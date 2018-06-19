«Россия исторически плохо проводит важные матчи»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.85 X–3.3 П2–4.9
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.1 X–3.3 П2–4.05
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.9 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.53 X–4.1 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
8
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
ЧМ-2018. Колумбия -- Япония. LIVEЧМ-2018. Колумбия -- Япония. LIVE
0
0
0
0
0-0
0
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
1
1
7
Ирвин Лосано
1
1
8
Дрис Мертенс
1
1
9
Альфред Финнбогасон
1
1
10
Александар Коларов
1
1
11
Александр Головин
1
1
12
Серхио Агуэро
1
1
13
Стивен Цубер
1
1
14
Филиппе Коутиньо
1
1
15
Хосе Игнасио Начо
1
1
16
Хосе Мария Хименес
1
1
17
Юрий Газинский
1
1
18
Юссуф Поульсен
1
1
19
Антуан Гризманн
1
1
20
Андреас Гранквист
1
1
21
Лука Модрич
1
1
22
Майл Единак
1
1
23
Фержани Сасси
1
1
«Россия исторически плохо проводит важные матчи»

Кирьяков и Игнатьев рассказали о матче Россия — Египет

Сборная России готовится провести один из самых ответственных матчей в своей истории — 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург» хозяева мундиаля примут команду Египта, с которой сразятся за выход из группы. В интервью «Газете.Ru» экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков и бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделились впечатлениями от предстоящего поединка.

— Какие ожидания у вас перед сегодняшним матчем России и Египта?

Сергей Кирьяков: Жду матча с напряжением.

Это решающий поединок для нашей команды. И мы, в общем-то, не совсем здорово проводим такие встречи. Так сложилось исторически.

Будем надеяться, что победа над Саудовской Аравией позитивно скажется на сборной России. Тем более что матч будет проходить на прекрасном стадионе в Санкт-Петербурге. Арена будет забита до отказа, а зрители хорошо поддержат наших ребят, что поможет команде. Эйфория после победы над Саудовской Аравией должна уйти. Надо реально оценивать силу соперника. Однако очень важно перенести все позитивные аспекты нашей игры с первого матча на второй.

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Борис Игнатьев: Я нахожусь в позитивном настроении после матча с саудовцами. Уж больно привлекательно играли хозяева мундиаля. Россияне показывали хорошие скорости, были ответственны и целеустремленны. Игроки хорошо проявили себя индивидуально. Выделялись Александр Головин, Денис Черышев, Артем Дзюба и Сергей Игнашевич.

Да, матч с Саудовской Аравией — уже история, но на этой истории выстраивается будущее. Я думаю, что сегодня мы должны решить наши турнирные проблемы. Первая игра показала, что мы можем, когда очень нужно.

— По большому счету сборную России устраивает и ничья. Стоит ли в связи с этим нашей команде играть осторожно и больше думать об обороне?

С.К.: Стратегически нас сегодня устраивает и ничья. Но нужно играть на победу, которая позволит нам выйти из группы. При этом не стоит бежать вперед с самого начала встречи и оставлять свободные зоны для игроков сборной Египта. Нужно сыграть не осторожно, а аккуратно и дисциплинированно.

Важен аспект, как мы будем переключаться на оборонительные действия при потере мяча. Тут нам очень пригодиться тактика мелкого фола. А самое главное — быстро опускаться на свои позиции и разбирать игроков соперника в своих зонах.

Б.И.: Футбол — это улица с двусторонним движением. Необходимо играть в том же русле, что и в первом матче, но команда должна чувствовать ответственность за игровые эпизоды. При потере мяча все игроки должны думать, как его отобрать. Вот такая должна быть направленность. Но в вопрос в том, где мы будем встречать соперника — на его территории или ближе к своим воротам, ведь важно не дать пространство Мохамеду Салаху.

— В матче с Саудовской Аравией сборная России потеряла Алана Дзагоева. Тяжело ли нам будет без полузащитника ЦСКА?

С.К.: Алан наигрывался как игрок основного состава. Но так бывает в футболе, что игроки получают травмы. С выходом на замену Черышева сборная России доказала, что она может компенсировать эту потерю. Да и сам игрок «Вилярреала» хорошо себя проявил на левом фланге.

Прекрасно справился с потерей Алана и Головин, который переместился в центр и сыграл оттянутого нападающего.

Да, травма Дзагоева — потеря. Но есть отличные ребята на скамейке запасных. Возьмем в пример хотя бы братьев Антона и Алексея Миранчуков.

Наши игроки сделают все, что мы говорили не о потерях, а о том, как здорово себя проявили резервисты.

Б.И.: Да, Алан долго играет в составе. И у нас не так много таких креативных игроков, как он. Но я бы не сказал, что жизнь с потерей Дзагоева заканчивается. Сейчас у сборной России в средней линии большая группа квалифицированных игроков.

У нас возникают проблемы в обороне, да и в атаке не густо, а вот в полузащите у национальной команды собралась очень талантливая поросль.

— Как нашей команде остановить Мохамеда Салаха?

С.К.: Этому игроку стоит уделить особое внимание. Понятно, что персонально сейчас в футболе никто не играет. Однако коллективные взаимодействия, когда один встречает, а другой страхует — нам сегодня понадобятся.

Б.И.: Если отбирать мяч слишком далеко от своих ворот, то Салах может воспользоваться свободными зонами.

Один должен постоянно играть с лидером сборной Египта, а второй — его страховать. Персонально никто играть с ним не будет, это пустая затея. А вот страховать того, кто будет атаковать Мохамеда — очень важно.

— Первый матч сборной России с трибуны наблюдал Владимир Путин. И команде удалось добиться разгрома. Сегодня первого лица государства на матче не будет. Не расслабит ли это игроков?

С.К.: Никто на это (присутствие президента на игре — «Газета.Ru») внимания не обращает. Однако есть момент некоего фарта.

Можно сказать, что Путин стал своеобразным талисманом сборной России, который приносит нам победы.

Конечно, хотелось бы, чтобы президент посетил и матч с Египтом. Понятно, что дела государственные зовут, и он вряд ли сможет приехать. Хотя были моменты, когда Путин говорил: «нет, нет», но в итоге все равно посещал игру. Тем более он любит футбол и всячески поддерживает развитие спорта в стране. Поэтому надеемся до последнего, что президент успеет на матч и станет талисманом второй победы.

Б.И.: Это ни коей мере не расслабит нашу команду. Ведь

сегодняшняя игра — самая важная в жизни футболистов. Как они сегодня сыграют, такое отношение к сборной выстроится в ближайшие годы.

Матч Россия — Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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