«Их просто миллиарды»: мошки атакуют англичан в России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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12
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14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.75 X–3.45 П2–5.5
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.15 X–3.25 П2–3.95
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.9 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.53 X–4.1 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
1
1
7
Ирвин Лосано
1
1
8
Дрис Мертенс
1
1
9
Альфред Финнбогасон
1
1
10
Александар Коларов
1
1
11
Александр Головин
1
1
12
Серхио Агуэро
1
1
13
Стивен Цубер
1
1
14
Филиппе Коутиньо
1
1
15
Хосе Игнасио Начо
1
1
16
Хосе Мария Хименес
1
1
17
Юрий Газинский
1
1
18
Юссуф Поульсен
1
1
19
Антуан Гризманн
1
1
20
Андреас Гранквист
1
1
21
Лука Модрич
1
1
22
Майл Единак
1
1
23
Фержани Сасси
1
1
«Их просто миллиарды»: мошки атакуют англичан в России

Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Тунис — Англия

Эпизод матча Тунис — Англия РИА Новости
Эпизод матча Тунис — Англия
Назойливые насекомые, спасительный дубль Гарри Кейна, беззубость Панамы и шведские болельщики — «Газета.Ru» рассказывает, что обсуждали иностранные СМИ по итогам пятого игрового дня чемпионата мира по футболу в России.

Нашествие мошек и чудесный Кейн

Сборная Англии последней из фаворитов стартовала на чемпионате мира в России — вечером 18 июня «три льва» на арене в Волгограде с огромным трудом одолели крепкий Тунис (2:1), забив победный мяч за мгновения до финального свистка. Абсолютно главным героем встречи стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, оформивший важнейший для англичан дубль. Тем удивительнее, что в британской прессе форвард отчасти не досчитался восторженных эпитетов в свой адрес: внимание журналистов у Гарри украли… мошки.

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Насекомые заполонили город давеча, как и каждое лето — данная проблема для Волгограда не является новой. Впрочем, местные власти все же надеялись, что нашествие мошкары хоть немного удастся остановить: для этого над территорией около «Волгоград Арены» стали распылять специальный яд, который, ожидалось, должен был спасти зарубежных звезд футбола от назойливых «аборигенов».

Однако в итоге победила именно природа, причем понятно стало о ее триумфе еще за несколько часов до начала матча, когда британские журналисты, отложив на потом все разговоры о стартовом составе и тактике, стали сетовать на невозможность появления на улице.

Так, к примеру, журналист «Би-би-си» Джон Мюррей заявил о «миллиардах» насекомых, которые потенциально могут помешать ему прокомментировать встречу.

«Мошкара повсюду. Арена находится рядом с Волгой — и местные жители рассказывают, что у мошек сейчас сезон размножения. Их просто миллиарды. К счастью, они меня пока что не искусали, но это все равно неприятно. Мне действительно страшно, что я могу наглотаться насекомых, когда буду комментировать матч. Да, нас предупреждали о многом… Но только не об этом», — ужаснулся Мюррей.

В издании The Sun пошли еще дальше, заявив, что сборная Англия на ЧМ-2018 столкнулась с большой проблемой — «и это вовсе не соперники-футболисты».

Любопытно, что атака насекомых вынудила организаторов разрешить пронос на матч специальных антимоскитных аэрозолей — тогда как баллончики под давлением всегда находятся на стадионах под запретом. Естественно, не были обделены чудесными изобретениями человечества и сами футболисты, активно пользовавшиеся спреями на предматчевой разминке — и это также стало одной из тем для обсуждения у прессы.

«Английские футболисты были атакованы москитами в ходе тренировки — им пришлось применять специальные спреи, чтобы хоть как-то спастись от назойливых насекомых»,

— написал один из английских репортеров.

На главной странице все того же The Sun, что примечательно, некоторое время висел не условный анализ соперника «трех львов» или, например, рассуждения о возможных проблемах англичан на ЧМ-2018, а информативная и вполне себе подробная заметка об особенностях мошкары (!), из которой можно было узнать про опасность насекомых, а также о сроке их жизни. Более того — некоторые британские журналисты даже попытались (пусть и мельком) обвинить в едва не случившемся провале сборной именно мошек, «сделавших все для неудачного старта подопечных Гарета Саутгейта».

Впрочем, когда страсти по москитам все же улеглись, пресса наконец-таки уделила должное внимание самой игре.

Естественно, наибольшие «лучи добра» представители СМИ направили в сторону «Кейна-спасителя», первого за последние 28 лет игрока английской сборной, сумевшего оформить дубль на чемпионате мира. В прессе также поголовно отмечали, что на этом мундиале «трем львам» будет непросто из-за молодости команды.

«Этот коллектив — самый молодой для Англии с ЧМ-1962. Да, у него будут ошибки, как были у Кайла Уокера, случатся промахи, как у Рахима Стерлинга, из-за нервов все это может происходить. И все же сборная в матче с Тунисом играла — она бежала, создавала моменты, местами показывала очень оптимистичный и амбициозный футбол. А когда настал решающий момент, ситуацию решил Кейн. Любой, кто хоть раз задавался вопросом о целесообразности назначения Гарри капитаном, теперь знает — Кейн стал капитаном, так как он хладнокровен и может вести за собой людей», — написали о матче в Daily Mail.

В СМИ также не сумели избежать соблазна «пнуть» бывшего главного тренера англичан Роя Ходжсона, при котором Кейн на Евро-2016 зачем-то подавал угловые.

«Ах да, напоследок памятка Рою Ходжсону — оказывается, что забивать после корнеров куда проще, когда не ты их исполняешь»,

— укололи наставника журналисты.

Отдельное внимание в британской прессе было уделено впечатлениям английских фанатов от атмосферы в России в ходе мундиаля — и в основном впечатления эти оказались позитивными. Так, один из фанатов «трех львов» отметил, что россияне помогают гостям чемпионатам мира во всех вопросах и щедро угощают их водкой.

«Перед матчем мы были в баре. Атмосфера здесь шикарная, все поют и танцуют, русские угощали нас водкой и помогали в любых вопросах. Мы все ожидали холодного приема, но все совершенно иначе», — рассказал восторженный болельщик The Guardian.

Ошибки дебютанта и сдержанная радость Бельгии

В еще одном матче группы G Бельгия в целом легко обыграла Панаму со счетом 3:0, хоть и забила все свои мячи уже лишь после перерыва. Подобный результат был встречен в национальной прессе в целом сдержанной радостью, что и понятно — на ЧМ-2018 сверхзвездные «красные дьяволы» прибыли за викторией в финале, а не с целью громить аутсайдеров.

По понятным причинам несколько иное настроение касательно поединка в Сочи царило в панамских СМИ — там дебютантов мундиалей, конечно, не ругали, осознавая гигансткую разницу в классе между соперниками, но все же подчеркивали, что могла команда стартовать и чуть лучше.

«Сборная Панамы поплатилась за присущие новичкам ошибки, что привело к 0:3 на табло. В ходе первого тайма команде удалось справиться с грозными бельгийцами — здесь очень классно сыграла оборонительная линия, однако после перерыва европейцам удался быстрый гол, и панамцы почувствовали отчаяние.

Жаль, но сборная показала себя безобидным визави на фоне сильной Бельгии. Неблагоприятное начало»,

— прокомментировали матч в издании PanamaToday.

Помощь Златана и гордость за болельщиков

После во многом сенсационного поражения сборной Германии от Мексики (0:1) матч той же группы между Швецией и Южной Кореей стал для команд фактически определяющим — в случае поражения азиатов или европейцев они бы на 99 процентов лишались шансов на выход в плей-офф. В итоге судьбу встречу решил один-единственный пенальти, назначенный в ворота корейцев с помощью системы VAR, который реализовал теперь уже бывший футболиста «Краснодара» Андреас Гранквист.

В шведской прессе, предварительно похвалив добывших викторию футболистов и тренерский штаб, впрочем, нашли своего теневого героя поединка — им стал не нуждающийся в представлениях Златан Ибрагимович, присутствовавший на матче в качестве зрителя (форвард ранее завершил выступления за сборную, так что в заявке на ЧМ-2018 его не оказалось).

Справедливости ради, еще больше внимания журналисты уделили болельщикам национальной команды, в преддверии, во время и после матча окрасившим Нижний Новгород в желто-синие цвета и таким образом немало добавившим и без того колоритному чемпионату мира в плане атмосферы.

«Аргентинцы, мексиканцы, уругвайцы, испанцы, исландцы, немцы и русские... Всего несколько дней назад у них всех была премьера на этом мундиале. Извините, но что вам делать дальше? Ведь на чемпионат мира прибыли шведы! — пишет издание Expressen. — Когда наши фанаты идут к стадиону, весь город просто берет и встает, чтобы понаблюдать за этим шоу. Наши футболисты стараются, бьются, но чемпионат мира делают особенным именно болельщики».

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