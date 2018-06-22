Мбаппе и Модрич: юный голеадор и покоритель Аргентины

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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26
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01
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.2 X–6 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.95
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.3 X–5.3 П2–10.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.7 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.48 X–4.6 П2–7.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.35 П2–2.2
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–2.85
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.55 X–3.4 П2–2.7
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.5 X–4.3 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–2.9 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.4 X–4.4 П2–1.45
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:–3:02:0
2
2
0
0
5-0
6
2
ИсландияИсландия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
АргентинаАргентина
0:31:1
–:–
2
0
1
1
1-4
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Лука Модрич
2
2
8
Майл Единак
2
2
9
Хуан Кинтеро
1
1
10
Ирвин Лосано
1
1
11
М'Байе Ньянг
1
1
12
Дрис Мертенс
1
1
13
Юйа Осако
1
1
14
Альфред Финнбогасон
1
1
15
Александар Коларов
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Александр Головин
2
1
25
Иван Ракитич
2
1
26
Кристиан Эриксен
2
1
27
Луис Суарес
2
1
28
Хосе Мария Хименес
2
1
29
Юрий Газинский
2
1
30
Синдзи Кагава
1
1
31
Андреас Гранквист
1
1
32
Мохамед Салах
1
1
33
Фержани Сасси
1
1
34
Антуан Гризманн
2
1
Мбаппе и Модрич: юный голеадор и покоритель Аргентины

Футболисты сборной Аргентины потребовали уволить главного тренера

Футболисты сборной Аргентины просят сменить тренера перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира с Нигерией. В игре второго тура «альбиселесте» разгромно уступили хорватам, позволив тем квалифицироваться в плей-офф и поставив под угрозу свой выход из группы. В тот же день миром разошлись сборные Дании и Австралии, а Франция обыграла Перу, официально став участником 1/8 финала. «Газета.Ru» рассказывает о героях восьмого игрового дня ЧМ-2018.

Кристиан Эриксен (Дания)

Кристиан Эриксен — в принципе главная звезда сборной Дании. Ее единственная суперзвезда мирового уровня, без каких-либо оговорок и скидок.

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Свой статус он безусловно подтверждает и на российском чемпионате мира. В первом поединке против сборной Перу, где «викингам» было очень тяжело, именно Кристиан протолкнул мяч на выход Юссуфу Поульсену один на один, который и стал победным.

В игре второго тура с Австралией атакующий полузащитник «Тоттенхэма» отличился уже сам, поразив ворота Мэттью Райана шикарным выстрелом с лета под перекладину после прекрасного паса Николая Йоргенсена на исходе десяти минут матча.

Не вина лидера датской команды, что победа была упущена. Все тот же Поульсен уже во втором матче подряд, возвращаясь в оборону на «стандарты», «привез» пенальти, но если Кристиан Куэва из Перу промахнулся, то капитан «кенгуру» Майл Единак был точен.

В какой-то мере датчанам остается порадоваться, что незадачливый нападающий получил в обоих эпизодах по желтой карточке и теперь не сыграет с Францией — некому будет фолить в своей штрафной.

Что до Эриксена, то он провел прекрасный сезон, набрав за «Тоттенхэм» 10+11 в АПЛ, а в сборной творив и вовсе невероятные вещи.

В сезоне-2016/17 он провел шесть матчей в отборочном цикле к чемпионату Европы за сборную страны и отличился в них четырежды. В тех трех поединках, где Эриксен не отмечался результативными действиями, Дания теряла очки — поражения от Польши и Черногории и ничья с Румынией.

Зато в сезоне-2017/18 в оставшихся четырех играх отбора на счету Эриксена 4+3, и Дания, набрав 10 очков, пробилась в стыковые матчи.

Там против Ирландии первая встреча завершилась нулевой ничьей, а в ответном поединке на выезде Кристиан солировал, оформив хет-трик и принеся «викингам» место на мундиале (5:1).

Всего три человека на этом чемпионате мира и забивали мячи, и отдавали голевые пасы. Кроме Эриксена это Артем Дзюба и Александр Головин из сборной России.

Ну а датчанин этим летом вполне может сменить дождливую Англию на солнечную Испанию — по слухам, его агент предложил «Барселоне» выкупить контракт хавбека у «Тоттенхэма». Впрочем, можно не сомневаться, что президент «шпор» Дэниэл Леви вытрясет из покупателей трехзначную сумму в миллионах евро.

Килиан Мбаппе (Франция)

Сборная Франции, медленно запрягавшая, но все равно выигравшая в первом туре у Австралии (2:1), свой второй поединок на турнире провела на порядок сильнее. Не повезло симпатичной сборной Перу, которая потерпела второе поражение и выбыла из борьбы досрочно.

Автором единственного гола в матче стал форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, поразивший ворота южноамериканцев фактически с лицевой линии.

Мбаппе в итоге был признан и лучшим игроком матча. Во многом это произошло потому, что юный нападающий отличился на мундиале в возрасте 19 лет и 187 дней, став самым молодым французским автором гола на мировых форумах.

Предыдущим рекордсменом был Давид Трезеге, в 1998 году забивший в возрасте 20 лет. Тогда Франция как раз и выиграла свою пока что единственную мировую корону.

Мбаппе, составляющий неотъемлемое звено атакующего трио чемпиона Франции, где его партнерами являются уругваец Эдинсон Кавани и, конечно, бразилец Неймар, забил в прошедшем чемпионате Лиги 1 13 голов и сделал девять передач.

К слову, форвард является единственным человеком, выигравшим два последних чемпионата Франции, так как годом ранее выступал за «одолжившего» у «ПСЖ» золото «Монако».

В сборной Франции место Мбаппе в старте не вызывает никаких сомнений, и на своем правом фланге он очень активен и постоянно обостряет игру, а взрывная скорость делает его еще более опасным.

Лука Модрич (Хорватия)

В последнем матче дня сборная Хорватии забила в ворота Аргентины три безответных мяча во втором тайме, как и Франция, оформив досрочный выход в 1/8 финала турнира.

Душой этой победы стал капитан хорватской сборной Лука Модрич. Центральный полузащитник на протяжении всего матча при поддержке Ивана Ракитича и Марцела Брозовича доминировал в самой важной зоне поля.

Ну а перехваты и гениальные передачи полузащитника мадридского «Реала», выигравшего со своим клубом четыре Лиги чемпионов за последние пять лет, постоянно вспарывали аргентинскую оборону.

В первом туре Модрич нанес результативный удар в матче против Нигерии (2:0), и на этот раз он не ушел с поля без гола со стадиона в Нижнем Новгороде.

Раскачав перед штрафной, возможно, лучшего защитника английского сезона Николаса Отаменди из «Манчестер Сити», хорват выстрелил более чем с 20-ти метров, да так, что никаких шансов у распластавшегося в полете Вилли Кабальеро не было.

На нынешнем мундиале Модрич безоговорочно подтверждает свой суперзвездный статус и вселяет в болельщиков сборной Хорватии надежду на что-то по-настоящему великое.

Хорватия вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1998 года. Тогда Давор Шукер и Ко добрались до полуфинала и в итоге выиграли «бронзовый» матч у Нидерландов. Чем ответит нынешнее, шикарное хорватское поколение?

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