Футбольное чудо: что случилось со сборной России

За полчаса до старта на экран «Санкт-Петербурга» вывели Мохамеда Салаха. Еще не заполненные трибуны взорвались, будто увидели нечто сверхъестественное. Рукоплескали все: и египтяне, и наши – не менее энергично. Имя этого парня родом из маленькой деревушки близ правого берега Нила в последние дни выучили даже домохозяйки саранских окраин. От болельщиков только и слышно было: а что там с Салахом, а сыграет ли великий Мо?

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Почти любую заметку, хоть косвенно затрагивающую тему противостояния России и Египта, снабжали портретом кудрявого бородача. Салах появлялся даже в тех изданиях, где футбола не было никогда прежде.

Не сыграв до вторничного вечера ни минуты, он, тем не менее, был одним из главных героев ЧМ.

В том, что Эктор Купер выпустит своего козырного туза, можно было не сомневаться. К матчу с россиянами у египетской сборной сформировалась серия из семи игр без побед. Еще одно поражение автоматически вычеркивало бы «фараонов» из числа кандидатов на плей-офф. Поэтому аргентинский тренер задействовал все ресурсы, какими только обладал. Его должность напрямую зависела от результата...

Египетские фанаты не забывали о своем идоле ни на секунду. Как только их российские коллеги пытались распеться, скандируя название родной страны, те принимались сыпать здравицами во славу Салаха на арабском. У египтян оказались луженые глотки. По крайней мере, в метро дуэль осталась за гостями.

Привыкшим к запредельной (по нашим меркам) жаре египтянам категорически не везет на ЧМ с погодой.

Сначала их отправили в, пожалуй, самый суровый в климатическом смысле город форума Екатеринбург. Затем в капризный Питер, где за пару часов ласковое солнце сменилось проливным дождем и резким похолоданием.

Такие условия называют спартаковскими. Выходит, стоило ждать особенной прыти от делегатов этого клуба в сборной, а именно от защитника Ильи Кутепова, хавбеков Александра Самедова и Романа Зобнина?

Станислав Черчесов произвел две замены в основе по сравнению с игрой против Саудовской Аравией. Выход автора голевого дубля Дениса Черышева вместо травмированного Алана Дзагоева, в общем-то, читался. Больше удивила рокировка Федора Смолова с Артемом Дзюбой. Краснодарец оказался единственным, кого критиковали после первого матча. Мол, перетягивал одеяло на себя, не был полезен. Как выяснилось, кредита доверия со стороны главного тренера к Смолову нет. А Дзюба забил саудовцам – и сразу завоевал место в «старте».

Начало матча настраивало на оптимистический лад. Первые 15 минут выдались энергичными. Россияне много атаковали на скорости. Создавали полумоменты. Уже в самом дебюте Дзюба не смог принять в штрафной перспективную передачу – иначе бы очутился с глазу на глаз с вратарем Мохамедом Аш-Шенави. В дальнейшем высокий форвард еще пару раз проявил себя недостаточно расторопно тогда, когда требовались гибкость и резкость Смолова...

Среди хавбеков в первом тайме выделялся Юрий Газинский. Он часто брал на себя функции разводящего – раскидывал мяч по флангам, пытался искать нестандартные ходы. Получивший массу авансов за матч с саудовцами и уже отправленный в туринский «Ювентус» Александр Головин сперва играл скромно.

Напротив, пропустивший месяц Салах что есть мочи цеплялся на мяч. Хотя и его не отнесешь к главным действующим лицам до перерыва. У египтян шикарный шанс упустил Трезеге. Поймав россиян на контратаке, подопечные Купера бросили обладателя громкого футбольного имени в прорыв в штрафную.

Трезеге закручивал мяч в дальний угол. Не попал, и едва не вырвал все волосы на своей голове. Очень корил себя на неиспользованную возможность.

В отличие от встречи с саудовцами, хозяева до поры действовали ярковыраженным первым номером. Египтяне отдали мяч, — а свою игру строили на быстрых прорывах.

Их поклонников на трибунах собралось немногим меньше тех, кто поддерживал Россию. Складывалось впечатление, что матч проходит где-то в нейтральной, третьей стране – о превосходстве России на секторах речи не было и в помине. Да, наши – не сумасшедшие в положительном плане перуанцы. Кроме кричалок «Россия, Россия» и маниакального гудения в дудки проявить себя хозяева не смогли.

Впрочем, нашим сборникам и не понадобилось зрительское тепло. Исход встречи и судьба путевки в 1/8 финала решилась менее, чем за 20 минут второго тайма – и в этом было много удивительного, конечно.

Одну за другой россияне отправили в ворота Аш-Шенави три «торпеды». Сразу после возобновления игры капитан египтян Ахмед Фатхи под давлением Дзюбы срезал мяч за спину своего вратарю.

Совсем скоро Марио Фернандес помог отличиться Черышеву. Прошел до лицевой, и ловко вырезал мяч параллельно воротам, но чуть назад – как раз в ту точку, куда набегал наш единственный легионер. С ума сойти, но Денис продолжает борьбу за звание лучшего снайпера мундиаля! Чудны порой реверансы судьбы...

Наконец, третьим отличился Дзюба. Он просто продавил защитника Али Габра массой и затем прошил Аш-Шенави. Блиц-криг вышел настолько внушительным, что Головин в центре поля схватился за голову. Не сон ли это?!

Выполнив предназначение нападающего, Дзюба отдал честь Черчесову, предусмотрительно сымитировав второй ладонью головной убор (чего не сделал во время первой игры наставник). Уже в концовке, поменявшись-таки на Смолова, Артем что-то шепнул тренеру, но закрыл ладонью рот. Судя по всему, на фоне успеха, который один на всех, отношения игрока и специалиста восстанавливаются.

Египтяне устроили внутренний мини-скандал и бросились спасать лицо. 8:0 по сумме двух матчей – Россия предстала какой-то машиной по забиванию мячей. Конечно, велик был соблазн сохранить свою «рамку» в неприкосновенности. Не получилось...

После нарушения вблизи владений Игоря Акинфеева парагвайский судья Энрике Касерес назначил было штрафной, однако затем посмотрел повтор и изменил решение на пенальти. С задачей ловко справился Салах: выстрел в «девятку» без малейших надежд для Акинфеева. Наш вратарь оставался «сухим» три с половиной тайма...

В оставшиеся минуты соперники по большому счету доигрывали — все здесь уже было ясно. Российские футболисты впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира (еще не официально). Скорее всего, там нас ждет Португалия или Испания. Пока же осталось провести заключительный, третий матч групповой стадии против Уругвая. Встреча состоится в понедельник, 25 июня в Самаре.

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