«Ничего подобного»: Салах не уходит из сборной

В сборной Египта по футболу ответили на слухи о возможном уходе из национальной команды Мохамеда Салаха, якобы возмущенного ситуацией, возникшей на сборах египтян в Грозном, где коллектив базируется во время мундиаля-2018.

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«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его твиттере», — сказал руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Салах остается в национальной команде представитель «фараонов» подчеркнул, что лидер сборной «даже сейчас находится рядом, а точнее — ужинает вместе с партнерами ».

Ранее публикацию CNN прокомментировали и в Чечне. По словам начальника пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримова, слухи о Салахе носят «совершенно некорректный характер».

«Эта информация носит совершенно некорректный характер. Могу со всей ответственностью сказать, что Мохамед Салах в течение всего времени нахождения в Чеченской Республике имел абсолютно оптимистическое настроение и был настроен на игру. То, о чем пишут зарубежные СМИ, совершенно не имело места, наоборот, и представители федерации, и сам Салах выражали восторг от того, как их приняли в Чечне»,

— передает его слова RT.

Каримов также отметил, что заявления о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы использует пребывание сборной Египта в каких-то политических целях, — фальшь и выдумка, которая направлена на дискредитацию страны-организатора ЧМ-2018.

Напомним, что информация о возможном недовольстве Салаха Египетской футбольной федерацией появилась 24 июня, а еще за несколько дней до этого некоторые СМИ сообщили о потенциальном бойкоте звездным игроком матча заключительного тура группового этапа российского мундиаля против Саудовской Аравии — звездному вингеру якобы не понравилось, что Федерация футбола Египта позволила звездам шоу-бизнеса, артистам и бизнесменам вмешаться в тренировочный процесс национальной команды.

На данный момент египтяне уже не имеют шансов на выход в плей-офф чемпионата мира — по итогам двух встреч в квартете под литерой «A» африканцы имеют ноль очков и занимают третью строчку, уступив Уругваю (0:1) и России (1:3).

Автором пока что единственного гола «фараонов» на турнире является именно Салах, отличившийся с пенальти в поединке против подопечных Станислава Черчесова.

В ходе пребывания в Чечне Салаху — как и другим членам делегации сборной Египта — представителями Республики были оказаны некоторые знаки внимания: так, к примеру, на день рождения Мохамеда ему был вручен огромный праздничный торт, а всего несколько дней назад звезде английского «Ливерпуля» присвоили звание «Почетный гражданин Чечни».

Об этом сообщил лично глава региона Рамзан Кадыров.

«Салах — почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и «Ливерпуля» высокого звания. На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Салаху копию указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание! Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть. Салах поблагодарил за удивительно теплый и хороший прием, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок.

Я уверен, что наш клуб «Ахмат» и сборная Египта со временем проведут товарищеский матч в Грозном»,

— говорится в сообщении на официальной странице Кадырова в социальной сети.

Кроме того, Салаху была презентована футбола местного клуба «Ахмат», выступающего в Российской футбольной премьер-лиге.

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