От сиесты до фиесты: Аргентина остается в России

Группа В

Дания – Франция – 0:0

Австралия – Перу – 0:2

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От участников этой группы ждали огненной развязки, но на деле события по большому счету разочаровали. Датчанам для оформления путевки в плей-офф независимо от исхода параллельного матча требовалось набрать одно очко – и они своего добились, действуя порой в особо циничной манере. Речь о классическом автобусе, который подопечные Оге Харейде установили вблизи своих владений – по образцу других скандинавских команд, которые уже наслушались на этом чемпионате острой критики.

Французы хотели занять в группе именно первое место, о чем на предваряющей пресс-конференции предупреждал Дидье Дешам.

Более того, наставник прямым текстом указывал на намерение задействовать в игре номинальных резервистов.

При этом, если верить специалисту, он не стал настраивать своих футболистов целенаправленно вести матч к ничьей.

«Трехцветные» действительно больше и разнообразнее атаковали, подолгу контролировали мяч (в концовке — более 70% времени). Неоднократно выходили на удар форварды Антуан Гризманн и Оливье Жиру, однако их попыткам не хватало точности.

В свою очередь, датчане лишь пару раз за матч по-настоящему угрожали воротам опытного Стива Манданда, который дебютировал за французскую сборную аж в 2008 году, но проигрывает сейчас конкуренцию Юго Ллорису.

По ходу встречи выяснилось, что даже поражение не помешает «алой гвардии» решить задачу по выходу в 1/8 финала.

Совсем нерадужно складывалась игра австралийцев, которые пропустили по голу в начале каждого из таймов, позволив перуанцам одержать первую победу на ЧМ с 1978 года.

Оба поединка собрали хорошую аудиторию. Посмотреть на историческое выступление сборной Перу на стадионе «Фишт» в Сочи собрались 44 073 зрителя, в то время как «Лужники» посетили 78 011 любителей футбола. После финального свистка они подвергли датчан и французов жесткой обструкции за откровенно трусливые действия первых и нежелание вторых их за это наказать.

Группа С

Нигерия – Аргентина – 1:2

Исландия – Хорватия – 1:2

После сокрушительного поражения от хорватов (0:3) в стане сборной Аргентины грянул бунт. Звездные игроки восстали против главного тренера Хорхе Сампаоли, обвинив его в неумении создать позитивную атмосферу и наладить игру. Руководство федерации разделило доводы футболистов. Сампаоли было предложено убираться восвояси. А состав на решающую игру с нигерийцами поручили выбирать Лионелю Месси.

Звездный форвард, сам весьма невразумительно проводящий ЧМ, произвел принципиальные замены.

В частности, добавил себе в переднюю линию Гонсало Игуаина, оставив на лавке Серхио Агуэро, а вместо напортачившего против Хорватии вратаря Вилли Кабальеро доверил пост номер один Франко Армани – тот в отсутствие травмированного Серхио Ромеро считается сильнейшим в Аргентине в своем амплуа.

Хорваты тоже прибегли к ротации, но, в отличие от поверженных недавно соперников, — именно что от хорошей жизни. С шестью набранными в двух матчах очками подопечные Златко Далича могли не переживать по поводу своего турнирного будущего. А потому дали отдохнуть нескольким лидером во главе с Иваном Ракитичем.

Сампаоли все-таки обнаружился в технической зоне, но вел себя скромнее обычного, да и приоделся не так вульгарно, прикрыв татуированные руки. Аргентинцы попытались ошеломить нигерийцев стартовым натиском и, надо сказать, оказались успешны в своем начинании. У африканцев мало что клеилось, тогда как соперники действовали вдохновенно – как ни разу еще на текущем турнире.

Гол в дебюте абсолютно вытекал из логики игры. Именно Месси довелось забить 100-й мяч ЧМ-2018.

Получив передача из глубины поля, он убежал от Кеннета Омеруо и поразил дальний угол. Трибуны взвыли от восхищения, и вместе с ними – Диего Марадона, главный болельщик аргентинцев. Нигерийцев же было ни слышно, ни видно. Как их соотечественники на поле, те попросту растворились в бело-голубом море.

Вся тактика команды сводилась к примитивной схеме: получил мяч – закинь его к линии вражеской штрафной в надежде на быстроногого Ахмеда Мусу, а тот уж что-нибудь придумает.

После перерыва все разительным образом переменилось.

Показалось, аргентинцы дрогнули психологически: слишком тяжело оказалось для них просто оберегать минимальное преимущество.

Нигерийцы сквитали счет с пенальти. Могли они и выйти вперед, однако турецкий рефери Джюнейт Чакыр не отважился назначить еще один 11-метровый за игру рукой Маркоса Рохо. Чуть позднее аргентинский защитник стал героем матча, подарив своей стране победу четко замкнутым прострелом с позиции центрфорварда.

Это событие категорически приветствовал Марадона, который весь матч буквально сходил с ума от переживаний, а после победного гола показал в камеру непристойные жесты.

Нигерийцам же остается сетовать на собственные не реализованные моменты. Вторая 45-минутка вполне могла стать бенефисом Мусы. Нападающий расправил крылья и принялся бороздить поле взрывными рейдами.

Он словно кеглю накручивал опытнейшего Хавьера Маскерано, врывался в штрафную, — но последний пас всякий раз не получался.

Героем одного из эпизодов выступил аргентинский вратарь Франко Армани. В его коленку пришелся удар Одиона Игало с близкого расстояния.

В итоге нигерийцы во главе с Мусой и уроженцем Питера Брайаном Идову пакуют чемоданы. А аргентинцы выходят на Францию. Соответственно, с датчанами сыграют хорваты. Им удалось взять мини-реванш у исландцев за поражение в борьбе за первую строчку в отборочной группе.

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