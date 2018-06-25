«Досрочный вылет с ЧМ-2018 раскрепостил нас»

Сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла Египет в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Счет в матче открыли «фараоны». На 22-й минуте отличился нападающий Мохамед Салах. «Азиатские бразильцы» сумели отыграться с пенальти. На шестой добавленной к первому тайму минуте 11-метровый реализовал хавбек Сальман Аль-Фаридж.

Победу саудовцам принес полузащитник Салем Аль-Доссари, поразившийся ворота соперника на самых последних секундах игры.

После матча футболисты сборной Египта в спешке покидали стадион. С журналистами общаться никто не хотел. Кто-то смотрел в телефон, кто-то слушал музыку в больших наушниках, а кто-то просто никак не реагировал на просьбы работников СМИ об интервью.

Первым лабиринт смешанной зоны преодолевал лучший игрок матча Мохамед Салах. На просьбу корреспондента «Газета.Ru» ответить на пару вопросов нападающий поднял руку и неловкой улыбкой проговорил: «Извини».

Несмотря бесславное для Египта завершения чемпионата, форварду удалось поддержать имидж скромного футболиста, который при нежелании давать интервью чувствует себя немного не в себе.

Партнеры Салаха по команде не утруждали себя даже повернуться в сторону журналистов.

Единственным, кто согласился ответить на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», стал самый возрастной футболист в истории, вышедший на поле в матче чемпионата мира — Эссам Эль-Хадари.

В первых двух матчах ворота египетской команды защищал более молодой Мохамед Эль-Шенави, однако в поединке против Саудовской Аравии главный тренер «фараонов» Эктор Купер доверил последний рубеж 45-летнему голкиперу, который побил рекорд колумбийца Фарида Мондрагона, который выходил на поле в возрасте 43 лет.

Но, ставший в матче с Саудовской Аравией капитаном команды Эль-Хадари, не просто вышел на поле с повязкой. Игроку удалось отбить пенальти в конце первого тайма.

«Планирую ли я завершать карьеру? Знаете, я в отличной форме», — начал вратарь.

«Однако относительно своего будущего я пока говорить не будут. Обо всем расскажу, когда наша команда приземлиться в аэропорту в Египте», — ответил Эль-Хадари на вопрос «Газеты.Ru» и в спешке продолжил свой путь.

Футболисты сборной Саудовской Аравии не выходили в микст-зону более двух часов. Сотрудники стадиона уже хотели выключать свет, как появился один из работников медиаслужбы команды и отметил, что игроки не могут выйти из-за допинг-контроля.

В итоге «азиатские бразильцы» появились только спустя два с половиной часа после финального свистка. Несмотря на победу, игроки выглядели очень уставшими и неохотно общались с журналистами. С корреспондентом «Газеты.Ru» согласился поговорить полузащитник Абдулла Отайф, ставший автором результативного паса в эпизоде с решающим голом сборной Саудовской Аравии.

— Как вам атмосфера матча?

— Было просто потрясающе. Больше спасибо болельщикам, которые пришли на стадион. Их поддержка давала нам сим. Можно сказать, что фанаты стали соавторами нашей победы.

— Где вы брали мотивацию? Ведь после двух туров Саудовская Аравия лишилась шансов на то, чтобы выйти из группы…

— Да, вы правы, мы уже знали, что после этого поединка нам нужно будет отправляться домой. Однако, возможно, это и сыграло нам на руку.

Саудовская Аравия не зависела от результата, как в случае с первыми двумя матчами. Это позволило сыграть нам раскрепощеннее.

Более того, мы наконец-таки сумели забить, чего раньше у нас не получилось. Мы очень рады!

— Как вам удалось нейтрализовать Мохамеда Салаха?

— Он — игрок выдающегося уровня. Просто сегодня был наш день.

— Не устали после допинг-контроля?

— Нет, все в порядке. Мы спокойно относимся к подобным процедурам.

— Какие эмоции у вас остались от России?

— Потрясающая страна. Я был счастлив побывать у вас на чемпионате мира. Знаете, наша команда жила в Санкт-Петербурге, и я могу с уверенностью сказать, что это один из самых красивых городов, что я когда-либо видел.

— Что можете сказать про нашу сборную?

— Очень хорошая команда. Увидел, что вы проиграли Уругваю. Что сказать, бывает. Главное, что вы прошли в 1/8 финала, в отличие от нас (улыбается). Желаю удачи российским игрокам в плей-офф!

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