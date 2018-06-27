«Несчастливое место»: в провале сборной Египта винят Чечню

Провальное выступление сборной Египта на чемпионате мира в России вызвало бурную реакцию в стране, всколыхнув не только болельщиков, но и политиков.

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Парламентский комитет по делам молодежи и спорт намерен провести проверку возможной связи между неудачным выступлением сборной на чемпионате мира – 2018 в России и ее базированием в столице Чеченской Республики Грозном, сообщило РИА «Новости».

Политиков в выборе базы для дислокации национальной команды смутила удаленность Грозного от городов, где проходили матчи Египта.

Напомним, что в первом туре с Уругваем (0:1) североафриканская команда играла в Екатеринбурге, во втором против России (1:3) сражалась в Санкт-Петербурге, а заключительный поединок на турнире против Саудовской Аравии (1:2) провела в Волгограде.

Специальная комиссия должна провести расследование и выявить причины, почему национальная федерация местом проживания главной команды страны во время мирового форума выбрала именно Грозный.

Также вопросы у египетских инстанций вызывает нахождение артистов в отеле команды после поражения от сборной России. В задачи комиссии войдет и исследование «несанкционированного использования имиджа» нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха.

Напомним, что в преддверии последней игры египтян на турнире появилась информация, что главная звезда хочет покинуть расположение сборной.

Салах, якобы был недоволен тем, что на специальном приеме у главы Чечни Рамзана Кадырова ему было присуждено звание почетного гражданина Чеченской Республики, так как он не хочет, чтобы политики использовали его фамилию для собственного PR.

«Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются, — прокомментировал Кадыров ситуацию агентству ТАСС.

— Были там разговоры типа, что Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича. Это все сплетни наших врагов».

На деле Салах вышел на поле против Саудовской Аравии, провел полный матч и отметился голом, открыв счет.

Собственно, оба египетских взятия ворот на ЧМ-2018 стали следствиями ударом вингера «Ливерпуля» – в ворота Игоря Акинфеева он забил с заработанного им же пенальти.

По информации телеканала «Аль-Арабия», выступление сборной Египта на мировом первенстве на политическом уровне было признано унизительным, а ответственность за результат лежит на всех членах команды.

Уже стало известно, что главный тренер команды аргентинец Эктор Купер покинет свой пост по итогам чемпионата мира. Федерация футбола Египта решила не продлевать соглашение со специалистом, но при этом стороны поблагодарили друг друга за совместную работу.

62-летний тренер, когда-то выводивший испанскую «Валенсию» дважды подряд в финал Лиги чемпионов, возглавлял африканскую сборную с 2015 года. Под его руководством египтяне добрались до финала Кубка африканских наций в 2017 году, а также вышли в финальную часть мирового первенства впервые за 28 лет.

Напомним, что за всю историю сборной страны Египет попал в финальную часть чемпионата мира в третий раз. При этом команда до сих пор не одержала на мундиалях ни одной победы.

Салах в обращении к болельщикам сборной извинился за плачевный результат.

«Мы хотим извиниться перед всеми болельщиками египетской сборной, которые пришли поддержать нас здесь, в России, в трех матчах, — приводит слова египтянина The Independent. — Я знаю, что для них это было нелегко, как и для нас.

Я хочу напомнить, что Египет попал на мундиаль впервые за 28 лет, и некоторые игроки просто не имеют необходимого опыта.

Спасибо всем, и мы обязательно вернемся в 2022 году».

Отставленный Купер, в свою очередь, назвал выступление команды на ЧМ «неплохим».

«Считаю, мы неплохо сыграли на ЧМ. Результаты плохие, конечно: мы трижды проиграли. Но Уругваю – только в самой концовке. Это была хорошая, важная для нас игра. Не могу сказать, что у сборной Египта есть серьезные проблемы, — отметил аргентинский специалист. — Последние три года и пять месяцев Египет выступал неплохо.

Возможный уход Салаха из команды? Зная его – не думаю, что такое возможно.

Это только слухи. Не думаю, что есть аргументы, которые позволили бы ему такое сказать».

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