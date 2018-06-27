«Россия может обыграть Испанию за счет болельщиков»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–17.5 X–7.5 П2–1.16
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.25 X–3.35 П2–3.25
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.3 X–4.3 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.6 X–3.6 П2–6.7
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.25 П2–2.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.75
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.65 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Мохамед Салах
2
2
13
Лука Модрич
3
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Милан Бадель
1
1
22
Хосе Игнасио Начо
1
1
23
Рикарду Куарежма
2
1
24
Дилан Бронн
2
1
25
Марко Ройс
2
1
26
Хуан Куадрадо
2
1
27
Хуан Кинтеро
2
1
28
Анте Ребич
2
1
29
Ирвин Лосано
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Ола Тойвонен
2
1
35
М'Байе Ньянг
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Килиан Мбаппе
3
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Маркос Рохо
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Иван Ракитич
3
1
58
Хосе Паоло Герреро
3
1
59
Юрий Газинский
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Иско
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Салем Аль-Доссари
3
1
67
Эдинсон Кавани
3
1
68
Карлос Вела
2
1
69
Синдзи Кагава
2
1
70
Фержани Сасси
2
1
71
Карим Ансарифард
3
1
72
Андреас Гранквист
2
1
73
Антуан Гризманн
3
1
74
Виктор Мозес
3
1
75
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
76
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Россия может обыграть Испанию за счет болельщиков»

Сборная России готовится сыграть с Испанией на ЧМ-2018

Сборная Аргентины выбралась в плей-офф чемпионата мира и сыграет в 1/8 финала с Францией, сборная Германии может оформить попадание в кубковую часть мундиаля 27 июня и выйти на Бразилию. Своим мнением о матчах предыдущего дня и о предстоящих битвах с «Газета.Ru» поделились юморист и шоумен Михаил Шац и бывший полузащитник московских «Спартака» и «Динамо» Константин Головской.

— Главное событие вчерашнего дня – выход в плей-офф Аргентины. Месси много критиковали на этом чемпионате мира за отсутствие лидерских качеств, в матче с Нигерией он дал ответ?

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Михаил Шац: В определенном смысле, – да. Аргентина – это такая многоголовая гидра индивидуальностей, как, в свое время, говорил про нашу команду КВН Юлий Гусман. Одна из голов сработала, даже две. И этого было достаточно для того, чтобы перебороть сборную Нигерии. Хотя там, по-моему, была больше борьба с царившим на поле Фатумом.

Месси доказал, что он может решать в одиночку исход игр. Еще раз.

Константин Головской: Ну конечно, да! Было видно, что у аргентинцев другой настрой по сравнению с первыми двумя матчами. Они вышли как на последний бой. Месси как лидер, считаю, выполнил свою миссию. Обычно он в «Барселоне» пешком ходит, а здесь дорабатывал, головой боролся. Не похож был на себя, в хорошем смысле, скажем так. Молодец!

— В плей-офф аргентинцы вышли, но теперь их ждет сражение с мощной сборной Франции. Каковы шансы у Месси и Ко в этом противостоянии?

М.Ш.: Вы знаете, шансы-то 50 на 50. Я бы вообще не записывал каких-то фаворитов. На чемпионатах мира так часто бывает, что какой-то герой сначала падает на дно, потом начинает карабкаться и добирается до самой вершины. Не исключаю, что эта сборная Аргентины может забраться очень высоко.

А то, как сборная Франции попала в плей-офф, — я имею в виду последний матч, ставший первым нулевым и самым унылым на этом чемпионате мира пока что, – обычно такие вещи футбольным богом не забываются и наказываются.

Поэтому допускаю, что Аргентина вообще пройдет Францию.

К.Г.: Думаю, если будут играть как вчера, у них хорошие шансы. Тем более сборная Франции меня не очень впечатлила по этим трем играм. Понятно, что там классные футболисты, но по игре к ним большие вопросы. Как и к сборной Аргентины до вчерашнего матча.

Как таковой серьезной игры у французов нет. Если аргентинцы будут действовать, как против Нигерии, у них появится хороший шанс пройти дальше.

— Сборная Хорватии, даже будучи вроде бы немотивированной и выйдя на поле фактически вторым составом, выиграла свой третий матч на турнире. Эту команду уже можно считать одним из главных фаворитов всего чемпионата мира?

М.Ш.: Она меня очень удивила. Был уверен, что она сыграет последний тур вторым составом, а этот второй состав Исландии может и уступить. Но нет – и второй состав смог выиграть, причем убедительно. Думаю, что Хорватия – команда первой четверки.

К.Г.: У них всегда была поставленная игра и квалифицированные футболисты. На тех же чемпионатах Европы они всегда спокойно выходят из группы, но постоянно вылетают на стадии 1/8 финала или четвертьфинала. В плей-офф у них начинаются проблемы.

По игре – да, они сейчас сильнее всех смотрятся. Хорваты очень понравились. Одни из фаворитов. Но главные фавориты для меня – Бразилия и Бельгия.

Бразильцы еще не показали всего, на что они способны, но, думаю, раскочегарятся еще. У бельгийцев видно, что мощная сборная, и у большинства их игроков такой возраст – 26-28 лет, – когда они уже должны выстрелить.

— Если сборная России выиграет матч 1/8 финала у Испании, то с большой долей вероятности попадет как раз на хорватов. Какой из этих соперников, на ваш взгляд, сложнее?

М.Ш.: Они немножко разные. Сильно разные, я бы сказал. Если сборную Испании можно сравнить с удавом, который затягивает жертву и не дает ей вздохнуть, то Хорватия – это такой гепард, что ли. Быстрая, очень мобильная команда. Какая разница, погибать в объятиях удава или от укуса гепарда? Большой разницы в результате, честно говоря, не вижу (смеется).

Чемпионат мира – это такой особый турнир, в котором происходят чудеса, за что его и любят. Раз в четыре года мы обязательно видим одно, два, три, а если повезет, и десять чудес. На наших глазах рождаются герои. Да, мы все все понимаем, но шансы есть.

К.Г.: Сначала надо Испанию пройти, что будет очень сложно. Мы все верим в сборную России, но класс футболистов Испании не сопоставим с российскими.

Наша сборная только за счет какого-то фарта, желания и болельщиков пройти. Хотя Испания не такая идеальная на этом чемпионате, достаточно ошибок у нее…

Если сравнивать Испанию и Хорватию, то у нас и с хорватами будут серьезные проблемы. Они по организации игры намного сильнее чем испанцы на этом чемпионате мира. Будем надеяться, что Россия пройдет и тех, и других.

— А у Дании против Хорватии есть шансы?

М.Ш.: Да, да, это касается вообще всех. И даже Дании (смеется). Небольшие, но есть. Где-то больше, где-то меньше, в данном случае, конечно, меньше.

К.Г.: У Дании шанс в том, чтобы стоять в десять человек сзади и искать контратаку, как они и играют. И рассчитывать на Кристиана Эриксена, что он исполнит стандарт или отдаст какую-то передачу. Больше у них я ничего не вижу.

— Вылет сборной Перу, выигравшей-таки свой последний матч турнира у Австралии, самое грустное событие групповой стадии? Вам понравилась перуанская сборная на этом ЧМ?

М.Ш.: Мне они нравятся вообще. И люди нравятся – с ними пересекался сейчас. Совершенно открытые, искренние, как и их футболисты. Какая-то горечь есть, не разочарование. Разочарование было бы, если бы они три матча выиграли, но им бы пришлось уезжать, потому что они дома воду выключить забыли.

А что они два матча проиграли и честно выиграли последний матч, сделав свою часть истории этого чемпионата мира, — это круто. Рад, что они выиграли у Австралии – искренне болел за них.

К.Г.: Перу очень понравилось. К сожалению, футбол не очень справедливая игра, и не всегда дальше идет команда, которая заслуживала победы. Они были по игре сильнее и в первом, и во втором матче. Даже с французами, и уж тем более с датчанами.

— Сегодня сборная Германии может вылететь с чемпионата мира, или же команда Йоахима Лева уверенно пройдет в плей-офф?

М.Ш.: Уверенно она уже не прошла, надо понимать. Она уже была на грани катастрофы, и в сравнении с той машиной, которую мы привыкли видеть, это какая-то странная, непонятная сборная.

Мы все время ищем в ней контрабанду – вроде немецкая машина, но, похоже, собрана она не в Германии.

Думаю, что в плей-офф она пройдет, в этом меньше всего сомневаюсь, но уж неуверенно – абсолютно точно.

К.Г.: Да нет, они могли вылететь, если бы Тони Кроос не забил на последней минуте шведам, мастерство сказалось. Сегодня с Южной Кореей, думаю, будет попроще.

— На предыдущих четырех чемпионатах мира европейские сборные, игравшие в статусе действующих обладателей титула, не проходили в плей-офф. Франция-2002, Италия-2010, Испания-2014… Только бразильцы в 2006 году прошли группу. Сейчас у Германии проблемы. Есть ли закономерность, какая-то система в проблемах европейских чемпионов?

М.Ш.: Есть такая детская игра «царь горы». Происходит быстрая смена чемпионов – нет эпох в футболе сейчас. И, честно говоря, это хорошо. Испанская эпоха, например, мне надоела, и я очень желал ее смены. Бразильская эпоха была, в свое время, но тоже прошла… Кончилось ваше время. Оно быстро кончается сейчас, оно очень стремительно. И нет ни в одной сборной, несмотря на россыпи звездных игроков, настоящей плеяды.

Пожалуй, за исключением одной сборной, которую мы с вами еще не обсуждали – сборной Бельгии. Мне кажется, пришло ее время.

К этой сборной, как и к сборной Англии я присматриваюсь, они мне очень симпатичны.

К.Г.: Статистику не обманешь – значит, что-то такое есть. Но вообще думаю, что так просто складывается. Европейские чемпионы мира должны проходить группу и доходить как минимум до полуфинала, а то и до финала.

— А чего ждать от другой группы? Сербы говорят, что матч с Бразилией будет для них игрой всей жизни, у них есть шансы против команды Тите?

М.Ш.: О да! Против этой команды есть шанс у всех. Прекрасные игроки, но бразильцы просто мучаются сейчас на поле. У сборной Сербии вполне может что-то выйти. Очень тяжелый матч для прогноза, не знаю. Я же не учу сейчас читателей ставить, но будет упорная игра – это точно.

К.Г.: У сербов неплохая команда, и шансы какие-то есть, но считаю, что Бразилия в первых двух матчах не показала всего, на что способна. Думаю, что с Сербией будет показательная игра, и Бразилия должна выиграть. Просто не будет сегодня бразильцам, но по мастерству и по игре в отборочном цикле они сильнее смотрятся.

У них были проблемы в первом и втором матчах здесь, но с каждым матчем они будут прибавлять и смотреться все лучше. У сербов есть какой-то шанс, но скорее теоретический.

— Пока не очень оправдывает ожидания на турнире Неймар. Сербы играют очень жестко, сможет ли бразильский лидер проявить себя в такой игре?

М.Ш.: Это вопрос из разряда: «А что будет через десять лет?» Наверное, сможет. В прошлой игре он что-то там переборол, плакал…

Мне кажется, мы имеем дело с несколько другой историей. Не только Неймар и его голеностоп важны здесь. Сербия – это такая очень симпатичная команда, но еще на перспективу. Это показал опыт игры со Швейцарии. Будь они чуть поумнее, поопытнее и похитрее, точнее, они бы эту игру выиграли. Но потому что они молодые и дурные, все так произошло.

Им хватит таланта покуражиться с Бразилией, но не хватит опыта. Исключительно поэтому я бы поставил на бразильцев.

К.Г.: Всегда против таких футболистов, как Неймар, Месси, Роналду играют жестко. Но это не должно стать проблемой для Неймара, который тем более и падать умеет. Разок защитник приложится, получит желтую и в следующий раз уже так не пойдет.

— А что думаете о Швейцарии, которой в матче с оборонительной Коста-Рикой для выхода в плей-офф устроит и ничья, как вам эта команда?

М.Ш.: Мне не очень нравится Швейцария, не большой фанат этой сборной. Но, как правило, так и бывает – сборные, которые мне не очень нравятся, проходят. Можете взять на вооружение это примету.

К.Г.: Коста-Рика – тоже непростая команда. Для меня неожиданно, что швейцарцы сыграли вничью с бразильцами (1:1). Даже не могу понять, за счет чего… У них есть организация игры, отдельные исполнители – Шакири, например.

Но, думаю, Коста-Рика поборется и даже, может быть, заберет свои первые три очка на этом турнире.

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