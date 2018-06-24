Бомбардир и диспетчер: хет-трик Кейна и «конфетки» Хамеса

В матче сборных Англии и Панамы определить лучшего игрока было очень просто. И пусть прекрасную игру провел автор лучшего гола матча Джесси Лингард, также заработавший пенальти, а центральный защитник Джон Стоунз и вовсе оформил дубль, вне конкуренции был Гарри Кейн.

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Капитан команды стал главным героем и в игре первого тура, оформив дубль после угловых в вырванной в добавленное время победе над Тунисом (2:1), а против Панамы сыграл еще результативнее.

За всю историю выступлений сборной Англии на чемпионатах мира, хет-трики ее футболисты делали только дважды, причем в последний раз такое удавалось более 30-ти лет назад на ЧМ-1986 Гари Линекеру.

Что ж, теперь в когорту великих бомбардиров вошел и нападающий «Тоттенхэма». В игре с «Панамой» Кейн дважды реализовывал пенальти, но делал это одинаковыми сверхуверенными пушечными ударами без шансов для вратаря в левую от себя девятку.

Третий гол, забитый нападающим во втором тайме прямо перед заменой, вышел курьезным: мяч после удара Рубена Лофтус-Чика из-за штрафной попал в пятку Гарри, отскочив, дезориентировав голкипера, в ворота.

Кто знает, не замени Гарет Саутгейт своего главного футболиста, не забил бы тот еще больше, но и так Кейн теперь единолично возглавляет зачет бомбардиров, опережая отличившихся по четыре раза португальца Криштиану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку на один гол.

Напомним, что своими навыками голеадора в «Тоттенхэме» 24-летний форвард сверкает на протяжении последних четырех лет.

В сезоне-2014/15 он стал звездой АПЛ, отличившись в 34 встречах 21 раз, в следующем чемпионате провел все 38 игр и забил 25 голов, через год отметился 29 мячами в 30 встречах, а в этом сезоне установил личный рекорд, достигнув отметки в 30 голов за чемпионат, на что ему понадобились 37 матчей.

Садьо Мане (Сенегал)

«Уверен, мы справимся с Мане», — говорил перед матчем с Сенегалом главный тренер сборной Японии.

Отчасти Акира Нисино оказался прав. Приставленный к капитану сенегальцев Майя Йосида в целом справился с главной звездой африканской команды.

И все же с поля без гола форвард «Ливерпуля» не ушел. Именно Мане оказался в нужное время (на 11-й минуте) в нужном месте (на линии вратарской) перед японскими воротами, и неудачно отбитый голкипером Самураев мяч попал в Садьо и срикошетил точно в угол.

Сам матч сложился для Сенегала очень тяжело, и даже главный тренер команды Алиу Сиссе признал, что Япония играла лучше. Но к победе сенегальцы были ближе, поскольку дважды вели в счете, а ничья (2:2) оставляет им хорошие шансы на попадание в 1/8 финала.

Возможно, выбор Мане как лучшего игрока встречи не кажется таким уж справделивым, особенно на фоне выступления японца Такеи Инуи, оформившего гол и передачу, а также попавшего в перекладину сенегальских ворот, но переоценить значение капитана для сенегальской команды все равно трудно.

Мане вообще провел прекрасный сезон, оформив 10+8 в чемпионате Англии в составе «Ливерпуля», а в Лиге чемпионов и вовсе отметившись десятью голами и тремя передачами в 13-ти поединках.

Причем Мане забивал и в обоих полуфинальных матчах с итальянской «Ромой», и в финале с мадридским «Реалом», пусть мерсисайдцам это и не помогло.

Сборная Колумбии после невнятного и местами нелепого поражения от Японии выдала совсем другой футбол против Польши.

Подопечные Хосе Пекермана в своем втором матче чемпионата мира показали как раз ту игру, которой от них ожидали, следствием чего и стала крупная победа над крепкой на бумаге Польшей – 3:0.

Но кто знает, получилось бы в итоге для колумбийцев все так гладко, если бы у них не было Хамеса Родригеса. С Японией полузащитник мюнхенской «Баварии» с первых минут выйти после травмы не смог, и все закончилось ужасно.

На этот раз именно мягкий навес Хамеса точно в голову защитнику «Барселоны» Йерри Мине после розыгрыша углового привел к первому взятию японских ворот.

Ну а во втором тайме, на 75-й минуте уже при счете 2:0 именно Хамес окончательно добил Страну восходящего солнца.

Родригес подкараулил ошибку поляков при вводе аута, перехватил мяч, продвинулся на несколько метров по левой бровке и вырезал «конфетную» передачу в центр, выведшую Хуана Куадрадо на рандеву с Войцехом Щенсны, которое и поставило в матче точку.

Нынешний сезон стал для Хамеса первым в составе «Баварии», которая взяла его в двухлетнюю аренду у мадридского «Реала». Впрочем, диспетчер был настолько хорош, что немецкий клуб уже активировал опцию выкупа за 42 млн евро.

Родригес принял участие в 23 матчах чемпионата Германии, забив в них семь мячей и сделав 11 результативных передач. В Лиге чемпионов Хамес был не так результативен: 12 матчей, один гол и две передачи. Зато голом и пасом он отметился в полуфинальном противостоянии с «Реалом», которому на тот момент принадлежал, пусть «Бавария» и сошла на этой стадии с дистанции.

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