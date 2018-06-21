«Пусть Испания и Португалия думают, как не попасть на нас»

20 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 сборная Уругвая по футболу одержала минимальную победу над национальной командой Саудовской Аравии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Таким образом, уругвайцы обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира.

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Кроме того, благодаря победе южноамериканской команды впервые в новейшей истории в плей-офф чемпионата мира по футболу вышла и сборная России. Ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли саудовцев и египтян с общим счетом 8:1.

Своими впечатлениями, а также мнением о дальнейшем участии российских футболистов в домашнем первенстве в интервью «Газете.Ru» поделились бывшие нападающие национальной команды Дмитрий Кириченко и Дмитрий Булыкин, а также экс-форвард московского «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин.

— Сборная России по футболу впервые вышла в плей-офф чемпионата мира. Ваши эмоции?

Дмитрий Кириченко: Очень приятно, что сборная России наконец-то смогла преодолеть групповой этап и выйти в плей-офф. Радует качество игры и высокая результативность команды. Да, сборная Саудовской Аравии выглядит очевидно слабее. Но три гола в ворота египтян — это отличный показатель.

Хотя триумфом это назвать нельзя. Для этого все же нужно добиться большего результата и наград.

Дмитрий Булыкин: Как и все граждане России, я испытываю положительные эмоции, которые бьют ключом. Все мы сейчас довольны тем фактом, что сборная России показывает такой хороший результат.

Валерий Масалитин: Сборная России по футболу радует всю страну. Уже давно болельщики так не радовались, как от двух матчей команды. Дружина находится на правильном пути. Прежде всего отмечу, что игроки не равнодушны к футболу, показывают свой характер. На данный момент наша команда полностью мобилизована. Этого мы и ждали от нее.

— До начала турнира у болельщиков были пессимистические настроения по поводу предстоящего выступления сборной. Вы переживали, что команду вновь постигнет неудача или же были уверены в ее успехе на групповой стадии?

Д.К.: Вокруг российской команды было гораздо больше негатива, чем она этого заслуживает. И СМИ, и болельщики своими высказываниями порой перегибали палку. Но игроки с этим справились.

Д.Б.: Я верил в нашу сборную и поддерживал ее даже тогда, когда про нее плохо говорили. Я искренне надеялся, что тренерский штаб и футболисты справятся с критикой, которая на них обрушилась.

Хочется, чтобы сборную России воспринимали как хорошую команду, а не говорили о ее низком уровне, ничем не обосновывая свои высказывания.

В.М.: Я смотрел на вещи реально и допускал, что сборная может потерпеть неудачу. Допускал также и успешный проход групповой стадии и дальнейший выход в плей-офф. Но такой результативности от команды я не ожидал. На этом чемпионате мы буквально выстрелили.

— Что послужило главной причиной успеха?

Д.К.: Возможно, как раз именно повышенное внимание и критика по отношению к сборной и повлияли на ее успешное выступление на чемпионате. Игроки решили доказать общественности, что команда находится на другом уровне.

Д.Б.: Здесь стоит выделить работу главного тренера сборной России. Станислав Черчесов столкнулся с большим количеством негативных отзывов о своей работе во время подготовительного этапа.

Но ведь тренировочные сборы проводятся для того, чтобы тренерский штаб просмотрел всех футболистов и задал определенные игровые схемы. Конечно, это влечет за собой отсутствие положительного результата в контрольных матчах.

Зато сейчас сборная России провела две официальные игры и в обеих одержала победы. Нужно верить в Черчесова, в его игроков.

В.М.: Мотивация и поддержка болельщиков, все-таки играем у себя дома. Ребята поймали кураж. Это отчетливо видно на примере Артема Дзюбы, который отметился голами в двух матчах.

— Как вы в целом оцениваете работу Черчесова?

Д.К.: Главного тренера сборной России критиковали часто и не всегда заслуженно. Порой негативные высказывания в адрес Черчесова были ничем не мотивированы. Тренер же мог ответить своим критикам только результатом, и он это сделал.

Д.Б.: Я бы оценил, прежде всего, методы, которые выбрал Черчесов вместе с Российским футбольным союзом для подготовки команды к турниру. Эта система себя оправдала. Главный тренер сумел грамотно сформировать состав и настроить его на успех. Болельщики сборной России должны быть благодарны Черчесову и команде.

В.М.: Черчесов нашел рычаги давления на команды, нашел подход к каждому игроку и сумел создать из них единый коллектив. Команда отвечает тренеру хорошим результатом. Видно, что налажено взаимоотношение между всеми членами сборной.

— В 1/8 финала российской команде могут достаться либо сборная Португалии, либо Испания. Кто из этих двух соперников будет наиболее удобным для подопечных Черчесова?

Д.К.: В матче с Ираном команда Испании показала высочайший класс. Поэтому даже несмотря на наличие в команде такого игрока, как Криштиану Роналду, сборная Португалии выглядит наилучшим вариантом для нас.

Смогут ли российские защитники справиться с Роналду? Можно только надеяться на это.

Д.Б.: Не стоит гадать: как карта ляжет, так и будет. Да, Испания — это очень серьезная сборная, которая шикарно контролирует мяч. Португальцы и вовсе являются действующими чемпионами Европы. В их составе есть Роналду, который штампует голы один за другим.

Сборной России нужно показать максимум своих возможностей и сыграть в полную силу с тем, кто попадется нам в 1/8 финала. Мы же, болельщики российской команды, будем верить, что она сможет показать хороший футбол. Футбол, как мы знаем, непредсказуемый вид спорта. Даже тот, кто выглядит сильнее на бумаге, может в итоге проиграть.

В.М.: Не надо думать о том, кто попадется нам в 1/8 финала. Будь то Испания или Португалия. В любом случае обыгрывать надо любого соперника. Пускай испанцы и португальцы для начала решат вопрос с выходом из группы и сами ломают голову над тем, как не попасть на Россию. Никто не ожидал от нашей команды такой игры.

Сборная России с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице группы А, опережая Уругвай по дополнительным показателям. В заключительном туре группового этапа россияне проведут очный матч с уругвайцами. Встреча состоится на стадионе «Самара Арена» 25 июня.

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