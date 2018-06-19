«Россия исторически плохо проводит важные матчи»

— Какие ожидания у вас перед сегодняшним матчем России и Египта?

Сергей Кирьяков: Жду матча с напряжением.

Это решающий поединок для нашей команды. И мы, в общем-то, не совсем здорово проводим такие встречи. Так сложилось исторически.

Будем надеяться, что победа над Саудовской Аравией позитивно скажется на сборной России. Тем более что матч будет проходить на прекрасном стадионе в Санкт-Петербурге. Арена будет забита до отказа, а зрители хорошо поддержат наших ребят, что поможет команде. Эйфория после победы над Саудовской Аравией должна уйти. Надо реально оценивать силу соперника. Однако очень важно перенести все позитивные аспекты нашей игры с первого матча на второй.

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Борис Игнатьев: Я нахожусь в позитивном настроении после матча с саудовцами. Уж больно привлекательно играли хозяева мундиаля. Россияне показывали хорошие скорости, были ответственны и целеустремленны. Игроки хорошо проявили себя индивидуально. Выделялись Александр Головин, Денис Черышев, Артем Дзюба и Сергей Игнашевич.

Да, матч с Саудовской Аравией — уже история, но на этой истории выстраивается будущее. Я думаю, что сегодня мы должны решить наши турнирные проблемы. Первая игра показала, что мы можем, когда очень нужно.

— По большому счету сборную России устраивает и ничья. Стоит ли в связи с этим нашей команде играть осторожно и больше думать об обороне?

С.К.: Стратегически нас сегодня устраивает и ничья. Но нужно играть на победу, которая позволит нам выйти из группы. При этом не стоит бежать вперед с самого начала встречи и оставлять свободные зоны для игроков сборной Египта. Нужно сыграть не осторожно, а аккуратно и дисциплинированно.

Важен аспект, как мы будем переключаться на оборонительные действия при потере мяча. Тут нам очень пригодиться тактика мелкого фола. А самое главное — быстро опускаться на свои позиции и разбирать игроков соперника в своих зонах.

Б.И.: Футбол — это улица с двусторонним движением. Необходимо играть в том же русле, что и в первом матче, но команда должна чувствовать ответственность за игровые эпизоды. При потере мяча все игроки должны думать, как его отобрать. Вот такая должна быть направленность. Но в вопрос в том, где мы будем встречать соперника — на его территории или ближе к своим воротам, ведь важно не дать пространство Мохамеду Салаху.

— В матче с Саудовской Аравией сборная России потеряла Алана Дзагоева. Тяжело ли нам будет без полузащитника ЦСКА?

С.К.: Алан наигрывался как игрок основного состава. Но так бывает в футболе, что игроки получают травмы. С выходом на замену Черышева сборная России доказала, что она может компенсировать эту потерю. Да и сам игрок «Вилярреала» хорошо себя проявил на левом фланге.

Прекрасно справился с потерей Алана и Головин, который переместился в центр и сыграл оттянутого нападающего.

Да, травма Дзагоева — потеря. Но есть отличные ребята на скамейке запасных. Возьмем в пример хотя бы братьев Антона и Алексея Миранчуков.

Наши игроки сделают все, что мы говорили не о потерях, а о том, как здорово себя проявили резервисты.

Б.И.: Да, Алан долго играет в составе. И у нас не так много таких креативных игроков, как он. Но я бы не сказал, что жизнь с потерей Дзагоева заканчивается. Сейчас у сборной России в средней линии большая группа квалифицированных игроков.

У нас возникают проблемы в обороне, да и в атаке не густо, а вот в полузащите у национальной команды собралась очень талантливая поросль.

— Как нашей команде остановить Мохамеда Салаха?

С.К.: Этому игроку стоит уделить особое внимание. Понятно, что персонально сейчас в футболе никто не играет. Однако коллективные взаимодействия, когда один встречает, а другой страхует — нам сегодня понадобятся.

Б.И.: Если отбирать мяч слишком далеко от своих ворот, то Салах может воспользоваться свободными зонами.

Один должен постоянно играть с лидером сборной Египта, а второй — его страховать. Персонально никто играть с ним не будет, это пустая затея. А вот страховать того, кто будет атаковать Мохамеда — очень важно.

— Первый матч сборной России с трибуны наблюдал Владимир Путин. И команде удалось добиться разгрома. Сегодня первого лица государства на матче не будет. Не расслабит ли это игроков?

С.К.: Никто на это (присутствие президента на игре — «Газета.Ru») внимания не обращает. Однако есть момент некоего фарта.

Можно сказать, что Путин стал своеобразным талисманом сборной России, который приносит нам победы.

Конечно, хотелось бы, чтобы президент посетил и матч с Египтом. Понятно, что дела государственные зовут, и он вряд ли сможет приехать. Хотя были моменты, когда Путин говорил: «нет, нет», но в итоге все равно посещал игру. Тем более он любит футбол и всячески поддерживает развитие спорта в стране. Поэтому надеемся до последнего, что президент успеет на матч и станет талисманом второй победы.

Б.И.: Это ни коей мере не расслабит нашу команду. Ведь

сегодняшняя игра — самая важная в жизни футболистов. Как они сегодня сыграют, такое отношение к сборной выстроится в ближайшие годы.

Матч Россия — Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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