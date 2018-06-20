«Салах создал России проблемы лишь на один пропущенный гол»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.75 П2–6.2
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.15 X–7.5 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.4 П2–1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.55 X–4 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.6 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.5 X–3.6 П2–1.67
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
2
3
2
Криштиану Роналду
1
3
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Хосе Мария Хименес
1
1
20
Юссуф Поульсен
1
1
21
Александр Головин
2
1
22
Юрий Газинский
2
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Мохамед Салах
1
1
29
Фержани Сасси
1
1
«Салах создал России проблемы лишь на один пропущенный гол»

Как Россия празднует победу над египтянами в матче ЧМ-2018‍

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал, сложно ли было сдержать Мохамеда Салаха, а заодно прокомментировал свой голевой пас на Артема Дзюбу. Хавбек Юрий Газинский объяснил, почему не хотел травмировать лидера египтян, заверив, что команда не станет расслабляться в матче с Уругваем. Российские игроки подвели итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Египта.

Сборная России победила команду Египта и практически гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата мира – 2018. Забитыми мячами в ее составе отметились Денис Черышев и Артем Дзюба. Еще одно взятие ворот было зафиксировано из-за автогола. Гол престижа у египтян записал на свой счет вернувшийся в строй после месячного лечения по поводу травмы Мохамед Салах. Защитник Илья Кутепов пообещал, что и в матче третьего тура групповой стадии российская команда станет играть исключительно на победу.

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— Никаких принципиальных отличий в тренерской установке по сравнению с поединком против Саудовской Аравии не было, — также рассказал он. — Понятно, что соперник нам противостоял очень серьезный. Но мы настраивались только на победу, чего и достигли.

— Египет намного выше уровнем, чем саудовцы?

— Считаю, Саудовская Аравия не справилась с давлением. Им пришлось играть в стартовом матче чемпионата мира. Естественно, это тяжело. Думаю, против Уругвая они будут смотреться совсем иначе.

— Вы отметились голевой передачей в случае с голом Дзюбы...

— Просто сделал пас вперед, а Артем хорошо поборолся, поставил корпус и разобрался в ситуации. Вот, собственно, и все.

— Создал ли вам проблемы Салах, которого так боялись?

— Проблемы случаются в каждом матче. Идеальных игр не бывает. В данном случае он создал проблем на один гол.

— Может, за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов против вас и вашего «Спартака» играл все-таки другой Салах?

— Если честно, уже тяжело вспомнить те встречи. Так что сравнивать не могу.

— Но заметили, что лидер противников действует не в полную силу?

— Раз вышел на поле, значит, мог играть. В противном случае смысла нет.

— Как сборную поздравил с победой главный тренер Станислав Черчесов?

— Чемпионат еще не закончился, впереди нам предстоят новые матчи. Будем готовиться, поэтому сейчас не до особых поздравлений.

— Для решения турнирной задачи вам теперь не нужно во что бы то ни стало выигрывать у Уругвая...

— И тем не менее, мы будем играть только на победу. Расслабляться точно не станем. Ждем очень сложного, но интересного поединка.

— Уже прикидываете, кто стал бы наиболее предпочтительным оппонентом в 1/8 финала?

— Нет, нам еще в Самаре играть.

Полузащитник Юрий Газинский признался, что у него даже в мыслях не было постараться нанести травму Салаху. Такое, по убеждению россиянина, противоречит кодексу чести спортсмена.

— Какие могут быть ощущения? Только положительные, — признался хавбек. — Добыта историческая победа. Вся страна радуется. Для всех это большое счастье.

— Петербург болел за сборную не хуже Москвы?

— И в «Лужниках», и на Крестовском поддержка была поистине шикарной. Это очень важно для всех спортсменов.

— Первый тайм получился сложным, в начале второго Россия открыла счет. Что подумали после этого?

— Египту придется идти в атаку, а, значит, раскрываться. Этим необходимо пользоваться. И действительно, в построениях противника стали появляться свободные зоны, в которые врывались наши скоростные игроки.

— Не думали «срубить» Салаха в начале, чтобы играть стало проще?

— Мохамед игрок высокого уровня. Не хотелось бы, чтобы он пострадал – все-таки мы делаем одно дело, коллеги. Желать другому игроку травму совершенно не по-спортивному.

— До матча все были зациклены на Салахе. А кто-то из его партнеров запомнился?

— Естественно, мы готовились играть не только с ним. На разборах уделяли время каждому из египетских футболистов. Знали, чего от кого ждать.

— Система VAR во вторник сработала не в нашу пользу: после видеопросмотра судья заменил штрафной на пенальти. Как относитесь к технологическому ноу-хау?

— Положительно. Сколько уже на этом чемпионате было спорных моментов, и операторы всегда приходили на помощь. Получалось разобраться и поступить по справедливости.

— По мнению Александра Самедова, команде удалось прибавить по сравнению с матчем против Саудовской Аравии. Согласны с партнером по полузащите?

— Да. Мы прошли сборы, готовились. Не просто же так все делается.

— Что чувствуете – это еще не предел в плане «физики»?

— На самом деле сейчас хочется отдохнуть, восстановиться и начать подготовку к следующему матчу. О таких сложных вещах размышлять нет сил.

— Основную задачу сборная выполнила. Как теперь настраиваться на Уругвай?

— Всегда хочется большего. После восстановительных процедур разберем игру и будем настраиваться. Никакой расслабленности и близко не случится.
— Вас и с Египтом, по большому счету, устраивала ничья...

— Произойди дележка очков, и третий матч рисковал получиться очень нервозным. Поэтому мы стремились решить исход здесь и сейчас.

— Знаете, что нашей команды не было в плей-офф целых 32 года?

— Да, и радует, что неприступный барьер наконец снят.

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