«Надо быть идиотом, чтобы принимать допинг на ЧМ-2018»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 0:0 2 тайм
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.95
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5.2 П2–9.8
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.75 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.48 X–4.6 П2–7.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.4 X–3.2 П2–2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.45 X–3.45 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.7 X–3.35 П2–2.6
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.8 X–4.55 П2–1.45
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–2.9 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.4 X–4.4 П2–1.45
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4 X–3.25 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:–3:02:0
2
2
0
0
5-0
6
2
ИсландияИсландия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
АргентинаАргентина
0:31:1
–:–
2
0
1
1
1-4
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:10:0
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:10:0–:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Лука Модрич
2
2
8
Майл Единак
2
2
9
Хуан Кинтеро
1
1
10
Ирвин Лосано
1
1
11
М'Байе Ньянг
1
1
12
Дрис Мертенс
1
1
13
Юйа Осако
1
1
14
Альфред Финнбогасон
1
1
15
Александар Коларов
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Александр Головин
2
1
25
Иван Ракитич
2
1
26
Кристиан Эриксен
2
1
27
Луис Суарес
2
1
28
Хосе Мария Хименес
2
1
29
Юрий Газинский
2
1
30
Синдзи Кагава
1
1
31
Андреас Гранквист
1
1
32
Мохамед Салах
1
1
33
Фержани Сасси
1
1
34
Антуан Гризманн
2
1
«Надо быть идиотом, чтобы принимать допинг на ЧМ-2018»

Эксперт: разговорами о допинге британцы выбивают Россию из колеи

Россию обвиняют в допинге из-за блестящего старта на чемпионате мира, египтяне требуют второй пенальти в ворота Игоря Акинфеева, Аргентина и Лионель Месси лично находятся на грани провала, а Неймар никак не придет в себя после травмы. Все самые интересные события чемпионата мира в интервью «Газете.Ru» прокомментировали экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Андрей Афанасьев и бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин.

— Хорватия сенсационно разгромила Аргентину и вышла в плей-офф чемпионата мира. Что вы думаете по этому поводу?

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Андрей Афанасьев: Хорваты показали вчера великолепную командную игру, в отличие от сборной Аргентины. Видно, что сборная обучена и знает, что делать. Они действовали, как отлаженный, боеспособный механизм, — что в обороне, что в атаке, что в центре поля.

А вот глядя на Аргентину казалось, что там каждый сам за себя играет. Команды вообще не было.

Исполнители у «альбиселесте» по именам великие, но вот что делать всем вместе на поле, они не знают.

Сергей Силкин: Я думаю, что у хорватов есть команда. И игроки хорошие.

А у Аргентины отличные игроки, но нет команды.

— У Аргентины есть шансы с такой игрой выйти в плей-офф турнира?

А. А.: Шансы есть всегда — у небесно-голубых ведь еще одна игра остается. Но теперь многое будет зависеть уже не от того, как они сыграют, а от того, как сыграют их соперники, например, Нигерия с Исландией.

С. С.:

С такой игрой у Аргентины нет шансов.

Может быть, потом команда преобразится, но пока что две игры она выглядела очень бледно.

— Сегодня в группе D играют Исландия и Нигерия. Если «викинги» победят, то Аргентина отстанет от них на три очка и окажется в бедственном положении...

А. А.: Я смотрел игру Нигерии с Хорватией, и не скажу, что африканцы до такой уж степени слабая команда. Думаю, что исландцам будет нелегко. И у Нигерии тоже есть шанс выйти из группы, если они удачно сыграют сегодня — будет ведь еще одна игра, чтобы набрать очки.

С. С.: Тут не надо забывать, что и у Нигерии еще есть шанс зацепиться за плей-офф, поэтому игра с исландцами будет интересная.

Я думаю, что того запала, который был у «викингов» во время матча с Аргентиной, уже не хватит, потому что ресурс его невелик.

А результат я предсказать не берусь, потому что в этой группе всем, кроме хорватов, нужны очки.

— Сегодня также состоится матч Бразилии и Коста-Рики. Игра пентакампеонов пока не убеждает — в первой встрече они сыграли вничью со сборной Швейцарии (1:1). Что происходит с Неймаром? Сказывается ли недавняя травма на его игре?

А. А.: Я думаю, что сказывается. Он сейчас, мне кажется, не в оптимальной форме. Но я думаю, что в процессе турнира Неймар все-таки наберет. Я очень надеюсь, что Бразилия, пусть и с трудом, но обыграет Коста-Рику, и на других стадиях турнира мы все-таки увидим Неймара таким, каким мы привыкли его видеть.

С. С.:

Ну, бразильцы сами упустили эту первую игру: вели 1:0, все было в их руках, но они бросили играть, поэтому тот единственный момент, который был у швейцарцев, соперник реализовал.

Сыграли вничью, потеряли очки и теперь понимают, что больше терять нельзя. Что же касается Неймара, то, конечно, все эти травмы и временное отсутствие в футболе сказываются на игре. Но я думаю, что по ходу чемпионата мы его увидим во всей красе.

— А теперь к сборной России. Египетская ассоциация футбола собирается обжаловать решение судьи в матче с подопечными Станислава Черчесова (1:3) — якобы там нужно было назначать еще один пенальти...

С. С.:

Результат уже не изменится, египтяне могут куда угодно подавать.

Они могут действия судьи оценить как неправильные или правильные, но результат уже не поменяется. Я думаю, что это «агония», потому что «фараоны» вылетели, и им надо за что-то цепляться, искать какие-то шансы. Но на нас это никак не отразится.

Сборная решила свои вопросы, и сейчас у тренерского штаба есть возможность дать сыграть ребятам, которые мало игровой практики получали, и дать отдохнуть тем, кто играл.

А. А.: По идее, это никак не повлияет на игроков, потому что я не думаю, что они сейчас обращают внимания на эти мелочи.

Я мало верю, что у Египта что-то получится, потому что по игре наши ребята превзошли их полностью. Опускаться до таких нефутбольных дел они не станут: наши футболисты выше этого.

Если Федерация Египта хочет что-то оспаривать — ради Бога.

А российская сборная — молодцы, они показывают на данный момент то, что умеют. Конечно, с Уругваем будет тяжело, но, как уже продемонстрировали другие матчи, на данном чемпионате мира нет команд, которых нельзя было бы обыграть. Даже фавориты фееричной игры пока не показывают.

К тому же после двух побед ребята почувствовали наслаждение игрой и результатом и должны смело выходить на Уругвай и спокойно с ними играть. Но, с другой стороны, никто не знает, какое сейчас лучше занять место — второе или первое, потому что непонятно, на кого лучше выходить — на португальцев или испанцев.

— По вашему мнению, с какой командой лучше сыграть сборной России?

А. А.: Я над этим вопросом давно ломаю голову. Никто не знает, в тот день какая сборная будет хуже готова или лучше.

Да, сложно, там великие футболисты, но наши русские ребята никогда не боялись трудностей.

Ну, кто мог предположить, что мы на чемпионате Европы — 2008 обыграем голландцев? Никто же в это не верил, а мы их обыграли. Этим футбол интересен, что никто не может предсказать на все сто процентов, как оно будет.

— Британские СМИ обратились в ФИФА с просьбой сообщить им количество допинг-тестов, которые прошли игроки сборной России. Британцы сомневаются, что такой блестящий старт на чемпионате мира обошелся без допинга. Что Вы думаете по этому поводу? Может ли это как-то повлиять на настрой игроков сборной России перед матчем с Уругваем?

А. А.: Наши доктора и наши футболисты все прекрасно понимают.

Надо быть полным идиотом, чтобы при такой шумихе, какая идет сейчас, употреблять что-нибудь.

Поэтому, я думаю, это просто разговоры. Может, так британские СМИ хотят наших выбить из колеи чисто психологически. Но, думаю, что игроки на это внимания не обращают. У нас очень хороший тренерский штаб, который сделает все, чтобы это никоим образом не повлияло на состояние футболистов.

С. С.: Британцы вообще были против того, чтобы у нас проводили мундиаль. Они ставят себя в позицию униженных и оскорбленных — смеху подобно.

Все прекрасно понимают, что на таком уровне баловаться допингом — это чревато не только потерей результата, но и многолетней дисквалификацией.

Англичанам надо что-то говорить про нас — что тут медведи ходят, что футболисты благодаря допингу выиграли. А нам чем хуже, тем лучше.

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