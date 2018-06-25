Пока играла Россия: Волгоград провел никому не нужный матч

Вопрос даже не в том, что встреча проходила в одно время с игрой Уругвай — Россия. Противостояние Саудовской Аравии и Египта было бессмысленным по несколько причинам. Разбираемся, кому именно не нужен был этот поединок.

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Команды

Египет и Саудовская Аравия проиграли по два матча на чемпионате мира. Команды набрали по ноль очков и подходили к третьему поединку в расслабленном состоянии.

Мотивации играть не было – Россия и Уругвай и гарантировали себе место в плей-офф еще после второго тура мундиаля, «арабское дерби» превращалось в битву за никому не нужную третью позицию в группе, с которой никуда не выйдешь. Даже в Лигу Европы.

Команды бы с удовольствием покинули Россию и отправились к своим семьям или в любую другую более приспособленную для летнего отдыха страну, но третий матч нужно было сыграть – таковы суровые правила ФИФА.

Усиливал желание некоторых футболистов не играть и город, в котором проходила последняя встреча. Это не культурные центры страны, как Москва и Санкт-Петербург, в которых уже успели сыграть команды. Это Волгоград, где, безусловно, есть свои достопримечательности, но в противовес им выступают нашествие насекомых и аномальная жара.

Да, можно говорить про то, что шанс сыграть на чемпионате мира выпадает один раз в жизни и нужно наслаждаться атмосферой. Но в такой турнирной и климатической ситуации это наслаждение выглядит несколько извращенным.

«Выиграть хотя бы один матч», — единственная мотивация, которую называли болельщики до поединка.

«Сборная Египта должна играть лучше. Нам нужно выиграть хотя бы один матч», — говорил за несколько часов до матча корреспонденту «Газеты.Ru» один из фанатов «фараонов».

Фанат сборной Египта: они должны выиграть как минимум один матч pic.twitter.com/Y9ggV49kfd — Лесик Константин (@kostyalesik) 25 июня 2018 г.

Сколько бы ни критиковали новый формат мундиалей, где будут принимать участие 48 команд, в одном он точно лучше нынешнего – в последнем туре не будет таких матчей, где будет играть сборная, которая лишилась шансов на продолжение борьбы.

На нынешнем чемпионате мира после второго тура из борьбы выбыли уже восемь команд – четверть участников турнира. А встреча Панама – Тунис в Саранске, как и Саудовская Аравия – Египет, станет просто товарищеским матчем, организованным ФИФА.

Салах

Травма его подкосила. Человек, которого еще месяц назад сравнивали с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, неожиданно оказался за кулисами футбольной сцены.

После единоборства с Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов Мохамед Салах повредил плечо и выбыл из строя. Форвард не смог нормально подготовиться к чемпионату мира и грустными глазами в свой день рождения наблюдал со скамейки запасных, как его команда не может ничего создать в атаке в поединке первого тура против Уругвая.

В матче с Россией он вышел. Иначе было просто нельзя — Египет стоял на краю пропасти. Однако в эту пропасть «фараоны» благополучно и завалились, после того как тренерский гений Станислава Черчесова проявил себя во всей красе. Скорее всего, Салах играл не на сто процентов, и россияне смогли его нейтрализовать. Единственное, что сумел сделать нападающий «Ливерпуля» — заработать и реализовать пенальти. Но какое это имеет значение, когда соперник забивает в три раза больше?

После матча Мохамед рыдал. Возможно, потому что его команда вылетела с чемпионата. А возможно, потому что с ним справились Сергей Игнашевич и Илья Кутепов.

Скрасил печаль египетской звезды Рамзан Кадыров, сделавший Салаха почетным гражданином Чеченской республики. Хоть и не титул чемпиона мира, но все равно приятно.

В последнем туре Мохамеду играть было незачем. «Ливерпуль» не выиграл в финале Лиги чемпионов, Египет не вышел из группы мундиаля – «Золотой мяч» ускакал от футболиста стремительно.

Может, Салаху стоило забить как можно больше и побороться за «Золотую бутсу»? В 1994 году россиянин Олег Саленко в третьем туре отгрузил Камеруну пять голов и, несмотря на невыход сборной в 1/8 финала, стал лучшим бомбардиром турнира.

Однако здесь у египтянина очень много конкурентов – Роналду, Гарри Кейн, Ромелу Лукаку, чего уж там – Денис Черышев. Найти мотивацию для главной звезды никому не нужного матча действительно было сложно.

Тем не менее Салаха ждали и хотели увидеть. Возможно, для многих людей, которые покупали билеты на этот матч, это была чуть ли единственная причина посетить встречу команд, обыгранных сборной России.

Мохамеда встречали уже около гостиницы. Толпа людей вглядывалась в забор и ждала, когда одна из главных звезд футбола войдет в командный автобус. Когда Салах появился, его поприветствовали бурными аплодисментами и восторженными криками.

Фанаты у отлеля сборной Египта. Все хотят увидеть Салаха. pic.twitter.com/7ZkrVuKIsh — Лесик Константин (@kostyalesik) 25 июня 2018 г.

Россияне

Согласно билетной программе ФИФА, одна из четырех категорий была отдана исключительно россиянам. Жители страны-хозяйки могли попасть на стадион по специальной сниженной цене.

Но матч Саудовская Аравия – Египет не пользовался особой популярностью с самого начала. Еще бы! В это же самое время сборная России встречалась с Уругваем.

После того как команда Черчесова досрочно отобралась в 1/8 финала и перестала хоть как-то зависеть от волгоградского матча, в сети появилось огромное количество предложений о продаже билетов.

Можно было спокойно попасть на матч за 1280 рублей. Без часовых очередей, жеребьевок и зависающего сайта ФИФА. Но никому это было уже не нужно.

Если бы Саудовская Аравия – Египет был единственным матчем, который бы принимала Россия в рамках чемпионата мира, то спрос был бы совсем иным. А в условиях разнообразия люди быстро удовлетворяют свои потребности в просмотре футбола высокого уровня.

«Изначально мне удалось купить билет только на этот матч. Я готовился к поездке в Волгоград. Но потом мне удалось «поймать» билеты на Россия – Египет и Марроко – Иран. Я сходил на эти матчи, и, можно сказать, насытился чемпионатом мира. Если покупатель не найдется, я в Волгоград все равно не поеду. Лень», — рассказал «Газете.Ru» продавец одного из билетов в Санкт-Петербурге.

Одна из причин, по которой россияне отказывались от поездок – завышенные цены на жилье. На выходе из поезда, который прибывал в Волгоград в день игры, пассажиров встречали местные жители с табличками о сдаче своих квартир. Похоже, заработать на чемпионате мира успели не все.

По дороге на стадион люди с российской символикой встречались редко. Ярко выделялись парень и девушка, у которых с собой было несколько десятков триколоров. Но они оказались обычными уличными торговцами.

Однако нельзя не отметить демократичность цен: 150 рублей за маленький флажок, 200 за большой и 500 за целое полотно.

Иностранцы

Иностранные болельщики никак не хотели помогать россиянам зарабатывать и приезжали в Волгоград только на один день без ночевки. И многие делали это без особого энтузиазма.

«Наша компания состоит из восьми друзей. Трое из нас, включая меня, не хотели ехать на эту игру. Остальные пятеро сомневались. Но мы все же решили посетить матч. Не пропадать же билетам», — рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» болельщик сборной Египта.

Фанаты сборной Египта у музея Сталинградской битвы. Долго думали о том, ехать ли им в Волгоград pic.twitter.com/S8q0Z8YLpK — Лесик Константин (@kostyalesik) 25 июня 2018 г.

«Почему я не хочу ехать в Волгоград? Слышал, что там очень жарко и много мошки, а из развлечений делать особо нечего. Я бы лучше провел лишних три дня в Москве», — заключил фанат.

Насекомых действительно было много. Мошка атаковала любого, кто стоял на месте хотя бы несколько секунд. В этом смысле маленькие мушки выступали в роли некого мотиватора, напоминая всем жителям и гостям Волгограда о том, что движение — жизнь.

«Это вам еще повезло», — начал утешать отбивавшегося от насекомых корреспондента «Газеты.Ru» один из работников стадиона.

«На матче Англия – Тунис был вообще ужас. Никому житья не давали. Сейчас их хоть потравили немного.

Часто ли такое нашествие насекомых в Волгограде? Да, случается. Если живешь на первом этаже и открыл окно – это все, до свидания. У некоторых дома комары даже зимой летают. Почему это происходит, я не понимаю», — заключил сотрудник.

Температура в Волгограде тоже была не самой комфортной. Уже в десять утра столбик термометра перевалил за отметку в 30 градусов жары.

Однако высокие температуры пугали не всех. Один из египетских фанатов разгуливал по городу в пилотке, на которую была прикреплена георгиевская ленточка.

«Очень классно побывать здесь. Мне нравится в России, особенно в Волгограде. Я много читал про Вторую мировую войну и слышал о боях, которые проходили на улицах Сталинграда», — рассказал фанат.

"Много читал о войне. Очень интересно побывать здесь" pic.twitter.com/46POxL51kE — Лесик Константин (@kostyalesik) 25 июня 2018 г.

Город

Волгоград принимает четыре матча чемпионата мира. Кроме сегодняшнего это: Англия – Тунис, Нигерия – Исландия и Япония – Польша. Саудовскую Аравию и Египет отсюда можно было выкидывать спокойно. Во всяком случае, так думали местные жители, которые жаловались на то, что часть дорог в центре города была перекрыта.

На засилье фанатов жаловаться им не приходилось. Во всяком случае – саудовских. Болельщиков «азиатских бразильцев» в Волгограде было без преуменьшения несколько десятков человек.

Египтян было больше. Но так шумно, как в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге, они себя не вели.

Ситуация напоминала прошедший в Волгограде полтора месяца назад финал Кубка России. Тот матч тоже был бессмысленным.

Тогда «Тосно» из Ленинградской области обыграл курский «Авангард», представлявший ФНЛ. Победитель турнира своим призом – путевкой в групповой этап Лиги Европы, не воспользовался, не пройдя лицензирование УЕФА. А спустя месяц и вовсе самоликвидировался.

Но различия у двух поединков все же есть. Тогда зрителей было больше. 40 тысяч на финале Кубка России и 36 тысяч сейчас.

Матч начинается. Народу не очень много, честно говоря pic.twitter.com/yTzvHuY83o — Лесик Константин (@kostyalesik) 25 июня 2018 г.

Кому матч был нужен

Зато матч был нужен вратарям! Сборная Саудовской Аравии уникальна в одном аспекте.

Тренер дал возможность поиграть на чемпионате мира всем трем голкиперам национальной команды. Каждому по матчу — честно и логично.

Против России в воротах стоял Абдулла Аль-Маюф, против Уругвая — Мохаммед Аль-Оваис, а с Египтом играл Яссер Аль-Мосайлем.

Была перестановка и на последнем рубеже сборной Египта. Да еще какая!

В основном составе «фараонов» появился 45-летний Эссам Эль-Хадари. Голкипер стал самым возрастным игроком, выходившим на поле в рамках чемпионата мира, превзойдя предыдущий рекорд на два года.

«Ну и зачем я выходил?» — наверняка думал его саудовский коллега на 22-й минуте глядя на то, как Салах в издевательской манере отправлял мяч ему за спину.

Гол лидера «Ливерпуля» был встречен радостным ревом трибун. Возникло ощущение, что третий матч будет легкой прогулкой для Саудовской Аравии.

Но не тут-то было. «Азиатские бразильцы» словно вспомнили второе слово своего прозвища и заиграли в быстрый и комбинационный футбол. Получилось весело, но с игры забить до конца первого тайма им все же не удалось.

Удалось с пенальти. Правда, только со второго раза. Первый 11-метровый был назначен на 41-й минуте за игру рукой Ахмеда Фатхи.

Под ликование трибун 45-летний голкипер взял удар Фахада Аль-Муваллада.

Но судья был непреклонен и уже в добавленное время назначил еще один пенальти. На этот раз стандарт был реализован – отличился Сальман Аль-Фаридж. Мяч влетал в сетку ворот сборной Египта аж на шестой добавленной к первому тайму минуте. Да, бывает и такое.

Второй тайм изобиловал опасными моментами и разящими контратаками. Команды играли раскованно, ни на одну из них не давил результат. Соперники просто играли в футбол.

Развязка наступила уже в добавленное время. Салем Аль-Доссари выскочил на убойную позицию и с острого угла вкатил мяч в дальний угол египетских ворот. Встреча завершилась со счетом 2:1.

После этого на стадионе остались сидеть по одному расстроенные болельщики сборной Египта. А победу Саудовской Аравии даже и отмечать было некому. Прям как успех «Тосно» полтора месяца назад.

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