«Не уважают Германию»: игроков гонят с ЧМ-2018 из-за Эрдогана

Члены немецкой партии «Альтернатива для Германии» выразили протест в связи с включением в заявку немецкой сборной на чемпионате мира по футболу в России полузащитников Илкая Гюндогана и Месута Озила. Политики призвали исключить двух игроков из состава команды.

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«Озил и Гюндоган не поднимают командного духа сборной Германии, потому что люди, которые относят себя к команде лишь наполовину, не могут иметь настоящий боевой настрой», — цитирует представителя партии Йерна Кенига агентство Reuters.

Причиной подобного отношения к футболистам стала их майская встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которой главе государства были вручены именные игровые майки.

Вместе с Гюндоганом и Озилом также присутствовал и турецкий форвард «Эвертона» Дженк Тосун.

Cumhurbakanmz Recep Tayyip Erdoan, зeitli temaslarda bulunmak ьzere gittii ngiltere'nin bakenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Tьrk futbolcu Cenk Tosun, Tьrk asll futbolcu Mesut Цzil ve Tьrk asll futbolcu lkay Gьndoan' kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14 мая 2018 г.

«Главный тренер Йоахим Лёв должен отправить игроков домой. Есть другие футболисты, которые гордятся своей страной. Озил и Гюндоган должны освободить места для игроков, которые проявляют больше уважения к Германии, чем к президенту Турции», — сказал политик.

Помимо представителей бундестага поступок Гюндогана и Озила раскритиковал и президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель.

«Немецкий футбольный союз, безусловно, уважает особое положение наших игроков, связанное с их происхождением. Но господин Эрдоган не придерживается ценностей союза и футбола в целом. Вот почему игрокам национальной команды не следовало участвовать в его предвыборной кампании», — написал Гриндель у себя в твиттере.

На данное заявление отреагировал сам Гюндоган, который специально для встречи с представителями Немецкого футбольного союза досрочно вышел из отпуска.

«Я понимаю критику моих действий. Но меня глубоко поразили обвинения в неуважении ценностей союза, футбола и страны. Я гражданин Германии, который исполняет национальный гимн. Для меня это имеет первоочередное значение. Мои дети будут жить в Германии — стране, предоставившей такое количество возможностей моей семье», — написал полузащитник в своем инстаграме, отметив, что общественности надо прекратить вести разговоры о политике и обратить внимание на футбол.

Он также подчеркнул, что решение встретиться с президентом Турции связано как минимум с тем, что у футболиста имеются турецкие корни: Гюндоган и Озил являются игроками турецкого происхождения, но родились в Гельзенкирхене.

«Очень рад, что меня смог принять Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он хотел ознакомиться с моей позицией. Я сказал ему, что признателен Германии и национальной сборной за все, но у моей семьи есть турецкие корни. Говоря искренне, я уважаю любовь своих родителей к родному дому, где все еще живут мои дедушки и бабушки. Для моих родителей это второй дом после Гельзенкирхена», — заявилю Гюндоган.

Несмотря на эти объяснения, немецкие болельщики позицию полузащитника «Манчестер Сити» не разделили.

По информации издания Bild, неизвестные устроили акт вандализма в отношении автомобиля Гюндогана.

Almanya'da rkз saldrlara maruz kalan lkay Gьndoan'n aracna saldr dьzenlendi. (Bild) pic.twitter.com/1a5ItmoXv6 — Spor Gьndemi (@SporGundem35) 16 июня 2018 г.

В защиту 27-летнего немца выступил главный тренер национальной сборной Йоахим Лёв. По мнению наставника бундестим, постоянный свист со стороны болельщиков в адрес Гюндогана наносит вред игре всей команды.

«Гюндоган — член национальной команды Германии. И то, что болельщики его освистывают, никому не приносит пользы», — сказал Лёв после товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии.

Германия начала чемпионат мира — 2018 в России с поражения от мексиканцев (0:1). Озил провел на поле все 90 минут встречи, Гюндоган же остался на скамейке запасных. Наставник сборной Германии прокомментировал состояние футболистов.

«Озил не играл в последних матчах, а Гюндоган был надломлен. Пришлось его немного успокоить, им была оказана поддержка. Сегодня они произвели на меня хорошее впечатление. Они оба переключатся на футбол здесь, в России. У нас получится сделать так, чтобы оба игрока с турецким происхождением отлично сыграли за нас», — заявил 58-летний специалист.

На чемпионате мира — 2018 сборная Германии играет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи. После первого тура немцы занимают третье место в турнирной таблице, потерпев поражение от мексиканцев. Следующий матч подопечные Лёва проведут против шведов 23 июня. Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

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