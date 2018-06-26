Миссия выполнима: Германия пытается остаться на ЧМ

Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи и постарается оформить выход в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. В параллельном матче Мексика сыграет со шведами. Кроме того, сборные Бразилии и Швейцарии примут бой от команд Сербии и Коста-Рики соответственно.

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Южная Корея — Германия («Казань-Арена», 17:00 мск)

Сборная Германии уверенно прошла квалификационный этап чемпионата мира — 2018, но на самом розыгрыше удивила абсолютно всех любителей футбола, поставив под сомнение собственное участие в плей-офф.

Потерпев неожиданное поражение в первом туре группового этапа от мексиканцев (0:1), немецкая машина весьма усложнила свой путь в 1/8 финала. Сложности были заметны и в матче второго тура, который едва не завершился для немцев фиаско: подопечные Йоахима Лёва с трудом сумели перевернуть ход, казалось бы, проигранной баталии со шведами и добыли важнейшие для себя три очка.

Перед игрой против Кореи сборная Германии делит с командой Швеции вторую строчку в турнирной таблице группы F: в активе двух команд по три балла. Корейцы же, потерпев два поражения подряд, свое выступление на турнире, по сути, завершили, потеряв шансы на выход в плей-офф.

Несмотря на неожиданную неудачу немцев на старте чемпионата, фаворитом встречи остаются именно они: на их стороне и класс, и уровень мастерства исполнителей, и мотивация. В составе корейской команды можно выделить, пожалуй, только нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, который отметился эффектным голом в матче с Мексикой.

Однако наставник сборной Германии с этим утверждением не согласен.

«У корейцев есть не только Сон Хын Мин, но и другие хорошие игроки. Они неплохо бегают в контратаки, они пытаются перехватывать мячи в центре поля, и у них есть очень быстрые игроки. Мы сделали много ошибок в матче с мексиканцами, сыграли лучше со шведами, и теперь нам никак нельзя терять мяч в центре поля», — сказал Лёв перед матчем.

Сама встреча состоится на стадионе «Казань Арена». Для выхода в 1/8 финала немецкую сборную теперь может устроить не только победа, но и ничья. Однако такой результат будет удовлетворительным для действующих чемпионов мира только в том случае, если сборная Швеции проиграет Мексике.

Мексика — Швеция («Екатеринбург-Арена», 17:00)

Мексиканцы на этом мундиале влюбили в себя огромное количество поклонников футбола: как команда, так и болельщики. Но если красивое пение фанатов не стало для общественности удивительным, то яркое выступление мексиканцев на чемпионате поразило абсолютно всех. Это касается и неожиданной победы над сборной Германии.

Подхватив эйфорию после удачного результата в матче с действующим чемпионом, мексиканцы на победной волне разобрались с корейцами (2:1), практически гарантировав себе выход в 1/8 финала.

Выход в плей-офф мог быть оформлен командой из Центральной Америки досрочно в том случае, если бы сборная Германии не смогла одолеть Швецию. Однако гол Тони Крооса в концовке встречи заставил мексиканцев решать вопрос о выходе из группы уже в заключительном туре.

Для данного результата команде Хуана Карлоса Осорио необходимо не проиграть скандинавской сборной. Однако добиться этого будет непросто: шведы в случае победы имеют шанс сместить мексиканскую команду с первого места в турнирной таблице.

Напомним, что в 1/8 финала лидер группы F сыграет с командой, которая займет второе место в группе E, где на данный момент лидирует Бразилия.

Сербия — Бразилия («Спартак», 21:00)

Как раз с бразильцами никто в 1/8 финала играть особого желания не имеет. На первый взгляд, команда Тите не показывает убедительной игры, однако любому любителю футбола ясно, что эта сборная Бразилии не реализует и половины своего потенциала.

Ничья с командой Швейцарии в первом туре стала неожиданностью для самих бразильцев, которые, скорее, недооценили силу своего соперника. В матче с Коста-Рикой «пентакампеоны» хоть и добыли победу со счетом 2:0, смогли дожать Коста-Рику лишь в концовке встречи, забив два мяча на первой и седьмой добавленных минутах.

В заключительном туре бразильцам предстоит сыграть против неуступчивой команды Сербии.

Она, даже несмотря на поражение от швейцарцев, все еще имеет шансы на выход в плей-офф. За сербов мог быть сыграть и во многом домашний стадион: матч будет проходить на стадионе «Спартак», где свои домашние игры проводит одноименная московская команда. Как известно, между «Спартаком» и сербской «Црвеной Звездой» имеются хорошие дружеские отношения. Сборную Сербии же представляют немало воспитанников действующих чемпионов страны.

Однако количество бразильских болельщиков, прибывших в Россию на чемпионат мира, поразило всех, поэтому не исключено, что красно-белый стадион будет раскрашен в желтые цвета.

Для выхода в 1/8 финала сборной Бразилии достаточно не проиграть Сербии, однако первое место в группе Е будет гарантировано только в случае победы.

(Швейцария — Коста-Рика, «Нижний Новгород», 21:00)

Впрочем, и ничья может позволить бразильцам завершить групповую стадию в статусе лидера, однако для этого необходима осечка швейцарцев в параллельном матче, в котором команда Владимира Петковича сыграет с аутсайдером группы сборной Коста-Рики.

Швейцария на этот чемпионат мира приехала в прекрасной форме, уверенно преодолев квалификационный турнир и дав бой все тем же бразильцам в первом туре.

Во втором матче швейцарцы одержали победу над Сербией. Хотя сама игра запомнилась скорее не футболом, а скандалом, который разгорелся по итогам встречи.

Дело в том, что швейцарские полузащитники Шедран Шакири и Гранит Джака во время празднования своих голов устроили провокацию в отношении сербских болельщиков, скрестив руки перед грудью и изобразив тем самым орла, который является символом албанских националистов.

Как известно, Шакири и Джака имеют албанское происхождение, а также претензии к Сербии по поводу государственной принадлежности Косово.

Данный жест имел политический оттенок, что могло обернуться для футболистов серьезным наказанием вплоть до двухматчевой дисквалификации.

Однако дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) ограничился лишь штрафом в отношении швейцарцев: Шакири и Джака должны будут заплатить по десять тысяч швейцарских франков.

За бурное празднование победы над сербами был наказан и капитан сборной Швейцарии Штефан Лихштайнер, но только на пять тысяч франков.

Таким образом, швейцарцы подходят к матчу с аутсайдером группы в полном составе. Для выхода в плей-офф подопечным Петковича достаточно не проиграть.

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