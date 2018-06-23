Пенсия откладывается: Ковальчук вернулся в НХЛ

Хоккеист сборной России Илья Ковальчук достиг договоренности о подписании контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». Согласно пресс-службе «королей», 35-летний форвард заключит с калифорнийской командой трехлетнее соглашение. По информации американских СМИ, за три года в составе «Лос-Анджелеса» Ковальчук заработает $18,75 млн.

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Комментируя громкую сделку, в штабе двукратных обладателей Кубка Стэнли подчеркнули, что Илья способен дать команде необходимое мастерство в атаке.

«Мы рады, что Илья пополнил нашу организацию. Он даст нам дополнительный элемент мастерства и умения забрасывать шайбы вкупе с желанием выигрывать»,

— сказал генеральный менеджер клуба Роб Блэйк.

С позитивом встретил подписание хоккеиста и президент «королей» Люк Робитайл.

«Нам нужен был человек, способный бросать и забивать. Мы знаем, Илья — настоящий снайпер, при этом мы не скрываем, что в последние годы наша результативность оставляла желать лучшего. Мы не теряем молодых игроков или раунды драфта, а получаем хоккеиста, способного помочь прямо сейчас. Он в отличной форме и доминирует в последние несколько лет. Мы чувствуем, что этот парень может играть с нами, вместе с нашими лидерами. Ковальчук по-прежнему способен отправлять шайбу в сетку, и это единственное, что мы делаем не так хорошо, как нам бы хотелось. Он все еще взрывной игрок», — приводит слова Робитайла официальный сайт НХЛ.

Сам Кови уже после официального анонса сделки выложил в инстаграме фотографию с детьми в атрибутике «королей».

«Мы в «Лос-Анджелесе»! Вперед, «Кингз», — подписал снимок опытный форвард.

Напомним, что ранее Ковальчук уже выступал в НХЛ, однако в последние несколько лет защищал цвета СКА из Санкт-Петербурга, в составе которого несколько раз выиграл в Кубке Гагарина. При этом уже по окончании сезона-2017/18, в котором питерские армейцы во многом сенсационно не сумели взять очередной титул, Кови объявил о желании вернуться в североамериканский хоккей.

Узнав о переходе Ковальчука в «Лос-Анджелес», СКА пожелал своему бывшему лидеру успешной карьеры в Калифорнии.

«Хоккейный клуб СКА благодарит Илью за годы игры в Петербурге. Это было славное время, вместе мы написали новую страницу в истории нашего хоккея. СКА желает Илье удачи в дальнейшей карьере и новых ярких побед!»

— говорится в заявлении на официальном сайте армейцев.

Любопытно, что в американской прессе, обсуждая трансфер, в целом сошлись во мнении, что «Кингз» переплатили Илье — якобы форвард уже слишком возрастной для такой зарплаты, и в будущем данное подписание может сказаться на развитии «королей».

Как известно, Ковальчук вернулся в Россию в 2013 году, хотя его многомилионный контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» был рассчитан до 2025-го. Хоккеист объяснял свой поступок желанием быть ближе к родственникам и друзьям, хотя североамериканские СМИ подозревали его в проблемах со здоровьем. В петербургском СКА опытный спортсмен быстро превратился в одного из лидеров в раздевалке и настоящего вожака на льду.

В свитере этого клуба Ковальчук дважды завоевал Кубок Гагарина — в 2015 и 2017 годах. В прошлом декабре он стал лучшим бомбардиром в истории СКА (150+192), подвинув Максима Сушинского. Одновременно продолжалась карьера нападающего в сборной России, куда он не мог регулярно приезжать из НХЛ. Достижением Ковальчука в четвертый «российский» период стало серебро чемпионата мира-2015.

После разгрома от канадцев в финале турнира (1:6) атлет в числе других партнеров стал фигурантов скандала, покинув лед до окончания гимна страны-победительницы.

Следующие ЧМ Ковальчук пропустил. В 2016 году — из-за плохой формы и, по неофициальной информации, конфликта с главным тренером СКА и сборной Олегом Знарком. В 2017 году не сыграл из-за операции на травмированном колене, а на турнир-2018 отказался приехать под предлогом общей усталости после изнурительного сезона и занятости из-за переговоров по возвращению в НХЛ.

На Ковальчука очень рассчитывали с прицелом на Олимпиаду в Сочи-2014, где он, однако, получил травму колена. Зато в Пхенчхане-2018 вице-капитан команды играл много, хотя и не слишком результативно. Ему удалось осуществить мечту всей жизни, выиграв олимпийское золото.

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