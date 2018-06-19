«Не уважают Германию»: игроков гонят с ЧМ-2018 из-за Эрдогана

Члены немецкой партии «Альтернатива для Германии» выразили протест в связи с включением в заявку немецкой сборной на чемпионате мира по футболу в России полузащитников Илкая Гюндогана и Месута Озила. Политики призвали исключить двух игроков из состава команды.
«Озил и Гюндоган не поднимают командного духа сборной Германии, потому что люди, которые относят себя к команде лишь наполовину, не могут иметь настоящий боевой настрой», — цитирует представителя партии Йерна Кенига агентство Reuters.
Причиной подобного отношения к футболистам стала их майская встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которой главе государства были вручены именные игровые майки.
Вместе с Гюндоганом и Озилом также присутствовал и турецкий форвард «Эвертона» Дженк Тосун.
«Главный тренер Йоахим Лёв должен отправить игроков домой. Есть другие футболисты, которые гордятся своей страной. Озил и Гюндоган должны освободить места для игроков, которые проявляют больше уважения к Германии, чем к президенту Турции», — сказал политик.
Помимо представителей бундестага поступок Гюндогана и Озила раскритиковал и президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель.
«Немецкий футбольный союз, безусловно, уважает особое положение наших игроков, связанное с их происхождением. Но господин Эрдоган не придерживается ценностей союза и футбола в целом. Вот почему игрокам национальной команды не следовало участвовать в его предвыборной кампании», — написал Гриндель у себя в твиттере.
На данное заявление отреагировал сам Гюндоган, который специально для встречи с представителями Немецкого футбольного союза досрочно вышел из отпуска.
«Я понимаю критику моих действий. Но меня глубоко поразили обвинения в неуважении ценностей союза, футбола и страны. Я гражданин Германии, который исполняет национальный гимн. Для меня это имеет первоочередное значение. Мои дети будут жить в Германии — стране, предоставившей такое количество возможностей моей семье», — написал полузащитник в своем инстаграме, отметив, что общественности надо прекратить вести разговоры о политике и обратить внимание на футбол.
Он также подчеркнул, что решение встретиться с президентом Турции связано как минимум с тем, что у футболиста имеются турецкие корни: Гюндоган и Озил являются игроками турецкого происхождения, но родились в Гельзенкирхене.
«Очень рад, что меня смог принять Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он хотел ознакомиться с моей позицией. Я сказал ему, что признателен Германии и национальной сборной за все, но у моей семьи есть турецкие корни. Говоря искренне, я уважаю любовь своих родителей к родному дому, где все еще живут мои дедушки и бабушки. Для моих родителей это второй дом после Гельзенкирхена», — заявилю Гюндоган.
Несмотря на эти объяснения, немецкие болельщики позицию полузащитника «Манчестер Сити» не разделили.
По информации издания Bild, неизвестные устроили акт вандализма в отношении автомобиля Гюндогана.
В защиту 27-летнего немца выступил главный тренер национальной сборной Йоахим Лёв. По мнению наставника бундестим, постоянный свист со стороны болельщиков в адрес Гюндогана наносит вред игре всей команды.
«Гюндоган — член национальной команды Германии. И то, что болельщики его освистывают, никому не приносит пользы», — сказал Лёв после товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии.
Германия начала чемпионат мира — 2018 в России с поражения от мексиканцев (0:1). Озил провел на поле все 90 минут встречи, Гюндоган же остался на скамейке запасных. Наставник сборной Германии прокомментировал состояние футболистов.
«Озил не играл в последних матчах, а Гюндоган был надломлен. Пришлось его немного успокоить, им была оказана поддержка. Сегодня они произвели на меня хорошее впечатление. Они оба переключатся на футбол здесь, в России. У нас получится сделать так, чтобы оба игрока с турецким происхождением отлично сыграли за нас», — заявил 58-летний специалист.
На чемпионате мира — 2018 сборная Германии играет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи. После первого тура немцы занимают третье место в турнирной таблице, потерпев поражение от мексиканцев. Следующий матч подопечные Лёва проведут против шведов 23 июня. Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт».
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