ЧМ-2018. Последний шанс Месси. LIVE

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Сборная Мексики прилетела в Екатеринбург на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Швеции.
«Сборная Мексики уже находится в аэропорту Кольцово», — сказали в пресс-службе аэропорта.
Полузащитник турецкого «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал игру Уругвая на чемпионате мира по футболу в России.
«Я думаю, что мы сыграли сегодня очень хорошо, мы добились цели. Нам надо восстановиться, поддерживать психологический настрой. Мы знаем, что в матче с уругвайцами будет непросто: это хорошая команда, хорошие игроки-индивидуалы, сейчас для нас главное — подготовиться к игре с ними», — заявил Куарежма.
Болельщица сборной России Наталья Андреева, которую СМИ назвали одной из самых красивых поклонниц футбола на чемпионате мира — 2018, опровергла появившуюся информацию о том, что она является порнозвездой.
«Я живу в Москве последние десять лет, работаю в фитнес-клубе и по совместительству моделью. В порнографии я никогда не снималась. Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести», — сказала Андреева.
Министерство безопасности Аргентины лишило группу фанатов права посещать матчи чемпионата мира — 2018.
Об этом проинформировала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем аккаунте в твиттере.
«Мы попросили Россию отозвать их паспорта болельщика (Fan ID). С сегодняшнего дня они не попадут ни на один стадион», — написала Буллрич.
Бывший тренер египетской команды «Земалек» Абдрахим Мухаммед Негм скончался во время матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Египта и Саудовской Аравии.
По информации издания, Абдрахим Мухаммед Негм комментировал игру национальной команды на одном из местных телеканалов. Во время матча специалиста настиг сердечный приступ. Тренер был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось.
Защитник сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен отпраздновал победу над командой Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 песней.
Исполнение композиции игроком вызвало противоречивую реакцию со стороны болельщиков. Отмечается, что песня Bojna Cavoglave была записана во времена гражданской войны в Югославии и стала популярной среди ультраправого движения Хорватии.
Посол Египта Ихаб Наср похвалил Россию за организацию чемпионата мира — 2018.
«Я имел возможность наблюдать, как российское правительство готовилось к чемпионату мира, и я был впечатлен. Инфраструктура, стадионы, аэропорты, дороги — все прекрасно. Усилия российских друзей впечатляют. Поздравляю с такой отличной организацией! Мне особенно нравится, что множество египтян получили возможность оценить красоты России, не только Москву и Санкт-Петербург», — сказал посол.
Сегодня пройдут четыре встречи. В группе C сборная Франции сыграет с Данией, а Австралия встретится с Перу (игры начнутся в 17.00 мск). В квартете D — матчи Аргентины с Нигерией, а также Хорватии с Исландией (старт — в 21.00 мск). А пока что будем знакомить вас с последними событиями, связанными с ЧМ-2018.
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция 13-го игрового дня мирового первенства.