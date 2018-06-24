«Сборная Саудовской Аравии — это детский сад какой-то»

Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Уругвая в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча состоится 25 июня в 17.00 по московскому времени на стадионе «Самара Арена». По итогам данной игры определится судьба первого места группы А, которую пока еще возглавляет российская команда.

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Перед матчем в интервью «Газете.Ru» ожиданиями от решающей встречи поделились бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис и экс-защитник «Рубина» Роман Шаронов, ныне возглавляющий молодежную команду казанцев.

— Чего вы ждете от сборной России в заключительном матче групповой стадии?

Андрей Канчельскис: Наконец-то сборная России сыграет с серьезным соперником. Первые два матча — не показатель. Например, ту же Саудовскую Аравию обыграла бы любая команда из ФНЛ.

Это ведь не футболисты, а детский сад. Непонятно, каким образом они вообще попали на чемпионат мира.

Я смотрел на их игру с Россией и просто смеялся: они не могли отдать друг другу пас, допускали нелепые ошибки. Египет тоже весьма средняя по уровню сборная. Да, там есть Мохамед Салах, но один в поле не воин. К тому же, он был далеко не в лучшей форме после травмы. Возможно, ему стоило выйти на замену, а не с первых минут. По сути, сборная Египта играла в меньшинстве, Салах был полностью изолирован, хоть и реализовал пенальти. Возможно, в Египте хотели оказать психологическое давление на наших игроков и напугать их, но ничего не получилось.

У Уругвая же очень хорошая команда с отличной линией атаки. Матч с ними станет проверкой перед плей-офф, где уже начинаются матчи навылет. Нужно быть морально готовыми к серьезным соперникам. Эйфория от того, что обыграли Саудовскую Аравию и Египет, должна пройти.

Роман Шаронов: Перед началом чемпионата практически вся футбольная общественность была настроена негативно по отношению к нашей сборной. Да, есть различные нюансы, есть фавориты противостояний, но все равно все решается только на футбольном поле.

Черчесов грамотно подошел к проведению контрольных матчей и создал план подготовки к турниру. И благодаря этому мы наблюдаем отличное выступление нашей сборной на чемпионате мира.

Что касается команды Уругвая, то бросается в глаза статистика: уругвайцы забили два мяча в двух матчах, а россияне — восемь. Да, в составе нашего соперника играют звезды мирового футбола, которые представляют клубы топовых чемпионатов. Но для сборной России этот матч — хорошая возможность подготовиться к выступлению в плей-офф и увидеть те недочеты, которые необходимо устранить. Также самое важное в игре с Уругваем — сохранить хорошее психологическое состояние и настрой, в котором пребывает сборная России сейчас.

— Уругвай считается фаворитом матча. Как поступить сборной России: продолжить играть в атакующий футбол или сделать акцент на оборонительных действиях?

А.К.: Матч с Уругваем — репетиция перед плей-офф, поэтому необходимо играть в тот футбол, который мы показали на старте чемпионата. Для чего нашей сборной менять атакующую модель игры на оборонительную? В этом нет смысла. Нужно продолжить использовать эту атакующую схему.

Р.Ш.: Тренерский штаб сборной России уже проанализировал команду Уругвая и знает, какие слабые стороны она имеет. Осталось только ими воспользоваться. Если же говорить об игровой схеме, то можно предпочесть и игру в пять защитников. Но эта модель не является сугубо оборонительной. В данной схеме у крайних защитников увеличивается возможность атаковать чаще и агрессивнее.

— Сергей Игнашевич заявил о важности сдержать Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Как действовать защитникам сборной России в игре против этих двух форвардов?

А.К.: Суарес и Кавани — это два хороших нападающих, всегда нацеленных на ворота соперника. Они будут постоянно досаждать нашим защитникам и создавать опасность у ворот Игоря Акинфеева. Но персонально опекать этих двух форвардов не нужно. Необходимо лишь играть в обороне внимательно, страховать друг друга. Многие ведь и до матча с Египтом говорили о том, как опасен Салах, но сборная России сыграла в защите аккуратно и внимательно. В итоге египтянин не смог ничего сделать/

Р.Ш.: Эти два нападающих имеют разный стиль игры. Суарес — умный футболист. Я следил за его игрой без мяча. И он прекрасно понимает, как воспользоваться пространством. Единственное, что его подводит на этом чемпионате — это реализация моментов. Что касается Кавани, то это более агрессивный игрок, который отлично ведет верховую борьбу. Вдвоем они прекрасно дополняют друг друга.

Защитники сборной России должны не дать им пространства на поле, а также исключить возможность игры в пас.

Персональная опека? В современном футболе такой стиль уже не используется. Поэтому необходимо просто сыграть компактно в обороне и подстраховывать друг друга. Заметьте, что сборная Уругвая проводит в основном вертикальные атаки с проникающими передачами на Суареса и Кавани. Важно не давать им забегать за спину. И речь идет не только о защитниках, но и обо всей команде, которая должна держать оборону. Ведь тот же Суарес получает передачи из глубины поля. Значит, необходимо эту возможность исключить.

— Насколько принципиально занять первое место в группе по итогам групповой стадии, когда выход в плей-офф уже обеспечен?

А.К.: Занять первое место в группе — это престижно. Особенно на домашнем мундиале. Уже и не помню, когда в последний раз отечественные футболисты добивались подобного результата. Поэтому очень важно завершить групповую стадию в качестве лидера группы.

Р.Ш.: Задача минимум решена: команда вышла в плей-офф. Возможно, тренерский штаб сборной России должен задуматься над тем, чтобы дать перегруженным игрокам немного передохнуть. Сами же футболисты вряд ли задумываются о том, какое место занять в итоге. Для них самое важное — это победа.

Я не верю, что в команде есть такие люди, которые при выходе на поле говорят про себя: «Мне все равно». Каждый игрок намерен выложиться на максимум своих возможностей. При Черчесове никто не будет играть в полноги.

— Может, есть смысл провести ротацию перед 1/8 финала чемпионата и дать проявить себя тем, кто не провел ни одной игры на этом турнире?

А.К.: Я абсолютно против ротации. Обычно команды, которые уже решили вопрос о выходе в плей-офф и меняют половину состава в оставшемся матче, по итогу терпят неудачу и вылетают на первых же стадиях. Они всегда проигрывают.

Необходимо оставить этот состав без изменений, чтобы держать футболистов в тонусе.

Р.Ш.: Черчесов не просто так говорит, что у него в составе 23 игрока. Да, есть определенные наигранные связи, и не смысла их менять. Но тренерский штаб должен обратить внимание на функциональную составляющую своих подопечных и понять, кто готов продолжить играть в таком темпе, а кому необходим отдых.

Это должна быть точечная ротация, а не смена половины состава, которая несет риск сломать всю игру.

— Какой у вас прогноз на данную встречу?

А.К.: Обе команды будут нацелены на победу, но, думаю, что игра завершится вничью. Данный результат нас вполне устраивает и позволяет занять первое место в группе.

Р.Ш.: Я никогда не даю прогнозы на матчи. Единственное, чего мне хочется — увидеть хороший футбол со стороны сборной России, который понравится болельщикам.

Чемпионат мира важен с точки зрения отношения к футболу. На данный момент, он в России переживает не лучшие времена. Надеюсь, что проведение такого турнира даст толчок к развитию футбола в стране.

Это очень важно, ведь у нас есть все необходимое для того, чтобы быть одной из ведущих футбольных держав в мире. Тот же Александр Головин, который родился в Сибири, показал, что в России можно найти талантливых футболистов. Он далеко не один такой, в этом я уверен.

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