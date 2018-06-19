«Их просто миллиарды»: мошки атакуют англичан в России

Нашествие мошек и чудесный Кейн

Сборная Англии последней из фаворитов стартовала на чемпионате мира в России — вечером 18 июня «три льва» на арене в Волгограде с огромным трудом одолели крепкий Тунис (2:1), забив победный мяч за мгновения до финального свистка. Абсолютно главным героем встречи стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, оформивший важнейший для англичан дубль. Тем удивительнее, что в британской прессе форвард отчасти не досчитался восторженных эпитетов в свой адрес: внимание журналистов у Гарри украли… мошки.

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Насекомые заполонили город давеча, как и каждое лето — данная проблема для Волгограда не является новой. Впрочем, местные власти все же надеялись, что нашествие мошкары хоть немного удастся остановить: для этого над территорией около «Волгоград Арены» стали распылять специальный яд, который, ожидалось, должен был спасти зарубежных звезд футбола от назойливых «аборигенов».

Однако в итоге победила именно природа, причем понятно стало о ее триумфе еще за несколько часов до начала матча, когда британские журналисты, отложив на потом все разговоры о стартовом составе и тактике, стали сетовать на невозможность появления на улице.

Так, к примеру, журналист «Би-би-си» Джон Мюррей заявил о «миллиардах» насекомых, которые потенциально могут помешать ему прокомментировать встречу.

«Мошкара повсюду. Арена находится рядом с Волгой — и местные жители рассказывают, что у мошек сейчас сезон размножения. Их просто миллиарды. К счастью, они меня пока что не искусали, но это все равно неприятно. Мне действительно страшно, что я могу наглотаться насекомых, когда буду комментировать матч. Да, нас предупреждали о многом… Но только не об этом», — ужаснулся Мюррей.

В издании The Sun пошли еще дальше, заявив, что сборная Англия на ЧМ-2018 столкнулась с большой проблемой — «и это вовсе не соперники-футболисты».

Любопытно, что атака насекомых вынудила организаторов разрешить пронос на матч специальных антимоскитных аэрозолей — тогда как баллончики под давлением всегда находятся на стадионах под запретом. Естественно, не были обделены чудесными изобретениями человечества и сами футболисты, активно пользовавшиеся спреями на предматчевой разминке — и это также стало одной из тем для обсуждения у прессы.

«Английские футболисты были атакованы москитами в ходе тренировки — им пришлось применять специальные спреи, чтобы хоть как-то спастись от назойливых насекомых»,

— написал один из английских репортеров.

На главной странице все того же The Sun, что примечательно, некоторое время висел не условный анализ соперника «трех львов» или, например, рассуждения о возможных проблемах англичан на ЧМ-2018, а информативная и вполне себе подробная заметка об особенностях мошкары (!), из которой можно было узнать про опасность насекомых, а также о сроке их жизни. Более того — некоторые британские журналисты даже попытались (пусть и мельком) обвинить в едва не случившемся провале сборной именно мошек, «сделавших все для неудачного старта подопечных Гарета Саутгейта».

Впрочем, когда страсти по москитам все же улеглись, пресса наконец-таки уделила должное внимание самой игре.

Естественно, наибольшие «лучи добра» представители СМИ направили в сторону «Кейна-спасителя», первого за последние 28 лет игрока английской сборной, сумевшего оформить дубль на чемпионате мира. В прессе также поголовно отмечали, что на этом мундиале «трем львам» будет непросто из-за молодости команды.

«Этот коллектив — самый молодой для Англии с ЧМ-1962. Да, у него будут ошибки, как были у Кайла Уокера, случатся промахи, как у Рахима Стерлинга, из-за нервов все это может происходить. И все же сборная в матче с Тунисом играла — она бежала, создавала моменты, местами показывала очень оптимистичный и амбициозный футбол. А когда настал решающий момент, ситуацию решил Кейн. Любой, кто хоть раз задавался вопросом о целесообразности назначения Гарри капитаном, теперь знает — Кейн стал капитаном, так как он хладнокровен и может вести за собой людей», — написали о матче в Daily Mail.

В СМИ также не сумели избежать соблазна «пнуть» бывшего главного тренера англичан Роя Ходжсона, при котором Кейн на Евро-2016 зачем-то подавал угловые.

«Ах да, напоследок памятка Рою Ходжсону — оказывается, что забивать после корнеров куда проще, когда не ты их исполняешь»,

— укололи наставника журналисты.

Отдельное внимание в британской прессе было уделено впечатлениям английских фанатов от атмосферы в России в ходе мундиаля — и в основном впечатления эти оказались позитивными. Так, один из фанатов «трех львов» отметил, что россияне помогают гостям чемпионатам мира во всех вопросах и щедро угощают их водкой.

«Перед матчем мы были в баре. Атмосфера здесь шикарная, все поют и танцуют, русские угощали нас водкой и помогали в любых вопросах. Мы все ожидали холодного приема, но все совершенно иначе», — рассказал восторженный болельщик The Guardian.

Ошибки дебютанта и сдержанная радость Бельгии

В еще одном матче группы G Бельгия в целом легко обыграла Панаму со счетом 3:0, хоть и забила все свои мячи уже лишь после перерыва. Подобный результат был встречен в национальной прессе в целом сдержанной радостью, что и понятно — на ЧМ-2018 сверхзвездные «красные дьяволы» прибыли за викторией в финале, а не с целью громить аутсайдеров.

По понятным причинам несколько иное настроение касательно поединка в Сочи царило в панамских СМИ — там дебютантов мундиалей, конечно, не ругали, осознавая гигансткую разницу в классе между соперниками, но все же подчеркивали, что могла команда стартовать и чуть лучше.

«Сборная Панамы поплатилась за присущие новичкам ошибки, что привело к 0:3 на табло. В ходе первого тайма команде удалось справиться с грозными бельгийцами — здесь очень классно сыграла оборонительная линия, однако после перерыва европейцам удался быстрый гол, и панамцы почувствовали отчаяние.

Жаль, но сборная показала себя безобидным визави на фоне сильной Бельгии. Неблагоприятное начало»,

— прокомментировали матч в издании PanamaToday.

Помощь Златана и гордость за болельщиков

После во многом сенсационного поражения сборной Германии от Мексики (0:1) матч той же группы между Швецией и Южной Кореей стал для команд фактически определяющим — в случае поражения азиатов или европейцев они бы на 99 процентов лишались шансов на выход в плей-офф. В итоге судьбу встречу решил один-единственный пенальти, назначенный в ворота корейцев с помощью системы VAR, который реализовал теперь уже бывший футболиста «Краснодара» Андреас Гранквист.

В шведской прессе, предварительно похвалив добывших викторию футболистов и тренерский штаб, впрочем, нашли своего теневого героя поединка — им стал не нуждающийся в представлениях Златан Ибрагимович, присутствовавший на матче в качестве зрителя (форвард ранее завершил выступления за сборную, так что в заявке на ЧМ-2018 его не оказалось).

Справедливости ради, еще больше внимания журналисты уделили болельщикам национальной команды, в преддверии, во время и после матча окрасившим Нижний Новгород в желто-синие цвета и таким образом немало добавившим и без того колоритному чемпионату мира в плане атмосферы.

«Аргентинцы, мексиканцы, уругвайцы, испанцы, исландцы, немцы и русские... Всего несколько дней назад у них всех была премьера на этом мундиале. Извините, но что вам делать дальше? Ведь на чемпионат мира прибыли шведы! — пишет издание Expressen. — Когда наши фанаты идут к стадиону, весь город просто берет и встает, чтобы понаблюдать за этим шоу. Наши футболисты стараются, бьются, но чемпионат мира делают особенным именно болельщики».

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