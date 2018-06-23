«Все ждут от Месси чудес, но ему 30 и он не волшебник»

— Бразилия одержала победу над Коста-Рикой, забив только в компенсированное время. Теперь на счету пентакампеонов четыре очка. Почему фаворитам так сложно на этом чемпионате мира?

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Бывший игрок московского «Спартака» и тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин:

Фавориты приехали на мундиаль, имея серьезный состав, собрали все лучшее, что у них есть, и теперь уверены, что будут играть как минимум в полуфинале.

Видимо, на матчах группового этапа они не смогли сконцентрироваться.

Если говорить именно о встрече бразильцев с Коста-Рикой, то аутсайдер этой встречи прекрасно знал, как играют пентакампеоны, — в Южной Америке они могут встречаться по несколько раз в год. К тому же костариканцы были очень мотивированы, так что Бразилия, не включив максимальные обороты, не могла их обыграть. Действуя на 60-70% от своих возможностей, костариканцев не одолеть, — они тоже умеют играть и все выступают в неплохих клубах.

По этой причине, пока фаворит не заиграл в полную силу и не пошел нацеленно на ворота, он не мог дожать соперника. В этой встрече вполне могла получиться и ничья.

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко: Этот чемпионат мира непредсказуемый, потому что фавориты играют не очень. Бразилия в конце еле-еле дожала Коста-Рику, хотя была сильнее соперника. Не хватает какой-то мобилизации — пытаются слабых на классе обыграть, но не выходит.

— Аргентина в данный момент располагается на последнем месте в своей группе. Что происходит с командой?

В. Г.: У аргентинцев тоже высокое самомнение, как и у бразильцев. Они думали, что пешком пройдут групповой этап, а без максимальных скоростей и усилий сейчас сложно кого-либо одолеть: все умеют играть, у всех грамотные тренеры.

М. Д.: И это им еще повезло, что все так удачно получилось: Исландия проиграла Нигерии (0:2), так что теперь аргентинцам нужно победить в последнем туре — и, скорее всего, они выйдут из группы. Хотя еще неясно, как там Хорватия сыграет с исландцами — сможет ли победить.

Здесь дело не только в недооценке соперников со стороны Аргентины. Видно, что Лионель Месси себя не очень комфортно чувствует по сравнению с тем, как он ощущает себя в «Барселоне».

Возможно, есть какие-то проблемы в коллективе. Хотя, кто его знает, может, все скоро наладится и «альбиселесте» дойдут до финала.

— Почему Месси пока не может проявить себя так же, как Криштиану Роналду?

В. Г.: У Португалии есть тренер и есть команда, а Роналду играет в этой команде свою роль как ее главный солист. В Аргентине же грамотных командных действий нет.

Все только ждут от Месси каких-то чудес, но он не волшебник — ему же 30 лет.

Должна играть команда — по-другому не бывает в футболе. Пеле, Марадона, Кройф, Роналдо — такие футболисты завершают, исполняют финальный аккорд, но в матче должен играть слаженно весь коллектив. По этой причине у аргентинцев и конфликт с тренером, и прочие проблемы — нет единой команды. Результата, как следствие, тоже нет.

Я надеюсь, что небесно-голубые все-таки выйдут из группы: расклад нормальный, надо победить в последней встрече — и они со второго места окажутся в плей-офф. Однако стоит признать, что качество игры у них пока очень низкое. С таким футболом им будет тяжело.

М. Д.: Роналду действительно очень хорошо проявляет себя как капитан даже в трудные минуты. Например, в последнем матче с Марокко (0:1) португальцам было очень сложно, но Криштиану подбадривал партнеров, помогал им, и в итоге они одержали победу.

Месси же пока не оказывает такого влияния на игру Аргентины, потому что у них слишком звездный состав, и каждый немного тянет одеяло на себя. А в Португалии есть чисто выраженный лидер Роналду.

— У Германии тоже все не слава богу. В первом матче уступили мексиканцам (0:1), располагаются в группе на третьем месте, и теперь им обязательно нужно побеждать крепкую Швецию, иначе тоже могут возникнуть сложности с выходом в плей-офф.

В. Г.: Германия в данный момент экспериментирует с составом. Тренер никак не найдет оптимальный вариант. У него есть молодые игроки, которые стучатся в основу: в 2017 году эти ребята выиграли Кубок конфедераций. При этом остались и более опытные чемпионы мира 2014 года, которые еще не сошли со сцены.

Йоахим Лёв сейчас ищет вариант состава — как лучше совместить этих игроков, чтобы сложить из них коллектив. Пока этого не получается, игры нет, но немцы — люди практичные, так что, думаю, по ходу чемпионата они найдут лучшее решение.

М. Д.: Не сомневаюсь, что Германия выйдет из группы. Да, начали они не очень удачно, но во втором тайме с мексиканцами все же показали свой класс, хоть и не смогли использовать моменты. Но это чемпионат мира: все команды бьются, любой игрок будет максимально выкладываться за честь страны. Чем быстрее тренер донесет до немцев эту мысль, тем скорее они получат нужный результат.

В этом плане можно равняться на сборные Хорватии и Бельгии, которые играют очень стабильно и с большим запасом по качеству. Они даже больше всем нравятся, чем та же Бразилия и Аргентина.

В число команд-сюрпризов также можно внести и сборную России, ведь многие до начала мундиаля не верили в нее, а в итоге в последнем матче группы с Уругваем мы решаем только вопрос о том, кто выйдет с первого места.

— Во время чемпионата мира происходит много различных историй с фанатами. Некоторые смешные, некоторые — не очень. Например, аргентинского болельщика, который попросил русскую девушку произнести неприличные фразы на испанском, лишили права посещать матчи…

В. Г.: На такие вещи можно даже не обращать внимания. Может, этот фанат перепил немного, не спал всю ночь, вот и совершил такой поступок. Здесь все контролировать невозможно — несколько подобных случаев обязательно происходит на всех чемпионатах. Хорошо, что не случается больших потасовок, когда армии фанатов начинают выяснять отношения между собой.

Правильно, что этого фаната лишили права ходить на матчи. К сожалению, такие происшествия предсказать невозможно. Тут не может быть никаких претензий к организаторам мундиаля.

М. Д.: На мой взгляд, это довольно сурово. В какой-то степени это ведь была шутка, всякое бывает. Может, правила ФИФА как-то обусловливают такую строгость, я не знаю. На мой взгляд, что лишать права посещать стадионы — это слишком. Если бы люди устроили драку, то я мог бы понять такие санкции.

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