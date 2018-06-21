Британские журналисты немного сменили свою риторику по отношению к России. К этому их подтолкнуло отношение местных жителей, которых они успели встретить в городах-хозяевах мундиаля. Корреспондент издания Sky Sports Энда Брэйди рассказал у себя в твиттере о том, как житель Волгограда предложил подвести его после матча первого тура группового этапа Англия — Тунис.

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«У стадиона в Волгограде после матча сборной Англии не было ни одного такси.

Мы не могли вернуться в отель. Вдруг местный парень остановился рядом с нами, предложил подвезти и не взял с нас ни одного рубля. В России живут фантастические люди»,

— написал Брэйди.

0100 in Volgograd after the #ThreeLions match, no taxis, all our kit to get back to hotel. Local guy pulled over, offered us all a lift and wouldn't accept a single rouble when we got there. Fantastic people. #worldcup — enda brady (@SkyEnda) 19 июня 2018 г.

Однако не все зарубежные журналисты довольны отношением к себе со стороны россиян. Так, корреспондент немецкого канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран разгневалась поведением российского болельщика во время прямого включения с Манежной площади в Москве.

По ходу эфира к девушке внезапно подошел фанат и с криками «Россия — чемпион» обнял ее и поцеловал. При этом левой рукой молодой человек пощупал левую грудь журналистки.

Несмотря на произошедшее, девушка не продемонстрировала никакой реакции и продолжила выполнять свою работу. Однако после эфира выразила бурное недовольство.

«Я разделяю со всеми футбольную радость, но мы должны соблюдать границы между любовью и домогательством»,

— написала журналистка у себя в инстаграме.

Известный американский спортивный сайт Bleacher Report, который славится своими карикатурами на спортивные события, посвятил несколько картинок победе сборной России над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

На одной из них уругваец Диего Годин и россиянин Александр Головин превратили в мумию звезду «фараонов» Мохамеда Салаха.

Кроме того, карикатуристы изобразили россиянина Дениса Черышева, который стал автором трех мячей сборной на чемпионате мира. Игрок был нарисован верхом на коне на фоне храма Василия Блаженного.

«Новый герой России», — подписали анимацию.

Denis Cheryshev—Russia's new hero Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball) 20 Июн 2018 в 2:20 PDT

Известный украинский комментатор Виктор Вацко, в свою очередь, с юмором отнесся к победе сборной России.

«Забавно следить за реакцией русских на результаты их сборной.

Перед чемпионатом сажали всех игроков и тренера «на кол». Теперь — абсолютный оргазм и возвеличивание, несмотря на то что только с третьего тура ЧМ они начнут играть против настоящих футболистов»,

— написал украинский журналист в «твиттере».

Так кумедно стежити за реакцю рускх на результати х збрно. Перед ЧС саджали всх гравцв тренерв «на кол». Зараз - абсолютний оргазм звеличення, попри те, що тльки з третього туру ЧС вони почнуть грати проти справжнх футболств — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 20 июня 2018 г.

Статью, посвященную желанию российских девушек познакомиться с иностранными болельщиками, опубликовало британское издание BBC.

Английские журналисты отмечают, что их российские коллеги акцентируют желание девушек из страны-хозяйки мундиаля познакомиться с фанатами из других государств.

«В рекламе и в средствах массовой информации российские женщины изображаются как сексуальные хищницы, охотящиеся на свою добычу»,

— приходит к выводу журналист BBC.

Кроме того, английские журналисты пожурили российских за то, что те публикуют подборки и рейтинги самых красивых болельщиц и жен футболистов.

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