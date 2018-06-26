ЧМ-2018. Последний шанс Месси. LIVE

Болельщица сборной России Наталья Андреева, которую СМИ назвали одной из самых красивых поклонниц футбола на чемпионате мира — 2018, опровергла появившуюся информацию о том, что она является порнозвездой.

«Я живу в Москве последние десять лет, работаю в фитнес-клубе и по совместительству моделью. В порнографии я никогда не снималась. Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести», — сказала Андреева.