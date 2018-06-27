«Никто здесь не говорит о Путине»: иностранцы не понимают россиян

«Никто в России не говорит о Путине»

Мировые СМИ продолжают внимательно следить за проведением чемпионата мира – 2018 в России. Общая тональность журналистов – благожелательная. Они отделяют спорт от политики, отмечая высокий уровень организации мундиаля и отсутствие серьезных скандалов. Норвежское издание Dagbladet искренне удивляется отсутствию проявлений насилия, а также улыбчивости полицейских, не говоря уже об их готовности прийти на помощь.

«В метро к тебе люди сами подходят и спрашивают, не могут ли они помочь и объяснить, где что находится», — поражается обозреватель Мортен Странд.

«Болельщики из Англии, решившие, что водка — просто софт дринк, разнесли купе в поезде по дороге в Волгоград и угодили в тюрьму. Но даже в тюремных камерах были установлены телевизоры, благодаря которым те, кому надо было проспаться от выпитого в условиях размещения при «нуле звездочек», могли следить за ходом чемпионата. То, что люди в России такие приветливые — большой сюрприз для многих», — пишет он.

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Финский журналист Симо Лейнонен поражен тем фактом, что многие его соотечественники отправились в Россию, сумев отодвинуть политику на второе место, а футбол поставив на первое.

«Я познакомился здесь с большим количеством людей, никто не говорит о Путине. Эту тему мы не обсуждаем», — признался любитель футбола Юхо Олениус.

«Политика и другие вопросы на футбол не влияют. Это наш общий язык, как лингва франка. Вид спорта, который мы все любим. Это замечательный праздник, который длится целый месяц. Я ужасно счастлив, что смог сюда попасть», — добавил Янне Пёюхёнен.

По информации Лейнонена, в июне в Санкт-Петербурге ожидается порядка 10 тыс. финских болельщиков.

«Нападающие россиян малокреативны»

Ибрагим Йылдыз из турецкого HaberTurk отмечает жару на матче россиян с уругвайцами в Самаре.

«Русские хотели получить максимальное удовольствие от того, что они принимают чемпионат, — приводит выдержку из статьи репортера inosmi.ru. — Единственной проблемой для любителей футбола, которые заполнили стадион «Самара Арена», возведенный на берегу реки Волга, была жара. Для России 34 градусов — действительно высокая температура. Но футболисты, несмотря на трудные погодные условия, показали серьезную борьбу. Единственным их желанием было выиграть, осчастливить болельщиков. Как, впрочем, на каждом матче…»

Этот же журналист скептически оценивает возможности российских футболистов.

«Еще до чемпионата мира мы видели, что технические возможности русских, сыгравших последний подготовительный матч с Турцией, невысоки.

Известно, что их форварды малокреативны, ведут борьбу больше с опорой на физическую силу», – убежден Йылдыз.

«Россия показала себя лучше, чем ожидали многие»

В общем позитивном ключе пишет о происходящем и The New York Times. Здесь, правда, концентрируют внимание на выступлении российской сборной.

«Против самых лучших команд (а в 1/8 Россию будет ждать Испания) российская сборная вряд ли выстоит. Тот мир, который сегодня кажется далеким, не был игрой воображения, не был плодом какой-то мрачной фантазии. Все вполне реально. Просто пару недель он был нереальным.

В конечном счете этого должно хватить. Надежды усиливаются очень быстро, а разочарование наступает еще быстрее, свидетельством чему стали недовольные выкрики фанатов после игры с Уругваем. Но уже сейчас предельно ясно, что Россия в этом месяце показала себя гораздо лучше, чем ожидали многие.

Она заслуживает самых лестных слов за то, что сумела сделать, а не осуждений за то, что сделать не могла. Выход из группы в плей-офф — это само по себе немалое достижение.

Но гораздо важнее и эффектнее то, как страна вернула себе расположение духа и наслаждается этим праздником футбола», — заключает издание по мотивам матча Россия – Уругвай.

«Таксист считал нас идеальными жертвами для мафиози»

Впрочем, совсем уж без критики не обошлось. Бразильский Folha de S. Paulo во всех красках рассказал своим читателям о прославившихся уже на весь мир московских таксистах.

«Надо было брать такси, но помимо того, что никто здесь не владеет нашим сладкозвучным языком, по-английски тоже почти никто не говорит. В течение 15 минут мы играли с таксистом в игру «пантомима», по завершении которой у нас возникло два предположения: 1) он понял, в какую гостиницу нам надо; 2) он считает нас идеальными жертвами для своего друга мафиози, у которого уже есть покупатель для наших почек, — упражнялся в красноречии корреспондент Рикарду Араужу Перейра.

Не смог бразилец и принять пищу в ресторане – пришлось перемещаться в пункт фастфуда.

«На следующий день мы сделали попытку пообедать, но это оказалось задачей не из легких, потому что в меню все написано на алфавите, который, кажется, специально предназначен для того, чтобы издеваться над людьми, — пожаловался он на кириллицу. –

Латинское «P» читается как «r», а «R» пишется в обратную сторону и читается как «ia». Одна буква вообще похожа на математический символ числа, равного 3,14.

В отчаянии мы заходим в один из ресторанов американской сети быстрого питания, которые одинаковы в любой стране мира и которые обычно внушают нам отвращение, но сегодня нам кажется, что мы оказались в гостях у собственной бабушки (представим, что наша бабушка не умеет готовить и за отсутствием хорошего вкуса подает нам жареную курицу в ведерках)».

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