Миссия выполнима: Германия пытается остаться на ЧМ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–15.5 X–7.4 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.35 X–3.3 П2–3.1
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7 X–4.4 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.62 X–3.55 П2–6.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.25 П2–2.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Мохамед Салах
2
2
13
Лука Модрич
3
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Милан Бадель
1
1
22
Хосе Игнасио Начо
1
1
23
Рикарду Куарежма
2
1
24
Дилан Бронн
2
1
25
Марко Ройс
2
1
26
Хуан Куадрадо
2
1
27
Хуан Кинтеро
2
1
28
Анте Ребич
2
1
29
Ирвин Лосано
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Ола Тойвонен
2
1
35
М'Байе Ньянг
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Килиан Мбаппе
3
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Маркос Рохо
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Иван Ракитич
3
1
58
Хосе Паоло Герреро
3
1
59
Юрий Газинский
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Иско
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Салем Аль-Доссари
3
1
67
Эдинсон Кавани
3
1
68
Карлос Вела
2
1
69
Синдзи Кагава
2
1
70
Фержани Сасси
2
1
71
Карим Ансарифард
3
1
72
Андреас Гранквист
2
1
73
Антуан Гризманн
3
1
74
Виктор Мозес
3
1
75
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
76
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Миссия выполнима: Германия пытается остаться на ЧМ

Сборная Германии сыграет с командой Южной Кореи на ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу — 2018 сборная Германии встретится с командой Южной Кореи и предпримет попытку выйти в 1/8 финала, а сербские футболисты дадут бой кудесникам мяча из Бразилии. «Газета.Ru» рассказывает о главных матчах 14-го игрового дня.

Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи и постарается оформить выход в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. В параллельном матче Мексика сыграет со шведами. Кроме того, сборные Бразилии и Швейцарии примут бой от команд Сербии и Коста-Рики соответственно.

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Южная Корея — Германия («Казань-Арена», 17:00 мск)

Сборная Германии уверенно прошла квалификационный этап чемпионата мира — 2018, но на самом розыгрыше удивила абсолютно всех любителей футбола, поставив под сомнение собственное участие в плей-офф.

Потерпев неожиданное поражение в первом туре группового этапа от мексиканцев (0:1), немецкая машина весьма усложнила свой путь в 1/8 финала. Сложности были заметны и в матче второго тура, который едва не завершился для немцев фиаско: подопечные Йоахима Лёва с трудом сумели перевернуть ход, казалось бы, проигранной баталии со шведами и добыли важнейшие для себя три очка.

Перед игрой против Кореи сборная Германии делит с командой Швеции вторую строчку в турнирной таблице группы F: в активе двух команд по три балла. Корейцы же, потерпев два поражения подряд, свое выступление на турнире, по сути, завершили, потеряв шансы на выход в плей-офф.

Несмотря на неожиданную неудачу немцев на старте чемпионата, фаворитом встречи остаются именно они: на их стороне и класс, и уровень мастерства исполнителей, и мотивация. В составе корейской команды можно выделить, пожалуй, только нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, который отметился эффектным голом в матче с Мексикой.

Однако наставник сборной Германии с этим утверждением не согласен.

«У корейцев есть не только Сон Хын Мин, но и другие хорошие игроки. Они неплохо бегают в контратаки, они пытаются перехватывать мячи в центре поля, и у них есть очень быстрые игроки. Мы сделали много ошибок в матче с мексиканцами, сыграли лучше со шведами, и теперь нам никак нельзя терять мяч в центре поля», — сказал Лёв перед матчем.

Сама встреча состоится на стадионе «Казань Арена». Для выхода в 1/8 финала немецкую сборную теперь может устроить не только победа, но и ничья. Однако такой результат будет удовлетворительным для действующих чемпионов мира только в том случае, если сборная Швеции проиграет Мексике.

Мексика — Швеция («Екатеринбург-Арена», 17:00)

Мексиканцы на этом мундиале влюбили в себя огромное количество поклонников футбола: как команда, так и болельщики. Но если красивое пение фанатов не стало для общественности удивительным, то яркое выступление мексиканцев на чемпионате поразило абсолютно всех. Это касается и неожиданной победы над сборной Германии.

Подхватив эйфорию после удачного результата в матче с действующим чемпионом, мексиканцы на победной волне разобрались с корейцами (2:1), практически гарантировав себе выход в 1/8 финала.

Выход в плей-офф мог быть оформлен командой из Центральной Америки досрочно в том случае, если бы сборная Германии не смогла одолеть Швецию. Однако гол Тони Крооса в концовке встречи заставил мексиканцев решать вопрос о выходе из группы уже в заключительном туре.

Для данного результата команде Хуана Карлоса Осорио необходимо не проиграть скандинавской сборной. Однако добиться этого будет непросто: шведы в случае победы имеют шанс сместить мексиканскую команду с первого места в турнирной таблице.

Напомним, что в 1/8 финала лидер группы F сыграет с командой, которая займет второе место в группе E, где на данный момент лидирует Бразилия.

Сербия — Бразилия («Спартак», 21:00)

Как раз с бразильцами никто в 1/8 финала играть особого желания не имеет. На первый взгляд, команда Тите не показывает убедительной игры, однако любому любителю футбола ясно, что эта сборная Бразилии не реализует и половины своего потенциала.

Ничья с командой Швейцарии в первом туре стала неожиданностью для самих бразильцев, которые, скорее, недооценили силу своего соперника. В матче с Коста-Рикой «пентакампеоны» хоть и добыли победу со счетом 2:0, смогли дожать Коста-Рику лишь в концовке встречи, забив два мяча на первой и седьмой добавленных минутах.

В заключительном туре бразильцам предстоит сыграть против неуступчивой команды Сербии.

Она, даже несмотря на поражение от швейцарцев, все еще имеет шансы на выход в плей-офф. За сербов мог быть сыграть и во многом домашний стадион: матч будет проходить на стадионе «Спартак», где свои домашние игры проводит одноименная московская команда. Как известно, между «Спартаком» и сербской «Црвеной Звездой» имеются хорошие дружеские отношения. Сборную Сербии же представляют немало воспитанников действующих чемпионов страны.

Однако количество бразильских болельщиков, прибывших в Россию на чемпионат мира, поразило всех, поэтому не исключено, что красно-белый стадион будет раскрашен в желтые цвета.

Для выхода в 1/8 финала сборной Бразилии достаточно не проиграть Сербии, однако первое место в группе Е будет гарантировано только в случае победы.

(Швейцария — Коста-Рика, «Нижний Новгород», 21:00)

Впрочем, и ничья может позволить бразильцам завершить групповую стадию в статусе лидера, однако для этого необходима осечка швейцарцев в параллельном матче, в котором команда Владимира Петковича сыграет с аутсайдером группы сборной Коста-Рики.

Швейцария на этот чемпионат мира приехала в прекрасной форме, уверенно преодолев квалификационный турнир и дав бой все тем же бразильцам в первом туре.

Во втором матче швейцарцы одержали победу над Сербией. Хотя сама игра запомнилась скорее не футболом, а скандалом, который разгорелся по итогам встречи.

Дело в том, что швейцарские полузащитники Шедран Шакири и Гранит Джака во время празднования своих голов устроили провокацию в отношении сербских болельщиков, скрестив руки перед грудью и изобразив тем самым орла, который является символом албанских националистов.

Как известно, Шакири и Джака имеют албанское происхождение, а также претензии к Сербии по поводу государственной принадлежности Косово.

Данный жест имел политический оттенок, что могло обернуться для футболистов серьезным наказанием вплоть до двухматчевой дисквалификации.

Однако дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) ограничился лишь штрафом в отношении швейцарцев: Шакири и Джака должны будут заплатить по десять тысяч швейцарских франков.

За бурное празднование победы над сербами был наказан и капитан сборной Швейцарии Штефан Лихштайнер, но только на пять тысяч франков.

Таким образом, швейцарцы подходят к матчу с аутсайдером группы в полном составе. Для выхода в плей-офф подопечным Петковича достаточно не проиграть.

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