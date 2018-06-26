Дети и Роналду: подарок из Красноярска. LIVE

Диего Марадона, которому стало плохо после игры третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Аргентины и Нигерии, рассказал о своем самочувствии. Об этом экс-форвард написал в своем официальном аккаунте в инстаграме. «Я хочу сказать всем, что я в порядке, я не был госпитализирован. В перерыве игры против Нигерии моя шея сильно болела, и я потерял сознание. Врач рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но я решил остаться.. Как я могу уйти? Посылаю поцелуй всем, спасибо за поддержку!» — гласит сообщение.