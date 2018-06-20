«Салах создал России проблемы лишь на один пропущенный гол»

Сборная России победила команду Египта и практически гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата мира – 2018. Забитыми мячами в ее составе отметились Денис Черышев и Артем Дзюба. Еще одно взятие ворот было зафиксировано из-за автогола. Гол престижа у египтян записал на свой счет вернувшийся в строй после месячного лечения по поводу травмы Мохамед Салах. Защитник Илья Кутепов пообещал, что и в матче третьего тура групповой стадии российская команда станет играть исключительно на победу.

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— Никаких принципиальных отличий в тренерской установке по сравнению с поединком против Саудовской Аравии не было, — также рассказал он. — Понятно, что соперник нам противостоял очень серьезный. Но мы настраивались только на победу, чего и достигли.

— Египет намного выше уровнем, чем саудовцы?



— Считаю, Саудовская Аравия не справилась с давлением. Им пришлось играть в стартовом матче чемпионата мира. Естественно, это тяжело. Думаю, против Уругвая они будут смотреться совсем иначе.

— Вы отметились голевой передачей в случае с голом Дзюбы...



— Просто сделал пас вперед, а Артем хорошо поборолся, поставил корпус и разобрался в ситуации. Вот, собственно, и все.

— Создал ли вам проблемы Салах, которого так боялись?



— Проблемы случаются в каждом матче. Идеальных игр не бывает. В данном случае он создал проблем на один гол.

— Может, за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов против вас и вашего «Спартака» играл все-таки другой Салах?



— Если честно, уже тяжело вспомнить те встречи. Так что сравнивать не могу.

— Но заметили, что лидер противников действует не в полную силу?



— Раз вышел на поле, значит, мог играть. В противном случае смысла нет.

— Как сборную поздравил с победой главный тренер Станислав Черчесов?



— Чемпионат еще не закончился, впереди нам предстоят новые матчи. Будем готовиться, поэтому сейчас не до особых поздравлений.

— Для решения турнирной задачи вам теперь не нужно во что бы то ни стало выигрывать у Уругвая...



— И тем не менее, мы будем играть только на победу. Расслабляться точно не станем. Ждем очень сложного, но интересного поединка.

— Уже прикидываете, кто стал бы наиболее предпочтительным оппонентом в 1/8 финала?



— Нет, нам еще в Самаре играть.

Полузащитник Юрий Газинский признался, что у него даже в мыслях не было постараться нанести травму Салаху. Такое, по убеждению россиянина, противоречит кодексу чести спортсмена.

— Какие могут быть ощущения? Только положительные, — признался хавбек. — Добыта историческая победа. Вся страна радуется. Для всех это большое счастье.

— Петербург болел за сборную не хуже Москвы?



— И в «Лужниках», и на Крестовском поддержка была поистине шикарной. Это очень важно для всех спортсменов.

— Первый тайм получился сложным, в начале второго Россия открыла счет. Что подумали после этого?



— Египту придется идти в атаку, а, значит, раскрываться. Этим необходимо пользоваться. И действительно, в построениях противника стали появляться свободные зоны, в которые врывались наши скоростные игроки.

— Не думали «срубить» Салаха в начале, чтобы играть стало проще?



— Мохамед игрок высокого уровня. Не хотелось бы, чтобы он пострадал – все-таки мы делаем одно дело, коллеги. Желать другому игроку травму совершенно не по-спортивному.

— До матча все были зациклены на Салахе. А кто-то из его партнеров запомнился?



— Естественно, мы готовились играть не только с ним. На разборах уделяли время каждому из египетских футболистов. Знали, чего от кого ждать.

— Система VAR во вторник сработала не в нашу пользу: после видеопросмотра судья заменил штрафной на пенальти. Как относитесь к технологическому ноу-хау?



— Положительно. Сколько уже на этом чемпионате было спорных моментов, и операторы всегда приходили на помощь. Получалось разобраться и поступить по справедливости.

— По мнению Александра Самедова, команде удалось прибавить по сравнению с матчем против Саудовской Аравии. Согласны с партнером по полузащите?



— Да. Мы прошли сборы, готовились. Не просто же так все делается.

— Что чувствуете – это еще не предел в плане «физики»?



— На самом деле сейчас хочется отдохнуть, восстановиться и начать подготовку к следующему матчу. О таких сложных вещах размышлять нет сил.

— Основную задачу сборная выполнила. Как теперь настраиваться на Уругвай?



— Всегда хочется большего. После восстановительных процедур разберем игру и будем настраиваться. Никакой расслабленности и близко не случится.

— Вас и с Египтом, по большому счету, устраивала ничья...



— Произойди дележка очков, и третий матч рисковал получиться очень нервозным. Поэтому мы стремились решить исход здесь и сейчас.

— Знаете, что нашей команды не было в плей-офф целых 32 года?



— Да, и радует, что неприступный барьер наконец снят.

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