Дети и Роналду: подарок из Красноярска. LIVE

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- 165135 просмотров Сборная Испании сыграет с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018
- 145353 просмотра Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
Защитник сборной Исландии по футболу и московского ЦСКА Хердур Магнуссон пожелал команде России удачи в предстоящем матче с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018. «Шансы России с Испанией? Ох, я теперь большой поклонник России. Надеюсь, мои новые партнеры по клубу проявят себя и не травмируются. Я желаю им всего наилучшего в игре с Испанией», — сказал исландец.
Лионель Месси осчастливил тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объятием. «Когда Месси подошел ко мне и обнял, я был счастлив. Он знает, что я все время думаю об играх. У нас общая мечта», — сказал наставник после победы над Нигерией (2:1).
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил подарок от воспитанников юношеского клуба «Тотем» из Красноярска. Отмечается, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» получил от юниоров игровую футболку.
В МИД Польши выразили удовлетворение приемом польских болельщиков на чемпионате мира — 2018 в России. «У нас нет информации о том, что во время чемпионата мира в России произошли инциденты с участием польских граждан. Это нас очень радует», — заявили в ведомстве.
Дочь Диего Марадоны Дальма жестко раскритиковала СМИ за слухи вокруг состояния ее отца. «Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжете!!! Какой же ***(плохой) должна быть ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!» — написала Дальма Марадона в своем аккаунте в твиттере.
Сегодня пройдут заключительные матчи третьего тура ЧМ-2018 в группах F и E. Cборная Германии сыграет с Южной Кореей (17.00 по московскому времени), Мексика поборется с Швецией (17.00), а в 21.00 пройдут встречи Сербия — Бразилия и Швейцария — Коста-Рика. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляции всех поединков.
Диего Марадона, которому стало плохо после игры третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Аргентины и Нигерии, рассказал о своем самочувствии. Об этом экс-форвард написал в своем официальном аккаунте в инстаграме. «Я хочу сказать всем, что я в порядке, я не был госпитализирован. В перерыве игры против Нигерии моя шея сильно болела, и я потерял сознание. Врач рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но я решил остаться.. Как я могу уйти? Посылаю поцелуй всем, спасибо за поддержку!» — гласит сообщение.
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер критично отозвался о личности чемпиона мира Диего Марадоны. Во время матча группового этапа чемпионата мира — 2018 между командами Аргентины и Нигерии Марадона находился в одной из лож стадиона «Санкт-Петербург», бурно реагирую на происходящие события в игре. После гола в ворота Маркоса Рохо экс-форвард показал неприличный жест, который попал в прямой эфир. «Боюсь, что Марадона рискует стать посмешищем», — приводят слова Линекера The Telegraph.
Диего Марадона прибыл в Москву после матча Нигерия — Аргентина. Как информирует сайт Ole, 57-летний Марадона, которому стало плохо по окончании игры национальной команды в Санкт-Петербурге из-за повысившегося сердечного давления, сейчас находится в стабильном состоянии. Отмечается, что экс-нападающий с аппетитом поужинал во время возвращения в столицу России. Колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая легенду мирового футбола Диего Марадону, сообщила, что информация о госпитализации аргентинца является ложной.
Утро начинается с хороших новостей. Сборная Исландии выразила благодарность России за теплый прием на ЧМ-2018.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию онлайн-трансляция всех событий очередного игрового дня чемпионата мира — 2018.