамед Салах
2
2
13
Лука Модрич
3
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Милан Бадель
1
1
22
Хосе Игнасио Начо
1
1
23
Рикарду Куарежма
2
1
24
Дилан Бронн
2
1
25
Марко Ройс
2
1
26
Хуан Куадрадо
2
1
27
Хуан Кинтеро
2
1
28
Анте Ребич
2
1
29
Ирвин Лосано
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Ола Тойвонен
2
1
35
М'Байе Ньянг
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Килиан Мбаппе
3
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Маркос Рохо
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Иван Ракитич
3
1
58
Хосе Паоло Герреро
3
1
59
Юрий Газинский
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Иско
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Салем Аль-Доссари
3
1
67
Эдинсон Кавани
3
1
68
Карлос Вела
2
1
69
Синдзи Кагава
2
1
70
Фержани Сасси
2
1
71
Карим Ансарифард
3
1
72
Андреас Гранквист
2
1
73
Антуан Гризманн
3
1
74
Виктор Мозес
3
1
75
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
76
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Несчастливое место»: в провале сборной Египта винят Чечню

Кадыров ответил на критику базы сборной на ЧМ

Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта обвинил Чеченскую Республику в провальном выступлении сборной страны на чемпионате мира в России. Египтяне, базировавшиеся в Грозном, не смогли набрать ни одного очка в группе А, заняв последнее место.

Провальное выступление сборной Египта на чемпионате мира в России вызвало бурную реакцию в стране, всколыхнув не только болельщиков, но и политиков.

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Парламентский комитет по делам молодежи и спорт намерен провести проверку возможной связи между неудачным выступлением сборной на чемпионате мира – 2018 в России и ее базированием в столице Чеченской Республики Грозном, сообщило РИА «Новости».

Политиков в выборе базы для дислокации национальной команды смутила удаленность Грозного от городов, где проходили матчи Египта.

Напомним, что в первом туре с Уругваем (0:1) североафриканская команда играла в Екатеринбурге, во втором против России (1:3) сражалась в Санкт-Петербурге, а заключительный поединок на турнире против Саудовской Аравии (1:2) провела в Волгограде.

Специальная комиссия должна провести расследование и выявить причины, почему национальная федерация местом проживания главной команды страны во время мирового форума выбрала именно Грозный.

Также вопросы у египетских инстанций вызывает нахождение артистов в отеле команды после поражения от сборной России. В задачи комиссии войдет и исследование «несанкционированного использования имиджа» нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха.

Напомним, что в преддверии последней игры египтян на турнире появилась информация, что главная звезда хочет покинуть расположение сборной.

Салах, якобы был недоволен тем, что на специальном приеме у главы Чечни Рамзана Кадырова ему было присуждено звание почетного гражданина Чеченской Республики, так как он не хочет, чтобы политики использовали его фамилию для собственного PR.

«Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются, — прокомментировал Кадыров ситуацию агентству ТАСС.

— Были там разговоры типа, что Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича. Это все сплетни наших врагов».

На деле Салах вышел на поле против Саудовской Аравии, провел полный матч и отметился голом, открыв счет.

Собственно, оба египетских взятия ворот на ЧМ-2018 стали следствиями ударом вингера «Ливерпуля» – в ворота Игоря Акинфеева он забил с заработанного им же пенальти.

По информации телеканала «Аль-Арабия», выступление сборной Египта на мировом первенстве на политическом уровне было признано унизительным, а ответственность за результат лежит на всех членах команды.

Уже стало известно, что главный тренер команды аргентинец Эктор Купер покинет свой пост по итогам чемпионата мира. Федерация футбола Египта решила не продлевать соглашение со специалистом, но при этом стороны поблагодарили друг друга за совместную работу.

62-летний тренер, когда-то выводивший испанскую «Валенсию» дважды подряд в финал Лиги чемпионов, возглавлял африканскую сборную с 2015 года. Под его руководством египтяне добрались до финала Кубка африканских наций в 2017 году, а также вышли в финальную часть мирового первенства впервые за 28 лет.

Напомним, что за всю историю сборной страны Египет попал в финальную часть чемпионата мира в третий раз. При этом команда до сих пор не одержала на мундиалях ни одной победы.

Салах в обращении к болельщикам сборной извинился за плачевный результат.

«Мы хотим извиниться перед всеми болельщиками египетской сборной, которые пришли поддержать нас здесь, в России, в трех матчах, — приводит слова египтянина The Independent. — Я знаю, что для них это было нелегко, как и для нас.

Я хочу напомнить, что Египет попал на мундиаль впервые за 28 лет, и некоторые игроки просто не имеют необходимого опыта.

Спасибо всем, и мы обязательно вернемся в 2022 году».

Отставленный Купер, в свою очередь, назвал выступление команды на ЧМ «неплохим».

«Считаю, мы неплохо сыграли на ЧМ. Результаты плохие, конечно: мы трижды проиграли. Но Уругваю – только в самой концовке. Это была хорошая, важная для нас игра. Не могу сказать, что у сборной Египта есть серьезные проблемы, — отметил аргентинский специалист. — Последние три года и пять месяцев Египет выступал неплохо.

Возможный уход Салаха из команды? Зная его – не думаю, что такое возможно.

Это только слухи. Не думаю, что есть аргументы, которые позволили бы ему такое сказать».

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