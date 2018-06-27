Лидер Месси и разрушитель Канте: 4 звезды вчерашних матчей

Сборная Перу влюбила в себя Россию болельщиками и страстной игрой, но лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф уже после двух туров.

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Поражение от Дании в дебютной встрече, когда Дети инков доминировали на поле, а Кристиан Куэва запустил в первом тайме мяч выше ворот с «точки», и фиаско в трудном и почти равном противостоянии с мощной Францией, и поезд в 1/8 финала не взял с собой южноамериканцев.

Но в Перу ждали выхода в финальную часть мундиаля 36 лет, а потому команда на последний тур вышла с твердым желанием победить даже без получившего травму Джефферсона Фарфана и несмотря на амбиции еще боровшихся за попадание в кубковую часть турнира австралийцев.

Последний матч команды Рикардо Гареки на мундиале получился очень ярким. И спасибо здесь нужно сказать не только перуанцам, но и их сопернику – сборная Австралии действительно билась изо всех сил и создала несколько прекрасных моментов, не сумев их реализовать.

Ну а главным героем стал правый вингер Перу Андре Каррильо. Он выглядел ярко (и не только из-за крашеных в светлый цвет волос) еще и в первых двух играх, а против «кенгуру» открыл счет.

Да как! Каррильо поймал на ногу верховую передачу на угол штрафной с левого фланга и с лета уложил мяч в дальний угол в противоход вратарю, забив первый мяч перуанцев на чемпионатах мира с 1982 года.

Во втором тайме отличился еще и великолепный капитан сборной Пауло Герреро, но именно гол Каррильо остался для Перу победным.

Н'Голо Канте (Франция)

Победа сборной Перу фактически вывела в плей-офф сборную Дании, которая в параллельной встрече сражалась с уже выполнившими квалификацию в кубковую стадию французами.

Впрочем, изначально «викинги» выходили биться за место под солнцем 1/8 финала сами, чтобы не зависеть от раскладов в другом матче, ну а команда Дидье Дешама собиралась гарантировать себе еще не завоеванную первую строчку в таблице квартета.

Для решения задач соперников вполне устраивал мирный исход, и так на российском чемпионате мира состоялась первая нулевая ничья.

Пожалуй, такой расклад вполне можно было предвидеть, но это не отменяет блестящей игры французского опорного полузащитника Н'Голо Канте.

Центрхав лондонского «Челси», который выигрывал титул лучшего игрока АПЛ в составе чемпионского «Лестера», показывал привычный футбол, соответствующей ставшей знаменитой поговорке: «две трети Земли покрыто водой, остальное закрывает Н'Голо Канте».

Продраться через французского опорника для датчан было неразрешимой задачей, с которой Кристиан Эриксен и Ко так и не справились.

Сейчас ходит множество слухов о дальнейшем развитии карьеры миниатюрного полузащитника. Вполне возможно он станет наследником Клода Макелеле в мадридском «Реале», если все же решится покинуть Лондон.

Лионель Месси (Аргентина)

После первых двух матчах на турнире, в которых Аргентина смогла наскрести одно очко против Исландии (1:1) и была разгромлена Хорватией (0:3), на команду Хорхе Сампаоли и самого тренера обрушились водопады критики.

Но, пожалуй, больше всех досталось главной звезде и капитану «альбиселесте» Лионелю Месси. Он не забил пенальти в исландские ворота, был малоподвижен в обоих матчах и вообще ничего не показал против наглухо перекрывших его хорватов.

Суперзвезду «Барселоны» обвиняли в отсутствии лидерских качеств, пинали историей о том, что после игры первого тура он был единственным в сборной, не пошедшим на командное барбекю (переживал неудачу в номере), а параллельные подвиги вечного антагониста португальца Криштиану Роналду, забившего в двух играх четыре мяча, только усиливали эффект.

Аргентина оказалась на краю пропасти, и даже победа над Нигерией сама по себе не гарантировала команде выхода в плей-офф. Впрочем, обыграть африканских «суперорлов», которых для выхода в 1/8 финала устраивала ничья, тоже было задачей не без звездочки.

Но «альбиселесте» никогда еще не уезжала с чемпионатов мира без хотя бы одной победы, а при Месси, для которого этот турнир уже четвертый в карьере, всегда выходила из группы.

И Лионель повел в Санкт-Петербурге партнеров за собой, уже в дебюте встречи воспользовавшись изумительной проникающей передачей Эвера Банеги.

Пас был отменным, но капитан сыграл еще лучше, изящно приняв снаряд на скорости на входе в штрафную бедром, мягко подработав на лету носком левой бутсы и всадив мимо голкипера в дальний угол с как бы нерабочей правой ноги.

После этого у Месси в матче была еще штанга со штрафного, но результативными действиями он больше не отмечался.

Нигерия отыгралась во второй половине с пенальти, расстроив аргентинский футбол, и южноамериканцы с огромным трудом вырвали победу только на 86-й минуте, когда в чужой штрафной в позиционной атаке каким-то образом оказался бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо.

Но весь мир увидел в этом матче, что Месси все-таки действительно умеет быть лидером. Он вложился в этот матч, отдал всего себя, заводил партнеров и выдал мотивационную речь в подтрибунном помещении перед началом второй половины.

Месси до конца верил в победу и не давал сдаваться партнерам по сборной. Иногда этого бывает достаточно.

Милан Бадель (Хорватия)

Сборная Хорватии фактически выиграла свою группу после двух побед в стартовых турах с общим счетом 5:0 и на матч с предельно мотивированной Исландией сделала девять изменений в стартовом составе.

Вот только старательным исландцам это никак не помогло. Хорваты уже давно приучили, что в любых ситуациях играют на победу, даже когда им это вроде бы не нужно.

В поединке с командой, между прочим, обставившей балканцев в группе отборочного цикла, из-за чего Лука Модрич и Ко пробивались в Россию через стыковые матчи, героем стал полузащитник итальянской «Фиорентины» Милан Бадель.

Просидев две первых встречи на скамейке запасных, он провел против Исландии на поле 90 минут, открыл счет в конце первой половины, а в добавленное время ко второму тайму сделал голевую передачу на победный мяч Ивану Перишичу.

Интересно, что сейчас Бадель является свободным агентом и рассматривает предложения от разных европейских клубов, включая крайне заинтересованный в его приобретении московский «Спартак».

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