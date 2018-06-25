Экс-хоккеист ЦСКА Огородников погиб в аварии

Российский хоккеист Сергей Огородников погиб в результате аварии на водном мотоцикле в возрасте 32 лет. Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинской «Лады», цвета которой спортсмен ранее защищал.

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«В аварии на водном мотоцикле погиб Сергей Огородников. Коллектив хоккейного клуба «Лада» выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова», — говорится на официальном сайте хоккейной команды.

Детали инцидента на данный момент остаются неизвестными.

Фоторепортаж: Российский хоккеист погиб в аварии на водном мотоцикле __is_photorep_included11813905: 1

Сергей Огородников выступал в целом ряде российских клубов — в разное время он представлял московские «Динамо» и ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист», новокузнецкий «Металлург», тверской ТХК, «Рязань», ангарский «Ермак», белорусский Гомель, а также «Ладу». Свой последний сезон игрок провел в чемпионате Польши.

Пиком карьеры Огородникова стал юниорский чемпионат мира 2004 года — на престижнейшем планетарном первенстве он в составе сборной России завоевал золотую медаль.

Бок о бок с ним тогда играли такие известные хоккеисты, как Антон Худобин, Николай Кулемин, Евгений Малкин и Александр Радулов.

Спустя два года, уже будучи представителем молодежной национальной команды страны, Сергей стал серебряным призером ЧМ.

По-настоящему закрепиться в главной клубном турнире Европы — КХЛ — Огородников в силу определенных причин не сумел. Сам игрок связывал это с невезением, а также с особенностями лиги.

«После Гомеля я подписал контракт с «Автомобилистом». В звене с Дмитрием Цыгановым и Денисом Абдуллиным отыграли полгода, получалось неплохо. Не хватало главного — голов, — рассказывал нападающий в интервью пресс-службе «Рязани». — Мог за матч три раза в штангу попасть, какая-то полоса невезения шла. А после Нового года — старая история: смена тренера, и я практически перестал играть. После того сезона пришлось опуститься в Высшую лигу, где я провел уже три сезона.

Каждое межсезонье стремлюсь вернуться в КХЛ, но пока не получается. Несмотря на то что во всех командах у меня хорошая статистика. Но в КХЛ, как я понял, статистика никого не интересует. Главное — связи, другие сопутствующие факторы».

Напомним, что в начале апреля этого года в Канаде произошла страшная автомобильная авария, унесшая жизни многих членов юниорской хоккейной команды «Бронкос», базирующейся в Гумбольдте. ДТП произошло в 30 километрах от города Тисдейл, расположенного в провинции Саскачеван на западе страны — в результате столкновения грузовика и клубного автобуса, перевозившего 28 человек, погибли более половины пассажиров, включая тренера «Бронкос», его ассистента, двух сотрудников местной радиостанции, а также спортсменов в возрасте от 16 до 21 года.

Спасти жизни некоторых из пострадавших удалось благодаря оперативной работе «скорой помощи», сумевшей в кратчайшие сроки доставить жертв столкновения в ближайшую больницу.

Для Гумбольдта гибель юниорской команды стала настоящей трагедией. По словам, мэра города Роба Мюнхена он был опустошен этим жутким инцидентом.

«Это сильно ударит по сообществу, — подчеркнул он. — Очень плохой день для нашего города».

Не смог найти подходящих слов в связи со случившимся и премьер-министр провинции Скотт Мое.

«Я попросту не могу описать словами ту потерю, которая попала в наши сердца. Хочу выразить огромную благодарность тем очевидцам и медикам, которые оперативно отозвались на мольбы о помощи и сделали все возможное в этих труднейших условиях. Нам остается лишь молиться», — написал политик в своем твиттере.

Отреагировал на трагедию и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия»,

— признался Трюдо в своем микроблоге.

Позднее память погибших в ДТП почтили в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и чемпионата мира по хоккею — 2018.

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