«Мы наслаждаемся ЧМ-2018»: как зарубежные СМИ отзываются о России

«Хочу запомнить эту Москву»

Польский журналист Матеуш Хлыстун остался в восторге от Москвы, где побывал на матче первого тура группового раунда между сборной его страны и национальной командой Сенегала (1:2). Как отметил сотрудник радиостанции RMF 24, в столице России он пообщался со многими иностранными болельщиками — и все они подчеркивали, что на мундиале-2018 политика отошла на десятый план, благодаря чему на турнире царит превосходная атмосфера.

Более того, некоторые из гостей чемпионата признались, что планируют продлить свой отпуск в стране и уже по окончании планетарного первенства.

По заявлениям самого Хлыстуна, не хочет покидать ЧМ и он сам, но раз уж ему придется это сделать, корреспондент надеется, что «запомнит эту Москву». Восхищение журналиста среди прочего вызвали столичный метрополитен, фан-зона, а также отличная подготовка города ко встрече иностранцев. Кроме того, он отметил отсутствие в Москве «хаоса от рекламы» и беспорядочных парковок.

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«Здесь отлично подготовились в ЧМ-2018», — резюмирует поляк.

«Мы все наслаждаемся мундиалем в России»

С завидным достоинством выдерживают конкуренцию со столицей мирового первенства и другие города турнира — например, Казань. Там на днях более 50 зарубежных журналистов вместе с иностранными и российскими болельщиками приняли участие в праздновании Сабантуя, народного татарского и башкирского праздника окончания весенних полевых работ.

Гостей мероприятия угощали караваем и восточным лакомством чак-чак.

В такой дружелюбной атмосфере приезжие представители СМИ не скупились на комплименты организаторам российского мундиаля, подчеркивая, что еще ни разу не пожалели о решении посетить турнир.

«Накануне старта чемпионата в Великобритании много говорили о том, как нелегко придется английским болельщикам в России, — рассказал британский журналист портала Goal.com Крис Вокс. — А пару лет назад я поговорил с российскими болельщиками, которые заверили меня, что это будет один из самых безопасных чемпионатов мира за всю историю их проведения, и я поверил им, приехал в Россию именно с таким настроением».

Он также сравнил российский чемпионат мира с его предшественником, проходившим четыре года назад в Бразилии.

«Я был на чемпионате мира в Бразилии четыре года назад, гостил месяц в Сан-Паулу. Было ощущение, что они все занимаются своими ежедневными делами, а тут еще и чемпионат мира. В России же чувство, как будто это настоящий праздник на протяжении всего этого месяца — это фантастика, и организация чемпионата здесь на высшем уровне», — выразил мнение корреспондент.

В свою очередь колумбиец Мануэль де Хесус в числе главных преимуществ ЧМ-2018 назвал безопасность.

«Я могу оценить организацию по трем аспектам: первое — это безопасность. Все люди идут навстречу, они очень общительные и готовы к взаимодействию и коммуникации, всегда готовы помочь и ответить на вопросы. Хочется также отметить работу волонтеров, которые сосредоточены в разных частях города и всегда готовы указать нужное направление, помочь с переводом. C точки зрения расписания и организации также все на высшем уровне, именно поэтому мы все наслаждаемся прекрасным чемпионатом мира, организованным в России, интереснейшей стране с добродушным народом», — передает его слова ТАСС.

Плацкарт, маринованные огурцы и яйца

Естественно, прибыли в Россию и те журналисты, которые вполне себе стандартному маршруту «стадион — достопримечательности — отель» предпочитают определенный экстрим с отчетливым национальным оттенком, помогающий лучше понять быт и особенности страны. Без всяких сомнений, в ряды смельчаков-авантюристов на днях можно было включить британского корреспондента Рори Смита, решившегося проделать путь из Екатеринбурга в Самару в плацкартном вагоне.

И, конечно же, впечатлений у англичанина по итогам этой поездки было достаточно.

Как рассказал представитель СМИ, его соседями по вагону оказались женщина с дочкой, запасшиеся — по старой и очень доброй традиции — типичной для поезда едой. Британца это, что интересно, поначалу не особо впечатлило — особенно расстроил Рори запах маринованных огурцов.

«Мой настрой был бы гораздо лучше, если бы спустя два часа мои соседи не достали вареные вкрутую яйца и маринованные огурцы. Этот запах… он никогда не выветрится», — поделился со своими читатели корреспондент.

Впрочем, уже вскоре перед Смитом встал выбор — либо голодать, либо еще сильнее приобщиться к русской культуре. И он решился. Точнее, в решении ему помогли добродушные соседи.

«Когда я лежал, то внезапно почувствовал прикосновение. Женщина протянула мне миску с огурцами, помидорами, колбасой и хлебом, и дала понять, что я должен это съесть, объяснив на жестах: «Иначе ты пропадешь». Я все съел, это было очень вкусно!» – написал журналист в своем твиттере.

В итоге Рори остался восхищен поступком его соседки по поездке, признавшись, что в Великобритании с ним такого никогда не случалось.

«СМИ никогда не расскажут вам такого о России. Я уверен, что подобного в британском поезде со мной никогда бы не случилось. Признаюсь, в основном я езжу лишь с двумя упаковками конфет. Спасибо, леди. Ешьте яйца, которые вам так нравятся»,

— заключил Смит.

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