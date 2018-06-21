«Нас засудили»: Египет обжалует победу России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.2 X–6 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.7 X–3.15 П2–2.95
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.3 X–5.3 П2–10.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.7 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.43 X–4.75 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.35 П2–2.2
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–2.85
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.55 X–3.4 П2–2.7
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–8.4 X–4.5 П2–1.4
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–4 X–2.85 П2–2.2
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:–3:02:0
2
2
0
0
5-0
6
2
ИсландияИсландия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
АргентинаАргентина
0:31:1
–:–
2
0
1
1
1-4
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Лука Модрич
2
2
8
Майл Единак
2
2
9
Хуан Кинтеро
1
1
10
Ирвин Лосано
1
1
11
М'Байе Ньянг
1
1
12
Дрис Мертенс
1
1
13
Юйа Осако
1
1
14
Альфред Финнбогасон
1
1
15
Александар Коларов
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Александр Головин
2
1
25
Иван Ракитич
2
1
26
Кристиан Эриксен
2
1
27
Луис Суарес
2
1
28
Хосе Мария Хименес
2
1
29
Юрий Газинский
2
1
30
Синдзи Кагава
1
1
31
Андреас Гранквист
1
1
32
Мохамед Салах
1
1
33
Фержани Сасси
1
1
34
Антуан Гризманн
2
1
«Нас засудили»: Египет обжалует победу России

Хорватия разгромила Аргентину на ЧМ-2018

Египетская ассоциация футбола (EFA) заявила, что обжалует результат матча с Россией (1:3), поражение в котором вкупе с победой Уругвая над саудовцами лишило «фараонов» шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. В этот же день Аргентина разгромно уступила Хорватии и теперь рискует отправиться вслед за египтянами, французы, напротив, обеспечили себе выход в 1/8 финала победой над Перу, а Австралия добыла свое первое очко на мундиале благодаря видеоповтору.

Египтяне задним числом просят пенальти

Одной из самых громких новостей прошедшего дня чемпионата мира стало известие о том, что Египетская ассоциация футбола собирается опротестовать результат матча второго тура группового этапа против России (1:3).

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После этого поражения (и благодаря победе Уругвая над Саудовской Аравией) «фараоны» лишились даже математических шансов на выход из группы, но не собираются сдаваться так просто.

Египетская футбольная ассоциация (EFA) заявила, что подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за судейства в матче группового этапа мирового первенства с командой России.

«Мы подадим жалобу на судейскую бригаду, поскольку она допускала очевидные ошибки, — сообщил президент EFA Хани Або Рида в комментарии Filgoal. — Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади — это был чистый пенальти».

Аргентина — Хорватия — 0:3

Встреча двух сильнейших команд группы D Аргентины и Хорватии была гвоздем восьмого игрового дня чемпионата мира. «Альбиселесте» должны были рвать и метать после обескураживающей ничьей с Исландией (1:1) в первом туре: тогда они не реализовали множество моментов, а Лионель Месси еще и не сумел отличиться с пенальти.

Хорваты же спокойно одолели на старте мундиаля Нигерию и подходили к этому матчу в статусе лидеров своего квартета.

Однако по тому, как развивалась игра, казалось, что именно «шашечным» жизненно важно брать в этой встрече три очка:

они прессинговали на каждом участке, не давая аргентинцам поднять головы, и грамотно пользовались каждой их ошибкой, организуя контратаки.

Капитан хорватов Лука Модрич проявил себя настоящим лидером и регулярно разрезал поле опаснейшими передачами, несколько раз выводя партнеров на убойные позиции.

Даже немного обидно, что счет в матче был открыт не благодаря красиво разыгранной комбинации, а после ошибки вратаря «альбиселесте» Вилли Кабальеро: он так неловко попытался выбить мяч из штрафной, что буквально подбросил его на ногу Анте Ребичу, который тут же отправил снаряд обратно — только уже в створ ворот.

Зато второй гол вышел на загляденье: Модрич увенчал свою великолепную игру точным дальним ударом.

После этого у аргентинцев сдали нервы, и пошли разборки с соперником: Николас Отаменди даже получил желтую карточку за то, что пнул мяч прямо в голову Ивану Ракитичу, когда тот упал после фола.

Впрочем, Ракитич вскоре отомстил за эту проделку, закатив третий мяч в пустые ворота после того, как Кабальеро отразил первый удар в исполнении Матео Ковачича.

Аргентина была разбита без малейших шансов. Да, Месси время от времени показывал чудеса дриблинга и накручивал в чужой штрафной по три игрока за раз, однако затем его неизменно кто-нибудь останавливал. Один в поле не воин — в футболе эта поговорка актуальна как нигде.

Благодаря этой победе сборная Хорватии заработала шесть очков и обеспечила себе выход в плей-офф — никто уже не сместит их ниже второго места.

А вот у Аргентины, располагающей только одним баллом в активе, все очень плохо: если Исландия завтра, 22 июня, одолеет Нигерию, то наберет четыре очка и получит возможность в заключительном туре сыграть с хорватами вничью — такого результата вполне хватит, чтобы занять второе место в группе и забронировать последнюю путевку в плей-офф.

На данный момент «шашечные» лидируют в группе с шестью очками, исландцы — вторые (1), аргентинцы — третьи (1), поскольку уступают «викингам» по разнице забитых и пропущенных мячей, а нигерийцы — четвертые (0).

Франция — Перу — 1:0

В поединке между одним из фаворитов чемпионата мира Францией и скромным Перу, пробившимся на мундиаль только через стыковые матчи с Новой Зеландией, все закончилось довольно предсказуемо.

«Трехцветные» одержали победу на классе со счетом 1:0, не став тратить много сил на не самого мощного соперника.

Впрочем, в группе у подопечных Дидье Дешама вообще нет команд, которые могли считаться мощными по сравнению с ними — Австралия и Дания, как и Перу, выглядят футбольными карликами на фоне французов.

Единственную голевую атаку начал Поль Погба, отобравший мяч у перуанцев после ужасной ошибки Хосе Герреро — того самого игрока, который мог пропустить мундиаль из-за своей дисквалификации за кокаин, однако подал протест в Швейцарский федеральный суд и сумел добиться временной приостановки своего отстранения — до окончательного вердикта по «кокаиновому» делу.

В итоге пробившийся на мундиаль Герреро упустил мяч и позволил Погба сделать роковую передачу на Оливье Жиру. Форвард, правда, пробил неудачно — снаряд ударился в ногу защитнику, однако рикошет сыграл в пользу французов: мяч прилетел прямо на ногу Килиану Мбаппе, который расстрелял пустой створ.

Сразу после взятия ворот 19-летний талант показал жестами «Спокойно, спокойно!» и занял горделивую стойку, сложив руки на груди. Видимо, это означало, что хозяин на поле и можно не волноваться.

Французы и вправду чувствовали себя абсолютно спокойно, создавая момент за моментом, и вполне могли победить с более крупным счетом. Не сравнить с игрой первого тура, когда австралийцы дали фавориту настоящий бой и, заслуживали, пожалуй, ничьей, а не поражения (1:2).

«Трехцветные» постепенно осваиваются в России и будут готовы показать свою идеальную форму на стадии плей-офф.

А вот Перу уже точно не сможет проявить себя в 1/8 финала чемпионата мира.

Из-за двух поражений подряд (от Дании со счетом 0:1 и теперь от французов) латиноамериканцы лишились даже математических шансов занять второе место, с которого команда проходит в плей-офф.

Вместе с Перу вылетает и нападающий Джефферсон Фарфан, так полюбившийся фанатам московского «Локомотива» благодаря своему блестящему выступлению в сезоне-2017/18, в котором «железнодорожники» завоевали чемпионство.

На чемпионате мира Фарфан не показал своих лучших качеств: в первых двух турах команда не забила ни разу.

Впереди у перуанцев последняя встреча мундиаля (куда они попали, кстати, впервые за 36 лет) — против Австралии, где латиноамериканцы должны постараться громко хлопнуть дверью.

На данный момент расклад сил в группе С таков: Франция лидирует с шестью очками, Дания идет второй (4), Австралия — третьей (1), а Перу занимает последнее место (0).

Дания — Австралия — 1:1

В еще одном матче группы С в этот же день сошлись боевая Дания с Кристианом Эриксеном в составе и задорная Австралия, которая, несмотря на ноль в графе набранных очков, задала жару Франции в предыдущей встрече (1:2).

Более внушительная по именам скандинавская сборная (помимо Эриксена, эта команда располагает, например, защитником «Севильи» Симоном Кьяером и вратарем «Лестера» Каспером Шмейхелем) решила сходу задавить своего соперника.

Активный прессинг позволил датчанам прижать «соккеруз» к их штрафной, что принесло плоды уже на седьмой минуте встречи.

Нападающий Николай Йоргенсен выполнил скидку на Эриксена, который одним касанием отправил мяч в верхний угол ворот.

Однако триумфальная игра датчан не продлилась весь матч, и виной тому видеопросмотры: на 37-й минуте судья обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил пенальти в ворота скандинавов за игру рукой Юссуфа Поульсена.

Майл Единак реализовал 11-метровый и помог своей команде добыть свое первое очко на чемпионате мира в России.

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