Миссия невыполнима: сможет ли Марокко остановить Роналду

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.16 X–7.4 П2–17.5
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–20 X–6.9 П2–1.2
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.55 X–4 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.17 X–6.8 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.5 X–3.6 П2–1.67
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
2
3
2
Криштиану Роналду
1
3
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Хосе Мария Хименес
1
1
20
Юссуф Поульсен
1
1
21
Александр Головин
2
1
22
Юрий Газинский
2
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Мохамед Салах
1
1
29
Фержани Сасси
1
1
Миссия невыполнима: сможет ли Марокко остановить Роналду

Португалия сыграет с Марокко, а Испания сразится с Ираном на ЧМ-2018

В седьмой день чемпионата мира по футболу в группе А Уругвай в матче против Саудовской Аравии постарается оформить себе досрочный выход в плей-офф на пару с Россией, а Португалия и Испания отправятся за своими первыми победами на турнире. «Газета.Ru» анонсирует игры, которые состоятся 20 июня.

Португалия — Марокко (15.00 мск)

Второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу набирает обороты. В группе В 20 июня сойдутся сборные Португалии и Марокко. Эти соперники встречались в истории только однажды, и это был как раз матч группового этапа мундиаля.

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В 1986 году в Мексике португальцы и марроканцы сошлись в решающем для обеих команд третьем туре. Тогда в плей-офф из шести групп выходили, помимо первых и вторых мест, еще четыре команды, занявшие третьи строчки.

Так вышло, что в сложнейшей группе, где также выступали Англия и Польша, ничья устраивала и тех, и других. В этом случае все участники квартета набирали по три балла (за победу тогда начислялись два очка), и благодаря лучшей разнице мячей южноевропейцы и североафриканцы выходили в 1/8 финала вместе, оставляя за бортом поляков.

Но ничьи не случилось. Тот мировой форум был для Марокко вторым, где они квалифицировались в финальную часть, и на данный момент он остается для страны лучшим в истории.

Уже в первом тайме марроканцы забили два мяча, во второй половине провели третий и лишь после этого позволили португальцам, на тот момент тоже не избалованным участием в турнирах такого масштаба, отквитать один гол.

В 1/8 финала африканская сборная показала очень достойную игру против грозной команды ФРГ, пропустив единственный мяч от Лотара Маттеуса в добавленное ко второму тайму время. Немцы же в итоге дошли на том мундиале до финала.

С тех пор статусы Португалии и Марокко двигались в разном направлении. Европейцы превратились в одну из топ-команд мира, всегда либо считающуюся одним из фаворитов любого турнира, либо находящуюся где-то рядом с ними.

Марокко же не хватало звезд с неба. На ЧМ-1994 и 1998 африканцы не выходили из группы, а больше до нынешнего года и не участвовали в главном форуме лучших сборных мира.

Португалия не то чтобы все это время блистала, но она не пропустила ни одного из пяти последних мундиалей, а в 2006 году была в полуфинале.

К тому же в Россию «европейские бразильцы» приехали в статусе действующих чемпионов Европы и с лучшим игроком мира четырех из последних пяти лет, а всего пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду в составе.

Форвард мадридского «Реала» уже блеснул в России, отправив три мяча в ворота испанца Давида де Хеа в первом туре — с пенальти, с игры и со штрафного — что принесло сборной Португалии ничью (3:3).

Марокко же уступило сборной Ирана, забив единственный мяч в собственные ворота на исходе добавленного времени. И это сенсация.

Североафриканская команда взяла в этом году Кубок Африки, подтвердив, что обладает сейчас отличным составом, и ехала в Россию как минимум навязать борьбу грозным европейским командам в группе В.

Поражение от оборонявшегося всю встречу Ирана никак не входило в планы подопечных Эрве Ренара и ставит их в преддверии поединков с Португалией и Испанией на край пропасти.

Зато теперь можно не сомневаться, что нас ждет увлекательная битва «от ножа», в которой никто никому не отдаст ни сантиметра поля просто так.

Почти наверняка, учитывая специфику игры марроканцев и класс португальских форвардов, атака будет превалировать над обороной, а значит, можно ожидать и обилия забитых мячей.

И важно понимать, что поражение и для одних, и для других будет почти наверняка означать провал на турнире в целом, причем для Марокко то же самое относится и к возможному ничейному исходу.

Матч состоится на главном стадионе чемпионата мира — 2018, московских «Лужниках», и кажется, что это очень правильно: несмотря на не самую громкую вроде бы вывеску, нас ждет по-настоящему большая игра.

Уругвай — Саудовская Аравия (18.00)

После убедительной победы сборной России над Египтом накануне расклад в группе А стал вполне очевидным.

Если Уругвай обыграет Саудовскую Аравию на «Ростов Арене», он вместе с хозяевами турнира обеспечит себе место в 1/8 финала и потом в третьем туре определит, кто выйдет в плей-офф с первого, а кто со второго места.

При этом, чтобы в третьем туре уругвайцев для победы в группе устраивала ничья, им нужно обыграть саудовцев со счетом 7:0.

Пусть азиатская сборная и выглядела слабее всех команд турнира в первом туре, поверить в такой исход все равно очень сложно.

Да, против России подопечные Хуана Антонио Пицци, даже несмотря на 60% владения мячом, выглядели беспомощно, но все же итоговый счет был несколько крупнее содержания футбола, да и в контрольных встречах с Италией (1:2) и Германией (1:2) перед чемпионатом мира команда смотрелась очень неплохо.

Кстати, с Уругваем Саудовская Аравия играла в своей истории дважды. Это были товарищеские поединки, но ни в одном из них азиаты не уступили. Они выиграли со счетом 3:2 в 2002 году, а не так давно, в 2014, разошлись миром — 1:1.

В том матче, например, играли Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Кристиан Родригес, Джорджиан де Арраскуэта и Луис Суарес, каждый из которых участвовал в победном поединке против Египта (1:0) на этом турнире.

Конечно, сам Пицци и его подопечные приложат все усилия, чтобы показать совсем другой футбол и изменить впечатление от сборной Саудовской Аравии, оставшееся после поединка против России.

Правда, есть кому что доказывать и у уругвайцев. Суперфорвард испанской «Барселоны» Суарес провалил встречу с Египтом, не использовав минимум три прекрасных шанса. Наверняка Луис приложит все силы, чтобы открыть счет своим голам на турнире.

Теоретически Россия может не гарантировать себе места в плей-офф после двух туров только при одном результате этого матча — если Саудовская Аравия одержит верх.

Правда, при потенциальном равенстве очков между тремя сборными (для этого в последнем туре Уругвай должен обыграть Россию, а Саудовская Аравия — Египет) в счет пойдет разница мячей, где у подопечных Черчесова сейчас +7, Уругвай имеет только +1, а саудовцы пропустили пять, не забив ни одного…

Иран — Испания (21.00 мск)

Иран и Испания никогда не встречались раньше, а их первое свидание обещает быть интересным. Если, конечно, подопечные Карлуша Кейруша смогут сдержать мощный натиск «Красной фурии».

Оставшись без тренера за два дня до старта главного турнира четырехлетия, Испания как будто сплотилась. Назначенный вместо Хулена Лопетеги экс-спортивный директор Фернандо Йерро не мешает футболистам, а те заряжены на результат.

Испанцы не проигрывают уже двадцать матчей кряду, а ничья первого тура со сборной Португалии, скорее, должна быть занесена команде в актив.

Феноменальный матч выдел лидер Португалии Криштиану Роналду, забивший три мяча, но по игре сильнее были все-таки бывшие чемпионы Европы, а не действующие.

Собственно, не допусти Давид де Хеа грубейшую ошибку во втором голе, и наверняка дело бы закончилось викторией «Красной фурии».

Но больше права на осечку у команды нет. Испания, конечно, сильнее Ирана, но именно у азиатов в активе три очка, и именно они лидируют в квартете В.

Безусловно, Кейруш выставит на игру предельно оборонительный план в расчете на контратаки и исполнительское мастерство Сердара Азмуна впереди. С Марокко сработало, правда, с той оговоркой, что африканцы поразили свои ворота сами.

Если же Ирану удастся добиться положительного результата еще и против Испании, это автоматически станет самой главной сенсацией групповой стадии, а, возможно, и всего турнира.

Смогут ли парни Кейруша остановить Рамоса, Андреса Иньесту, Серджи Бускетса, Иско, Диего Косту и других в Казани?

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