Боль тысяч Месси: Хорватия унизила футбольного бога

«Месси» — самое популярное слово, которое слышали, видели, и, пожалуй, чувствовали жители Нижнего Новгорода 21 июня. В этот день город на Волге наводнили фанаты сборной Аргентины и ее лидера. Футболка сборной Аргентины с десятым номером и фамилией Месси на спине на один день стала визитной карточкой Нижнего. Встретить ее можно было практически везде.

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Месси на верхней полке

Массовое скопление аргентинцев наблюдалось еще накануне. Правда, в Москве — около вокзалов, откуда отъезжали болельщики южноамериканской команды. У проводников болели головы от шумной испанской речи, но ничего поделать с этим они не могли.

Любопытно, что почти никто из работников поездов не знал английского. Поэтому они общались с аргентинцами на русском. Мало ли, вдруг поймут.

Но испаноязычные болельщики не понимали. Персонал не терялся и несколько раз повторял привычную русскую фразу: «Ваши документы». Чтобы было понятнее, работники старались говорить громче. Как ни странно, это не помогало.

Спасали жесты. Иногда возникает мысль, что они — официальный язык чемпионата мира. Но пессимистичное настроение быстро развеивали волонтеры, которые прекрасно владели и английским, и испанским.

Журналист индийского издания The New Indian Express Вишну Псарад уже в Нижнем Новгороде жаловался в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на незнание россиянами английского языка.

«Да, люди здесь действительно не говорят по-английски. Мы, журналисты, приехали сюда, чтобы писать не только о футболе, но и о стране и людях, которые тут живут. Трудно найти контакт, и мне довольно проблематично узнать их мнение о разных вещах.

Конечно, в Москве некоторые люди разговаривают на английском, но в таких городах, как, например, Нижний Новгород, выполнять свою работу становится чрезвычайно трудно»,

— заявил Псарад.

Однако российским болельщикам было очень легко установить контакт с аргентинцами. Для этого требовалось всего одно слово. Хозяевам достаточно было просто сказать: «Месси», как гости сразу же начинали одобрительно гудеть и окать.

Месси превратился в азиата

Аргентина — сборная, которую поддерживают больше всего болельщиков из других стран. Нижний Новгород в очередной раз это доказал.

И мы не берем в расчет россиян, к которым одна из двух главных звезд мирового футбола приехала в гости, хотя и таких почитателей таланта форварда «Барселоны» было хоть отбавляй. Удивление вызвало большое число фанатов южноамериканской команды из Азии.

«Я потратил две тысячи долларов для того, чтобы попасть в Россию. Я не из очень богатой семьи, мне пришлось копить несколько лет, но я счастлив все равно. Месси — мой кумир. А нынешний чемпионат мира — главный турнир в его карьере. Я в предвкушении. Чувствую себя настоящим аргентинцем», — сказал приехавший из китайского города Гуаджоу фанат в футболке с фамилией Месси.

Были среди почитателей таланта форварда «Барселоны» японцы, корейцы, вьетнамцы и тайцы.

«Да, Роналду — тоже очень хороший игрок. Но он просто трудяга. Робот, если хотите, машина по забиванию голов. В его игре нет такой души, как у Месси. Таких талантливых игроков, как Лионель, мир уже не увидит никогда», — честно ответил на вопрос «Газеты.Ru» болельщик из Бангкока.

Месси заглянул в Орехово-Зуево

В Нижний Новгород в итоге съехалась вся Мар-дель-Плата, половина Росарио и треть Буэнос-Айреса. В день игры в гостиницах и хостелах большого волжского города не осталось практически ни одного места. Билетов на «болельщицкие» поезда тоже на всех не хватило, поэтому многие аргентинцы добирались из Москвы на арендованных микроавтобусах и авто.

Это выглядело сюрриалистично: по Горьковскому шоссе мчались латиноамериканцы, а их бело-голубые флаги гордо развевались из приоткрытых окон. Наверное, впервые с начала XX века, когда английские рабочие завезли в Орехово-Зуево футбол, этот промышленный городок увидел столько иностранцев.

Аргентинцы забили все кафе в Покрове во Владимирской области. Заморские гости получили уникальную возможность познакомиться с российской глубинкой — когда бы еще им довелось здесь побывать.

Охая от значимости момента, они фотографировали избушки, тракторы и местный люд.

Хорваты перед игрой «разминались беленькой». По словам одного из фанатов по имени Лука, водка в России очень дешевая. Однако ракия все равно лучше, добавил он. Почитатели «шашечной» команды ничуть не боялись именитого противника. Магия Месси не так уж и действовала на них: зачем, если есть умница Модрич и забивала Манджукич?!

Месси в городе

Нижний Новгород подготовился к приезду Месси основательно. За несколько дней до чемпионата мира в городе открылась новая станция метро «Стрелка», расположенная недалеко от стадиона. Ее название точно отражало географическое положение арены — сооружение построили прямо в месте впадения Оки в Волгу.

Станция новая, проблемы старые. Выделявшаяся на фоне построенного еще в советское время нижегородского метро, «Стрелка» не выделялась в организации движения поездов. Для того, чтобы уехать со станции, требовалось минимум семь минут. Ближе к началу матча интервалы уменьшили.

Новая станция метро в Нижнем pic.twitter.com/P7813rxqCX — Лесик Константин (@kostyalesik) 21 июня 2018 г.

Поединок начинался только в 21.00. У тех, кто приехал на утренних поездах, было достаточно времени, чтобы насладиться красотами Нижнего Новгорода.

Бывший Горький — один из самых крупных городов России. Однако его историческую и самую привлекательную часть на правом берегу Оки можно обойти всего лишь за несколько часов.

Большая Покровская — главная пешеходная улица города, местный аналог Арбата. Именно сюда с самого утра стекались потоки из «шашечных» и бело-голубых футболок.

Большая Покровская - главная пешеходная улица Нижнего pic.twitter.com/RjDm79Vmdr — Лесик Константин (@kostyalesik) 21 июня 2018 г.

Конечно, больше было аргентинцев. Вернее, фанатов сборной Аргентины. Болельщики распевали песни про Марадону и Месси.

Песня про Марадону и Месси pic.twitter.com/2GpOJIyvD1 — Лесик Константин (@kostyalesik) 21 июня 2018 г.

Но Диего Армандо было далеко до популярности Лионеля. Лицо Месси зачастую появлялось на флагах в том месте, где должен быть герб.

Большая Покровская упиралась в Нижегородский кремль, куда и хлынула топа аргентинцев. Южноамериканские болельщики фотографировались с военной техникой и украшали ее национальными флагами.

Месси спит во время матча Австралии и Дании

Как думаете, человеку в футболке с фамилией Месси будет интересно наблюдать за матчем Дания – Австралия из параллельной группы? Еще сомневаетесь? Тогда взгляните на это фото.

Матч Дания - Австралия скучный, аргентинцы решили сэкономить силы pic.twitter.com/NtLs3n43U1 — Лесик Константин (@kostyalesik) 21 июня 2018 г.

Фан-зона в Нижнем Новгороде не отличалась большим размером. Тем не менее, болельщиков в середине дня здесь было не так много. Фанаты предпочитали изучать город.

Прибывшие в место для совместного просмотра футбола россияне продолжали общаться с аргентинцами одним всем известными словом.

Забавный случай произошел в туалете фан-зоны. Российский болельщик, решивший проявить оригинальность, крикнул сидевшему в кабинке аргентинцу: «Игуаин». На что тот возмущенно протянул: «Не-е-е, Месси!»

Месси перекрикивает хорватов

Были на Большой Покровской и хорваты. Представители балканского народа вели себя по-европейски сдержанно, забираясь в отдельные кафешки и завешивая их флагами страны. Некоторые заведения превращались в красно-белые бункеры, в которые нельзя было попасть любому, кто скажет хоть слово по-испански.

В «бункерах» хорваты набирались «храбрости» и шли в атаку на заполненную их противниками улицу. Тогда случались стыки. Но никто не дрался, сильнейшего определяли голосами.

Хорваты спели песню про Аргентину и долго смеялись, повторяя одно и то же слово. На просьбу корреспондента «Газеты.Ru» фанаты балканской команды ответили, что оно означает женский половой орган.

Все-таки хорошо, когда две противоборствующие стороны разговаривают на разных языках.

Месси на поле

Стадион в Нижнем Новгороде вмещает 45 тысяч зрителей. На забитой до отказа арене у каждого второго на спине красовалась фамилия Месси.

Аргентинцев было большего хорватов примерно раза в три. В очередной раз Южная Америка выиграла у Европы битву болельщиков.

Бело-голубое море с красными вкраплениями pic.twitter.com/tuGVtodRVi — Лесик Константин (@kostyalesik) 21 июня 2018 г.

На поле человек в футболке Месси был только один. И ничего сверхъестественного он показать не мог. Толпа почитателей таланта форварда «Барселоны» только трагически вздыхала после каждой неудачной атаки сборной Аргентины.

Хорватские болельщики были оптимистичны. Еще до матча один из балканцев спрогнозировал корреспонденту «Газеты.Ru» победу своей сборной со счетом 2:0.

Хорват ставит на 2:0 pic.twitter.com/wKgTsr24bz — Киса и Ося (@titojiv) 21 июня 2018 г.

В начале второго тайма предсказание начало сбываться. Главным творцом успеха «шашечных» стал голкипер сборной Аргентины, допустивший непростительно грубую ошибку.

36-летний дублер «Челси» попытался выбить мяч, но тот сорвался у него с ноги и полетел коротко, по дуге. Нападающий Анте Ребич быстро сориентировался и отправил снаряд в дальний угол.

Аргентинцы были шокированы, хорваты счастливы. Месси старался больше брать на себя, но соперник умело накрывал лидера южноамериканской команды.

На 81-й минуте Хорватия забила второй. Отличился лидер сборной, полузащитник «Реала» Лука Модрич, нанесший неберущийся удар под правую штангу. Месси оставалось лишь развести руками.

За несколько мгновений до конца поединка Иван Ракитич довел счет до разгромного, завершив комбинацию, которая началась и исполнения углового. 3:0. Вице-чемпионы мира раздавлены.

Аргентина проиграла и до предела снизила свои шансы на выход из группы. Южноамериканская команда, которая набрала только одно очко за два матча, в следующем туре будет играть с Нигерией. И даже победа в этом поединке не обеспечит бело-голубым место в плей-офф. Надо ждать, как сыграют соперники.

Проиграл Месси, проиграли аргентинские фанаты, которые ровно 20 лет назад праздновали победу над Ямайкой со счетом 5:0. Все-таки умеют футбольные боги писать драматичные сюжеты.

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