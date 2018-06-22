«Пришлось потрудиться, чтобы вывести Месси из игры»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:0 1 тайм
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5.2 П2–9.8
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.75 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.48 X–4.6 П2–7.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.4 X–3.2 П2–2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–3.4 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–5.9 X–4.4 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.05 X–3.3 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.4 X–4.4 П2–1.45
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.62 X–3.7 П2–6
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4 X–3.25 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:–1:12:0
2
1
1
0
3-1
4
2
СербияСербия
–:–
1:01:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ШвейцарияШвейцария
1:10:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:20:1–:–
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Лука Модрич
2
2
10
Майл Единак
2
2
11
Хуан Кинтеро
1
1
12
Ирвин Лосано
1
1
13
М'Байе Ньянг
1
1
14
Дрис Мертенс
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Александар Коларов
1
1
17
Гжегож Крыховяк
1
1
18
Стивен Цубер
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Альфред Финнбогасон
2
1
25
Неймар
2
1
26
Александр Головин
2
1
27
Иван Ракитич
2
1
28
Кристиан Эриксен
2
1
29
Луис Суарес
2
1
30
Хосе Мария Хименес
2
1
31
Юрий Газинский
2
1
32
Синдзи Кагава
1
1
33
Андреас Гранквист
1
1
34
Мохамед Салах
1
1
35
Фержани Сасси
1
1
36
Антуан Гризманн
2
1
«Пришлось потрудиться, чтобы вывести Месси из игры»

Сборная Хорватии разгромила Аргентину на ЧМ-2018

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Во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии на... Ivan Alvarado/Reuters
Во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии на стадионе в Нижнем Новгороде, 21 июня 2018 года
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич после крупной победы над командой Аргентины заявил, что его партнерам по силам повторить бронзовое достижение предыдущего поколения, установленное на чемпионате мира – 1998. Его коллега по средней линии Иван Перишич пообещал не расслабляться в не имеющей для хорватов турнирного смысла игре с исландцами.

Яркая победа над Аргентиной (3:0) привлекла на сторону сборной Хорватии новых поклонников. В какой-то момент игры открыто поддерживать географических соседей принялись даже сербские журналисты. Народ завороженно выдыхал при ударах Марио Манджукича и цокал языком, когда Лука Модрич или Иван Ракитич закладывали очередной финт.

Если исландской команде многие симпатизируют не за качество игры, а благодаря по-хорошему сумасшедшим болельщикам, то у «шашечных» привлекает именно демонстрируемый ими футбол – легкий, продуманный и элегантный.

После матча хорватские футболисты подошли к трибуне за воротами, где сидели фанаты, и очень эмоциональными жестами поблагодарили своих почитателей за вдохновенную поддержку. Трибуны ответили в аналогичной манере. Единение длилось достаточно долго. Спортсмены уже чуть ли не стали брататься с болельщиками, но организаторы позвали их на допинг-контроль.

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Чуть позже в микст-зоне подопечные Златко Далича отмечали: с каждым забитым мячом шумовое сопровождение аргентинцев становилось все тище и обреченнее, в то время как парни в клетчатых майках, напротив, проявляли себя все громче и энергичнее.

Фанатский фактор выделил и один из главных героев матча Иван Ракитич. «Газете.Ru» удалось задать ему несколько вопросов.

«Меня переполняет чувство гордости, потому что мы сегодня победили. Я счастлив за свою команду и страну», — сказал полузащитник «Барселоны».

Ракитич не стал скромничать, а признал, что доволен своей работой на поле.

«Но у меня все тело болит! – посетовал он. — Сегодня мне вместе с партнерами пришлось очень сильно потрудиться для того, чтобы вывести из игры Лионеля Месси, который является ключевым игроков как в аргентинской сборной, так в и «Барселоне». И нам удалось сделать это!»

В заключение Ракитич пообещал и дальше оставлять в игре все силы без остатка.

«Я точно не буду себя жалеть и продолжу пробегать километры дистанции ради своей команды», — заверил хорват.

Другой важнейший исполнитель средней линии Иван Перишич отвечал коротко, но исключительно по делу.

«Я даже не сомневаюсь, что мы на правильном пути, — заявил он. – В России-2018 должны последовать примеру предыдущего поколения, которое добыло бронзу во Франции 20 лет назад.

Анализирую для себя возможности нашей сборной и вижу, что все необходимое для как минимум повторения тогдашнего результата у нас есть.

В Хорватии очень талантливые игроки. Причем мы еще не раскрыли весь свой потенциал. И не предъявили миру все отточенные на тренировках задумки, комбинации».

Не постеснялся Перишич и покритиковать сборную Аргентины. По его мнению, поверженный противник нуждается в срочных переменах. На вопрос, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду – хавбек миланского «Интера» ответил уклончиво. Мол, оба, без сомнения, великие, но и на них всегда найдется управа, если показывать по-настоящему командную игру.

«Свою работу мы выполнили на «отлично». Партнеры говорили о допущенных ошибках? Ну, мало кто в истории показывал прямо-таки идеальный футбол. Как тренер настраивал нас в перерыве? Просил предельно внимательно сыграть в защите, свести к минимуму любой риск. Мы могли забить и до перерыва, но сделали это после. Все в порядке».

Напоследок Перишич заверил в том, что сборная Хорватии ответственно подойдет и к матчу третьего тура против исландцев.

Несмотря на шесть набранных очков и досрочно завоеванную путевку в плей-офф, «шашечные» не собираются вносить в состав существенные коррективы. Подарков соперникам – будь то Исландия, Аргентина или Нигерия – вы от нас не дождетесь, подчеркнул Перишич.

В Москву представители обоих болельщицких лагерей возвращались преимущественно на поездах. Российская железная дорога, к слову, произвела на иностранцев положительное впечатление. Перспективы аргентинцев пока под вопросом, а хорватские гастроли продлятся еще как минимум на два города.

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