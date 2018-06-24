Россия против Уругвая: последняя проверка перед плей-офф

Россия — Уругвай (начало в 17.00 мск)

В 17:00 по московскому времени на «Самара Арене» свисток сенегальского арбитра Маланга Дьедиу, уже обслуживавшего на этом мундиале встречу Коста-Рика — Сербия, даст начало матчу Россия — Уругвай. Именно в этом поединке определится победитель группы А.

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Обе команды уже одержали по две победы и квалифицировались в плей-офф, но если российская команда разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и очень уверенно одолела Египет (3:1), то южноамериканцы в игре с Египтом вырвали викторию на 90-й минуте (1:0) и не смогли забить больше одного гола саудовцам.

Поэтому для завоевания первой позиции по итогам кругового турнира в квартете подопечным Станислава Черчесова хватит и ничьей.

С турнирной точки зрения не очень понятно, даст ли это самое первое место хоть какое-то преимущество. Почти наверняка в 1/8 финала играть придется с лидирующими в группе В Испанией и Португалией.

Наверное, получить в соперники испанцев с их феноменальными исполнителями и шикарной комбинационной игрой менее приятно, с другой стороны, у Португалии есть Криштиану Роналду, находящийся в великолепной форме и демонстрирующий в России сумасшедшую результативность (4 гола в двух матчах против сильных Испании и Марокко).

Кроме того, пока совершенно непонятно, кто из южноевропейских сборных займет первое место, а кто второе, и к тому же разрешится эта интрига позже, чем закончится борьба в нашей группе.

Конечно, есть небольшой вариант, что в плей-офф выйдет Иран, играющий с Португалией и сохраняющий теоретические шансы пробиться в 1/8 финала. С ним играть было бы предпочтительнее, но его победа маловероятна, и к тому же в теории иранцы могут финишировать в группе В даже на первом месте.

Выбирать соперников Станиславу Черчесову и его визави Оскару Табаресу не приходится. Оба во время предматчевых пресс-конференций предпочли сосредоточиться на предстоящей игре группового этапа, не заглядывая на шаг дальше.

Если ориентироваться на слова наставников, то и для России, и для Уругвая принципиально и важно добиться положительного результата в третьем матче группы, хотя бы для собственной уверенности перед плей-офф.

Крайне интересно, в каких составах выйдут команды на газон «Самара Арены» – решат ли тренеры поберечь кого-то перед 1/8 финала, или же предпочтут сохранить и нарастить игровой тонус основного состава?

Черчесов и Табарес, как опытные бойцы, своих карт принципиально не раскрывают. Разве что понятно, у сборной России не сыграет оставшийся в Москве и продолжающий восстанавливаться от полученной в первой игре мундиаля травмы Алан Дзагоев.

Впрочем, хорошей новостью про полузащитника является анонсированный переход к работе в общей группе уже по возвращении национальной команды в Новогорск.

Не до конца ясно, в каком состоянии будет играющий на месте левого защитника Юрий Жирков. Ветеран сборной что к Египту, что к Уругваю готовился по индивидуальной программе, но с африканцами ему повреждение сыграть не помешало.

Важным моментом являются имеющиеся в пассиве у Александра Головина и Федора Смолова желтые карточки – если они получат «горчичники» против Уругвая, то в 1/8 финала помочь сборной не смогут.

Оба являются важнейшими игроками команды, но если отсутствие Смолова компенсирует Артем Дзюба, который и так вытеснил краснодарского бомбардира из стартового состава на встречу второго тура, то альтернативы главному российскому лоту для клубов Европы Головину нет.

С другой стороны, отсутствие Головина в составе существенно ударит по шансам сборной и в противостоянии с Уругваем, что Черчесов, конечно, отлично понимает. Так что, скорее всего, полузащитник пока еще ЦСКА на поле выйдет, но будет действовать аккуратнее обычного.

Есть проблема и уругвайского тренера. В матче против России Табарес не сможет рассчитывать на получившего повреждение квадрицепса центрального защитника мадридского «Атлетико» Хосе Марии Хименеса.

Он не только феноменально сыгран со своим партнером по клубу и капитаном Уругвая Диего Годином, но и принес победу в первом туре в матче с Египтом, забив головой на 90-й минуте после подачи штрафного.

Вообще, стандарты – главная угроза южноамериканской сборной, по крайней мере на нынешнем мировом форуме. Египет пропустил после штрафного, Саудовская Аравия получила с углового.

Конечно, в нападении у уругвайцев есть суперзвездный тандем Эдинсон Кавани («ПСЖ») – Луис Суарес («Барселона»), но играют они в России пока что бледно, пусть на счету Суареса и есть гол во втором матче.

У Уругвая Табареса вообще весьма специфический стиль. Эта команда рубится на поле все 90 минут, славясь своим характером и боевым духом, но только не яркостью, даже несмотря на наличие звезд мирового футбола в составе.

А еще нападающие слишком отрезаны от линии полузащиты, из-за чего Кавани две трети своих касаний мяча совершает за штрафной площадью соперников, а Суарес – почти половину.

Зато оборона у Уругвая выстроена просто блестяще. Забить этой сборной – знак качества для любого соперника.

Матч России с Уругваем вряд ли получится результативным и почти наверняка будет закрытым, не самым интересным для зрителей. Зато лучшей проверки перед плей-офф действительно трудно придумать.

Остается добавить, что победитель группы сыграет со вторым местом группы В 30 июня (в субботу) в Сочи, а второе место встретится с победителем группы А 1 июля в Москве.

Кстати, впервые на домашнем чемпионате мира Россия выйдет на поле в своем втором игровом комплекте – белом. Саудовская Аравия и Египет были обыграны в основной красной форме.

Египет – Саудовская Аравия (17.00 мск)

Параллельно начнется ничего не решающая встреча Египта и Саудовской Аравии, которые постараются одержать свои первые победы на главном турнире четырехлетия. Для Египта победа станет вообще первой в истории в финальных турнирах мундиалей, саудовцы же еще не забивали на этом чемпионате. Мотивация хлопнуть дверью будет у обеих команд. Остается надеяться, что слухи о желании лидера египтян Мохамеда Салаха покинуть расположение своей сборной до игры последнего тура так и останутся всего лишь слухами.

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