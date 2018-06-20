Миссия невыполнима: сможет ли Марокко остановить Роналду

Португалия — Марокко (15.00 мск)

Второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу набирает обороты. В группе В 20 июня сойдутся сборные Португалии и Марокко. Эти соперники встречались в истории только однажды, и это был как раз матч группового этапа мундиаля.

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В 1986 году в Мексике португальцы и марроканцы сошлись в решающем для обеих команд третьем туре. Тогда в плей-офф из шести групп выходили, помимо первых и вторых мест, еще четыре команды, занявшие третьи строчки.

Так вышло, что в сложнейшей группе, где также выступали Англия и Польша, ничья устраивала и тех, и других. В этом случае все участники квартета набирали по три балла (за победу тогда начислялись два очка), и благодаря лучшей разнице мячей южноевропейцы и североафриканцы выходили в 1/8 финала вместе, оставляя за бортом поляков.

Но ничьи не случилось. Тот мировой форум был для Марокко вторым, где они квалифицировались в финальную часть, и на данный момент он остается для страны лучшим в истории.

Уже в первом тайме марроканцы забили два мяча, во второй половине провели третий и лишь после этого позволили португальцам, на тот момент тоже не избалованным участием в турнирах такого масштаба, отквитать один гол.

В 1/8 финала африканская сборная показала очень достойную игру против грозной команды ФРГ, пропустив единственный мяч от Лотара Маттеуса в добавленное ко второму тайму время. Немцы же в итоге дошли на том мундиале до финала.

С тех пор статусы Португалии и Марокко двигались в разном направлении. Европейцы превратились в одну из топ-команд мира, всегда либо считающуюся одним из фаворитов любого турнира, либо находящуюся где-то рядом с ними.

Марокко же не хватало звезд с неба. На ЧМ-1994 и 1998 африканцы не выходили из группы, а больше до нынешнего года и не участвовали в главном форуме лучших сборных мира.

Португалия не то чтобы все это время блистала, но она не пропустила ни одного из пяти последних мундиалей, а в 2006 году была в полуфинале.

К тому же в Россию «европейские бразильцы» приехали в статусе действующих чемпионов Европы и с лучшим игроком мира четырех из последних пяти лет, а всего пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду в составе.

Форвард мадридского «Реала» уже блеснул в России, отправив три мяча в ворота испанца Давида де Хеа в первом туре — с пенальти, с игры и со штрафного — что принесло сборной Португалии ничью (3:3).

Марокко же уступило сборной Ирана, забив единственный мяч в собственные ворота на исходе добавленного времени. И это сенсация.

Североафриканская команда взяла в этом году Кубок Африки, подтвердив, что обладает сейчас отличным составом, и ехала в Россию как минимум навязать борьбу грозным европейским командам в группе В.

Поражение от оборонявшегося всю встречу Ирана никак не входило в планы подопечных Эрве Ренара и ставит их в преддверии поединков с Португалией и Испанией на край пропасти.

Зато теперь можно не сомневаться, что нас ждет увлекательная битва «от ножа», в которой никто никому не отдаст ни сантиметра поля просто так.

Почти наверняка, учитывая специфику игры марроканцев и класс португальских форвардов, атака будет превалировать над обороной, а значит, можно ожидать и обилия забитых мячей.

И важно понимать, что поражение и для одних, и для других будет почти наверняка означать провал на турнире в целом, причем для Марокко то же самое относится и к возможному ничейному исходу.

Матч состоится на главном стадионе чемпионата мира — 2018, московских «Лужниках», и кажется, что это очень правильно: несмотря на не самую громкую вроде бы вывеску, нас ждет по-настоящему большая игра.

Уругвай — Саудовская Аравия (18.00)

После убедительной победы сборной России над Египтом накануне расклад в группе А стал вполне очевидным.

Если Уругвай обыграет Саудовскую Аравию на «Ростов Арене», он вместе с хозяевами турнира обеспечит себе место в 1/8 финала и потом в третьем туре определит, кто выйдет в плей-офф с первого, а кто со второго места.

При этом, чтобы в третьем туре уругвайцев для победы в группе устраивала ничья, им нужно обыграть саудовцев со счетом 7:0.

Пусть азиатская сборная и выглядела слабее всех команд турнира в первом туре, поверить в такой исход все равно очень сложно.

Да, против России подопечные Хуана Антонио Пицци, даже несмотря на 60% владения мячом, выглядели беспомощно, но все же итоговый счет был несколько крупнее содержания футбола, да и в контрольных встречах с Италией (1:2) и Германией (1:2) перед чемпионатом мира команда смотрелась очень неплохо.

Кстати, с Уругваем Саудовская Аравия играла в своей истории дважды. Это были товарищеские поединки, но ни в одном из них азиаты не уступили. Они выиграли со счетом 3:2 в 2002 году, а не так давно, в 2014, разошлись миром — 1:1.

В том матче, например, играли Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Кристиан Родригес, Джорджиан де Арраскуэта и Луис Суарес, каждый из которых участвовал в победном поединке против Египта (1:0) на этом турнире.

Конечно, сам Пицци и его подопечные приложат все усилия, чтобы показать совсем другой футбол и изменить впечатление от сборной Саудовской Аравии, оставшееся после поединка против России.

Правда, есть кому что доказывать и у уругвайцев. Суперфорвард испанской «Барселоны» Суарес провалил встречу с Египтом, не использовав минимум три прекрасных шанса. Наверняка Луис приложит все силы, чтобы открыть счет своим голам на турнире.

Теоретически Россия может не гарантировать себе места в плей-офф после двух туров только при одном результате этого матча — если Саудовская Аравия одержит верх.

Правда, при потенциальном равенстве очков между тремя сборными (для этого в последнем туре Уругвай должен обыграть Россию, а Саудовская Аравия — Египет) в счет пойдет разница мячей, где у подопечных Черчесова сейчас +7, Уругвай имеет только +1, а саудовцы пропустили пять, не забив ни одного…

Иран — Испания (21.00 мск)

Иран и Испания никогда не встречались раньше, а их первое свидание обещает быть интересным. Если, конечно, подопечные Карлуша Кейруша смогут сдержать мощный натиск «Красной фурии».

Оставшись без тренера за два дня до старта главного турнира четырехлетия, Испания как будто сплотилась. Назначенный вместо Хулена Лопетеги экс-спортивный директор Фернандо Йерро не мешает футболистам, а те заряжены на результат.

Испанцы не проигрывают уже двадцать матчей кряду, а ничья первого тура со сборной Португалии, скорее, должна быть занесена команде в актив.

Феноменальный матч выдел лидер Португалии Криштиану Роналду, забивший три мяча, но по игре сильнее были все-таки бывшие чемпионы Европы, а не действующие.

Собственно, не допусти Давид де Хеа грубейшую ошибку во втором голе, и наверняка дело бы закончилось викторией «Красной фурии».

Но больше права на осечку у команды нет. Испания, конечно, сильнее Ирана, но именно у азиатов в активе три очка, и именно они лидируют в квартете В.

Безусловно, Кейруш выставит на игру предельно оборонительный план в расчете на контратаки и исполнительское мастерство Сердара Азмуна впереди. С Марокко сработало, правда, с той оговоркой, что африканцы поразили свои ворота сами.

Если же Ирану удастся добиться положительного результата еще и против Испании, это автоматически станет самой главной сенсацией групповой стадии, а, возможно, и всего турнира.

Смогут ли парни Кейруша остановить Рамоса, Андреса Иньесту, Серджи Бускетса, Иско, Диего Косту и других в Казани?

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