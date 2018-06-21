Роналду и Суарес: новые старые герои ЧМ

Криштиану Роналду, Португалия

Лучшими игроками среды стали футболисты, давно всем известные. Четвертый гол на турнире провел Криштиану Роналду, вернувший себе лидерство в снайперской гонке. О нем пишут, наверное, чаще, чем каждый день. Однако было бы несправедливо назвать звездой матча Португалия — Иран кого-то другого.

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В России Роналду продолжает крушить рекорды. Для начала он стал первым в истории футболистом, забивавшим на восьми крупных турнирах кряду. Дебютировал Криштиану, как известно, на домашнем Евро-2004, где португальцы дошли до финала и уступили грекам.

На нынешнем форуме он уже сделал хет-трик в ворота испанцев, а марокканцам вколотил настоящий гвоздь: в итоге они первыми из всех участников официально потеряли шансы на выход в плей-офф.

Результативное действие Роналду получилось особенно прекрасным. Испанцу Давиду де Хеа он забил с пенальти, с игры и со штрафного. Команду Марокко огорчил после подачи углового – влетел в штрафную и в падении просто-напросто расстрелял «рамку». Здесь бы не выручил никто!

Конечно, это были еще не все свершения португальца. Доведя суммарное количество голов за сборную до 85, он стал лучшим по данному показателю в истории среди европейцев и вторым в принципе. Игрок мадридского «Реала» обогнал легендарного венгра Ференца Пушкаша, который настрелял 84 мячей. Наш герой не так стар и вполне может замахнуться на первую строчку. Чтобы догнать иранца Али Даеи, ему осталось отличиться 24 раза.

Кстати, в игре с испанцами Роналду в довесок ко всему стал еще и самым быстрым футболистом всех времен.

В одной из контратак разогнался до 38,6 км/ч – фантастика, просто фантастика!

Легко представить, что думал он о своем партнере Гонсало Гуэдеше, который не использовал момент после паса. Товарищи, конечно, не дотягивают до уровня своей мегазвезды. Что ж, ему не впервой тащить Португалию наверх. Этим Роналду занимается всю свою карьеру.

Луис Суарес, Уругвай

Форвард «Барселоны» — уже давно не тот юный задира, которого в Европе считали странным из-за нескольких случаев, когда он кусал соперников. Сегодня Суарес – заслуженный футболист, респектабельный лидер и главная надежда своей команды. Очередной мяч он забил в своем 100-м матче в майке национальной команды – хороший подарок самому себе на такой юбилей.

При содействии допустившего оплошность саудовского вратаря Суарес не только принес Уругваю вторую победу на ЧМ-2018, но и оформил для сборной билет в плей-офф. Там, вполне возможно, он сыграет против Роналду – «российская» группа пересекается с квартетом, где лучшие шансы на успех имеют Португалия и Испания.

Помимо прочего, Суарес стал первым уругвайцем, забившим на трех чемпионатах мира подряд. В свой 31 год он успел отличиться на форумах-2010 и -2014.

Теперь нация ждет от Суареса подвига в матче с Россией, где определится победитель группы А. Сдержать нападающего нашим защитникам будет ой как не просто – это вам не растренированный Салах.

«Действительно, я единственный представитель своей страны с голами на трех мундиалях, — сказал Суарес после победы над Саудовской Аравией, его слова приводит Sportbox. – Считаю, мы должны были выигрывать даже с более солидным преимуществом – в два или три мяча. Мы ни в коем случае не можем позволить себе расслабиться. Отмечу, что наш соперник хорошо сыграл в центре поля.

Мы поговорили в перерыве, обсудили проблемы, и это помогло нам лучше выглядеть во второй половине встречи.

Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые стали теми «искрами», которые «зажгли» стадион. Мы очень ценим их поддержку. Теперь нужно проанализировать свои ошибки и сыграть лучше в следующем матче с Россией. Мы должны показать более качественную игру, быть сконцентрированными на протяжении всей встречи».

Диего Коста, Испания

В среду ФИФА называла лучшими игроками матчей исключительно авторов забитых мячей. В игре иранцев с испанцами единственное взятие ворот было зафиксировано после удара Диего Косты. Он моментально сориентировался в штрафной площадке во время острой атаки и в борьбе с защитником поразил ближний угол. Гол принес «Красной фурии» первую победу на форуме и существенно повысил ее шансы на выход в 1/8 финала.

Натурализованный бразилец Коста – один из тех, кому экстренная замена Хулена Лопетеги на Фернандо Йерро на тренерском мостике за сутки до старта ЧМ явно пошла на пользу.

Под руководством выдающегося в прошлом защитника форвард отличился уже три раза, входя в группу лучших бомбардиров турнира.

Высоко оценивая его результативность, многие простили Косте былые выходки. А ведь он известен как один из самых грязных провокаторов современного футбола. На счету Косты немало эпизодов, в которых травмировался соперник, а также действий, вынуждавших пострадавшего идти на открытый конфликт.

Косте того и надо – выводя противника из себя, он быстренько привлекает внимание арбитра, и тот карает, в сущности, невиновного.

В общем, человек с такой репутацией в России пока проявляет себя с позитивной стороны. Имеется у него и такая, ведь голевое чутье у Косты – одно из лучших на планете. Иначе в сборную Испании его бы никогда не позвали.

Любопытно, что после игры с Ираном испанского бразильца по традиции обвинили в провокациях. Коста – опять-таки по установившейся традиции – принялся все отрицать.

«Какой матч вы смотрели? Это нас все время провоцировали. Вы можете иметь свое мнение, но не надо спрашивать откровенные глупости. Журналистов такое не красит».

Объявил нападающий мадридского «Атлетико» и о честолюбивых планах пободаться с Роналду за звание лучшего снайпера мундиаля.

«Я очень рад, что мне удалось забить. Игра складывалась непросто. Поэтому я в двойне рад тому, что принес победу. Криштиану сейчас находится в хорошей форме, но я постараюсь продолжить забивать», — сформулировал один из трех героев дня.

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