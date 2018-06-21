«Нас засудили»: Египет обжалует победу России

Египтяне задним числом просят пенальти

Одной из самых громких новостей прошедшего дня чемпионата мира стало известие о том, что Египетская ассоциация футбола собирается опротестовать результат матча второго тура группового этапа против России (1:3).

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После этого поражения (и благодаря победе Уругвая над Саудовской Аравией) «фараоны» лишились даже математических шансов на выход из группы, но не собираются сдаваться так просто.

Египетская футбольная ассоциация (EFA) заявила, что подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за судейства в матче группового этапа мирового первенства с командой России.

«Мы подадим жалобу на судейскую бригаду, поскольку она допускала очевидные ошибки, — сообщил президент EFA Хани Або Рида в комментарии Filgoal. — Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади — это был чистый пенальти».

Аргентина — Хорватия — 0:3

Встреча двух сильнейших команд группы D Аргентины и Хорватии была гвоздем восьмого игрового дня чемпионата мира. «Альбиселесте» должны были рвать и метать после обескураживающей ничьей с Исландией (1:1) в первом туре: тогда они не реализовали множество моментов, а Лионель Месси еще и не сумел отличиться с пенальти.

Хорваты же спокойно одолели на старте мундиаля Нигерию и подходили к этому матчу в статусе лидеров своего квартета.

Однако по тому, как развивалась игра, казалось, что именно «шашечным» жизненно важно брать в этой встрече три очка:

они прессинговали на каждом участке, не давая аргентинцам поднять головы, и грамотно пользовались каждой их ошибкой, организуя контратаки.

Капитан хорватов Лука Модрич проявил себя настоящим лидером и регулярно разрезал поле опаснейшими передачами, несколько раз выводя партнеров на убойные позиции.

Даже немного обидно, что счет в матче был открыт не благодаря красиво разыгранной комбинации, а после ошибки вратаря «альбиселесте» Вилли Кабальеро: он так неловко попытался выбить мяч из штрафной, что буквально подбросил его на ногу Анте Ребичу, который тут же отправил снаряд обратно — только уже в створ ворот.

Зато второй гол вышел на загляденье: Модрич увенчал свою великолепную игру точным дальним ударом.

После этого у аргентинцев сдали нервы, и пошли разборки с соперником: Николас Отаменди даже получил желтую карточку за то, что пнул мяч прямо в голову Ивану Ракитичу, когда тот упал после фола.

Впрочем, Ракитич вскоре отомстил за эту проделку, закатив третий мяч в пустые ворота после того, как Кабальеро отразил первый удар в исполнении Матео Ковачича.

Аргентина была разбита без малейших шансов. Да, Месси время от времени показывал чудеса дриблинга и накручивал в чужой штрафной по три игрока за раз, однако затем его неизменно кто-нибудь останавливал. Один в поле не воин — в футболе эта поговорка актуальна как нигде.

Благодаря этой победе сборная Хорватии заработала шесть очков и обеспечила себе выход в плей-офф — никто уже не сместит их ниже второго места.

А вот у Аргентины, располагающей только одним баллом в активе, все очень плохо: если Исландия завтра, 22 июня, одолеет Нигерию, то наберет четыре очка и получит возможность в заключительном туре сыграть с хорватами вничью — такого результата вполне хватит, чтобы занять второе место в группе и забронировать последнюю путевку в плей-офф.

На данный момент «шашечные» лидируют в группе с шестью очками, исландцы — вторые (1), аргентинцы — третьи (1), поскольку уступают «викингам» по разнице забитых и пропущенных мячей, а нигерийцы — четвертые (0).

Франция — Перу — 1:0

В поединке между одним из фаворитов чемпионата мира Францией и скромным Перу, пробившимся на мундиаль только через стыковые матчи с Новой Зеландией, все закончилось довольно предсказуемо.

«Трехцветные» одержали победу на классе со счетом 1:0, не став тратить много сил на не самого мощного соперника.

Впрочем, в группе у подопечных Дидье Дешама вообще нет команд, которые могли считаться мощными по сравнению с ними — Австралия и Дания, как и Перу, выглядят футбольными карликами на фоне французов.

Единственную голевую атаку начал Поль Погба, отобравший мяч у перуанцев после ужасной ошибки Хосе Герреро — того самого игрока, который мог пропустить мундиаль из-за своей дисквалификации за кокаин, однако подал протест в Швейцарский федеральный суд и сумел добиться временной приостановки своего отстранения — до окончательного вердикта по «кокаиновому» делу.

В итоге пробившийся на мундиаль Герреро упустил мяч и позволил Погба сделать роковую передачу на Оливье Жиру. Форвард, правда, пробил неудачно — снаряд ударился в ногу защитнику, однако рикошет сыграл в пользу французов: мяч прилетел прямо на ногу Килиану Мбаппе, который расстрелял пустой створ.

Сразу после взятия ворот 19-летний талант показал жестами «Спокойно, спокойно!» и занял горделивую стойку, сложив руки на груди. Видимо, это означало, что хозяин на поле и можно не волноваться.

Французы и вправду чувствовали себя абсолютно спокойно, создавая момент за моментом, и вполне могли победить с более крупным счетом. Не сравнить с игрой первого тура, когда австралийцы дали фавориту настоящий бой и, заслуживали, пожалуй, ничьей, а не поражения (1:2).

«Трехцветные» постепенно осваиваются в России и будут готовы показать свою идеальную форму на стадии плей-офф.

А вот Перу уже точно не сможет проявить себя в 1/8 финала чемпионата мира.

Из-за двух поражений подряд (от Дании со счетом 0:1 и теперь от французов) латиноамериканцы лишились даже математических шансов занять второе место, с которого команда проходит в плей-офф.

Вместе с Перу вылетает и нападающий Джефферсон Фарфан, так полюбившийся фанатам московского «Локомотива» благодаря своему блестящему выступлению в сезоне-2017/18, в котором «железнодорожники» завоевали чемпионство.

На чемпионате мира Фарфан не показал своих лучших качеств: в первых двух турах команда не забила ни разу.

Впереди у перуанцев последняя встреча мундиаля (куда они попали, кстати, впервые за 36 лет) — против Австралии, где латиноамериканцы должны постараться громко хлопнуть дверью.

На данный момент расклад сил в группе С таков: Франция лидирует с шестью очками, Дания идет второй (4), Австралия — третьей (1), а Перу занимает последнее место (0).

Дания — Австралия — 1:1

В еще одном матче группы С в этот же день сошлись боевая Дания с Кристианом Эриксеном в составе и задорная Австралия, которая, несмотря на ноль в графе набранных очков, задала жару Франции в предыдущей встрече (1:2).

Более внушительная по именам скандинавская сборная (помимо Эриксена, эта команда располагает, например, защитником «Севильи» Симоном Кьяером и вратарем «Лестера» Каспером Шмейхелем) решила сходу задавить своего соперника.

Активный прессинг позволил датчанам прижать «соккеруз» к их штрафной, что принесло плоды уже на седьмой минуте встречи.

Нападающий Николай Йоргенсен выполнил скидку на Эриксена, который одним касанием отправил мяч в верхний угол ворот.

Однако триумфальная игра датчан не продлилась весь матч, и виной тому видеопросмотры: на 37-й минуте судья обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил пенальти в ворота скандинавов за игру рукой Юссуфа Поульсена.

Майл Единак реализовал 11-метровый и помог своей команде добыть свое первое очко на чемпионате мира в России.

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