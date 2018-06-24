«Мы наслаждаемся ЧМ-2018»: как зарубежные СМИ отзываются о России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.9 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.7 X–3.6 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.5 X–2.6 П2–2.25
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.3 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.5 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.2 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Кейсуке Хонда
2
1
16
Йерри Мина
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Хуан Куадрадо
2
1
21
Хуан Кинтеро
2
1
22
Анте Ребич
2
1
23
Ирвин Лосано
2
1
24
Серхио Агуэро
2
1
25
Юссуф Поульсен
2
1
26
Джесси Лингард
2
1
27
Ола Тойвонен
2
1
28
М'Байе Ньянг
2
1
29
Килиан Мбаппе
2
1
30
Радамель Фалькао
2
1
31
Дрис Мертенс
2
1
32
Вахби Хазри
2
1
33
Юйа Осако
2
1
34
Такаси Инуи
2
1
35
Альфред Финнбогасон
2
1
36
Неймар
2
1
37
Александар Коларов
2
1
38
Александр Головин
2
1
39
Александр Митрович
2
1
40
Гжегож Крыховяк
2
1
41
Гранит Джака
2
1
42
Иван Ракитич
2
1
43
Кристиан Эриксен
2
1
44
Луис Суарес
2
1
45
Мусса Ваг
2
1
46
Садио Мане
2
1
47
Сон Хын Мин
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Тони Кроос
2
1
50
Хавьер Эрнандес
2
1
51
Хосе Мария Хименес
2
1
52
Шердан Шакири
2
1
53
Юрий Газинский
2
1
54
Мохамед Салах
1
1
55
Карлос Вела
2
1
56
Синдзи Кагава
2
1
57
Фержани Сасси
2
1
58
Антуан Гризманн
2
1
59
Андреас Гранквист
2
1
«Мы наслаждаемся ЧМ-2018»: как зарубежные СМИ отзываются о России

Что зарубежные СМИ пишут о ЧМ-2018

Польский журналист мечтает запомнить Москву времен чемпионата мира, в Казани праздник Сабантуй приводит в восторг иностранных представителей СМИ, а британский корреспондент удивляется особенностям «плацкартной романтики» — «Газета.Ru» рассказывает, что пишут о мундиале за рубежом.

«Хочу запомнить эту Москву»

Польский журналист Матеуш Хлыстун остался в восторге от Москвы, где побывал на матче первого тура группового раунда между сборной его страны и национальной командой Сенегала (1:2). Как отметил сотрудник радиостанции RMF 24, в столице России он пообщался со многими иностранными болельщиками — и все они подчеркивали, что на мундиале-2018 политика отошла на десятый план, благодаря чему на турнире царит превосходная атмосфера.

Более того, некоторые из гостей чемпионата признались, что планируют продлить свой отпуск в стране и уже по окончании планетарного первенства.

По заявлениям самого Хлыстуна, не хочет покидать ЧМ и он сам, но раз уж ему придется это сделать, корреспондент надеется, что «запомнит эту Москву». Восхищение журналиста среди прочего вызвали столичный метрополитен, фан-зона, а также отличная подготовка города ко встрече иностранцев. Кроме того, он отметил отсутствие в Москве «хаоса от рекламы» и беспорядочных парковок.

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«Здесь отлично подготовились в ЧМ-2018», — резюмирует поляк.

«Мы все наслаждаемся мундиалем в России»

С завидным достоинством выдерживают конкуренцию со столицей мирового первенства и другие города турнира — например, Казань. Там на днях более 50 зарубежных журналистов вместе с иностранными и российскими болельщиками приняли участие в праздновании Сабантуя, народного татарского и башкирского праздника окончания весенних полевых работ.

Гостей мероприятия угощали караваем и восточным лакомством чак-чак.

В такой дружелюбной атмосфере приезжие представители СМИ не скупились на комплименты организаторам российского мундиаля, подчеркивая, что еще ни разу не пожалели о решении посетить турнир.

«Накануне старта чемпионата в Великобритании много говорили о том, как нелегко придется английским болельщикам в России, — рассказал британский журналист портала Goal.com Крис Вокс. — А пару лет назад я поговорил с российскими болельщиками, которые заверили меня, что это будет один из самых безопасных чемпионатов мира за всю историю их проведения, и я поверил им, приехал в Россию именно с таким настроением».

Он также сравнил российский чемпионат мира с его предшественником, проходившим четыре года назад в Бразилии.

«Я был на чемпионате мира в Бразилии четыре года назад, гостил месяц в Сан-Паулу. Было ощущение, что они все занимаются своими ежедневными делами, а тут еще и чемпионат мира. В России же чувство, как будто это настоящий праздник на протяжении всего этого месяца — это фантастика, и организация чемпионата здесь на высшем уровне», — выразил мнение корреспондент.

В свою очередь колумбиец Мануэль де Хесус в числе главных преимуществ ЧМ-2018 назвал безопасность.

«Я могу оценить организацию по трем аспектам: первое — это безопасность. Все люди идут навстречу, они очень общительные и готовы к взаимодействию и коммуникации, всегда готовы помочь и ответить на вопросы. Хочется также отметить работу волонтеров, которые сосредоточены в разных частях города и всегда готовы указать нужное направление, помочь с переводом. C точки зрения расписания и организации также все на высшем уровне, именно поэтому мы все наслаждаемся прекрасным чемпионатом мира, организованным в России, интереснейшей стране с добродушным народом», — передает его слова ТАСС.

Плацкарт, маринованные огурцы и яйца

Естественно, прибыли в Россию и те журналисты, которые вполне себе стандартному маршруту «стадион — достопримечательности — отель» предпочитают определенный экстрим с отчетливым национальным оттенком, помогающий лучше понять быт и особенности страны. Без всяких сомнений, в ряды смельчаков-авантюристов на днях можно было включить британского корреспондента Рори Смита, решившегося проделать путь из Екатеринбурга в Самару в плацкартном вагоне.

И, конечно же, впечатлений у англичанина по итогам этой поездки было достаточно.

Как рассказал представитель СМИ, его соседями по вагону оказались женщина с дочкой, запасшиеся — по старой и очень доброй традиции — типичной для поезда едой. Британца это, что интересно, поначалу не особо впечатлило — особенно расстроил Рори запах маринованных огурцов.

«Мой настрой был бы гораздо лучше, если бы спустя два часа мои соседи не достали вареные вкрутую яйца и маринованные огурцы. Этот запах… он никогда не выветрится», — поделился со своими читатели корреспондент.

Впрочем, уже вскоре перед Смитом встал выбор — либо голодать, либо еще сильнее приобщиться к русской культуре. И он решился. Точнее, в решении ему помогли добродушные соседи.

«Когда я лежал, то внезапно почувствовал прикосновение. Женщина протянула мне миску с огурцами, помидорами, колбасой и хлебом, и дала понять, что я должен это съесть, объяснив на жестах: «Иначе ты пропадешь». Я все съел, это было очень вкусно!» – написал журналист в своем твиттере.

В итоге Рори остался восхищен поступком его соседки по поездке, признавшись, что в Великобритании с ним такого никогда не случалось.

«СМИ никогда не расскажут вам такого о России. Я уверен, что подобного в британском поезде со мной никогда бы не случилось. Признаюсь, в основном я езжу лишь с двумя упаковками конфет. Спасибо, леди. Ешьте яйца, которые вам так нравятся»,

— заключил Смит.

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