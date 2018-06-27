Лидер Месси и разрушитель Канте: 4 звезды вчерашних матчей

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–7.3 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.3 X–3.35 П2–3.15
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.25 П2–1.55
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.6 X–3.6 П2–6.7
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.25 П2–2.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.65 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Мохамед Салах
2
2
13
Лука Модрич
3
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Милан Бадель
1
1
22
Хосе Игнасио Начо
1
1
23
Рикарду Куарежма
2
1
24
Дилан Бронн
2
1
25
Марко Ройс
2
1
26
Хуан Куадрадо
2
1
27
Хуан Кинтеро
2
1
28
Анте Ребич
2
1
29
Ирвин Лосано
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Ола Тойвонен
2
1
35
М'Байе Ньянг
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Килиан Мбаппе
3
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Маркос Рохо
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Иван Ракитич
3
1
58
Хосе Паоло Герреро
3
1
59
Юрий Газинский
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Иско
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Салем Аль-Доссари
3
1
67
Эдинсон Кавани
3
1
68
Карлос Вела
2
1
69
Синдзи Кагава
2
1
70
Фержани Сасси
2
1
71
Карим Ансарифард
3
1
72
Андреас Гранквист
2
1
73
Антуан Гризманн
3
1
74
Виктор Мозес
3
1
75
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
76
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Лидер Месси и разрушитель Канте: 4 звезды вчерашних матчей

Месси помог Аргентине пробиться в 1/8 финала ЧМ-2018

26 июня на чемпионате мира по футболу в России определились еще два участника 1/8 финала, а также стало понятно, кто на кого попал в плей-офф в группах С и D. Андре Каррильо забил исторический гол Перу, Н'Голо Канте привычно сжег центр поля, Лионель Месси потащил за собой Аргентину, а Милан Бадель выскочил из запаса Хорватии в герои. «Газета.Ru» рассказывает о лучших игроках матчей очередного дня мундиаля.

Андре Каррильо (Перу)

Сборная Перу влюбила в себя Россию болельщиками и страстной игрой, но лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф уже после двух туров.

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Поражение от Дании в дебютной встрече, когда Дети инков доминировали на поле, а Кристиан Куэва запустил в первом тайме мяч выше ворот с «точки», и фиаско в трудном и почти равном противостоянии с мощной Францией, и поезд в 1/8 финала не взял с собой южноамериканцев.

Но в Перу ждали выхода в финальную часть мундиаля 36 лет, а потому команда на последний тур вышла с твердым желанием победить даже без получившего травму Джефферсона Фарфана и несмотря на амбиции еще боровшихся за попадание в кубковую часть турнира австралийцев.

Последний матч команды Рикардо Гареки на мундиале получился очень ярким. И спасибо здесь нужно сказать не только перуанцам, но и их сопернику – сборная Австралии действительно билась изо всех сил и создала несколько прекрасных моментов, не сумев их реализовать.

Ну а главным героем стал правый вингер Перу Андре Каррильо. Он выглядел ярко (и не только из-за крашеных в светлый цвет волос) еще и в первых двух играх, а против «кенгуру» открыл счет.

Да как! Каррильо поймал на ногу верховую передачу на угол штрафной с левого фланга и с лета уложил мяч в дальний угол в противоход вратарю, забив первый мяч перуанцев на чемпионатах мира с 1982 года.

Во втором тайме отличился еще и великолепный капитан сборной Пауло Герреро, но именно гол Каррильо остался для Перу победным.

Н'Голо Канте (Франция)

Победа сборной Перу фактически вывела в плей-офф сборную Дании, которая в параллельной встрече сражалась с уже выполнившими квалификацию в кубковую стадию французами.

Впрочем, изначально «викинги» выходили биться за место под солнцем 1/8 финала сами, чтобы не зависеть от раскладов в другом матче, ну а команда Дидье Дешама собиралась гарантировать себе еще не завоеванную первую строчку в таблице квартета.

Для решения задач соперников вполне устраивал мирный исход, и так на российском чемпионате мира состоялась первая нулевая ничья.

Пожалуй, такой расклад вполне можно было предвидеть, но это не отменяет блестящей игры французского опорного полузащитника Н'Голо Канте.

Центрхав лондонского «Челси», который выигрывал титул лучшего игрока АПЛ в составе чемпионского «Лестера», показывал привычный футбол, соответствующей ставшей знаменитой поговорке: «две трети Земли покрыто водой, остальное закрывает Н'Голо Канте».

Продраться через французского опорника для датчан было неразрешимой задачей, с которой Кристиан Эриксен и Ко так и не справились.

Сейчас ходит множество слухов о дальнейшем развитии карьеры миниатюрного полузащитника. Вполне возможно он станет наследником Клода Макелеле в мадридском «Реале», если все же решится покинуть Лондон.

Лионель Месси (Аргентина)

После первых двух матчах на турнире, в которых Аргентина смогла наскрести одно очко против Исландии (1:1) и была разгромлена Хорватией (0:3), на команду Хорхе Сампаоли и самого тренера обрушились водопады критики.

Но, пожалуй, больше всех досталось главной звезде и капитану «альбиселесте» Лионелю Месси. Он не забил пенальти в исландские ворота, был малоподвижен в обоих матчах и вообще ничего не показал против наглухо перекрывших его хорватов.

Суперзвезду «Барселоны» обвиняли в отсутствии лидерских качеств, пинали историей о том, что после игры первого тура он был единственным в сборной, не пошедшим на командное барбекю (переживал неудачу в номере), а параллельные подвиги вечного антагониста португальца Криштиану Роналду, забившего в двух играх четыре мяча, только усиливали эффект.

Аргентина оказалась на краю пропасти, и даже победа над Нигерией сама по себе не гарантировала команде выхода в плей-офф. Впрочем, обыграть африканских «суперорлов», которых для выхода в 1/8 финала устраивала ничья, тоже было задачей не без звездочки.

Но «альбиселесте» никогда еще не уезжала с чемпионатов мира без хотя бы одной победы, а при Месси, для которого этот турнир уже четвертый в карьере, всегда выходила из группы.

И Лионель повел в Санкт-Петербурге партнеров за собой, уже в дебюте встречи воспользовавшись изумительной проникающей передачей Эвера Банеги.

Пас был отменным, но капитан сыграл еще лучше, изящно приняв снаряд на скорости на входе в штрафную бедром, мягко подработав на лету носком левой бутсы и всадив мимо голкипера в дальний угол с как бы нерабочей правой ноги.

После этого у Месси в матче была еще штанга со штрафного, но результативными действиями он больше не отмечался.

Нигерия отыгралась во второй половине с пенальти, расстроив аргентинский футбол, и южноамериканцы с огромным трудом вырвали победу только на 86-й минуте, когда в чужой штрафной в позиционной атаке каким-то образом оказался бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо.

Но весь мир увидел в этом матче, что Месси все-таки действительно умеет быть лидером. Он вложился в этот матч, отдал всего себя, заводил партнеров и выдал мотивационную речь в подтрибунном помещении перед началом второй половины.

Месси до конца верил в победу и не давал сдаваться партнерам по сборной. Иногда этого бывает достаточно.

Милан Бадель (Хорватия)

Сборная Хорватии фактически выиграла свою группу после двух побед в стартовых турах с общим счетом 5:0 и на матч с предельно мотивированной Исландией сделала девять изменений в стартовом составе.

Вот только старательным исландцам это никак не помогло. Хорваты уже давно приучили, что в любых ситуациях играют на победу, даже когда им это вроде бы не нужно.

В поединке с командой, между прочим, обставившей балканцев в группе отборочного цикла, из-за чего Лука Модрич и Ко пробивались в Россию через стыковые матчи, героем стал полузащитник итальянской «Фиорентины» Милан Бадель.

Просидев две первых встречи на скамейке запасных, он провел против Исландии на поле 90 минут, открыл счет в конце первой половины, а в добавленное время ко второму тайму сделал голевую передачу на победный мяч Ивану Перишичу.

Интересно, что сейчас Бадель является свободным агентом и рассматривает предложения от разных европейских клубов, включая крайне заинтересованный в его приобретении московский «Спартак».

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