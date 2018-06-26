Дети и Роналду: подарок из Красноярска. LIVE

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–15.5 X–7.4 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.35 X–3.3 П2–3.1
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7 X–4.4 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.62 X–3.55 П2–6.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.25 П2–2.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Мохамед Салах
2
2
13
Лука Модрич
3
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Милан Бадель
1
1
22
Хосе Игнасио Начо
1
1
23
Рикарду Куарежма
2
1
24
Дилан Бронн
2
1
25
Марко Ройс
2
1
26
Хуан Куадрадо
2
1
27
Хуан Кинтеро
2
1
28
Анте Ребич
2
1
29
Ирвин Лосано
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Ола Тойвонен
2
1
35
М'Байе Ньянг
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Килиан Мбаппе
3
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Маркос Рохо
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Иван Ракитич
3
1
58
Хосе Паоло Герреро
3
1
59
Юрий Газинский
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Иско
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Салем Аль-Доссари
3
1
67
Эдинсон Кавани
3
1
68
Карлос Вела
2
1
69
Синдзи Кагава
2
1
70
Фержани Сасси
2
1
71
Карим Ансарифард
3
1
72
Андреас Гранквист
2
1
73
Антуан Гризманн
3
1
74
Виктор Мозес
3
1
75
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
76
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Дети и Роналду: подарок из Красноярска. LIVE

Онлайн-трансляция основных событий 14-го дня ЧМ-2018 по футболу

,
Аргентина вместе с Диего Марадоной празднует выход в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, а сборная Германии постарается добиться того же самого. Криштиану Роналду между тем получил подарок из Красноярска. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 14 игрового дня планетарного форума.
Видео дня
Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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10:30

Защитник сборной Исландии по футболу и московского ЦСКА Хердур Магнуссон пожелал команде России удачи в предстоящем матче с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018. «Шансы России с Испанией? Ох, я теперь большой поклонник России. Надеюсь, мои новые партнеры по клубу проявят себя и не травмируются. Я желаю им всего наилучшего в игре с Испанией», — сказал исландец.

Игроки Серхио Агуэро, Рагнар Сигурдссон, Биркир Бьярнасон и Хердюр... 29
Артём Сизов/"Газета.Ru"
Игроки Серхио Агуэро, Рагнар Сигурдссон, Биркир Бьярнасон и Хердюр Магнуссон во время матча группового этапа между сборными Аргентины и Исландии на стадионе Спартак в Москве, 16 июня 2018 года
10:10

Лионель Месси осчастливил тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объятием. «Когда Месси подошел ко мне и обнял, я был счастлив. Он знает, что я все время думаю об играх. У нас общая мечта», — сказал наставник после победы над Нигерией (2:1).

Месси
Reuters
Лионель Месси
09:49

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил подарок от воспитанников юношеского клуба «Тотем» из Красноярска. Отмечается, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» получил от юниоров игровую футболку.

Роналду
Reuters
Криштиану Роналду
09:01

В МИД Польши выразили удовлетворение приемом польских болельщиков на чемпионате мира — 2018 в России. «У нас нет информации о том, что во время чемпионата мира в России произошли инциденты с участием польских граждан. Это нас очень радует», — заявили в ведомстве.

Украина
РИА Новости
Из-за поведения некоторых болельщиков матч сборной Украины с Польшей пройдет без зрителей
09:30

Дочь Диего Марадоны Дальма жестко раскритиковала СМИ за слухи вокруг состояния ее отца. «Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжете!!! Какой же ***(плохой) должна быть ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!» — написала Дальма Марадона в своем аккаунте в твиттере.

09:15

Сегодня пройдут заключительные матчи третьего тура ЧМ-2018 в группах F и E. Cборная Германии сыграет с Южной Кореей (17.00 по московскому времени), Мексика поборется с Швецией (17.00), а в 21.00 пройдут встречи Сербия — Бразилия и Швейцария — Коста-Рика. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляции всех поединков.

Неймар
РИА Новости
На что похожа прическа Неймара
09:05

Диего Марадона, которому стало плохо после игры третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Аргентины и Нигерии, рассказал о своем самочувствии. Об этом экс-форвард написал в своем официальном аккаунте в инстаграме. «Я хочу сказать всем, что я в порядке, я не был госпитализирован. В перерыве игры против Нигерии моя шея сильно болела, и я потерял сознание. Врач рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но я решил остаться.. Как я могу уйти? Посылаю поцелуй всем, спасибо за поддержку!» — гласит сообщение.

Castellano | Italiano | Inglés Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato! Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato. Durante l'intervallo della partita con la Nigeria ho avuto un forte dolore alla nuca e un mancamento. Un medico mi ha visitato e mi ha consigliato di tornare a casa prima del secondo tempo, ma ho deciso di rimanere perché ci stavamo giocando il tutto per tutto. Come sarei potuto andarmene? Un bacio a tutti e grazie per il supporto... Diego ci sarà ancora per un bel po'! I want to tell everyone that I am fine, that I am not, neither was I interned. In the halftime of the game against Nigeria, my neck hurt a lot and I suffered a decompensation. I was checked by a doctor and he recommended me to go home before the second half, but I wanted to stay because we were risking it all. How could I leave? I send a kiss to everyone, thanks for the support!

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona)

08:45

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер критично отозвался о личности чемпиона мира Диего Марадоны. Во время матча группового этапа чемпионата мира — 2018 между командами Аргентины и Нигерии Марадона находился в одной из лож стадиона «Санкт-Петербург», бурно реагирую на происходящие события в игре. После гола в ворота Маркоса Рохо экс-форвард показал неприличный жест, который попал в прямой эфир. «Боюсь, что Марадона рискует стать посмешищем», — приводят слова Линекера The Telegraph.

Марадона
РИА Новости
Эмоции Диего Марадоны во время матча Нигерия -- Аргентина
08:35

Диего Марадона прибыл в Москву после матча Нигерия — Аргентина. Как информирует сайт Ole, 57-летний Марадона, которому стало плохо по окончании игры национальной команды в Санкт-Петербурге из-за повысившегося сердечного давления, сейчас находится в стабильном состоянии. Отмечается, что экс-нападающий с аппетитом поужинал во время возвращения в столицу России. Колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая легенду мирового футбола Диего Марадону, сообщила, что информация о госпитализации аргентинца является ложной.

Эмоции Марадоны на матче
РИА Новости
Эмоции Диего Марадоны на матче Аргентина -- Нигерия
08:34

Утро начинается с хороших новостей. Сборная Исландии выразила благодарность России за теплый прием на ЧМ-2018.

08:30

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию онлайн-трансляция всех событий очередного игрового дня чемпионата мира — 2018.