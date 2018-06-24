«Сборная Саудовской Аравии — это детский сад какой-то»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 1:2 2 тайм
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.5 X–3.35 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–3.05
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.9 X–4.5 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12.5 X–7 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.8 X–3.2 П2–5.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.2 П2–2.65
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.35 П2–1.9
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
2:12:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
1:2
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Хуан Кинтеро
1
1
16
М'Байе Ньянг
1
1
17
Юйа Осако
1
1
18
Гжегож Крыховяк
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Дилан Бронн
2
1
21
Марко Ройс
2
1
22
Анте Ребич
2
1
23
Ирвин Лосано
2
1
24
Серхио Агуэро
2
1
25
Юссуф Поульсен
2
1
26
Джесси Лингард
2
1
27
Ола Тойвонен
2
1
28
Килиан Мбаппе
2
1
29
Дрис Мертенс
2
1
30
Вахби Хазри
2
1
31
Альфред Финнбогасон
2
1
32
Неймар
2
1
33
Александар Коларов
2
1
34
Александр Головин
2
1
35
Александр Митрович
2
1
36
Гранит Джака
2
1
37
Иван Ракитич
2
1
38
Кристиан Эриксен
2
1
39
Луис Суарес
2
1
40
Сон Хын Мин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Тони Кроос
2
1
43
Хавьер Эрнандес
2
1
44
Хосе Мария Хименес
2
1
45
Шердан Шакири
2
1
46
Юрий Газинский
2
1
47
Синдзи Кагава
1
1
48
Мохамед Салах
1
1
49
Карлос Вела
2
1
50
Фержани Сасси
2
1
51
Антуан Гризманн
2
1
52
Андреас Гранквист
2
1
«Сборная Саудовской Аравии — это детский сад какой-то»

Черчесов отказался делать специальные замены под сборную Уругвая

Сборная России по футболу проведет заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 с командой Уругвая. Бывший полузащитник национальной команды и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, а также экс-защитник «Рубина» и российской сборной Роман Шаронов в интервью «Газете.Ru» поделились ожиданиями от предстоящей встречи.

Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Уругвая в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча состоится 25 июня в 17.00 по московскому времени на стадионе «Самара Арена». По итогам данной игры определится судьба первого места группы А, которую пока еще возглавляет российская команда.

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Перед матчем в интервью «Газете.Ru» ожиданиями от решающей встречи поделились бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис и экс-защитник «Рубина» Роман Шаронов, ныне возглавляющий молодежную команду казанцев.

— Чего вы ждете от сборной России в заключительном матче групповой стадии?

Андрей Канчельскис: Наконец-то сборная России сыграет с серьезным соперником. Первые два матча — не показатель. Например, ту же Саудовскую Аравию обыграла бы любая команда из ФНЛ.

Это ведь не футболисты, а детский сад. Непонятно, каким образом они вообще попали на чемпионат мира.

Я смотрел на их игру с Россией и просто смеялся: они не могли отдать друг другу пас, допускали нелепые ошибки. Египет тоже весьма средняя по уровню сборная. Да, там есть Мохамед Салах, но один в поле не воин. К тому же, он был далеко не в лучшей форме после травмы. Возможно, ему стоило выйти на замену, а не с первых минут. По сути, сборная Египта играла в меньшинстве, Салах был полностью изолирован, хоть и реализовал пенальти. Возможно, в Египте хотели оказать психологическое давление на наших игроков и напугать их, но ничего не получилось.

У Уругвая же очень хорошая команда с отличной линией атаки. Матч с ними станет проверкой перед плей-офф, где уже начинаются матчи навылет. Нужно быть морально готовыми к серьезным соперникам. Эйфория от того, что обыграли Саудовскую Аравию и Египет, должна пройти.

Роман Шаронов: Перед началом чемпионата практически вся футбольная общественность была настроена негативно по отношению к нашей сборной. Да, есть различные нюансы, есть фавориты противостояний, но все равно все решается только на футбольном поле.

Черчесов грамотно подошел к проведению контрольных матчей и создал план подготовки к турниру. И благодаря этому мы наблюдаем отличное выступление нашей сборной на чемпионате мира.

Что касается команды Уругвая, то бросается в глаза статистика: уругвайцы забили два мяча в двух матчах, а россияне — восемь. Да, в составе нашего соперника играют звезды мирового футбола, которые представляют клубы топовых чемпионатов. Но для сборной России этот матч — хорошая возможность подготовиться к выступлению в плей-офф и увидеть те недочеты, которые необходимо устранить. Также самое важное в игре с Уругваем — сохранить хорошее психологическое состояние и настрой, в котором пребывает сборная России сейчас.

— Уругвай считается фаворитом матча. Как поступить сборной России: продолжить играть в атакующий футбол или сделать акцент на оборонительных действиях?

А.К.: Матч с Уругваем — репетиция перед плей-офф, поэтому необходимо играть в тот футбол, который мы показали на старте чемпионата. Для чего нашей сборной менять атакующую модель игры на оборонительную? В этом нет смысла. Нужно продолжить использовать эту атакующую схему.

Р.Ш.: Тренерский штаб сборной России уже проанализировал команду Уругвая и знает, какие слабые стороны она имеет. Осталось только ими воспользоваться. Если же говорить об игровой схеме, то можно предпочесть и игру в пять защитников. Но эта модель не является сугубо оборонительной. В данной схеме у крайних защитников увеличивается возможность атаковать чаще и агрессивнее.

Сергей Игнашевич заявил о важности сдержать Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Как действовать защитникам сборной России в игре против этих двух форвардов?

А.К.: Суарес и Кавани — это два хороших нападающих, всегда нацеленных на ворота соперника. Они будут постоянно досаждать нашим защитникам и создавать опасность у ворот Игоря Акинфеева. Но персонально опекать этих двух форвардов не нужно. Необходимо лишь играть в обороне внимательно, страховать друг друга. Многие ведь и до матча с Египтом говорили о том, как опасен Салах, но сборная России сыграла в защите аккуратно и внимательно. В итоге египтянин не смог ничего сделать/

Р.Ш.: Эти два нападающих имеют разный стиль игры. Суарес — умный футболист. Я следил за его игрой без мяча. И он прекрасно понимает, как воспользоваться пространством. Единственное, что его подводит на этом чемпионате — это реализация моментов. Что касается Кавани, то это более агрессивный игрок, который отлично ведет верховую борьбу. Вдвоем они прекрасно дополняют друг друга.

Защитники сборной России должны не дать им пространства на поле, а также исключить возможность игры в пас.

Персональная опека? В современном футболе такой стиль уже не используется. Поэтому необходимо просто сыграть компактно в обороне и подстраховывать друг друга. Заметьте, что сборная Уругвая проводит в основном вертикальные атаки с проникающими передачами на Суареса и Кавани. Важно не давать им забегать за спину. И речь идет не только о защитниках, но и обо всей команде, которая должна держать оборону. Ведь тот же Суарес получает передачи из глубины поля. Значит, необходимо эту возможность исключить.

— Насколько принципиально занять первое место в группе по итогам групповой стадии, когда выход в плей-офф уже обеспечен?

А.К.: Занять первое место в группе — это престижно. Особенно на домашнем мундиале. Уже и не помню, когда в последний раз отечественные футболисты добивались подобного результата. Поэтому очень важно завершить групповую стадию в качестве лидера группы.

Р.Ш.: Задача минимум решена: команда вышла в плей-офф. Возможно, тренерский штаб сборной России должен задуматься над тем, чтобы дать перегруженным игрокам немного передохнуть. Сами же футболисты вряд ли задумываются о том, какое место занять в итоге. Для них самое важное — это победа.

Я не верю, что в команде есть такие люди, которые при выходе на поле говорят про себя: «Мне все равно». Каждый игрок намерен выложиться на максимум своих возможностей. При Черчесове никто не будет играть в полноги.

— Может, есть смысл провести ротацию перед 1/8 финала чемпионата и дать проявить себя тем, кто не провел ни одной игры на этом турнире?

А.К.: Я абсолютно против ротации. Обычно команды, которые уже решили вопрос о выходе в плей-офф и меняют половину состава в оставшемся матче, по итогу терпят неудачу и вылетают на первых же стадиях. Они всегда проигрывают.

Необходимо оставить этот состав без изменений, чтобы держать футболистов в тонусе.

Р.Ш.: Черчесов не просто так говорит, что у него в составе 23 игрока. Да, есть определенные наигранные связи, и не смысла их менять. Но тренерский штаб должен обратить внимание на функциональную составляющую своих подопечных и понять, кто готов продолжить играть в таком темпе, а кому необходим отдых.

Это должна быть точечная ротация, а не смена половины состава, которая несет риск сломать всю игру.

— Какой у вас прогноз на данную встречу?

А.К.: Обе команды будут нацелены на победу, но, думаю, что игра завершится вничью. Данный результат нас вполне устраивает и позволяет занять первое место в группе.

Р.Ш.: Я никогда не даю прогнозы на матчи. Единственное, чего мне хочется — увидеть хороший футбол со стороны сборной России, который понравится болельщикам.

Чемпионат мира важен с точки зрения отношения к футболу. На данный момент, он в России переживает не лучшие времена. Надеюсь, что проведение такого турнира даст толчок к развитию футбола в стране.

Это очень важно, ведь у нас есть все необходимое для того, чтобы быть одной из ведущих футбольных держав в мире. Тот же Александр Головин, который родился в Сибири, показал, что в России можно найти талантливых футболистов. Он далеко не один такой, в этом я уверен.

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