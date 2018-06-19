День Х: решается судьба сборной России. LIVE

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об атмосфере в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы умеем радоваться, мы любим праздники. Москва — красавица, вся Манежная площадь заполнена людьми с флагами разных стран, кто-то поет. Все это прекрасное братание напоминает московские Олимпиаду и Фестиваль молодежи и студентов. И я уверена — когда этот чемпионат закончится, все будут плакать как тогда в 1980 году, когда в воздух улетал олимпийский мишка», — цитирует Тарасову ТАСС.