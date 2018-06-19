«Не уважают Германию»: игроков гонят с ЧМ-2018 из-за Эрдогана

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
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15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 0:0 1 тайм
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.15 X–7.5 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.4 П2–1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.55 X–4 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.6 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–0:05:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
0:00:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
1
1
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Александр Головин
1
1
15
Гжегож Крыховяк
1
1
16
Серхио Агуэро
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Хосе Мария Хименес
1
1
21
Юрий Газинский
1
1
22
Юссуф Поульсен
1
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Фержани Сасси
1
1
«Не уважают Германию»: игроков гонят с ЧМ-2018 из-за Эрдогана

В Германии неизвестные атаковали автомобиль Гюндогана

Два футболиста сборной Германии Илкай Гюндоган и Месут Озил попали под сильное давление со стороны немецких болельщиков и чиновников после того, как провели встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Представители партии «Альтернатива для Германии» призывают исключить игроков из состава национальной команды на чемпионате мира — 2018 в России.

Члены немецкой партии «Альтернатива для Германии» выразили протест в связи с включением в заявку немецкой сборной на чемпионате мира по футболу в России полузащитников Илкая Гюндогана и Месута Озила. Политики призвали исключить двух игроков из состава команды.

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«Озил и Гюндоган не поднимают командного духа сборной Германии, потому что люди, которые относят себя к команде лишь наполовину, не могут иметь настоящий боевой настрой», — цитирует представителя партии Йерна Кенига агентство Reuters.

Причиной подобного отношения к футболистам стала их майская встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которой главе государства были вручены именные игровые майки.

Вместе с Гюндоганом и Озилом также присутствовал и турецкий форвард «Эвертона» Дженк Тосун.

«Главный тренер Йоахим Лёв должен отправить игроков домой. Есть другие футболисты, которые гордятся своей страной. Озил и Гюндоган должны освободить места для игроков, которые проявляют больше уважения к Германии, чем к президенту Турции», — сказал политик.

Помимо представителей бундестага поступок Гюндогана и Озила раскритиковал и президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель.

«Немецкий футбольный союз, безусловно, уважает особое положение наших игроков, связанное с их происхождением. Но господин Эрдоган не придерживается ценностей союза и футбола в целом. Вот почему игрокам национальной команды не следовало участвовать в его предвыборной кампании», — написал Гриндель у себя в твиттере.

На данное заявление отреагировал сам Гюндоган, который специально для встречи с представителями Немецкого футбольного союза досрочно вышел из отпуска.

«Я понимаю критику моих действий. Но меня глубоко поразили обвинения в неуважении ценностей союза, футбола и страны. Я гражданин Германии, который исполняет национальный гимн. Для меня это имеет первоочередное значение. Мои дети будут жить в Германии — стране, предоставившей такое количество возможностей моей семье», — написал полузащитник в своем инстаграме, отметив, что общественности надо прекратить вести разговоры о политике и обратить внимание на футбол.

Ich habe meinen Urlaub in Dubai auf eigenen Wunsch unterbrochen, um mit dem DFB zu reden. Besonders froh bin ich, dass ich heute von Bundesprдsident Frank-Walter Steinmeier empfangen wurde. Der Bundesprдsident wollte auch meine Sichtweise verstehen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich zu Deutschland und der deutschen Nationalmannschaft bekenne, aber durch meine Familie auch eine tьrkische Seite in mir habe. Ganz ehrlich, ich respektiere die Liebe meiner Eltern zu Ihrer Heimat und zu ihrem Dorf, in dem auch meine GroЯeltern noch leben und das fьr meine Familie ein zweites Zuhause nach Gelsenkirchen ist. Ich verstehe die Kritik an meinem Handeln. Aber es hat mich persцnlich sehr getroffen, mir vorwerfen zu lassen, dass ich unsere Werte nicht respektiere. Ich bin deutscher Staatsbьrger, der die Nationalhymne singt. Aber was fьr mich viel wichtiger ist. Meine Kinder werden in diesem Land leben, das meiner Familie faire Chancen gegeben hat. Bitte habt Verstдndnis dafьr, dass ich mich dazu fьrs Erste nicht mehr дuЯern mцchte. Ab jetzt soll es endlich wieder um das gehen, was wir am besten kцnnen: FuЯball! Und nicht mehr um Politik. Jetzt zдhlt nur eins: WIR wollen gewinnen.

Публикация от Ilkay Gьndogan (@ilkayguendogan)

Он также подчеркнул, что решение встретиться с президентом Турции связано как минимум с тем, что у футболиста имеются турецкие корни: Гюндоган и Озил являются игроками турецкого происхождения, но родились в Гельзенкирхене.

«Очень рад, что меня смог принять Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он хотел ознакомиться с моей позицией. Я сказал ему, что признателен Германии и национальной сборной за все, но у моей семьи есть турецкие корни. Говоря искренне, я уважаю любовь своих родителей к родному дому, где все еще живут мои дедушки и бабушки. Для моих родителей это второй дом после Гельзенкирхена», — заявилю Гюндоган.

Несмотря на эти объяснения, немецкие болельщики позицию полузащитника «Манчестер Сити» не разделили.

По информации издания Bild, неизвестные устроили акт вандализма в отношении автомобиля Гюндогана.

В защиту 27-летнего немца выступил главный тренер национальной сборной Йоахим Лёв. По мнению наставника бундестим, постоянный свист со стороны болельщиков в адрес Гюндогана наносит вред игре всей команды.

«Гюндоган — член национальной команды Германии. И то, что болельщики его освистывают, никому не приносит пользы», — сказал Лёв после товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии.

Германия начала чемпионат мира — 2018 в России с поражения от мексиканцев (0:1). Озил провел на поле все 90 минут встречи, Гюндоган же остался на скамейке запасных. Наставник сборной Германии прокомментировал состояние футболистов.

«Озил не играл в последних матчах, а Гюндоган был надломлен. Пришлось его немного успокоить, им была оказана поддержка. Сегодня они произвели на меня хорошее впечатление. Они оба переключатся на футбол здесь, в России. У нас получится сделать так, чтобы оба игрока с турецким происхождением отлично сыграли за нас», — заявил 58-летний специалист.

На чемпионате мира — 2018 сборная Германии играет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи. После первого тура немцы занимают третье место в турнирной таблице, потерпев поражение от мексиканцев. Следующий матч подопечные Лёва проведут против шведов 23 июня. Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

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