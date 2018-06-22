«Пришлось потрудиться, чтобы вывести Месси из игры»

Яркая победа над Аргентиной (3:0) привлекла на сторону сборной Хорватии новых поклонников. В какой-то момент игры открыто поддерживать географических соседей принялись даже сербские журналисты. Народ завороженно выдыхал при ударах Марио Манджукича и цокал языком, когда Лука Модрич или Иван Ракитич закладывали очередной финт.

Если исландской команде многие симпатизируют не за качество игры, а благодаря по-хорошему сумасшедшим болельщикам, то у «шашечных» привлекает именно демонстрируемый ими футбол – легкий, продуманный и элегантный.

После матча хорватские футболисты подошли к трибуне за воротами, где сидели фанаты, и очень эмоциональными жестами поблагодарили своих почитателей за вдохновенную поддержку. Трибуны ответили в аналогичной манере. Единение длилось достаточно долго. Спортсмены уже чуть ли не стали брататься с болельщиками, но организаторы позвали их на допинг-контроль.

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Чуть позже в микст-зоне подопечные Златко Далича отмечали: с каждым забитым мячом шумовое сопровождение аргентинцев становилось все тище и обреченнее, в то время как парни в клетчатых майках, напротив, проявляли себя все громче и энергичнее.

Фанатский фактор выделил и один из главных героев матча Иван Ракитич. «Газете.Ru» удалось задать ему несколько вопросов.

«Меня переполняет чувство гордости, потому что мы сегодня победили. Я счастлив за свою команду и страну», — сказал полузащитник «Барселоны».

Ракитич не стал скромничать, а признал, что доволен своей работой на поле.

«Но у меня все тело болит! – посетовал он. — Сегодня мне вместе с партнерами пришлось очень сильно потрудиться для того, чтобы вывести из игры Лионеля Месси, который является ключевым игроков как в аргентинской сборной, так в и «Барселоне». И нам удалось сделать это!»

В заключение Ракитич пообещал и дальше оставлять в игре все силы без остатка.

«Я точно не буду себя жалеть и продолжу пробегать километры дистанции ради своей команды», — заверил хорват.

Другой важнейший исполнитель средней линии Иван Перишич отвечал коротко, но исключительно по делу.

«Я даже не сомневаюсь, что мы на правильном пути, — заявил он. – В России-2018 должны последовать примеру предыдущего поколения, которое добыло бронзу во Франции 20 лет назад.

Анализирую для себя возможности нашей сборной и вижу, что все необходимое для как минимум повторения тогдашнего результата у нас есть.

В Хорватии очень талантливые игроки. Причем мы еще не раскрыли весь свой потенциал. И не предъявили миру все отточенные на тренировках задумки, комбинации».

Не постеснялся Перишич и покритиковать сборную Аргентины. По его мнению, поверженный противник нуждается в срочных переменах. На вопрос, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду – хавбек миланского «Интера» ответил уклончиво. Мол, оба, без сомнения, великие, но и на них всегда найдется управа, если показывать по-настоящему командную игру.

«Свою работу мы выполнили на «отлично». Партнеры говорили о допущенных ошибках? Ну, мало кто в истории показывал прямо-таки идеальный футбол. Как тренер настраивал нас в перерыве? Просил предельно внимательно сыграть в защите, свести к минимуму любой риск. Мы могли забить и до перерыва, но сделали это после. Все в порядке».

Напоследок Перишич заверил в том, что сборная Хорватии ответственно подойдет и к матчу третьего тура против исландцев.

Несмотря на шесть набранных очков и досрочно завоеванную путевку в плей-офф, «шашечные» не собираются вносить в состав существенные коррективы. Подарков соперникам – будь то Исландия, Аргентина или Нигерия – вы от нас не дождетесь, подчеркнул Перишич.

В Москву представители обоих болельщицких лагерей возвращались преимущественно на поездах. Российская железная дорога, к слову, произвела на иностранцев положительное впечатление. Перспективы аргентинцев пока под вопросом, а хорватские гастроли продлятся еще как минимум на два города.

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