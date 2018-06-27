«Россия может обыграть Испанию за счет болельщиков»

— Главное событие вчерашнего дня – выход в плей-офф Аргентины. Месси много критиковали на этом чемпионате мира за отсутствие лидерских качеств, в матче с Нигерией он дал ответ?

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Михаил Шац: В определенном смысле, – да. Аргентина – это такая многоголовая гидра индивидуальностей, как, в свое время, говорил про нашу команду КВН Юлий Гусман. Одна из голов сработала, даже две. И этого было достаточно для того, чтобы перебороть сборную Нигерии. Хотя там, по-моему, была больше борьба с царившим на поле Фатумом.

Месси доказал, что он может решать в одиночку исход игр. Еще раз.

Константин Головской: Ну конечно, да! Было видно, что у аргентинцев другой настрой по сравнению с первыми двумя матчами. Они вышли как на последний бой. Месси как лидер, считаю, выполнил свою миссию. Обычно он в «Барселоне» пешком ходит, а здесь дорабатывал, головой боролся. Не похож был на себя, в хорошем смысле, скажем так. Молодец!

— В плей-офф аргентинцы вышли, но теперь их ждет сражение с мощной сборной Франции. Каковы шансы у Месси и Ко в этом противостоянии?

М.Ш.: Вы знаете, шансы-то 50 на 50. Я бы вообще не записывал каких-то фаворитов. На чемпионатах мира так часто бывает, что какой-то герой сначала падает на дно, потом начинает карабкаться и добирается до самой вершины. Не исключаю, что эта сборная Аргентины может забраться очень высоко.

А то, как сборная Франции попала в плей-офф, — я имею в виду последний матч, ставший первым нулевым и самым унылым на этом чемпионате мира пока что, – обычно такие вещи футбольным богом не забываются и наказываются.

Поэтому допускаю, что Аргентина вообще пройдет Францию.

К.Г.: Думаю, если будут играть как вчера, у них хорошие шансы. Тем более сборная Франции меня не очень впечатлила по этим трем играм. Понятно, что там классные футболисты, но по игре к ним большие вопросы. Как и к сборной Аргентины до вчерашнего матча.

Как таковой серьезной игры у французов нет. Если аргентинцы будут действовать, как против Нигерии, у них появится хороший шанс пройти дальше.

— Сборная Хорватии, даже будучи вроде бы немотивированной и выйдя на поле фактически вторым составом, выиграла свой третий матч на турнире. Эту команду уже можно считать одним из главных фаворитов всего чемпионата мира?

М.Ш.: Она меня очень удивила. Был уверен, что она сыграет последний тур вторым составом, а этот второй состав Исландии может и уступить. Но нет – и второй состав смог выиграть, причем убедительно. Думаю, что Хорватия – команда первой четверки.

К.Г.: У них всегда была поставленная игра и квалифицированные футболисты. На тех же чемпионатах Европы они всегда спокойно выходят из группы, но постоянно вылетают на стадии 1/8 финала или четвертьфинала. В плей-офф у них начинаются проблемы.

По игре – да, они сейчас сильнее всех смотрятся. Хорваты очень понравились. Одни из фаворитов. Но главные фавориты для меня – Бразилия и Бельгия.

Бразильцы еще не показали всего, на что они способны, но, думаю, раскочегарятся еще. У бельгийцев видно, что мощная сборная, и у большинства их игроков такой возраст – 26-28 лет, – когда они уже должны выстрелить.

— Если сборная России выиграет матч 1/8 финала у Испании, то с большой долей вероятности попадет как раз на хорватов. Какой из этих соперников, на ваш взгляд, сложнее?

М.Ш.: Они немножко разные. Сильно разные, я бы сказал. Если сборную Испании можно сравнить с удавом, который затягивает жертву и не дает ей вздохнуть, то Хорватия – это такой гепард, что ли. Быстрая, очень мобильная команда. Какая разница, погибать в объятиях удава или от укуса гепарда? Большой разницы в результате, честно говоря, не вижу (смеется).

Чемпионат мира – это такой особый турнир, в котором происходят чудеса, за что его и любят. Раз в четыре года мы обязательно видим одно, два, три, а если повезет, и десять чудес. На наших глазах рождаются герои. Да, мы все все понимаем, но шансы есть.

К.Г.: Сначала надо Испанию пройти, что будет очень сложно. Мы все верим в сборную России, но класс футболистов Испании не сопоставим с российскими.

Наша сборная только за счет какого-то фарта, желания и болельщиков пройти. Хотя Испания не такая идеальная на этом чемпионате, достаточно ошибок у нее…

Если сравнивать Испанию и Хорватию, то у нас и с хорватами будут серьезные проблемы. Они по организации игры намного сильнее чем испанцы на этом чемпионате мира. Будем надеяться, что Россия пройдет и тех, и других.

— А у Дании против Хорватии есть шансы?

М.Ш.: Да, да, это касается вообще всех. И даже Дании (смеется). Небольшие, но есть. Где-то больше, где-то меньше, в данном случае, конечно, меньше.

К.Г.: У Дании шанс в том, чтобы стоять в десять человек сзади и искать контратаку, как они и играют. И рассчитывать на Кристиана Эриксена, что он исполнит стандарт или отдаст какую-то передачу. Больше у них я ничего не вижу.

— Вылет сборной Перу, выигравшей-таки свой последний матч турнира у Австралии, самое грустное событие групповой стадии? Вам понравилась перуанская сборная на этом ЧМ?

М.Ш.: Мне они нравятся вообще. И люди нравятся – с ними пересекался сейчас. Совершенно открытые, искренние, как и их футболисты. Какая-то горечь есть, не разочарование. Разочарование было бы, если бы они три матча выиграли, но им бы пришлось уезжать, потому что они дома воду выключить забыли.

А что они два матча проиграли и честно выиграли последний матч, сделав свою часть истории этого чемпионата мира, — это круто. Рад, что они выиграли у Австралии – искренне болел за них.

К.Г.: Перу очень понравилось. К сожалению, футбол не очень справедливая игра, и не всегда дальше идет команда, которая заслуживала победы. Они были по игре сильнее и в первом, и во втором матче. Даже с французами, и уж тем более с датчанами.

— Сегодня сборная Германии может вылететь с чемпионата мира, или же команда Йоахима Лева уверенно пройдет в плей-офф?

М.Ш.: Уверенно она уже не прошла, надо понимать. Она уже была на грани катастрофы, и в сравнении с той машиной, которую мы привыкли видеть, это какая-то странная, непонятная сборная.

Мы все время ищем в ней контрабанду – вроде немецкая машина, но, похоже, собрана она не в Германии.

Думаю, что в плей-офф она пройдет, в этом меньше всего сомневаюсь, но уж неуверенно – абсолютно точно.

К.Г.: Да нет, они могли вылететь, если бы Тони Кроос не забил на последней минуте шведам, мастерство сказалось. Сегодня с Южной Кореей, думаю, будет попроще.

— На предыдущих четырех чемпионатах мира европейские сборные, игравшие в статусе действующих обладателей титула, не проходили в плей-офф. Франция-2002, Италия-2010, Испания-2014… Только бразильцы в 2006 году прошли группу. Сейчас у Германии проблемы. Есть ли закономерность, какая-то система в проблемах европейских чемпионов?

М.Ш.: Есть такая детская игра «царь горы». Происходит быстрая смена чемпионов – нет эпох в футболе сейчас. И, честно говоря, это хорошо. Испанская эпоха, например, мне надоела, и я очень желал ее смены. Бразильская эпоха была, в свое время, но тоже прошла… Кончилось ваше время. Оно быстро кончается сейчас, оно очень стремительно. И нет ни в одной сборной, несмотря на россыпи звездных игроков, настоящей плеяды.

Пожалуй, за исключением одной сборной, которую мы с вами еще не обсуждали – сборной Бельгии. Мне кажется, пришло ее время.

К этой сборной, как и к сборной Англии я присматриваюсь, они мне очень симпатичны.

К.Г.: Статистику не обманешь – значит, что-то такое есть. Но вообще думаю, что так просто складывается. Европейские чемпионы мира должны проходить группу и доходить как минимум до полуфинала, а то и до финала.

— А чего ждать от другой группы? Сербы говорят, что матч с Бразилией будет для них игрой всей жизни, у них есть шансы против команды Тите?

М.Ш.: О да! Против этой команды есть шанс у всех. Прекрасные игроки, но бразильцы просто мучаются сейчас на поле. У сборной Сербии вполне может что-то выйти. Очень тяжелый матч для прогноза, не знаю. Я же не учу сейчас читателей ставить, но будет упорная игра – это точно.

К.Г.: У сербов неплохая команда, и шансы какие-то есть, но считаю, что Бразилия в первых двух матчах не показала всего, на что способна. Думаю, что с Сербией будет показательная игра, и Бразилия должна выиграть. Просто не будет сегодня бразильцам, но по мастерству и по игре в отборочном цикле они сильнее смотрятся.

У них были проблемы в первом и втором матчах здесь, но с каждым матчем они будут прибавлять и смотреться все лучше. У сербов есть какой-то шанс, но скорее теоретический.

— Пока не очень оправдывает ожидания на турнире Неймар. Сербы играют очень жестко, сможет ли бразильский лидер проявить себя в такой игре?

М.Ш.: Это вопрос из разряда: «А что будет через десять лет?» Наверное, сможет. В прошлой игре он что-то там переборол, плакал…

Мне кажется, мы имеем дело с несколько другой историей. Не только Неймар и его голеностоп важны здесь. Сербия – это такая очень симпатичная команда, но еще на перспективу. Это показал опыт игры со Швейцарии. Будь они чуть поумнее, поопытнее и похитрее, точнее, они бы эту игру выиграли. Но потому что они молодые и дурные, все так произошло.

Им хватит таланта покуражиться с Бразилией, но не хватит опыта. Исключительно поэтому я бы поставил на бразильцев.

К.Г.: Всегда против таких футболистов, как Неймар, Месси, Роналду играют жестко. Но это не должно стать проблемой для Неймара, который тем более и падать умеет. Разок защитник приложится, получит желтую и в следующий раз уже так не пойдет.

— А что думаете о Швейцарии, которой в матче с оборонительной Коста-Рикой для выхода в плей-офф устроит и ничья, как вам эта команда?

М.Ш.: Мне не очень нравится Швейцария, не большой фанат этой сборной. Но, как правило, так и бывает – сборные, которые мне не очень нравятся, проходят. Можете взять на вооружение это примету.

К.Г.: Коста-Рика – тоже непростая команда. Для меня неожиданно, что швейцарцы сыграли вничью с бразильцами (1:1). Даже не могу понять, за счет чего… У них есть организация игры, отдельные исполнители – Шакири, например.

Но, думаю, Коста-Рика поборется и даже, может быть, заберет свои первые три очка на этом турнире.

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