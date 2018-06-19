День Х: решается судьба сборной России. LIVE

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Болельщики сборной Швейцарии по футболу забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону, сообщает 1Rnd.
«Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону», — прокомментировал ситуацию директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об атмосфере в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Мы умеем радоваться, мы любим праздники. Москва — красавица, вся Манежная площадь заполнена людьми с флагами разных стран, кто-то поет. Все это прекрасное братание напоминает московские Олимпиаду и Фестиваль молодежи и студентов. И я уверена — когда этот чемпионат закончится, все будут плакать как тогда в 1980 году, когда в воздух улетал олимпийский мишка», — цитирует Тарасову ТАСС.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал футболистов сборной России, чья трансферная стоимость может увеличиться после чемпионата мира по футболу.
«Конечно, это Головин. Видно, что это двигатель и настоящая звезда футбола. Кстати, Станислав Черчесов провел очень удачные замены — никто не ожидал, что он устроит такие перестановки. Денис Черышев неожиданно раскрылся — он уже давно не забивал. Не помню, когда он вообще отличался в играх за сборную. А сейчас показал классный футбол. И, конечно же, надо отметить Романа Зобнина.
Могу сказать, кто потерял в трансферной стоимости — это Федор Смолов. Он явно выпал из игры и тормозил много атак», — цитируют Федуна газета «Известия».
Вратарь сборной России Андрей Лунев рассказал об атмосфере в команде перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Египта. «Атмосфера в коллективе после победы над Саудовской Аравией спокойная. К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше», — цитирует Лунева газета «Известия».
Движение автотранспорта около стадиона «Спартак» будет ограничено перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Сенегала и Польши, сообщает газета «Известия». Как передает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ограничения будут действовать только в день матча мирового первенства. Также будет ограничена стоянка и остановка автотранспорта на улице Летняя, в проезде Стратонавтов и на Волоколамском проезде.
Отмечается, что жители близлежащих домов смогут подъехать к своим домам, однако сначала им необходимо получить пропуск в префектуре СЗАО.
Пока все ждут матча Россия — Египет, Mediascope передает цифры телетрансляции первого матча мирового первенства.
Трансляция матча открытия чемпионата мира 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии посмотрело почти 50% зрителей, сообщает ТАСС.
«По данным проекта TV Index, трансляция матча на «Первом канале» стала самым популярным телевизионным событием дня с рейтингом 14,1% и долей 48,3% среди всего населения старше четырех лет», — рассказали в компании.
По результатам телефонного опроса стало известно, что 76% человек смотрели матч дома, 9% — на работе, 5% ходили смотреть встречу в кафе или бар.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция шестого игрового дня чемпионата мира — 2018. Сегодня в рамках мундиаля состоятся три матча, включая игру сборной России против Мо Салаха (подробнее читайте об этом в материале «Газеты.Ru»), а пока что мы будем знакомить вас с главными событиями дня на главном футбольном турнире четырехлетия!