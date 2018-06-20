Минимализм на ЧМ-2018: фаворитам хватает одного

Португалия — Марокко — 1:0

Седьмой игровой день чемпионата мира по футболу открыла встреча Португалии и Марокко в рамках группы В. Игра проходила на московском стадионе «Лужники».

Реклама

Представителям североафриканской страны нельзя было проигрывать. После неудачи в первом матче против Ирана (0:1) они рисковали стать первой командой, которая бы официально лишалась шансов на выход в 1/8 финала.

И с самого начала поединка все пошло не по плану «атласских львов».

На четвертой минуте встречи нападающий «европейских бразильцев» Криштиану Роналду оторвался от защитников после подачи с углового и вогнал мяч по перекладину — 1:0.

Минимальный счет абсолютно устраивал Португалию. Действующие чемпионы Европы весь оставшийся матч только и делали, что обороняли свой единственный гол.

Марокканцы давили, но им катастрофически не везло. Несколько раз североафриканские игроки промахивались из убойнейших позиций.

О ходе матча хорошо расскажет статистика. Португальские футболисты нанесли шесть ударов по воротам соперника, марроканские — 13.

Но действующим чемпионам Европы все же удалось сохранить минимальное превосходство. Португалия набрала четыре очка, а их соперник с нулем баллов стал первой командой, которая официально лишилась шансов на выход в плей-офф.

После матча Роналду заявил о том, что его команде необходимо выходить в 1/8 финала с первого места.

«Самое главное — выиграть и заработать три очка. Мы знали, что Марокко будет серьезно стараться победить: соперник много двигался, но мне удалось забить мяч и принести три очка, чему я очень рад.

Теперь главное продолжить работу, стараться лучше выступить на групповом этапе, а дальше посмотрим. Сейчас нужно думать о следующих матчах, мы выиграли, и необходимо выходить с первой позиции в плей-офф», —

цитирует Роналду ТАСС.

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш заявил о том, что встреча с Марокко получилась не менее сложной, чем игра со сборной Испании.

«Я думаю, что мы провели замечательную игру, марокканцы тоже хорошо играли. Может, для Марокко это и несправедливый результат, но это же футбол, забиваешь гол — выигрываешь. И все-таки первый фол сегодня был у марокканцев, их игрок толкнул Пепе.

У нас есть игроки с хорошими техническими данными, мы это все понимали, давили на соперника, у нас были хорошие передачи. Но игра была сложной, как и с Испанией, когда под прессингом после 10-15 минут с начала игры команда не могла владеть мячом, не могла создать динамику.

Тогда мы начали бегать за испанцами, легких не хватало, то же происходило и здесь - понадобилось менять стратегию, блокировать соперника», — заявил Сантуш.

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар отметил, что гордится своими подопечными, несмотря на то, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

«Я не разочарован, я доволен выступлением своей команды и горжусь им, - рассказал Ренар. - Есть вещи, с которыми ничего не поделаешь.

Я уверен, что весь марокканский народ гордится своей сборной. Мы играли смело, в атакующий футбол», — заявил Ренар.

Уругвай — Саудовская Аравия — 1:0

Чтобы сместить сборную России с первого места в группе А, Уругваю в матче, который проходил в Ростове-на-Дону, нужно было забивать в ворота Саудовской Аравии как минимум семь мячей.

Но, похоже, двукратных чемпионов мира устраивало и второе место в квартете.

Южноамериканцы открыли счет только на 23-й минуте. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес ногой поразил пустые ворота соперника после навеса с углового.

Саудовская Аравия часто огрызалась, но забить свой первый мяч на чемпионате мира так и не смогла. Ограничился одним голом и Уругвай.

Победа со счетом 1:0 позволила южноамериканской сборной набрать шесть очков и вместе со сборной России, у которой столько же баллов, обеспечить себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

В третьем туре Уругвай сыграет со сборной России в Самаре. Чтобы занимать первое место в группе, двукратным чемпионам мира необходимо обыгрывать хозяев турнира. Коллектив Станислава Черчесова устроит и ничья.

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци заявил о том, что его команда в матче с уругвайцами на чемпионате мира сыграла гораздо лучше, чем в стартовой игре турнира с россиянами.

«Мы можем чувствовать гордость от того, какие силы мы приложили и как сыграли матч. В первом матче против сборной России мы не смогли выступить на таком высоком уровне, были факторы, которые на это повлияли. Мы провели анализ, не думаю, что может идти речь об отдельном факторе. И разница между двумя матчами большая», — заявил Пицци.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани, в свою очередь, понадеялся, что во время встречи против России не будет такой жары, как в игре с саудовцами.

«Финал игры был активным, мы удовлетворены. Вскоре предстоит встреча с Россией, предстоит много работать. Дальше будем смотреть. Была погода жаркая, это тоже повлияло на игру с Саудовской Аравией. Надеемся, в следующей игре не будет жары», — заявил Кавани.

Иран – Испания – 0:1

Завершал игровой день поединок Ирана и Испании. Встреча проходила в Казани.

Чемпионы мира — 2010 неожиданно испытали большие проблемы в поединке против азиатской команды. Испанцы владели мячом в четыре раза больше времени, чем их соперник, но взломать оборону оппонента смогли только во втором тайме.

На 54-й минуте нападающий Диего Коста забил свой третий мяч на турнире.

Форвард в штрафной пошел к воротам и пробил. Мяч попал защитнику в ногу, срикошетил обратно к Диего и от него полетел в ворота.

Иранцы смогли отправить снаряд в испанские ворота на 62-й минуте усилиями полузащитника уже несуществующего «Амкара» Саида Эззатоллахи. Но после видеоповтора судьи взятие ворот отменили. Был зафиксирован офсайд.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:0. Испания набрала четыре очка и догнала Португалии в турнирной таблице. Иран остался с тремя баллами. Азиатская сборная в третье туре поборется с действующими чемпионами Европы за место в плей-офф.

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после финального свистка посетовал на работу арбитра.

«Мы показали, что готовы страдать и бороться до конца. Считаю, мы заслуживали лучшего результата. Испания играла в свой футбол, как против других команд. Отдельно хочу поздравить Фернандо Йерро. Мы многое почерпнули из этой игры.

У нас были шансы забить, и мы стремились забить, но испанцы нарушали правила, а судья этого не видел.

Наша команда не ищет виноватых. Если мы проиграли, то проиграла вся команда. Я никогда не виню кого-то конкретного в поражении. У нас еще есть шанс пройти в плей-офф. Это наша мечта и цель на данный момент. Мы не сдаёмся и будем работать над этой мечтой», — сказал Кейруш.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».