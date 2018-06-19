«Извините, но Россия проиграет»: египтяне ставят на своих

— Что, уже и здесь все закрыли, перекрыли, проход запретили? – возмущению строгой бабули, выгуливавшей внука в Приморском парке Победы, не было предела. – Да когда уже этот ваш футбол кончится?

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Риторический вопрос так и остался висеть в благоухающем воздухе Крестовского острова. Некому оказалось поддержать праведный гнев пенсионерки. Вокруг мелькали мексиканские сомбреро (эти ребята, кажется, есть в любом городе) и немесы – головные уборы «как у фараонов». Народ собирался в окрестностях стадиона с раннего утра, благо здесь хватает возможностей, чтобы грамотно скоротать время.

Возле стадио уже ждут гостей pic.twitter.com/4N6aovKLRw — Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.

Арена «Санкт-Петербург» имеет исключительно привлекательное местоположение. Лесной массив, где можно гулять по извилистым тропинкам, органично вовлекает в свои объятия озерцо.

По водной глади скользят утки с недавно вылупившимися утятами, хитрые чайки и величественный черный лебедь – царь этой маленькой сказки внутри гигантского мегаполиса.

В этой идиллии вспомнился эпизод из фильма о революции в России. Распропагандированные солдаты обманом вылавливали из пруда столетних карпов, тут же чистили и варили в походном котелке, шокируя тщетно пытавшихся спасти рыбин сестер милосердия.

Приморский Парк Победы. Где-то тут живет Г. Орлов, говорят. Питерская Рублевка. Примыкает к стадиону. pic.twitter.com/9QQ3BsJA5u — Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.

Моральные ориентиры за прошедшие сто лет возросли. Обитателей водоема никто не пытался обидеть. Самые щепетильные бросали им куски лепешки. Птицы внимательно изучали дарителей – и ели. Болельщикам можно доверять.

На прошлогоднем Кубке конфедераций поход на матч в Петербурге оборачивался маленьким приключением. Шагать через парк прилично. Не каждому по силам такой марш-бросок. Специально для ЧМ открыли новую станцию метро – «Новокрестовскую». Располагается она в западной части острова, прямо у стен стадиона. Достроить объект едва успели. Запуск станции состоялся в самом конце мая.

У нас часто дискутируют на тему наследия мундиаля. И вот реальный пример: футбол вынудил продлить питерскую подземку.

Египтяне на марше pic.twitter.com/NS3Hmu6E4n — Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.

Египтяне на удивление лихо освоили гордость инфраструктуры города. Ориентировались на переходах между линиями, не создавали неудобство в вагонах, хотя лезли туда с детскими колясками.

Как выяснилось, особенно понравились гостям Северной столицы бутики. За несколько часов до игры египтяне устроили массовый шоппинг. Мерили все: майки, брюки, обувь. Петербургские цены показались иностранцам весьма привлекательными. Впечатлениями от работы делилась с коллегами одна из продавщиц.

— Египтяне не реагируют, когда обращаешься по-английски. Предлагают: «Говори на арабском». Видимо, придется учить, — рассмеялась работница. И продолжила: — Каждый обязательно подмигнет. Да, раньше мы к ним ездили, теперь и они к нам.

Времена действительно меняются. Еще вроде бы недавно россияне возили сумки «шмотья» из Египта, Турции и других стран. На родине мало что было, а если и доставляли, то ломили за товар втридорога. Глядишь, скоро на шоппинг целенаправленно будут ездить к нам...

— А что? Мне все нравится. И не только «тряпки», — уловил суть рассуждений фанат сборной Египта по имени Аюб. Ему явно не хотелось покидать магазин. – Достался ли мне билет? Это было не сложно.

Вы уж извините, но Россия сегодня проиграет. Нашим отступать некуда. Будут биться, как никогда.

Пару минут спустя, внимание привлек другой египтянин. Представляться он не пожелал, зато интриговал изучением таблички на тему: «Здесь был Ленин» — таких на берегах Невы сотни.

Внимание на сей примечательный факт обратил и египетский незнакомец.

— Сколько же Лениных! А что здесь написано?

Пришлось переводить.

— Владимир Ильич был постоянным читателем публичной библиотеки, — расшифровал русские буквы автор этих строк. – И добавил: в 1893-1895 годах.

Иностранец озабоченно почесал голову, но ничего не сказал. Ему было не понять, почему такое малозначительное (с его точки зрения) событие эти странные русские решили увековечить в бронзе.

Так получилось, что в этот же день на глаза попалось еще одно ленинское место – дом на Выборгской стороне, где в октябре 1917-го Ленин скрывался от Временного правительства, и откуда руководил подготовкой вооруженного восстания.

Вдруг подумалось, что Ленин – единственный со времен появления в стране футбола руководитель государства, при котором не выступала сборная.

Команду РСФСР начали формировать лишь в 1923 году, когда Ильич уже тяжело болел и фактически отошел от власти.

Аукнулся ли тот простой в дальнейшем, повлиял ли на сегодняшнее положение дел?

— Спасибо! – отвлек от размышлений здоровый австралиец. Оказалось, невольно уступил ему место в очереди. Но тенденция неплохая. Гости ЧМ охотно учат русские слова, хотя и путаются пока через раз.

— До свидания! – сказал тот же качок следом вместо «здравствуйте». И, смутившись по поводу повисшей паузы, перешел на английский.

Египетские девушки не решились и на это, испуганно отказавшись от общения. Их в Питере, кстати, немало, причем передвигаются без сопровождения мужчин. Египтянки удивительно сочетают в своем гардеробе современную моду и дань традициям: волосы убраны под платок, а на ногах – рваные джинсы в стиле Валерия Карпина. И никого это не смущает.

С интересной страной играет сегодня Россия.

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