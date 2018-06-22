Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что в России»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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28
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30
01
02
03
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.33 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.6 П2–1.7
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.55 X–4.3 П2–6.7
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.3 X–3.15 П2–2.3
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.95
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.2 П2–1.5
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.65 X–3.6 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.95 X–3.3 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Лука Модрич
2
2
10
Майл Единак
2
2
11
Хуан Кинтеро
1
1
12
Ирвин Лосано
1
1
13
М'Байе Ньянг
1
1
14
Дрис Мертенс
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Анте Ребич
2
1
19
Серхио Агуэро
2
1
20
Юссуф Поульсен
2
1
21
Килиан Мбаппе
2
1
22
Альфред Финнбогасон
2
1
23
Неймар
2
1
24
Александар Коларов
2
1
25
Александр Головин
2
1
26
Александр Митрович
2
1
27
Гранит Джака
2
1
28
Иван Ракитич
2
1
29
Кристиан Эриксен
2
1
30
Луис Суарес
2
1
31
Стивен Цубер
2
1
32
Хосе Мария Хименес
2
1
33
Шердан Шакири
2
1
34
Юрий Газинский
2
1
35
Синдзи Кагава
1
1
36
Андреас Гранквист
1
1
37
Мохамед Салах
1
1
38
Фержани Сасси
1
1
39
Антуан Гризманн
2
1
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что в России»

«Задержать и выслать»: Аргентина просит депортировать фанатов за драку

В Англии удивляются Саранску и размышляют о судьбе российских болельщиц, финские журналисты восхищаются Россией, а власти Аргентины призывают депортировать собственных болельщиков за драку на чемпионате мира — «Газета.Ru» рассказывает, что пишут о мундиале за рубежом.

«Просим Россию задержать и выслать наших граждан»

После матча Аргентины с Хорватией во втором туре группового этапа чемпионата мира некоторые болельщики «альбиселесте» были так сильно расстроены разгромным поражением своей команды со счетом 0:3, что позволили себе ужасную выходку. В сеть попало видео, на котором четверо фанатов избивают поклонника сборной Хорватии на арене «Нижний Новгород».

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Пугающая запись дошла до аргентинских властей, и министр безопасности этой страны Патрисия Буллрич в своем официальном твиттере обратилась к российским правоохранительным органам с суровой просьбой:

«Просим власти России задержать четверых хулиганов, которые жестоко пинали хорватского гражданина. Они были идентифицированы по видео. Мы подписали соглашение о том, что будем заботиться об аргентинских фанатах и строго обходиться с теми, кто нарушил закон».

«Теперь люди узнают, что мы здесь»

Журналист «Би-би-си» Патрик Дженнингс делится с читателями впечатлениями от путешествия в Саранск — по его словам, это «город, проведение чемпионата мира по футболу в котором не ожидал никто». Описывая поездку в столицу Мордовии, корреспондент не скрывает: определенный скепсис относительно визита в Саранск у него появился после общения с россиянами.

«Общаясь с москвичами, я говорил им о своих планах, и они в ответ на это делали одно и то же — поднимали брови вверх и сочувствующим тоном говорили: «Ах, ты едешь в Саранск…», — пишет Дженнингс. — Однако во время проведения мундиаля город, как блестяще отметил один из россиян, «ушел от своей повседневной серости, превратившись в одну большую вечеринку, полную жизни».

Журналист пообщался и с некоторыми жителями Саранска, сделав вывод — «аборигены» очень довольны тем, что именно их город выбрали для проведения ЧМ-2018.

«Как вы можете не наслаждаться этим? Это одна большая вечеринка, — передает корреспондент слова одного из саранчан. — Так здорово, что выбрали именно наш город! Это принесло в Саранск улучшения — за последние пять лет столица Мордовии сильно изменилась, здесь стало чище и в целом более привлекательнее».

Гуляя по закоулкам Саранска, Патрик почерпнул для себя, что у всех местных о чемпионате мира и всем с ним связанным сложилось идентичное мнение — «они все были приветливыми, говорили об отличной атмосфере и прекрасной погоде».

Некоторые из собеседников Дженнингса также признавались, что главный футбольный турнир четырехлетия — прекрасный способ для города заявить о себе миру.

«Саранск — это маленькое место. Все были удивлены, когда чиновники сказали, что Кубок мира придет к нам, — заявил некий Виктор — Но теперь люди узнают, что мы здесь».

Согласно британскому журналисту, восхитил Саранск в том числе и зарубежных фанатов.

«Я встретил одного колумбийского болельщика, и он выразил мнение, что русские отлично поработали здесь ради чемпионата мира. Колумбиец признался, что он впервые в России, но считает местных жителей очень приветливыми», — написал в статьей корреспондент из Англии.

В завершении своего материала Дженнингс ударился в рассуждения о том, как наследие ЧМ-2018 будет использовано Саранском в будущем. Задавая самому себе множество вопросов без ответов, корреспондент приходит к мысли, что «в любом случае это покажет лишь время», а сейчас важнее другое — «столица Мордовии, возможно, проживает лучшие недели в своей истории».

Женщины и футбол

Коллега Дженнингса из The Guardian в свою очередь задался несколько иным вопросом — как текущий мундиаль влияет на любовь россиянок (и не только) к футболу и их желание посещать стадионы?

«Перед матчем Англия — Тунис в Волгограде я поговорил с двумя русскими женщинами — Анной, местной жительницей, и Еленой, прибывшей на встречу из Таганрога. — пишет журналист. — Анна рассказала мне, что никогда не ходила на футбол в России, хоть и любит этот вид спорта — и лишь на ЧМ-2018 посетит ряд игр в своем родном городе».

Как объяснила болельщица, она и ее близкие не посещают матчи внутреннего первенства из-за «неблагоприятной атмосферы на стадионах».

«Мы не посещаем матчи российского чемпионата, так как тамошняя среда может быть неприятной, — передает слова женщины корреспондент. — Но на Кубке мира все совершенно иначе — атмосфера здесь отличная! Думаю, этот турнир заставит болельщиц ходить на футбол в России чаще».

По мнению Елены, многим россиянкам интересен самый популярный вид спорта на планете — и ЧМ-2018 может стать катализатором для их более частого посещения арен.

«Мои дети любят играть в футбол, и я часто смотрю матчи. Многим российским женщинам очень нравится смотреть за футбольными встречами, и, на мой взгляд, мундиаль имеет шансы привлечь их на стадионы, — сказала она. — Международные болельщики помогают создать новую и более позитивную атмосферу вокруг футбола».

Далее автор материала отмечает, что подобная тенденция ныне присутствует не только в российском футболе — женщины по всему миру стремятся чаще посещать матчи, несмотря на то что во многих странах этот вид спорта «все еще остается очень мужским».

Как пишет журналист, на этом чемпионате мира он встретил болельщиц из Уругвая, Туниса, России, Англии. И все они заявляли примерно об одном и том же желании — показать миру, что «женщинам футбол тоже интересен» и что «они также хотят поддерживать своих любимцев на стадионах».

«Даже пожаловаться не на что»

Тем временем финские журналисты, прибывшие в Россию, несмотря на невыход на мундиаль национальной сборной, констатируют: на чемпионате мира — 2018 даже пожаловаться не на что!

«Остается лишь расслабиться и с головой погрузиться в веселое футбольное безумие», — подчеркивает корреспондент издания Hufvudstadsbladet Себастиян Бакман.

По его словам, на в России отлично организована логистика, при этом гостям турнира всегда готовы прийти на помощь англоговорящие волонтеры.

«Они стоят буквально через каждые пять метров и словно запрограммированы давать ответы на любые вопросы, — передает слова Бакмана ФАН. — Даже пожаловаться не на что! Организация превосходит все ожидания».

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