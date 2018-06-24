Все чисто: ФИФА и WADA отстали от России

Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) провела расследование по возможным допинговым нарушениям в российском футболе. Как уточняет пресс-служба ФИФА, никаких несоблюдений антидопингового кодекса отечественными игроками выявлено не было — и в WADA с этими выводами согласились.

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Данное официальное заявление было выпущено Международной федерацией футбола по мотивам скандальной публикации в британском издании Mail on Sunday — журналист Ник Харрис утверждал, что ФИФА якобы знает о допинговых нарушениях в российском футболе, но ничего не делает в связи с этим.

«Расследования ФИФА проводились совместно с WADA, WADA приняло выводы ФИФА, — подчеркнули в организации. — Как всегда, Ник Харрис представляет аудитории выборочный набор фактов. В материале он дает слово людям, которые не имеют отношения к расследованиям. Получается, что Харрис считает позицию WADA по данному вопросу нерелевантной».

ФИФА также отметила, что направила корреспонденту собственное заявление, однако тот при работе над материалом его проигнорировал.

«ФИФА провела масштабные расследования, в результате чего было установлено, что на данный момент не было найдено достаточных доказательств, подтверждающих нарушение антидопинговых правил каким-либо футболистом. Расследования относительно российских футболистов, включенных в предварительный состав на чемпионат мира 2018 года, были завершены, все дела закрыты», — рассказали в пресс-службе Международной федерации футбола.

Напомним, что публикации с домыслами о применении в российском футболе допинга перманентно выходят в западной прессе уже не первый год. Впервые информация о заинтересованности ФИФА соответствующими сведениями возникла еще несколько лет назад, когда был опубликован специальный доклад WADA. Параллельно с этим в СМИ писали при нарушения антидопингового кодекса футболистом Русланом Камболовым, игроком сборной России и казанского «Рубина», а также Иваном Князевым, на тот момент представителем екатеринбургского «Урала».

В WADA тогда, что примечательно, настаивали на немедленном расследовании вопроса ФИФА — и среди прочего в агентстве намекали на возможное лишение России права на проведения чемпионата мира — 2018.

Уже позднее в прессе возник слух, что на мундиале-2014 в Бразилии российская сборная, которую тогда тренировал легендарный итальянский наставник Фабио Капелло, едва ли не в полном составе использовала запрещенные вещества.

К счастью, все эти заявления в будущем так и не были подкреплены предметными доказательствами — и ЧМ-2018 все-таки стартовал в России. Причем отличной получилась не только сама организация планетарного первенства, но и — неожиданно — игра национальной сборной.

Подопечные Станислава Черчесова, нещадно критикуемые в ходе последнего года, не оставили шансов Саудовской Аравии (5:0) и Египту (3:1) во главе со звездным Мохамедом Салахом в первых двух турах группового раунда, благодаря чему впервые в своей истории пробились в плей-офф ЧМ.

В заключительной встрече квартета россияне сразятся с Уругваем, который ранее также обеспечил себе путевку в 1/8 финала — если Артем Дзюба и компания разойдутся миром или обыграют коллектив Луиса Сауреса, то выйдут из группы с первого места.

В первом раунде игр на выбывание, что важно, соперником сборной России, скорее всего, станет либо Португалия, либо Испания, хотя возможен и вариант с Ираном – правда, для этого азиатской команде нужно сотворить чудо в битве с Криштиану Роналду.

Матч Россия — Уругвай состоится в Самаре 25 июня и начнется в 17:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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